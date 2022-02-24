Эстетика и общение: что должен знать начинающий дизайнер интерьеров

Дизайнером интерьера можно стать на любом этапе жизни: поступить в университет после школы или получить второе высшее образование. Для легкой интеграции в новое профессиональное сообщество потребуются любознательность, усидчивость, неукротимый оптимизм, энергия и чувство прекрасного.О том, как попасть в профессию, рассказывает Ася Савельева, преподаватель факультета дизайна интерьеров Высшей школы «Среда Обучения». Она объясняет, чего ждать от работы в бюро, как общаться с заказчиком и какие программы придется изучить.
Какими бывают дизайнеры интерьера?
Одним дизайнерам нравится делать общественные пространства, другим — работать с частными. При обучении дизайнер получает универсальный набор ключевых навыков. Специализация — плод его дальнейшего профессионального развития.
Если вы много лет создавали интерьеры жилых домов и квартир, то сможете придумать и офис, и ресторан, обновив свои знания и ознакомившись со спецификой задачи. Так что разделение внутри отрасли — весьма условное.
Как получить специальность?
Есть два пути: шесть лет учиться в вузе на соответствующем факультете — скажем, в МАРХИ или в МГАХИ им. Сурикова — или получить ту же квалификацию на курсах, в том числе дистанционных, за 3-4 года.
Невозможно освоить профессию быстро, а тем более самостоятельно. Вы можете развивать вкус, повышать уровень насмотренности и осведомленности, но получить необходимые для работы умения — нет.
Как войти в профессию?
Первые несколько лет молодой дизайнер нарабатывает опыт в студиях и бюро: рендерит, чертит, собирает базу поставщиков, разбирается, какие материалы существуют и как с ними обращаться. Он получает профессиональные знания и навык общения с людьми.
Тот, кто стал дизайнером в 35-40 лет, сменив род занятий, может выбрать другой путь. «Хочу заниматься дизайном, но не хочу чертить, потому что это долго», — думает он и нанимает чертежника и визуализатора, а сам «менеджерит» и «артдиректорит» процесс: налаживает отношения с клиентами и подрядчиками, ведет бухгалтерию, продвигает себя как бренд.
Но в любом случае дизайнер должен понимать, как устроен интерьерный бизнес.
Что должен уметь дизайнер интерьеров?
Идеальный дизайнер интерьера обладает целым комплексом умений:
- эстетический и художественный кругозор для создания концепта;
- математические и технические способности для создания чертежей и визуализации;
- дар коммуникации для общения с заказчиками, подрядчиками, строителями;
- управленческие и предпринимательские навыки для организации рабочего процесса.
Требования к дизайнеру, который недавно окончил университет — и это его первое образование — выше, чем к взрослому человеку, сменившему профессию. У юного выпускника еще нет тех soft skills, которые появляются с течением жизненного опыта.
Их нехватку должно компенсировать умение отлично чертить и визуализировать.
Какие программы используют для дизайна?
Создание дизайна начинается с планировки, по которой потом разрабатывается эскиз: заказчик хочет знать, как будет выглядеть его интерьер. Самая простая и недорогая программа для 3D-дизайна и архитектурного проектирования — SketchUp. Ее можно освоить за пару месяцев.
Более сложные ее варианты — Autodesk 3ds Max в связке с Corona Renderer.
Некоторые дизайнеры предпочитают рисовать эскиз по-старинке, карандашом и акварелью. Также пользуются популярностью коллажи в Adobe Photoshop.
Следующий этап — чертежи. Это предельно точное техническое задание, которым будут руководствоваться строители. Чертежи создаются в программах AutoCAD, ArchiCAD и Autodesk Revit. Научиться работать в них сложно, а совершенствоваться можно бесконечно.
Поскольку 30% работы дизайнера интерьеров занимает менеджмент, вам понадобятся мессенджеры вроде Telegram или WhatsApp, Excel и Google Sheets — для создания таблиц, Trello или Notion — для организации процесса.
Сколько получает интерьерный дизайнер?
Молодой дизайнер в бюро зарабатывает приблизительно 40 тыс. рублей на испытательном сроке. Дизайнер, уже набравшийся опыта, может получать 60-70 тыс. Заработок топовых дизайнеров в бюро достигает 150 тыс., но это уже с учетом процентов, которые начисляются за отдельные проекты.
Доходы самостоятельного дизайнера зависят прежде всего от его усилий. Кроме того, есть факторы, на которые он повлиять не способен — например, сезонность.
Точных цифр не скажу, но дизайнер-звезда, медийный и эпатажный, способен зарабатывать достаточно много. Он может позволить себе хороший дом, несколько машин, водить детей в частную школу, ездить в отпуск несколько раз в год. Но собственный джет — вряд ли.
Плюсы и минусы профессии
- Как говорят, «занимаясь любимым делом, вы не работаете ни дня». Так и будет, если реализация проекта — органичная для вас форма существования.
- Велико также удовольствие от удачных кейсов, журнальных публикаций и благодарности заказчика.
- Дизайн интерьеров — бег на длинную дистанцию, зачастую у проектов довольно долгий цикл. Около года может пройти от возникновения идеи до ее реализации, от планирования до фотографирования объекта.
- Начинающему дизайнеру интерьеров бывает сложно отстаивать свою точку зрения и нарабатывать авторитет, профессиональный вес. Но все это приходит с опытом.
- В начале карьеры дизайнер интерьеров много времени проводит за компьютером.
Специфика общения с заказчиком
- Первичный отсев клиентов возникает из-за позиционирования дизайнера и его портфолио — остаются те, кому близка ваша эстетика.
- Сложно работать со случайными клиентами из разных аудиторий. У заказчика с загородным домом 500 кв. м и у владельца квартиры-студии будут разные запросы и ожидания.
- Те, кому нравится ваш дизайн, будут лояльны к вам. Они заинтересованы вашим продуктом и примерно понимают, что получат в итоге.
- Дизайн-проект — это не продукт первой необходимости. Зачастую заказчик может не до конца понимать, в чем именно заключается работа дизайнера.
Советы начинающему дизайнеру
Вам 20+, и вы недавно окончили вуз? Изучите архитектурные и дизайн-студии в городе, сделайте короткий список тех, что вам нравятся — без компромиссов. Попытайтесь устроиться в одну из них, чтобы понять, как устроен рабочий процесс. Наберитесь терпения: вы будете очаровываться и разочаровываться раз за разом.
Вы решили сменить профессию в зрелом возрасте? Сделайте ремонт себе, друзьям и ближайшему окружению. Это позволит попробовать себя и начать наработку клиентской базы.
Фото на обложке: Shutterstock / Chamille White
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