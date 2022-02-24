Эстетика и общение: что должен знать начинающий дизайнер интерьеров

Дизайнером интерьера можно стать на любом этапе жизни: поступить в университет после школы или получить второе высшее образование. Для легкой интеграции в новое профессиональное сообщество потребуются любознательность, усидчивость, неукротимый оптимизм, энергия и чувство прекрасного.

Какими бывают дизайнеры интерьера?

Одним дизайнерам нравится делать общественные пространства, другим — работать с частными. При обучении дизайнер получает универсальный набор ключевых навыков. Специализация — плод его дальнейшего профессионального развития.

Если вы много лет создавали интерьеры жилых домов и квартир, то сможете придумать и офис, и ресторан, обновив свои знания и ознакомившись со спецификой задачи. Так что разделение внутри отрасли — весьма условное.

Как получить специальность?

Есть два пути: шесть лет учиться в вузе на соответствующем факультете — скажем, в МАРХИ или в МГАХИ им. Сурикова — или получить ту же квалификацию на курсах, в том числе дистанционных, за 3-4 года.

Невозможно освоить профессию быстро, а тем более самостоятельно. Вы можете развивать вкус, повышать уровень насмотренности и осведомленности, но получить необходимые для работы умения — нет.

Как войти в профессию?

Первые несколько лет молодой дизайнер нарабатывает опыт в студиях и бюро: рендерит, чертит, собирает базу поставщиков, разбирается, какие материалы существуют и как с ними обращаться. Он получает профессиональные знания и навык общения с людьми.

Тот, кто стал дизайнером в 35-40 лет, сменив род занятий, может выбрать другой путь. «Хочу заниматься дизайном, но не хочу чертить, потому что это долго», — думает он и нанимает чертежника и визуализатора, а сам «менеджерит» и «артдиректорит» процесс: налаживает отношения с клиентами и подрядчиками, ведет бухгалтерию, продвигает себя как бренд.

Но в любом случае дизайнер должен понимать, как устроен интерьерный бизнес.

Что должен уметь дизайнер интерьеров?

Идеальный дизайнер интерьера обладает целым комплексом умений:

эстетический и художественный кругозор для создания концепта;

математические и технические способности для создания чертежей и визуализации;

дар коммуникации для общения с заказчиками, подрядчиками, строителями;

управленческие и предпринимательские навыки для организации рабочего процесса.

Требования к дизайнеру, который недавно окончил университет — и это его первое образование — выше, чем к взрослому человеку, сменившему профессию. У юного выпускника еще нет тех soft skills, которые появляются с течением жизненного опыта.

Их нехватку должно компенсировать умение отлично чертить и визуализировать.

Какие программы используют для дизайна?

Создание дизайна начинается с планировки, по которой потом разрабатывается эскиз: заказчик хочет знать, как будет выглядеть его интерьер. Самая простая и недорогая программа для 3D-дизайна и архитектурного проектирования — SketchUp. Ее можно освоить за пару месяцев.

Более сложные ее варианты — Autodesk 3ds Max в связке с Corona Renderer.

Некоторые дизайнеры предпочитают рисовать эскиз по-старинке, карандашом и акварелью. Также пользуются популярностью коллажи в Adobe Photoshop.

Следующий этап — чертежи. Это предельно точное техническое задание, которым будут руководствоваться строители. Чертежи создаются в программах AutoCAD, ArchiCAD и Autodesk Revit. Научиться работать в них сложно, а совершенствоваться можно бесконечно.

Поскольку 30% работы дизайнера интерьеров занимает менеджмент, вам понадобятся мессенджеры вроде Telegram или WhatsApp, Excel и Google Sheets — для создания таблиц, Trello или Notion — для организации процесса.

Сколько получает интерьерный дизайнер?

Молодой дизайнер в бюро зарабатывает приблизительно 40 тыс. рублей на испытательном сроке. Дизайнер, уже набравшийся опыта, может получать 60-70 тыс. Заработок топовых дизайнеров в бюро достигает 150 тыс., но это уже с учетом процентов, которые начисляются за отдельные проекты.

Доходы самостоятельного дизайнера зависят прежде всего от его усилий. Кроме того, есть факторы, на которые он повлиять не способен — например, сезонность.

Точных цифр не скажу, но дизайнер-звезда, медийный и эпатажный, способен зарабатывать достаточно много. Он может позволить себе хороший дом, несколько машин, водить детей в частную школу, ездить в отпуск несколько раз в год. Но собственный джет — вряд ли.

Плюсы и минусы профессии

Как говорят, «занимаясь любимым делом, вы не работаете ни дня». Так и будет, если реализация проекта — органичная для вас форма существования.

Велико также удовольствие от удачных кейсов, журнальных публикаций и благодарности заказчика.

Дизайн интерьеров — бег на длинную дистанцию, зачастую у проектов довольно долгий цикл. Около года может пройти от возникновения идеи до ее реализации, от планирования до фотографирования объекта.

Начинающему дизайнеру интерьеров бывает сложно отстаивать свою точку зрения и нарабатывать авторитет, профессиональный вес. Но все это приходит с опытом.

В начале карьеры дизайнер интерьеров много времени проводит за компьютером.

Специфика общения с заказчиком

Первичный отсев клиентов возникает из-за позиционирования дизайнера и его портфолио — остаются те, кому близка ваша эстетика.

Сложно работать со случайными клиентами из разных аудиторий. У заказчика с загородным домом 500 кв. м и у владельца квартиры-студии будут разные запросы и ожидания.

Те, кому нравится ваш дизайн, будут лояльны к вам. Они заинтересованы вашим продуктом и примерно понимают, что получат в итоге.

Дизайн-проект — это не продукт первой необходимости. Зачастую заказчик может не до конца понимать, в чем именно заключается работа дизайнера.

Все это время дизайнер живет с проектом, просыпается с ним и ложится спать. Если человеку нравится работать по принципу «придумал — получил», дизайн интерьеров не для него.Дизайнер должен иметь четкую экономическую модель и продукт, который он делает осознанно.Во время первой встречи с клиентом проверяйте, насколько схожи ваши вкусы и ценности. Особенно если клиент пришел «с улицы».Наша задача — все подробно объяснить. Проще работать с клиентами, у которых уже есть опыт ремонта. Их выбор обратиться к дизайнеру обоснован и осознан.

Советы начинающему дизайнеру

Вам 20+, и вы недавно окончили вуз? Изучите архитектурные и дизайн-студии в городе, сделайте короткий список тех, что вам нравятся — без компромиссов. Попытайтесь устроиться в одну из них, чтобы понять, как устроен рабочий процесс. Наберитесь терпения: вы будете очаровываться и разочаровываться раз за разом.

Вы решили сменить профессию в зрелом возрасте? Сделайте ремонт себе, друзьям и ближайшему окружению. Это позволит попробовать себя и начать наработку клиентской базы.

Фото на обложке: Shutterstock / Chamille White