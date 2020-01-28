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Студенты с интернет-зависимостью меньше хотят учиться и сильнее переживают из-за экзаменов

YOUNG
Вероника Елкина
Вероника Елкина

Редактор

Вероника Елкина

Сейчас почти у каждого студента есть мобильный телефон со стабильным подключением к интернету. С одной стороны, смартфоны помогают им оставаться на связи с сокурсниками и искать информацию для учебы, но с другой — гаджеты могут негативно сказаться на их психическом здоровье.

Студенты с интернет-зависимостью меньше хотят учиться и сильнее переживают из-за экзаменов

Недавно в научном журнале Journal of Computer Assisted Learning были опубликованы результаты исследования, которое показало, что студенты, чрезмерно пользующиеся цифровыми технологиями, менее охотно занимаются учебой и больше переживают из-за экзаменов.

В исследовании приняли участие 285 студентов, записавшихся на медицинские курсы. Исследователи британского университета Суонси изучили связь между тем, как часто учащиеся пользовались цифровыми технологиями, и их тревожностью, чувством одиночества, успеваемостью и мотивацией. Оказалось, что интернет-зависимость действительно негативно сказывается на желании учиться. По словам ученых, студентам с более высоким уровнем интернет-зависимости труднее сконцентрироваться на учебе и они сильнее нервничают из-за предстоящих экзаменов.

Кроме того, исследователи заметили, что интернет-зависимость обостряет чувство одиночества, из-за чего учащимся сложнее заниматься. Дело в том, что одиночество сильно мешает академической жизни. Из-за интернета ухудшается социальное взаимодействие, что усугубляет одиночество, а оно, в свою очередь, влияет на желание ходить в университет.

Примерно четверть студентов сказала, что каждый день проводит в сети более четырех часов. Остальные участники исследования сообщили, что сидят в интернете от одного до трех часов ежедневно. Согласно исследованию, в основном студенты пользуются интернетом для общения (40%) и поиска информации (30%).

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Один из авторов исследования из Миланского университета, Роберто Трузоли, подвел следующий итог: «Как было обнаружено, интернет-зависимость ухудшает такие способности, как контролирование импульсивного поведения, планирование и чуткость к похвале. Ослабление этих способностей может привести к тому, что человеку будет труднее учиться».

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