Как попасть в штат после стажировки: советы и лайфхаки от тех, у кого получилось

Участники программы стажировок «Лаборатории Касперского» — SafeBoard — рассказывают о своём опыте, о навыках, которые получили на стажировке, и делятся лайфхаками с теми, кто только готовится к отбору в программу.

IT-компании предлагают студентам различные варианты практик и стажировок. Учащимся они дают шанс начать карьеру ещё до окончания вуза, а бизнесу — возможность обеспечить стабильный приток талантливых специалистов в команду, несмотря на кадровый голод на рынке информационных технологий. Сегодня со стороны работодателей спрос на ряд вакансий существенно опережает предложение: так, дефицит работников в сфере кибербезопасности, по прогнозам Cybercrime Magazine, в 2021 году составит 3,5 млн человек.

Эта ситуация, однако, не означает, что к кандидатам не предъявляют серьёзных требований. Например, в «Лаборатории Касперского» на ежегодной программе стажировок SafeBoard действует многоступенчатый отбор, благодаря которому к непосредственной работе приступают только самые мотивированные и подготовленные ребята.

Мы поговорили с участниками SafeBoard о том, что собой представляют «вступительные», какие навыки можно приобрести за время программы и почему хороший стажёр — обязательно любопытный.

Софья Цигуро, младший системный администратор «Лаборатории Касперского»: «Не надо бояться задавать вопросы»

Выпускница НИУ МЭИ, специальность «Информационная безопасность»

— Я участвовала в отборе на SafeBoard осенью в 2018 году, а на саму стажировку вышла в феврале 2019-го. Первые два-три месяца проходило обучение и знакомство с инфраструктурой. Мне давали тренировочные задачи, коллеги делились материалами и советовали, где и как можно сделать быстрее или проще. Когда я показала, что самостоятельно могу со всем справляться, меня перевели на рабочий проект.

Сейчас я занимаю должность младшего системного администратора в департаменте Research and Development (R&D): помогаю исследователям угроз проектировать, разворачивать и поддерживать сервисы. Многим моим одногруппникам в первую очередь была интересна вирусная аналитика. Моим же приоритетом при подготовке к SafeBoard было системное администрирование: мне казалось, что там у меня больше шансов. В итоге я не ошиблась, а в процессе стажировки выяснилось, что это ещё и очень интересно — новые задачи встречаются каждый день.

Один из главных навыков, который я приобрела во время стажировки, — умение анализировать большие объёмы информации, а также выбирать из разрозненных данных нужные. Ещё один навык, особенно важный для адаптации новичка в команде, касается составления вопросов.

Не нужно бояться спрашивать! Бывает, конечно, что в голове крутятся мысли из серии: «Да я сам разберусь, не буду никого отвлекать». Но даже в подобных ситуациях лучше обратиться к коллегам за советом — это всем сэкономит время и позволит быть продуктивнее.

Кстати, тот же совет пригодится и тем, кто только готовится к отбору на SafeBoard. Лишний раз что-то уточнить на отборочном хакатоне, во время обучения или на собеседовании — значит показать свою заинтересованность и выделиться на фоне остальных ребят, большинство из которых очень здорово подготовлены.

Андрей Иванов, стажёр в исследовании угроз «Лаборатории Касперского»: «Мы делаем киберпространство безопаснее»

4-й курс РТУ МИРЭА, специальность «Информационные системы и технологии»

— В начале обучения в университете я активно интересовался разработкой, а потом меня увлекли задачки другого класса: я писал модификации для видеоигр, вникал в то, как устроена память процессов, и реверс-инжиниринг. Видимо, мне больше по душе разбираться, как кто-то что-то сделал, а не делать самому.

О SafeBoard я узнал из соцсетей: случайно наткнулся на описание программы и захотел оказаться в числе стажёров направления «Исследование угроз». Признаюсь, на первом курсе я уже пытался пройти онлайн-тестирование на SafeBoard, но не был настроен серьёзно: тогда мне просто хотелось посмотреть, что это такое. Во второй раз, спустя год, я уже основательно готовился и максимально старался повысить шансы.

Во время самой стажировки я уже составлял расписание с учётом лекций в вузе и заранее говорил ментору в «Лаборатории Касперского», когда смогу работать. В самом начале уделял стажировке 20 часов в неделю минимум. Потом вышел на 30 часов параллельно с учёбой, а летом работал как штатный сотрудник — 40 часов.

Вся соль — в планировании: когда у тебя большое количество задач, надо просто расписать их по сложности и дедлайнам, начиная с самых объёмных.

Сейчас я работаю стажёром в AMR (Anti-Malware Research): занимаюсь поведенческим детектированием вредоносных техник и самих вредоносных программ, исследованием (которым мы все отчасти занимаемся) и поддержкой уже существующих детектирующих логик. Несмотря на то, что я стажируюсь не совсем по специальности, многое из университетской программы пригодилось: основы информационной безопасности, организация ЭВМ и операционные системы. На самой стажировке нам, конечно, тоже многое дали: я стал лучше разбираться во внутреннем устройстве Windows, больше узнал о политиках безопасности, укрепил навыки реверса, а на одном из подготовительных занятий перед началом стажировки нам показывали, как правильно защищаться от проникновения в систему и дальнейшей кражи учётных данных.

В работе мне нравится, что всегда есть возможность самостоятельно углубиться в исследование. Это всегда поощряется и может пригодится на практике. Я чувствую, что вношу вклад в работу команды, что мы действительно защищаем пользователей от угроз и делаем киберпространство безопаснее.

Юлия Коршунова, стажёр в тестировании «Лаборатории Касперского»: «Плюс стажёра не в том, сколько он знает, а в том, как быстро он схватывает и доводит задачи до конца»

4-й курс РТУ МИРЭА, специальность «Информационные системы и технологии»

— Я отбиралась сразу на несколько направлений SafeBoard, но поняла, что мне ближе тестирование, с которым в результате всё и сложилось. Команда, в которой сейчас работаю, тестирует Kaspersky Endpoint Agent — вручную и автотестами. Мы проверяем, насколько продукт работоспособный, соответствует требованиям аналитиков и так далее.

Надо отметить, что базу по разработке в университете дают, а вот о тестировании говорят совсем мало, так что многое приходилось осваивать на ходу. С другой стороны, я чувствовала равенство среди стажёров-тестировщиков, потому что почти никто из них не был знаком с особенностями этой специализации. В остальных командах, как мне кажется, разрыв в подготовке всё-таки был заметен.

Когда началась стажировка, пришлось заняться тайм-менеджментом — синхронизировать рабочий и учебный графики. Честно скажу, что расписание было плотным, но потом случился карантин и время, которое я обычно тратила на дорогу, освободилось для других задач. Кроме того, на удалёнке мы стали чаще общаться с командой и даже лучше смогли узнать друг друга. Несмотря на это, по офису я соскучилась, хочется опять оказаться в этом круговороте событий.

Благодаря SafeBoard я смогла прокачать как hard, так и soft skills. Ведь важно уметь открыто общаться с коллегами и правильно задавать им вопросы. Сложно всё понять самостоятельно, когда разом нужно усвоить много новой информации. По своему опыту я также могу посоветовать стараться не зацикливаться на уже имеющихся знаниях и не забывать, что на стажировке или предваряющих этапах свой курс можно корректировать. Не нужно бояться открывать для себя новое: плюс стажёра не в том, сколько он знает, а в том, как быстро он схватывает и доводит задачи до конца.

Дмитрий Кондратьев, младший вирусный аналитик «Лаборатории Касперского»: «Нужно научиться разбирать сложные задачи на кусочки»

1-й курс магистратуры НИЯУ МИФИ, специальность «Информационная безопасность»

— Несмотря на то, что стажировка SafeBoard длится год, мне предложили штатную позицию уже спустя шесть месяцев: так получилось, что в подразделении, где я стажировался, появилась подходящая вакансия, и всё сложилось. Сейчас моя задача — создавать детектирующие правила, которые будут обнаруживать вирусы или троянские программы, чтобы после мы могли обезвреживать их.

О том, чтобы начать карьеру, я стал задумываться на экваторе обучения в вузе. Я всегда присматривался к «Лаборатории Касперского», даже отправлял резюме на пару позиций, а потом увидел, что кроме них есть ещё и специализированная программа для студентов. Помню, как на этапе обучения, которое проходит перед финальным собеседованием на SafeBoard, нам дали несколько заданий, к которым я готовился до последнего. Тогда я говорил про себя: «Пока не справлюсь — спать не лягу». Одним из самых запоминающихся для меня моментов стала лекция известного антивирусного эксперта Алексея Шульмина, у него ещё манера говорить была такая эмоциональная. За счёт неё он сумел увлечь темой, рассказал много интересных моментов про реверс-инжиниринг, и под его руководством мы начали работу с реальными вредоносными программами, а не с учебными. Для меня это стало настоящим погружением в профессию.

Несмотря на вводный курс, на старте самой стажировки тоже было время на адаптацию. Первый день начался с настройки системы безопасности на рабочей машине: без этого новичок не может получить доступ к вредоносному ПО. Сразу же задачами не загружали. Наоборот, нам советовали полезную литературу, подсказывали, что к чему.

Могу ещё добавить, что SafeBoard научил меня не бояться браться за большие задачи, рецепт успеха в работе со сложносоставными проектами — уметь разбирать их на кусочки, а потом складывать как пазл. Если не понимаешь чего-то — начинай погружаться в вопрос, изучай материалы, смотри, как это делают другие, или просто спроси.

SafeBoard — это год работы над реальными задачами вместе с экспертами «Лаборатории Касперского» в рамках одного из направлений: исследование угроз, разработка, системное администрирование, системный анализ, тестирование, DevOps, UI/UX-дизайн. Стажировка оплачивается, она открыта для студентов Москвы и Московской области вне зависимости от курса и факультета. По итогам лучшие стажёры могут получить приглашение в штат — такая практика довольно распространена. В прошлом году на SafeBoard были приняты 273 стажера. Более 45 % из них получили оффер и были приняты на работу на постоянной основе.

Денис Баринов, руководитель Kaspersky Academy: «Без навыков коммуникации в корпоративной культуре никуда»

— В этом году отбор на SafeBoard будет проходить быстрее, чтобы к концу года стажёры уже приступили к работе. Заявки принимаются до октября, обычно их поступает порядка трёх тысяч. Каких-либо ограничений, связанных с вузовской специальностью, у нас нет: мы смотрим не на образование, а на то, что человек умеет делать. Это значит, что попробовать свои силы могут не только технари, но и гуманитарии, которых, к слову, в IT сейчас довольно много. Я сам показательный пример: социолог, который учился на факультете государственного управления.

По статистике, до финального этапа отбора SafeBoard — собеседования — доходят около 130 человек. И тут кандидатам важно демонстрировать уже не только hard skills, но и умение общаться, договариваться, презентовать себя.

Без коммуникации в корпоративной культуре никуда, а времена, когда человек должен без остановки писать код и от него ничего более не требовалось, прошли.

В итоге на SafeBoard попадают 50-60 стажёров, после многоступенчатых «вступительных» их ждёт ещё и обучение. И здесь наша цель — «постелить» на университетский бэкграунд недостающие знания для реальной работы. В 2019 году наши R&D-специалисты потратили примерно 1 400 часов на дополнительное обучение стажёров. Это ⅓ общего количества аудиторных часов стандартной магистратуры «Прикладная математика и информатика».

Благодаря SafeBoard в портфолио молодых специалистов появляются интересные кейсы, они становятся востребованными на рынке. Но всё-таки мы стараемся заинтересовать сильных ребят и сделать так, чтобы им захотелось продолжить работу в «Лаборатории Касперского».

Фото на обложке: Sergey Tinyakov / Shutterstock.

