Как студенту быстро найти работу и начать получать деньги

Лето – время, когда стоит активно искать работу. Какой бы ни была цель – начать взрослую жизнь, заплатить за учёбу или купить новый айфон – поиск не должен занимать много недель, потому что тогда не останется времени на саму работу. Дмитрий Пучков, руководитель по развитию «Авито Работы» , рассказывает о том, как сделать всё быстро.

Если для взрослых людей лето – сезон отпусков, то вам, студентам, необходимо штурмовать рынок труда. Сессия закрыта (или приостановлена, если вдруг остались хвосты) – и можно подумать о том, чтобы немного заработать. Будьте осторожны, конкуренция высокая – в летние месяцы спрос достигает пика.

Высокий сезон поиска подработки и временной работы студентами, Wordstat

Сложный поиск: с какими барьерами можно столкнуться на рынке труда

То, что молодёжь на рынке труда – одна из самых уязвимых категорий, – это факт. Работодатели не выстраиваются в очередь за сотрудниками без опыта, не имеющими возможности работать постоянно из-за учёбы. Или же они предлагают непривлекательные условия, считая, что студенты должны быть благодарны уже за то, что могут чему-то научиться и заполнить первую строчку в разделе «Опыт работы» в резюме.

Результаты опроса, проведённого сервисом «Авито Работа», показали, что молодые люди испытывают больше сложностей, чем взрослая аудитория, на всех этапах поиска работы – от составления резюме до прохождения испытательного срока.

69% соискателей в возрасте от 14 до 17 лет и 51% в возрасте от 18 до 25 лет признались, что не знают, что писать в резюме, поскольку не имеют опыта работы (среди людей в возрасте от 25 до 45 лет таких всего 13%). Почти половина людей в возрасте от 14 до 17 лет (45%) и треть соискателей в возрасте от 18 до 25 лет (34%) испытывают трудности с поиском подходящих вакансий (против 24% в возрастной группе от 25 до 45 лет).

При этом молодая аудитория не предъявляет никаких особенных требований к первой работе. 75% соискателей в возрасте от 14 до 17 лет и 40% в возрасте от 18 до 25 лет согласны на любую должность, на которую их примут.

Семь из девяти молодых пользователей «Авито Работы» признались, что даже не вводят конкретный поисковый запрос, а просто просматривают ленту вакансий. Для сравнения: 69% специалистов в возрасте от 25 до 45 лет и 74% старше 45 лет ищут работу, похожую на прошлую или текущую.

Явки, пароли: где искать работу

На самом деле существует большое количество каналов для поиска работы. Выбор зависит от вашей цели.

Если главная задача – заработать денег, то есть, нужна подработка, а сфера не имеет большого значения, подойдут:

Рекрутинговые платформы

На таких ресурсах работодатели активно ищут сотрудников без опыта (например, на «Авито Работе» практически треть вакансий (29%) потенциально подходят студентам, поскольку соответствуют двум важным условиям: на них могут претендовать неопытные соискатели, и они предполагают частичную занятость).

Кроме того, рекрутинговые платформы дают возможность откликнуться на вакансию без отправки резюме, что избавляет от его составления, а также оперативно связаться с работодателем удобным способом, например, в чате или по телефону;

Поиск офлайн

Биржи фриланса

Можно обратиться в ближайшие кафе с вопросом, не требуются ли им официанты или курьеры, узнать, не нужны ли продавцы-консультанты магазинам в торговых центрах, сотрудники колл-центра – другим предприятиям сферы услуг;

Прекрасный вариант для тех, кто хочет работать удалённо, – заказчики часто размещают на таких площадках несложные задачи, с которыми под силу справиться людям без опыта.

Если вы уже точно знаете ответ на вопрос, кем хотите стать, когда окончите вуз, можно делать маленькие шаги в сторону карьеры мечты и использовать следующие каналы:

деканат: для начала стоит узнать, не сотрудничает ли учебное заведение с компаниями, в которых есть стажёрские программы;

карьерные сайты: если родной вуз не предложит ничего интересного, следующий шаг – изучать карьерные сайты, которые есть у многих крупных компаний; например, здесь можно откликнуться на вакансии Сбера, тут найти вакансии для стажёров в Яндексе, а здесь ищет сотрудников, в том числе и стажёров, Авито;

социальные сети: часто компании дублируют вакансии на своих страницах в соцсетях – стоит подписаться, чтобы не пропустить.

Имеет смысл следить за обновлениями специализированных Telegram-каналов. Там можно найти как подработку на лето, так и первую полноценную работу, а также стажировку. Точно нелишним будет рассказать о поиске работы знакомым – возможно, кто-то из них предложит интересный вариант.

Бег с препятствиями: как перепрыгнуть барьеры

Советы, которые помогут сделать поиск работы быстрым и лёгким:

Быть проактивным

Составить резюме

Неважно, ищете вы любую подработку на лето или работу, которая может стать первой ступенью в карьерной лестнице, – нужно использовать максимум каналов.

Даже если опыта работы нет, можно описать задачи, которые приходилось решать в рамках стажировки или практики в университете, а также в качестве волонтёра. Для поиска первой работы по специальности имеет значение образование (специальность, факультет, вуз), а вот личные качества стоит упоминать только в связке с ситуациями, в которых их приходилось проявлять, – сам по себе список не представляет никакой ценности для рекрутера.

Например, можно написать о том, что параллельно с учёбой в школе вы посещали ещё несколько кружков и спортивных секций и везде добивались успеха, чтобы проиллюстрировать многозадачность и отсутствие склонности к прокрастинации.

Указать желаемый размер зарплаты

Не пренебрегать сопроводительными письмами

Задавать вопросы на собеседовании

Не соглашаться платить за стажировку или обучение

Это актуально, если стоит цель заработать, а не получить опыт. В противном случае стоит в резюме упомянуть о готовности работать ради опыта, а не ради денег. Это поможет рекрутеру сразу понять, подходите ли вы друг другу.Если в описании вакансии сказано, что от вас требуется сопроводительное письмо, нужно его написать. В нём можно сказать о том, какую пользу вы можете принести компании, чем ей могут быть полезны ваши знания и умения (возможно, вы хорошо фотографируете или ведёте популярный блог). Однако если речь идёт о массовых специальностях (курьеры, официанты и т. д.), часто можно обойтись и без этого. Работодатели ценят в соискателях заинтересованность. Если речь идёт о работе по специальности, стоит спросить о перспективах развития, а в случае подработки нужно задать формальные вопросы об условиях: графике работы, оплате, оформлении и – обязательно – о том, что (и как) не нужно делать.

Работа – это когда деньги платят вам, а не наоборот. Как правило, платить за что-то предлагают мошенники.

Из первых уст: что говорят работодатели

Людмила Ефимцева, руководитель направления по подбору и адаптации массового персонала сети магазинов «Магнит»:

«При отсутствии профессионального опыта всегда выигрывают те кандидаты, которым есть что рассказать работодателю. В случае студентов это может быть практика в университете, стажировка, волонтёрский опыт, подработка, участие в различных мероприятиях.

Имеет смысл говорить даже о самых незначительных успехах и достижениях. Работодатели не ждут от студента большого набора профессиональных компетенций – куда важнее личные качества (целеустремлённость, самостоятельность, обучаемость, ответственность) и мотивация.

Перед беседой с потенциальным работодателем студенту стоит подготовить ответ на вопрос, чем он может быть полезен компании. Если речь идёт о личной встрече или видеособеседовании, лучше отрепетировать самопрезентацию перед зеркалом или сделать видеозапись. Это позволит увидеть себя со стороны, выявить слова-паразиты, чтобы избавиться от них, и при необходимости скорректировать мимику.

Ещё одна рекомендация заключается в подготовке списка вопросов для работодателя. Это станет доказательством заинтересованности и серьёзного подхода к делу».

Фото на обложке: Jacob Lund/shutterstock.com