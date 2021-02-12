«Лаборатория Касперского» запускает оплачиваемую стажировку для начинающих HR-специалистов

«Академия рекрутмента» «Лаборатории Касперского» объявляет о наборе на оплачиваемую стажировку для студентов и молодых специалистов. Программа подходит тем, кто хочет начать карьеру HR-специалиста в крупной международной IT-компании.

Стажировка направлена на то, чтобы обучить начинающих специалистов навыкам, необходимым для работы в сфере найма. В предварительном отборе надо заполнить анкету и записать видеоинтервью. После начнутся двухнедельные тренинги, по итогам которых состоится итоговый экзамен. Лучших кандидатов пригласят на стажировку.

Программа включает фиксированную оплату труда, ежемесячную компенсацию расходов на питание, возможность пользоваться спортзалом в главном офисе и свободный проход на все мероприятия «Лаборатории Касперского». Стажировка совмещается с учёбой — можно работать по гибкому графику от 20 часов в неделю. У кандидатов будут свои наставники.

Ребята научатся формировать команду, собирать аналитику по рынку труда и использовать её в работе, помогать людям строить карьеру и находить общий язык с кем угодно. Стажёры поработают с разными направлениями: от разработки и кибербезопасности до маркетинга и UX/UI-дизайна.

К участию приглашаются студенты или недавние выпускники вузов. проживающие в Москве и Московской области.