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Только 20% родителей готовы доверить выбор образования или профессии ребенку

YOUNG
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Почти половина родителей (46%) уверена, что лучше знает, какое образование нужно их детям, 43% хотя бы частично погружены в занятия школьного и дошкольного возраста и только 2% не вовлечены в вопросы образования своих детей. Об этом свидетельствуют результаты исследовании онлайн-университета Skypro и онлайн-школы Skysmart.

Только 20% родителей готовы доверить выбор образования или профессии ребенку

В опросе приняли участие почти 1,6 тыс. респондентов с детьми. Регионы исследования — вся Россия, города с населением от 100 тыс. человек. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в октябре-ноябре 2021 года. 

Результаты опроса также показали, что образование или будущую профессию за детей выбирают родители или родственники. Только пятая часть респондентов (20%) считает, что подобное решение можно доверить ребенку.

«Активный контроль — это возможность улучшить результаты ребенка. Так считают 68% опрошенных из нашего исследования, 18% полагают, что это необходимость, а для оставшихся 14% — это желание проконтролировать качество самого образования», — сообщил директор по развитию Skypro Михаил Свердлов.

Сколько времени родители тратят на контроль обучения:

  • 1-2 часа в неделю — 34%;
  • 2-5 часов в неделю — 23%;
  • более 5 часов в неделю — 24%.

Контролировать своих детей треть респондентов планирует до 18 лет, а 17% до выхода на работу (до 22–25 лет). Каждая десятая семья (11%) планирует контролировать своего ребенка всю жизнь.

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Фото на обложке: Unsplash

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