Роботы-андроиды, скрин-квесты и виртуальное путешествие — 8 документальных фильмов о технологиях

С 21 по 30 августа в Москве пройдёт фестиваль документального кино «ДОКер», на которой будет специальная номинация для фильмов о технологиях LET IT dok!. Мы познакомились с программой и сделали для вас подборку с самыми интересными.

Ирина Шаталова, директор фестиваля «ДОКер»:

Мы не хотим отставать от прогресса и не хотим, чтобы зритель отставал. Большинство фильмов из конкурса Let IT dok!, помимо того, что рассказывают человеческие истории, — открывают глаза на знаковые, но неочевидные явления современности. Это и отношения человека и искусственного интеллекта, и реалистичность киберпространства, и психология поколения цифровой эры. Наша привычная жизнь уже невозможна без информационных технологий, и её будущая трансформация — тоже. Документалисты занимаются летописью своего времени, IT — одна из его главных отличительных черт. Для нас этот конкурс — взгляд в будущее.

LET IT dok!

«100 миллионов просмотров»

О чём: Фильм рассказывает об алгоритмах YouTube — почему одни набирают популярность, а другие годами не могут быть услышанными. Израильский сатирический активист, контент которого на YouTube непопулярен, пытается бороться с видео-монополиями.

Режиссёр: Итамар Роуз

Страна: Израиль-Германия

«Бинарное мышление»

О чём: Аналоговый мир остаётся в прошлом. Научно-фантастические произведения становятся реальностью. Режиссёр фильма-эссе рассуждает, как цифровые технологии влияют на современный мир, и показывает — то, что делает нас людьми, может в любую минуту измениться и утратить смысл.

Режиссёр: Питер Бергер

Страна: США

«В поисках идеального джентльмена»

О чём: Фильм учит общаться с людьми из разных слоёв общества при помощи цифровой информации и технологий. В основе — история афиши из экзотической парикмахерской, которую герои фильма пытаются найти при помощи виртуального путешествия. Скрин-квест кажется лёгким в начале, но чем дальше, тем сложнее идти. Даже в вымышленной реальности!

Режиссёр: Лена Виндиш

Страна: Германия

«Как исчезнуть?»

О чём: Военная игра-стрелялка, построенная по законам настоящего мира, но в цифровой реальности. Это антивоенный фильм — коллектив художников выступает за диджитал-разоружение.

Режиссёр: коллектив TOTAL REFUSAL (Робин Кленгель, Леонард Мюллнер, Майкл Стампф)

Страна: Австрия

«На связи»

О чём: В центре сюжета — польская деревня, которая разделилась на несколько частей. Часть жителей уехала в Исландию на заработки, а другая часть осталась. Родственники и близкие люди оказались оторваны друг от друга. Единственный способ поддерживать связь и видеть друг друга — технологии и видеозвонки.

Режиссёр: Павел Земильский

Страна: Польша-Исландия

«Пандемия»

О чём: Короткометражный фильм на одну из самых популярных тем 2020 года. Пандемия и правда подкосила всех, перевернула привычный образ жизни, загнала в дома и подружила с технологиями. Признаемся, без них нам было бы сложно. Фильм рассказывает о том, как мы на самом деле выстраиваем социальную дистанцию с людьми, даже когда можем выбирать, куда и с кем пойти.

Режиссёр: Яннис Билирис

Страна: Китай

«Роболав»

О чём: Захватят ли роботы мир? Вполне серьёзный вопрос для 21 века. В фильме размышляют о создании гуманоидных роботов-андроидов и том, что разница между ними и людьми стремительно снижается. Меж тем растёт социальная ответственность использования технологий. С одной стороны, научный и технологический прогресс пугает, а с другой — восхищает. В кинокартине показаны обе стороны медали.

Режиссёр: Мария Арламовски

Страна: Австрия

«Черта характера»

О чём: Мальчик 16 лет живёт в обычном маленьком городе, где у него нет друзей, а атмосфера места угнетает. От подобного одиночества есть выход — стать звездой социальных сетей, где тебя обожают тысячи подростков. Фильм показывает закулисную жизнь восходящих звёзд интернета и каково им бывает в офлайн-мире.

Режиссёр: Лиза Манделуп

Страна: США

Фото на обложке: Shutterstock / KDdesignphoto