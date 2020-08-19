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Роботы-андроиды, скрин-квесты и виртуальное путешествие — 8 документальных фильмов о технологиях

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Сегодня мало кого удивляют словосочетания «искусственный интеллект», «робототехника», «виртуальная реальность». Кроме того, что эти вещи упрощают нам жизнь, они создают поле для эксперимента. Искусство не отстаёт и использует новые технологии, а ещё осмысляет их и анализирует. 

С 21 по 30 августа в Москве пройдёт фестиваль документального кино «ДОКер», на которой будет специальная номинация для фильмов о технологиях LET IT dok!. Мы познакомились с программой и сделали для вас подборку с самыми интересными.
Роботы-андроиды, скрин-квесты и виртуальное путешествие — 8 документальных фильмов о технологиях

Ирина Шаталова, директор фестиваля «ДОКер»:

Мы не хотим отставать от прогресса и не хотим, чтобы зритель отставал. Большинство фильмов из конкурса Let IT dok!, помимо того, что рассказывают человеческие истории, — открывают глаза на знаковые, но неочевидные явления современности. Это и отношения человека и искусственного интеллекта, и реалистичность киберпространства, и психология поколения цифровой эры. Наша привычная жизнь уже невозможна без информационных технологий, и её будущая трансформация — тоже. Документалисты занимаются летописью своего времени,  IT — одна из его главных отличительных черт. Для нас этот конкурс — взгляд в будущее.


LET IT dok!


  • «100 миллионов просмотров»

О чём: Фильм рассказывает об алгоритмах YouTube — почему одни набирают популярность, а другие годами не могут быть услышанными. Израильский сатирический активист, контент которого на YouTube непопулярен, пытается бороться с видео-монополиями. 

Режиссёр: Итамар Роуз

Страна: Израиль-Германия


  • «Бинарное мышление»

О чём: Аналоговый мир остаётся в прошлом. Научно-фантастические произведения становятся реальностью. Режиссёр фильма-эссе рассуждает, как цифровые технологии влияют на современный мир, и показывает — то, что делает нас людьми, может в любую минуту измениться и утратить смысл. 

Режиссёр: Питер Бергер

Страна: США 


  • «В поисках идеального джентльмена»

О чём: Фильм учит общаться с людьми из разных слоёв общества при помощи цифровой информации и технологий. В основе — история афиши из экзотической парикмахерской, которую герои фильма пытаются найти при помощи виртуального путешествия. Скрин-квест кажется лёгким в начале, но чем дальше, тем сложнее идти. Даже в вымышленной реальности!

Режиссёр: Лена Виндиш

Страна: Германия


  • «Как исчезнуть?»

О чём: Военная игра-стрелялка, построенная по законам настоящего мира, но в цифровой реальности. Это антивоенный фильм — коллектив художников выступает за диджитал-разоружение. 

Режиссёр: коллектив TOTAL REFUSAL (Робин Кленгель, Леонард Мюллнер, Майкл Стампф)

Страна: Австрия

  • «На связи»

О чём: В центре сюжета — польская деревня, которая разделилась на несколько частей. Часть жителей уехала в Исландию на заработки, а другая часть осталась. Родственники и близкие люди оказались оторваны друг от друга. Единственный способ поддерживать связь и видеть друг друга — технологии и видеозвонки. 

Режиссёр: Павел Земильский

Страна: Польша-Исландия


  • «Пандемия»

О чём: Короткометражный фильм на одну из самых популярных тем 2020 года. Пандемия и правда подкосила всех, перевернула привычный образ жизни, загнала в дома и подружила с технологиями. Признаемся, без них нам было бы сложно. Фильм рассказывает о том, как мы на самом деле выстраиваем социальную дистанцию с людьми, даже когда можем выбирать, куда и с кем пойти.

Режиссёр: Яннис Билирис

Страна: Китай


  • «Роболав»

О чём: Захватят ли роботы мир? Вполне серьёзный вопрос для 21 века. В фильме размышляют о создании гуманоидных роботов-андроидов и том, что разница между ними и людьми стремительно снижается. Меж тем растёт социальная ответственность использования технологий. С одной стороны, научный и технологический прогресс пугает, а с другой — восхищает. В кинокартине показаны обе стороны медали. 

Режиссёр: Мария Арламовски

Страна: Австрия


  • «Черта характера» 

О чём: Мальчик 16 лет живёт в обычном маленьком городе, где  у него нет друзей, а атмосфера места угнетает. От подобного одиночества есть выход — стать звездой социальных сетей, где тебя обожают тысячи подростков. Фильм показывает закулисную жизнь восходящих звёзд интернета и каково им бывает в офлайн-мире. 

Режиссёр: Лиза Манделуп

Страна: США

Фото на обложке: Shutterstock / KDdesignphoto

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