«Разрыв еще сильнее в небольшом заводском городе». Как бесплатная школа борется с социальным неравенством

Когда я читаю, что без этого сегодня не построить карьеру, напрашивается логичный вопрос — кто же должен научить этому детей? Школа? Родители? У меня педагогическое образование, и я прекрасно понимаю, что самостоятельно с этим не справиться.

Я живу в небольшом городке Искитим в Новосибирской области. У нас дополнительное образование — это только спорт, художественная школа и курсы английского языка, а вот тренинговых центров для детей и подростков по программированию и пресловутым навыкам 21 века нет.

Как появилась «Нешкола»

Раз в три года по всему миру проводится исследование PISA-2018 (Programme for International Student Assessment). В его рамках анализируются мировые результаты учащихся в возрасте 15 лет. Результаты очень хорошо иллюстрируют, почему я занялась темой дополнительного образования детей в своем городе и районе: исследование 2018 года показало, что школьники из Москвы улучшили свои показатели, а ученики в региональных школах — наоборот. Это образовательное неравенство — проблема, которую не так просто увидеть из центра, а ещё сложнее её решить.

За 5 лет до того, как прийти в некоммерческий сектор, я работала удалённо: настройка таргетированной рекламы, обучение малого бизнеса самостоятельной работе с соцсетями. Я понимала, как важны современные навыки. К этому времени я уже проводила профориентационные тренинги и финансовые игры для подростков.

В октябре 2019 «Нешкола» приняла участие в Европейской неделе программирования и в международной инициативе Meet and Code. Организаторы премии сфокусировались на преодолении любого неравенства: гендерного, географического, образовательного. Они уверены, что только если мы работаем вместе, мир может измениться к лучшему. Это полностью совпало с моими ценностями и целями.

В голове сразу появилось название мастер-класса, который я решила провести: «И девочки делают сайты», а также его концепция в общих чертах. Мы организовали свой мастер-класс в рамках номинации «Girls do IT!». Именно это мероприятие стало началом нашей истории по созданию школы программирования для детей.

«И девочки делают сайты»

Номинация «Girls do IT!» призвана помочь устранить гендерный разрыв в области IT и программирования. Этот разрыв существует во всём мире, но, поверьте, он в разы сильнее ощущается в небольшом заводском городе. Нет грамотных учителей информатики, школ программирования, так что эта сфера становится для девочек чем-то загадочным, сложным и «не для нас».

Моей главной целью было пробудить в девушках интерес к IT сфере. Важно было не испугать участниц сложностью темы и разрушить в их сознании стереотип, что программирование — исключительно мужская профессиональная сфера. Поэтому мастер-класс состоял из двух частей. В первой части мы рассказали о современном состоянии IT-отрасли, о востребованных профессиях, возможностях обучения, развития и профессионального становления.

Кроме того, важно было дать девочкам-подросткам реальные примеры для подражания. Мы успели обсудить женщин в программировании от Ады Лавлейс (дочь Дж. Байрона и первая в мире женщина-программист) до Сьюзен Войчицки (первый директор по маркетингу Google, генеральный директор YouTube) и Шерил Сэндберг (операционный директор Facebook).

В практической части мастер-класса участницы работали с панелью администратора WordPress. Хотя создание сайта на WP не является программированием в чистом виде, главная задача заключалась не в обучении конкретным навыкам. Нужно было вдохновить, разжечь интерес, мотивировать на изучение программирования.

Еще наше мероприятие помогло снять страх перед информатикой и программированием. Его логичным продолжением был бы приход девочек в IT-школу/кружок и изучение современных языков программирования. К сожалению, у них до сих пор нет такой возможности. Зато несколько участниц решились создать свои блоги на WordPress по интересам: музыка, кулинария, путешествия.

Почему онлайн-курсы — не выход

Хотя мастер-класс планировался для девочек, принять участие хотели все. И девочки, и мальчики, и даже молодые люди 21-28 лет. Неудивительно, ведь ничего подобного в Искитиме никогда не было. Столица региона — Новосибирск — известен своим научным потенциалом, в городе много IT-компаний. Некоторые из них открывают свои школы программирования для детей. В Новосибирске больше 70 организаций обучают программированию, но если отъехать от него на 50-70 километров, ситуация кардинально меняется.

Мне часто напоминают, что есть много обучающих онлайн-курсов. Вынуждена вас огорчить: дети и подростки — не те люди, которые массово готовы учиться онлайн. Во-первых, для этого нужна очень сильная мотивация, во-вторых, в этом возрасте важно общение. Нужна компания сверстников и нужен авторитетный взрослый, которые помогут сформировать ту самую мотивацию к учёбе.

Я считаю, что программирование — это универсальный инструмент, который поможет детям развивать не только hard-skills. Также он помогает с такими навыками:

Работа в команде. Дети учатся вместе решать непростые задачи, делегировать полномочия, развивают совместное видение конечного продукта.

Дети учатся вместе решать непростые задачи, делегировать полномочия, развивают совместное видение конечного продукта. Критическое мышление. Дети учатся разбивать крупные задачи на более мелкие и доступные для решения, создают логические связи и анализируют различные ситуации.

Дети учатся разбивать крупные задачи на более мелкие и доступные для решения, создают логические связи и анализируют различные ситуации. Гибкость и адаптивность. Во время работы придется постоянно что-то изменять, переделывать, адаптировать, чтобы программа работала верно. Дети начинают легче воспринимать трудности и проще их преодолевают. Приходит понимание, что любая ошибка — это не катастрофа, а возможность.

Каково запускать школу программирования в регионе

Я убеждена, что любое обучение детей должно быть межпредметным. Программирование в этом смысле — не исключение. Любой курс программирования поможет детям с математикой и английским языком, развитием креативности и коммуникативности.

Кроме того, я вижу школу программирования как элемент профориентации подростков. Встречи со специалистами IT-компаний, знакомство с использованием программирования в самых различных сферах на стыке или пересечении с другими науками (MedTech, EdTech и т.д.). Всё это поможет ребёнку понять, что программирование — не узкоспециализированный, а универсальный навык.

Поэтому на 2020 год я поставила цель для «Нешколы» — открыть в Искитиме бесплатную школу программирования. В первый год работы школы мы планируем запустить два курса: «Scratch» и «Python». В будущем — расширять линейку программ. Уже сейчас мы знаем, что дети мечтают создавать игры, учиться веб-дизайну, видеомонтажу и блоггингу. Я надеюсь, что мы сможем приглашать из Новосибирска профессионалов для общения с детьми и проведения мастер-классов.

«Нешколе» ещё нет года, и пока мы не можем участвовать во многих грантовых конкурсах, но скоро подадим на президентский грант. Параллельно мы ищем финансовую поддержку у местного бизнеса, потому что школе надо развиваться, платить зарплату преподавателям, закупать мебель.

Самое замечательное то, что нас уже поддерживают не только деньгами. Например, недавно курьер доставил нам от спонсора из Москвы новый ноутбук. Городской молодёжный центр готов предоставить нам помещение на безвозмездной основе. Наши спонсоры на Planeta.ru делают переводы с формулировкой «Спасибо нам не нужно вознаграждение, я просто хочу поддержать проект».