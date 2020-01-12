Искренность контента и коллаборации: все об инфлюенсер-маркетинге нового поколения

В новом десятилетии работа с инфлюенсерами по-прежнему будет одной из самых важных маркетинговых стратегий для брендов. Рассказываем, что нужно знать, чтобы правильно продать продукт молодым поколениям потребителей.

Эпоха информированных клиентов

Новые поколения клиентов — поколение Y (рожденные в период с 1981 по 1996 год) и поколение Z (те, кто родился между 1997 и 2012 годом) — более разнообразны и открыты в своем мышлении, чем предыдущие поколения. Они ожидают от брендов отражения собственных ценностей и взглядов, а также подчеркивания уникальности и разнообразия. Представители этих поколений ценят субкультуры и не интересуются мейнстримными блогерами.

Эти клиенты находят бренды и делают покупки с помощью социальных сетей. Согласно отчету Morning Consult, 70% представителей поколений Y и Z часто или иногда узнают о продуктах, которые им хочется купить, именно в соцсетях. 56% купили продукт после того, как увидели пост о нем от человека, на которого они подписаны, а 50% назвали соцсети местом, где они чаще всего узнают о новых продуктах.

Эпоха творцов

Представители поколения Z больше всего верят контент-мейкерам, а не классическим знаменитостям, актерам или спортсменам. Опрос 2019 года от YPulse показал, что 31% клиентов в возрасте от 13 до 37 лет назвали своим самым доверенным источником ютуберов. И это неудивительно — младшие поколения не так доверяют брендам и крупным инфлюенсерам, как предыдущие. Они ищут качественный контент, который показывает, что его автор разбирается в интересующей их теме. Согласно Morning Consult, главная причина, почему люди покупают продукт или услугу после рекомендации инфлюенсера, заключается в том, что им кажется, что «инфлюенсер разбирается в продукте, бренде или сфере, которую он продвигает».

Инфлюенсеры при этом очень любят свой контент. Недавний опрос Julius показал, что 51% инфлюенсеров предпочитает, чтобы их называли «творцами» или «контент-мейкерами», а лишь 32% выбрало термин «инфлюенсер». При этом все больеш инфлюенсеров считает, что их успех зависит именно от качества создаваемого ими контента.

Обратите внимание, что разница между «творцами» и «инфлюенсерами» не только в терминах. Бренды должны понимать ее для правильной работы с современными творцами.

Эпоха равного обмена

Потребители из поколения Z считают себя предпринимателями и творцами: 12% молодых американцев (миллениалов и представителей поколения Z) называют себя инфлюенсерами, а 54% собираются ими стать, если у них появится такая возможность.

Будущее электронной коммерции определяют платформы, где действует равноценный обмен. Цифровые сообщества отражают характер различных субкультур и посвящены узкоспециализированным интересам и предпочтениям небольших групп потребителей. Обычно на подобных платформах используется мобильное видео, блокчейн и возможность делать покупки через контент.

Например, на платформе YEAY, разработанной блокчейн-компанией WOM, люди могут выкладывать ролики о том, как они пользуются различными продуктами, и получать за это награды. В приложении Dote если вы производите качественный контент и набрали 20 тысяч подписчиков, то можете стать Dote-инфлюенсером и награждать других пользователей «монетами» за полезный контент.

Все современные развивающиеся платформы позволяют пользователям отвечать, реагировать и создавать что-либо, отражая свою уникальную личность и взгляды. К таким популярным у поколения Z платформам, как YouTube, Instagram и Twitter, прибавились игровые/стриминговые платформы (Twitch, Mixer), а также альтернативные соцсети (Reddit) и видеоплатформы вроде TikTok.

Кстати, опрос HYPRBrands, показал, что представители поколения Y и Z считают, что вокруг TikTok слишком много хайпа по сравнению с YouTube, Instagram, Twitter и Facebook — на самом деле они проводят там меньше времени, чем на названных платформах. Однако, учитывая, растущую важность прямого взаимодействия между потребителями и новую активность брендов на TikTok, возможно, платформа еще изменится — вероятно, на ней будут чаще проводиться «челленджи от брендов».

Честность контента превыше всего

От искренности контента зависит успех его создателя, поэтому бренды не могут заказать у контент-мейкера рекламу, где он будет просто озвучивать проплаченный текст. Бренды должны рассказать ему о своем продукте или сервисе и разработать контент сообща, чтобы это было выгодно, как бренду, так и творцу.

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