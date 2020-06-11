«Хакеры — такие же как мы выпускники и эксперты». Как студенты создают сервис, который защищает бизнес от киберугроз

Иван рассказал Rusbase Young, почему выбрал именно кибербезопасность, насколько технарям тяжело разбираться в маркетинге и как он научился управлять большой командой.

В школе у Ивана Глушенкова не задалось с русским языком, и он пошёл в физмат-класс. Затем, успешно поступив в МФТИ, Иван увлекся хакатонами и после одного из них вместе с соседями придумал собственный проект. Obfuscare — стартап, который поможет защитить программное обеспечение и сделает так, чтобы хакеры не украли данные вашей компании. Проект участвовал в акселераторе «Инженер 4.0».

Как выбрать физику вместо русского языка

Я с 1 класса учился в гуманитарной гимназии с уклоном в литературу и русский язык, но никогда не показывал особенных успехов в последнем. Я не понимал, как в русском всё устроено — постоянно какие-то исключения и нет особой логики. Математика, геометрия и физика в старших классах гораздо лучше заходили.

В 8 классе ребята из моей гимназии почему-то начали уходить в другие школы с математическим уклоном, в том числе и двое моих близких друзей. Мой отец понял, что в гуманитарной школе делать больше нечего, и отправил меня поступать в другую — лицей «Вторая школа».

На вступительном экзамене я сдал физику и математику сразу, но четыре раза завалил русский язык, в первый раз потому, что не знал, что «не» с глаголами пишется раздельно!

В итоге туда я так и не попал, но прошёл в другую топовую московскую математическую школу 179. За два дня до 1 сентября меня взяли вне конкурса на испытательный срок, но в итоге всё сложилось, и я остался в ней учиться.

Стартап, который вырос из диплома

Сейчас я студент МФТИ факультета инноваций и высоких технологий. Учусь на направлении прикладной математики и физики — по факту Computer Science. Образование помогло мне создать все проекты, которые я делал.

В университете я нашёл единомышленников и людей, с которыми можно делать такие проекты.

Проект Obfuscare я делаю с соседями, с которыми жил два года в одной комнате. Они увлекаются низкоуровневым программированием, компиляторами. Они меня этим заразили, я решил на эту тему написать диплом, а походу ещё и сделать стартап.

В университете мы с соседями начали участвовать в хакатонах и преуспели. Потом с другими ребятами стали организовывать свои соревнования, открыли компанию — Phystech.Genesis, создали сборную России по хакатонам.

После очередного хакатона мои соседи предложили создать сервис, который защищает программное обеспечение от киберугроз. Так появился Obfuscare.

Сейчас кибербезопасность — одна из важных тем. Наш проект — на стыке кибербезопасности и нового рынка веб-приложений.

Для кого создаётся Obfuscare

В первую очередь проект рассчитан на компании, которые запускают свои технологические решения на компьютере пользователя, например, YouTube. Проблема такая: существуют готовые копии сервисов, где можно смотреть всё то же самое, что на YouTube, но без рекламы, а ещё скачивать все исходники видео и аудио бесплатно. Компания теряет на этом кучу денег, ведь она зарабатывает на рекламе. И подобного много.

Наша идея в том, чтобы сделать веб-приложения защищёнными, чтобы хакеры не могли взять и скачать с того же YouTube всё бесплатно и без рекламы.

Разработка проекта

Проект только начинается, но у нас есть понимание, каким мы хотим его видеть. Сейчас общаемся с потенциальными пользователями, то есть с компаниями, и проводим дальнейший ресёрч в этой сфере.

Это довольно узкая технология, и в ней много неочевидных моментов. У нас есть несколько своих идей-разработок, как осуществлять защиту, чтобы сервис не взломали, но они требуют глубокого исследования, потому что начинается сложная математика. Хакеры — такие же как мы выпускники и эксперты в области компьютерных наук. И они также будут размышлять о том, как всё взломать. Мы должны их переиграть. Мы сейчас ищем спонсорство на проведение ресёрча.

Что даёт участие в акселераторе

«Инженер 4.0» дал нам структурность и понимание того, как надо выстраивать процесс развития стартапа и идеи. Дал нам инструменты, которыми мы пользуемся — научил анализировать рынок, проводить пользовательские интервью, планировать работу.

Почему маркетинг сложнее программирования

Мы в основном всё-таки инженеры, физики, математики, программисты. Нам хочется кодить или исследовать что-то техническое и не хочется заниматься маркетингом, исследованием рынка, ещё чем-то подобным. Эти действия не столь научны, и нам очень непривычно ими заниматься.

Но надо, потому что иначе никакого смысла не будет. Технический склад ума часто скептично относится к таким вещам, как исследование рынка.

Нас спасает то, что эта тема очень техническая и узкая. Надо чётко понимать, что невозможно привлечь каких-то сторонних людей в такой сфере. Это не пирожки продавать — тут надо говорить на языке пользователей.

А пользователи — это очень технические люди, они не будут разговаривать с маркетологами. Даже в исследовании рынка есть некая технологичность, потому что так или иначе ты общаешься с людьми, которые занимаются кибербезопасностью, ты читаешь статьи и исследуешь готовые решения в сфере защиты. Мы пытаемся строить нашу маркетинговую стратегию максимально близко к такому гик-стайлу.

Этот стартап взлетит и без суперкрасивых сайтов и маркетинговых кампаний, потому что он технический. Поэтому не вижу смысла объяснять его широкому кругу пользователей на самом начальном этапе. Те люди, которым это реально интересно, поймут business value даже со скриншотов кода.

О положительном опыте работы над проектом

В первую очередь я разобрался в кибербезопасности, в технологиях цифровой защиты прав и интеллектуальной собственности. Приобрел, наверное, все знания, которые у меня сейчас есть о низкоуровневом программировании, и научился работать в команде.

О команде проекта

Моя команда — это мои соседи, люди, с которыми я жил, с которыми мы выиграли больше 10 хакатонов по всему миру. Наша постоянная команда состоит из четырёх человек.

За последние полгода мы кооперировались с пятью студентами-младшекурсниками, они работали под нашим руководством.

Это тоже был интересный опыт управления большим количеством человек. Была другая модель взаимодействия.

Когда команда из четырёх человек, и вы все основатели проекта, то общаетесь на уровне, где никто не даёт никому конкретных задач. У вас просто есть цель, зона ответственности и ресурсы.

А когда работаешь ментором у студентов, ты совершенно другими категориями мыслишь. Ты сам понимаешь, какая у тебя цель, зона ответственности, ресурсы, и ты сам берёшь, преобразовываешь эту задачу в более конкретную формулировку, чтобы каждый студент за разумное время мог это сделать.

Что будет с проектом в будущем

Сейчас нам нужно доделать proof-of-concept. После мы надеемся стать так называемыми единорогами в своей сфере, потому что мы первые, кто делает проект подобного рода.

Поскольку сейчас мы в первую очередь делаем исследование, то за спонсорством мы обратимся к нашим клиентам, которые нас знают, для кого мы делали проекты до этого. Это ребята из Южной Кореи, Австралии, Люксембурга.

Я не строю планы на далёкое будущее, потому что это не имеет смысла. Известный факт — в любом планировании экспоненциально растёт его ошибочность.

Любая гипотеза, которую нужно проверять дольше, чем неделю, несёт больше вреда, чем пользы.

Она тебя фиксирует в рамках поставленной цели. Ты не можешь в нужный момент сменить её без эмоциональных усилий.

Что касается проекта, мы делаем обзор и ищем чёрного лебедя (термин в теории Николаса Талеба) — то редкое явление, которое имеет большой вес и большую значимость. Идея такая, что мы никаких огромных исследований не делаем, но смотрим, что есть на рынке и какие потребности можно закрыть. Когда мы найдём, будем строить большие планы и пушить туда много сил.