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Сбербанк запускает онлайн-курс для школьников по машинному обучению
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Мария Передок
Стартовал бесплатный онлайн-курс по машинному обучению для учеников 8-11 классов от Сбербанка. Школьники изучат основную теорию и практику в дистанционном режиме. Большинство заданий можно выполнять на сайте проекта, используя специальные встроенные тренажёры, сообщили в пресс-службе банка.
Сбербанк запускает онлайн-курс для школьников по машинному обучениюМария Передок
На курсе школьники будут программировать на Python, пользоваться специальными библиотеками для машинного обучения и анализа данных, находить закономерности в данных, визуализировать результаты анализа, решать прикладные задачи с помощью алгоритмов машинного обучения.
В конце курса ребята займутся финальным проектом — построением собственной рекомендательной системы фильмов.
Курс прошёл экспертизу Министерства Просвещения РФ и рекомендован школам в рамках внеурочной деятельности.
Фото на обложке: Unsplash
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