Сбербанк запускает онлайн-курс для школьников по машинному обучению

На курсе школьники будут программировать на Python, пользоваться специальными библиотеками для машинного обучения и анализа данных, находить закономерности в данных, визуализировать результаты анализа, решать прикладные задачи с помощью алгоритмов машинного обучения.

В конце курса ребята займутся финальным проектом — построением собственной рекомендательной системы фильмов.

Курс прошёл экспертизу Министерства Просвещения РФ и рекомендован школам в рамках внеурочной деятельности.

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