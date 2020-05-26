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Сбербанк запускает онлайн-курс для школьников по машинному обучению

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок
Стартовал бесплатный онлайн-курс по машинному обучению для учеников 8-11 классов от Сбербанка. Школьники изучат основную теорию и практику в дистанционном режиме. Большинство заданий можно выполнять на сайте проекта, используя специальные встроенные тренажёры, сообщили в пресс-службе банка.
Сбербанк запускает онлайн-курс для школьников по машинному обучению

На курсе школьники будут программировать на Python, пользоваться специальными библиотеками для машинного обучения и анализа данных, находить закономерности в данных, визуализировать результаты анализа, решать прикладные задачи с помощью алгоритмов машинного обучения. 

В конце курса ребята займутся финальным проектом — построением собственной рекомендательной системы фильмов.

Курс прошёл экспертизу Министерства Просвещения РФ и рекомендован школам в рамках внеурочной деятельности. 

Фото на обложке: Unsplash

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