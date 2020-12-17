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«Нам приходилось огребать от покупателей и оперативно решать вопросы»

YOUNG
Екатерина Гаранина
Екатерина Гаранина

Редактор Rusbase

Екатерина Гаранина

В марте 2019 года мы написали о двух молодых людях, которые в 17 и 21 год основали издательство комиксов. Пятилетний юбилей пришелся на пандемию. «Год был очень сложный, о прибыли речи не идет», — рефлексирует в тексте один из совладельцев издательства, Максим Чумин.

За последние 1,5 года в издательстве открылось агентство «Параллель», которое отвечает за креативные коллаборации и мероприятия. На счету команды агентства выпуск мерча для артиста Элджея и киберспортивной команды Winstrike, рэп-концерт в Ленинской библиотеке и Александринском театре, выпуск комиксов на заказ, а также проект с Роскультцентром «Академия Звука». Осенью «Параллель Комикс» получили награду Rusbase Young Awards в треке Offline.

Максим Чумин рассказал о том, что произошло с бизнесом с момента выхода первого текста, как компания развивается в период пандемии и как он справился с эйджизмом в индустрии комиксов.

«Нам приходилось огребать от покупателей и оперативно решать вопросы»

Что изменилось с момента выхода статьи о нас 

Статья на RB.RU о нас разошлась за пределами целевой аудитории, которой важен продукт — именно качество комиксов, а не наши слова. Что касается коллег по индустрии, мы не следили за их реакцией, так как они всегда по-своему комментируют нашу активность. При этом другие партнёры по бизнесу и некоторые клиенты отмечали: «О, про вас написали, кайф!».

В плане продвижения, конечно, такие публикации помогают — полтора года назад это была ключевая публикация о нас. У нас три направления деятельности — издательство, креативное агентство и компания по дистрибуции. И за год, в том числе из-за коронавируса, многое изменилось.

Что касается издательской деятельности, нам пришлось смириться: 2020 год был настолько тяжелым, что по итогу года мы выпустили всего лишь одну книгу — «Поразительные Человек-Паук и Росомаха». Но зато это самый крутой наш релиз за все пять лет деятельности.


Максим Чумин и Сай Есенбаев

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В этом году мы перешли на другое производство, за счет чего повысили качество наших книг. До этого мы печатались в России, но производство стало нас подводить: то книги разваливались, то тираж выпущен позже нужного, опечатки... Нам приходилось огребать от покупателей и оперативно решать эти вопросы. Представьте: к вам приезжает новый тираж, а вместо продаж приходится выяснять, кто виноват, и отвечать на негативные отзывы. Сай (партнёр компании и руководитель издательского направления. — Прим.) лично разруливал все конфликты.

Новое производство дороже, но не допускает ошибок. Сейчас мы уверены в своём товаре.

Еще за прошлый год мы поняли, кто наш покупатель. Это мужчина, который работает преимущественно в ИТ и может тратить на свое хобби пять тысяч рублей в месяц. Для него важно качество, потому что он коллекционирует комиксы или обменивается ими с друзьями. 

У нас стало больше позитивного фидбека, он стал более персонализированным — нас лично благодарят в постах. Даже один раз нам принесли в офис пиццу, что было очень неожиданно и приятно.

 

Новое направление в компании: креатив, концерты, мерч 

Я уже год как отошел от операционной деятельности в издательстве и плотно занимаюсь агентством «Параллель». Оно отвечает за креативные проекты — как связанные с комиксами, так и, чаще, отдельные истории.

Например, мы можем похвастаться организацией и проведением концертов #ЮФ (проект «Фонда чтения будущего», направлен на популяризацию чтения. — Прим.) в Российской государственной библиотеке и Александринском театре с участием хип-хоп-исполнителей. Мы позвали провести лекцию о рэпе Noize MC, после чего гости писали сочинение про хип-хоп. А потом на главной лестнице Библиотеки имени Ленина был концерт GONE.Fludd. Для меня самое классное в этом проекте то, что соединилось два разных мира, которые трудно представить рядом: рэп и литература.

В штате агентства пока только я, но есть руководители команд на аутсорсе, которые ведут различные проекты — например, со сценаристом Виталием Терлецким мы делаем комиксы для клиентов: от брендов напитков до благотворительных организаций, а с Лю Павлиновой мы ведём проекты музыкальной направленности. 

Через эту интеграцию мы попробовали связать молодую культуру с чтением, литературой — сделали красивую историю про то, что чтение и книги лежат в основе всего того классного, что окружает сегодняшних подростков. Сейчас проект продолжается уже силами «ЭКСМО-АСТ».


В 2016-2018 я работал в команде рэпера Оксимирона, где занимался креативом для линии мерча артиста — мы выпустили несколько коллабораций с участием молодых художников. Уже в «Параллели» пришла идея заняться этим ближе, потому что я хорошо знал сферу. Мы сделали под ключ мерч Элджею: разработали дизайн и реализовали коллекцию. С тех пор мы работали с GONE.Fludd, киберспортивными командами Winstrike и Spirit, блогером Юджином. Растем постепенно. Основное производство в России, а мелочь делаем в Китае. 

Другое направление агентства — создание комиксов. По сути, это издательство, но в формате B2B: к нам приходит клиент с запросом на создание комикса о себе или своём продукте, как было с Gone.FLUDD. Мы собираем команду из сценаристов, иллюстраторов и вместе делаем продукт.

Комиксы — не только про супергероев, это формат истории. Будь то маркетинговая стратегия, рассказ про хип-хоп, кроссовки или благотворительность. В картинках реально поделиться любой историей, которая может стать ключевым элементом коммуникации с тем или иным клиентом. 

Сейчас и в целом в 2020 году наш ключевой проект — это «Академия звука», который мы реализуем в партнерстве с Роскультцентром при поддержке Фонда президентских грантов. Эта история — серия музыкальных образовательных лагерей и конкурс.

В ходе отборочного этапа мы с 20-ю экспертами и жюри из мира музыки отобрали 40 исполнителей (каждый номинант мог отправить короткое демо-видео через VK. — Прим.), которые поехали в Нижний Новгород и Новосибирск. Я руководил лагерем в Нижнем, а моя коллега и продюсер проекта Лю — в Новосибирске. Наставники выбрали по 10 финалистов из каждого города. А в декабре они вместе выступят на отчетном концерте, который мы будем транслировать во «ВКонтакте». 

Моя команда отвечает за весь процесс. Иногда ответственность очень давит. Грант, миллионные бюджеты и десятки сотрудников. 

На церемонии Rusbase Young Awards

Как находим новых клиентов? Последние два года это сарафанное радио. Работа с Элджеем привела нас к «Эксмо-АСТ», а она — к «Академии Звука». Наша большая задача — масштабироваться, настроить продажи. 

Недавно услышал от одного из партнеров (кого, Максим не называет. — Прим.), что у нас получается агентство Z2Z — от поколения Z к поколению Z. Это забавно, и именно эту экспертизу мы реализуем проект за проектом, мы стараемся делать то, что нравилось бы нам самим, нашим ровесникам.

 

Как на бизнес повлиял коронавирус

Из-за пандемии прибыль небольшая. У издательского бизнеса особенно: мы сблизились с Ozon, увеличили продажи в собственном интернет-магазине, но при этом заметили, что магазины комиксов начали закрываться. Комиксы — не товар первой необходимости, но у него должна быть своя уникальность, чтобы быть альтернативой другому развлечению, на которое можно потратить деньги. Мы решили давить на артефактность и коллекционность наших книг. 

Что касается агентства, то первая половина года была тяжелой из-за отсутствия проектов, сбитого ритма, а вторая — из-за резкой адаптации к новой и огромной работе над «Академией звука».

Мы пять лет без устали трудились, а тут раз — и не по своей воле остановились. Сложно вернуться в строй моментально из депрессивного состояния. Я рад, что оно закончилось. Сейчас мы смотрим на конец года с аккуратным оптимизмом.

На что мы жили в период первого карантина? У нас были сбережения, плюс, благодаря работе с Ozon и нескольким сделкам, небольшая подушка безопасности. В штате издательства работает семь человек, и мы гордимся, что сохранили всех. Удар карантина мы с Саем приняли на себя и сократили по максимуму расходы бизнеса. Выбили скидку на аренду склада и офиса, начали развивать онлайн и розницу собственного магазина, чтобы не полагаться на посредников.

Осенью смирились с тем, что всё может повторно закрыться, ну а сейчас просто хочется, чтобы год наконец-то закончился. 

С номинантами и жюри трека Offline на премии. Максим — крайний справа


Про эйджизм в индустрии

К сожалению, я часто сталкивался с эйджизмом (сооснователь бизнеса Сай старше Максима. — Прим.). Иногда чувствую манипуляции от коллег в этом плане.

Когда мы с Саем начинали издавать комиксы, многие называли нас школьниками. В какой-то момент это начало утомлять и злить. Или ругали, потому что мы, по мнению участников рынка, делаем что-то не то, мол, возраст, зеленые. Мне не нравится, что в индустрии комиксов много людей, которые пришли в нее 10 лет назад и не принимают ничего нового. Это своя особая закрытая тусовка, где многое обсуждается за спиной. На мой взгляд, это все — внутренний страх, когда люди цепляются за свое положение в иерархии и боятся конкуренции.

Конечно, было за что и критиковать нас — в 2018 году мы задержали выплаты авторам нашей антологии, что повлекло скандал, или некачественные книги. Но мы работали над ошибками. Благодаря этому и публичности Сая нас уже не считают зелеными. Круто делать какое-то дело и при этом никого не обманывать. Сегодня эпоха не только продуктов, но и тех, кто делает эти продукты. Это помогает сохранять индивидуальность.

 

«Премия помогла иначе посмотреть на свою работу»

Я никогда не осознавал себя предпринимателем, не вкладывал ничего особенного в это слово последние пять лет. Возможно, потому что был в бесконечном потоке. А испытания этого года позволили остановиться. Конечно, одним из толчков стала и победа на Rusbase Young Awards.

На премию я взял с собой лучшего друга для поддержки.

У меня есть синдром самозванца. Мне казалось, что победу заслуживают другие ребята. Я даже презентацию собрал на коленке за пару часов и в выступлении просто рассказал об опыте последних пяти лет.

Но возможность вот именно его рассказать, отрефлексировать и получить фидбек позволила мне как-то иначе посмотреть на свою работу и проекты, перестать их обесценивать.

Мы с Саем за последние пять лет совершили массу ошибок, потому что не представляли, к чему приведет наш выбор. И хоть я лично не жалею ни о чём, мне хотелось бы, чтобы у других подростков было меньше шишек. И Young Awards как раз популяризирует предпринимательство для молодых.

 

Фото к тексту: RB.RU 

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