Не пользуйся гаджетами (слишком много): как не просесть в учебе за время карантина

Делимся советами, как подростку не просесть в учебе, а родителям помочь ему организовать свою жизнь на время карантина.

Сложностей тут много. Например, нет личного контакта с учителем, а ведь для удержания внимания нужны харизма, энергетика, эмоции. Но главная проблема в том, что школьнику трудно быстро перестроиться и организовать себя самостоятельно.

Дистанционные уроки на время карантина — вынужденная, но полезная мера. Вопрос только в том, насколько дети действительно приспособлены к такому формату? Сами знаете, как часто мы не дослушиваем курсы от начала до конца

Выбирай подходящую онлайн-школу

На рынке много онлайн продуктов, и чтобы выбрать подходящую, у каждой онлайн школы есть тестовое занятие. Например, школа Foxford открыла бесплатный доступ для всех школьников. Советую также обратить внимание на InternetUrok и «Алгоритм».

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Продолжай работать в команде

Все общественные организации постепенно закрывают, но это не мешает школьникам встречаться и учиться вместе у кого-то дома. Заниматься в группе веселее и интереснее, а если подросток учится в платной онлайн-школе, то это еще и сэкономит деньги: для группы детей будет достаточным купить один аккаунт.

Если нет возможности встречаться всем вместе, можно подключить к обучению родителей и других родственников: так и материал быстрее запомнится, и родители с детьми проведут больше времени вместе.

Организуй свое пространство

Когда ты учишься в школе, рабочее пространство организует учитель. Теперь эта ответственность на тебе и родителях.

Лучше не заниматься на кухне или там, где ты будешь постоянно отвлекаться.

Родителям младших школьников стоит выбрать пространство, где можно создать игровые условия. Стоит объяснить ребенку, что он находится в незнакомом ему пространстве, в котором он может проявить себя по-новому. Возможно, это замотивирует и разовьет его интерес к новому формату обучения.

Поставь себе долгосрочную цель

Самое сложное в дистанционном обучении — это вовлекаться в процесс надолго. Если раньше эти функции выполнял учитель и система оценивания, то в условиях карантина ты не получаешь в достаточной мере отдачу от учителя.

Стоить выстроить систему самомотивации, а родителям — поощрять ребенка за успехи.

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Сделай первый шаг во взрослую жизнь

Онлайн-обучение — это шаг во взрослую жизнь. Больше никто не будет заставлять тебя учиться, развлекать тебя, ведь во взрослой жизни этого нет: каждый сам решает свои задачи. Тебе предстоит самому выстраивать свое время для обучения. Это сложный, но важный этап.

Обсуждай материал с семьей

В онлайн обучении узкое место — это сопровождение и организация работы. Очень важно обсудить с кем-то информацию, которую получаешь. Если нет возможности делать это регулярно, то можно завести игру, в которую может играть вся семья.

Например, ты выслушал лекцию, после этого снимаешь короткий ролик, где задаёшь вопрос или даёшь свой комментарии к полученной информации, и присылаешь его в общий семейный чат. Там к процессу подключается вся семья, и вот вы уже работаете вместе.

Придерживайся режима

Надо четко понимать, когда учиться, а когда отдыхать. Для этого распредели время в течение дня и в выходные так, чтобы все успеть по учебе, но и не забыть отдохнуть.

Ключевая функция родителя в этом случае — контролировать рамки договоренности.

Сейчас ребенок будет выпадать из привычного ритма, и этот режим нужно ему воссоздать.

Мысли оптимистично

В СМИ очень много информации про короновирус, ты чувствуешь, что жизнь меняется, да и вся ситуация в целом угрожает здоровью. Но необходимо оставаться позитивным.

Важно понимать, что такое коронавирус, как он распространяется, какие существуют последствия. Тогда и родителям, и ребенку будет легче принять решение о взаимодействии с другими детьми и не расстраиваться, что личного общения, прогулок и гостей стало меньше.

Не пользуйся гаджетами (слишком много)

Дома все привыкли отдыхать: тут и приставка, и телевизор, и телефон. Все то, чего дети обычно лишены в школе. Теперь, когда все это под рукой, сложнее сконцентрироваться на выполнении заданий и онлайн-уроках.

Если есть привычка учиться с 8:00 до 13:00, то на это время доступ к гаджетам стоит ограничить: тогда условия будут приближенными к тем, что были в школе, и не удастся выпасть из графика.

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