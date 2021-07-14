Что учесть при устройстве на работу в крупную компанию

Как соискателю понять свои возможности и перспективы в развитой бизнес-структуре? И что нужно делать, чтобы достигнуть здесь высоких профессиональных и карьерных результатов? На эти вопросы ответил руководитель HR-департамента Fix Price Антон Максименко. Сейчас в компании работает 30 тыс. человек, ежемесячно HR набирают около 450 работников.

Репутацию работодателя

Холдинги и корпорации крайне привлекательны для трудоустройства. Однако в начале карьерного трека необходимо правильно выбрать работодателя. Кому-то не подойдете вы, а кто-то не понравится вам. У одних «гигантов» завышенные требования, у вторых – своеобразные условия труда, у третьих – что-то еще. Как не ошибиться и сделать правильный выбор?

При поиске оптимального варианта следует обратить внимание на положение заинтересовавшей вас компании на рынке, на ее развитие и темпы роста. Важно оценить ее перспективы и свои возможности в ней.

Разыскивая идеальное место работы, не стоит ориентироваться исключительно на отзывы в интернете. Они могут не отражать мнение большинства благонадежных, успешных и реально добросовестных сотрудников и клиентов, ведь одни компании накручивают позитивные оценки, а другие пытаются с помощью подставных личностей очернить конкурентов.

Интересуясь опытом и перспективой работы в компании, необходимо учитывать мнение реально работающих в настоящий момент сотрудников. Поверьте, оно может радикально отличаться от того, что вы видите в интернете.

Факт успешной работы и развития в крупной компании нескольких десятков тысяч человек куда красноречивее говорит о ее привлекательности, чем меньшее (в сравнении с ними) количество отзывов на разного рода интернет-ресурсах.

Собрать информацию о работе крупного предприятия можно из публикаций в СМИ. Они позволяют оценить масштаб компании, ее финансовые показатели, истории успеха сотрудников и так далее. Кроме того, если есть такая возможность, стоит обратиться к знакомым, успешно работающим в конкретной бизнес-структуре – так вы получите информацию из первых рук.

Для иллюстрации рассмотрим сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price, которую я представляю. Она основана в 2007 году и на сегодняшний день является ярким примером успешной крупной компании.

Fix Price открыла больше 4500 магазинов, которые функционируют более чем в тысяче городов на территории России и стран ближнего зарубежья. Об успешном развитии сети можно судить по многочисленным публикациям и телепередачам в СМИ. Изучив их, легко представить, какие карьерные перспективы открываются здесь для персонала различной специализации.

Требования к кандидатам

При принятии решения о трудоустройстве важны не только масштабы организации – не лишним будет также проверить открытые вакансии компании, требования к кандидатам и длительность испытательного срока.

В первую очередь, стоит посмотреть, какие позиции, на которые вы могли бы претендовать, есть на сайте самой компании. Также вакансии практически всех крупных предприятий можно найти на специализированных сайтах по поиску работы, где каждая организация имеет свою страницу.

В любой крупной компании обычно очень много вакансий, которые делятся по функциональным сферам (областям деятельности) и территориальному местонахождению.

Вернемся к примеру Fix Price. В разделе «Работа у нас» на сайте компании вакансии разделяются на работу в магазинах, логистических центрах, центральном офисе (специалисты, работники IT, менеджмент, руководители).

Таким образом, соискатель может устроиться на работу в магазинах и на складах по всей России. Также есть возможность получить должность в центральном офисе – для этого необязательно находиться в Москве, так как мы практикуем прием на дистанционную работу, особенно для таких позиций, как работники ИТ.

Ищите себе подходящую работу, ориентируясь на свои навыки. Не следует отчаиваться, если вы специалист без опыта или специального образования. В крупной компании найдется работа для любого уровня знаний. Иногда вы можете просто отослать свое резюме на электронный адрес компании, и менеджеры по персоналу сами предложат подходящее вам место.

Карьерные перспективы

На что ориентироваться при поиске работы? Только на уровень зарплаты, который вы видите в объявлении о найме? Конечно же, нет!

Многие розничные компании указывают диапазон заработка от нижнего уровня и до верхнего. Стоит поинтересоваться, при каких условиях вы будете получать максимальную зарплату. Зачастую она выплачивается за «вахтовый метод», то есть работу неделями или месяцами без выходных или с одним выходным.

Понятно, что в таких случаях в объявлении пишут не уровень месячной зарплаты, а заработок в 1,5 или два раза превышающий норму. В других случаях максимальная зарплата выплачивается при выполнении плана, но не факт, что он будет выполняться.

Норма рабочего времени составляет 40 часов в неделю (или около 165 часов в месяц), и зарплата именно за это время отображает реальное соотношение трудозатрат и заработка. Если вы рассчитываете на долгосрочное сотрудничество и карьерный рост, стоит обратить внимание на карьерные перспективы, которые раскрывают многие крупные компании.

Внешнее развитие компании, ее стремления, амбиции и позиция – это верные помощники при принятии решения о сотрудничестве. Тут смогут помочь социальные сети, где все чаще крупные организации заводят свои аккаунты. Если организация следит за своей репутацией, то информация о работе в ней будет ясна и открыта обществу.

Систему тестирования и оценки кандидата

Конечно, многое сказать о компании может отбор кандидата на собеседовании. Любой руководитель всегда выдвинет ряд личностных и профессиональных требований, что абсолютно логично, ведь если компания набирает постоянный штат и ее интересуют долгосрочные перспективы, то руководство должно быть уверено в намерениях соискателя.

Чтобы попасть на некоторые позиции, нужно продемонстрировать свои навыки – для этого у работодателя есть система тестирования и оценки. Не нужно сильно опасаться подобного рода тестов, но стоит поинтересоваться порядком оценки кандидата перед собеседованием, чтобы быть настроенным на прохождение заданий.

Менеджеры по персоналу обязательно расскажут вам о наличии системы тестирования и дадут пояснения к требованиям, изложенным в вакансии.

Не стоит расстраиваться, если вы не совсем соответствуете заданным условиям: не все изложенные в вакансии требования обязательны. Пробуйте – и у вас получится!

Сотруднику должны объяснить его права и обязанности, чтобы он имел четкое представление размера своего денежного вознаграждения за выполненную работу и имел перспективы морально-личностного роста в компании.

Иными словами, работник должен понимать, к чему он может стремиться и чего сможет достичь. Должны быть видны перспективы карьерного роста. В крупных компаниях сильный кадровый резерв и пути достижения этого резерва должны быть максимально прозрачными.

Персональные возможности

От развития коллектива напрямую зависит развитие сотрудника, а, следовательно, стабильность, положение на рынке и перспективы роста. Персонал компании проходит постоянное обучение с корпоративными и сторонними тренерами, каждый сотрудник по мере развития своих способностей получает возможность занять соответствующую должность.

Также есть возможность прохождения специализированных курсов, часто выходящих за рамки базового функционала сотрудников и позволяющих освоить иные смежные навыки – будь то логистика, IT-технологии или что-то ещё.

Обратите внимание, что именно в крупных компаниях вы имеете возможность ознакомиться с самыми современными технологиями, бизнес-процессами, оборудованием, программным обеспечением, получить опыт участия в исключительных и инновационных проектах. Все крупные компании, в том числе торговые, сейчас занимаются информатизацией, автоматизацей и совершенствованием технологий.

Отдельно стоит отметить разнообразные неформальные программы для сотрудников – совместные поездки, занятия спортом, корпоративы, группы по интересам и прочее. Нематериальные ценности порой сильнее формируют и сплачивают сильный коллектив, нежели материальные. Если компания ставит их развитие в перспективу долгосрочных целей и философии, то на такого работодателя определённо стоит обратить внимание.

Как получить максимум

Огромный штат, многоуровневая иерархия, программы переобучения и повышения квалификации, командировки в интересные места, открытие новых филиалов, куда отправляют перспективных сотрудников, – все это создает благоприятный фон для карьеры. Кроме того, сам факт принадлежности к «гиганту» дает бонусы в дальнейшем трудоустройстве или получении повышенного оклада.

Впрочем, здесь большая компания – это огромный мир с большим штатом. Чем больше организация, тем сложнее ее внутреннее строение. Для успешной карьеры нужно не затеряться среди тысяч других сотрудников, продемонстрировать профессиональные успехи, позволяющие начальству оценить ваши навыки, опыт и компетенции.

Какие советы можно дать желающим построить карьеру в большой компании?

Будьте целеустремленными

Помните, что к успеху приходит тот, кто стремится быть успешным. У любой крупной компании есть конкретные планы работы и показатели эффективности для ее сотрудников.

Стремитесь быть лидером в достижениях, чтобы на вас равнялись коллеги. Порой от вас будет требоваться самоотдача и способность жертвовать личными интересами ради карьеры, однако начальство по достоинству оценит такое поведение.

Добейтесь лояльности руководства и хороших отношений с коллективом

Успех в этих вопросах будет способствовать эффективности вашего труда и гармоничному развитию коллектива. Кроме того, это является еще одним поводом для руководства держать вас на особом счету. Значительным фактором здесь является умение найти общий язык с руководителем.

Дело далеко не в том, чтобы во всем угождать начальникам (многие из которых не приветствуют такой подход). Важно выстроить гармоничные отношения, которые позволят успешно взаимодействовать с руководством, понимать его потребности и учитывать нюансы вашей работы.

Помните, что от особенностей компании будут зависеть условия вашего труда

Стоит заранее иметь это в виду и быть готовым к неожиданностям. Например, компаниям, находящимся в процессе расширения и открытия новых офисов, требуются управленцы, готовые к переменам, участию в удаленных проектах, работе с новыми площадками.

Для тех, кто устраивается работать в международные структуры наверняка понадобится знание иностранных языков, порой даже нескольких.

Прокачивайте личные навыки

Проходите курсы и тренинги по повышению эффективности, получайте дополнительное образование и приобретайте навыки, смежные вашей профессии.

Главное помнить, что вы сами являетесь кузнецом своего счастья и карьеры. Продвижение по карьерной лестнице напрямую зависит от вашего упорства, усидчивости и целеустремленности, а работа в большой компании сильно поможет вам на пути профессионального развития.

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