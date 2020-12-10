«Сбер» поможет школьникам создать свой бизнес

«Сбер» масштабировал школьный акселератор SberZ, который помогает подросткам развить предпринимательские навыки и создать собственный бизнес. Теперь принять участие могут ребята из 32 регионов России.

Акселератор SberZ предназначен для школьников 8-11 классов. Он поможет участникам реализовать их потенциал, научит взаимодействию в команде и расскажет, как правильно и успешно доносить свою идею до слушателей. Акселератор реализуется на цифровой платформе «СберКласс» и проходит в два этапа.

Первый этап длится 12 недель. Включает в себя 12 образовательных модулей с лекциями и практическими занятиями. По итогам школьники сделают проектные команды, лучшие из которых пройдут во второй этап.

длится 12 недель. Включает в себя 12 образовательных модулей с лекциями и практическими занятиями. По итогам школьники сделают проектные команды, лучшие из которых пройдут во второй этап. Второй этап длится 8 недель. Предполагает онлайн и офлайн-занятия. У каждой команды будет персональный трекер-наставник, который поможет развить проект и поделится экспертизой. В финале этапа участники должны выступить с презентацией и представить действующие MVP.

В результате прохождения акселератора школьники получат предложения о сотрудничестве от компаний экосистемы Сбербанка, бизнес-ангелов и корпораций-партнёров, преференции от ведущих вузов страны.

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