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Как провести школьную олимпиаду онлайн

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Пандемия коронавируса изменила многое в образовании, но главное, что все разом перешли из офлайн формата в онлайн. Теперь всё обучение, репетиторство, конкурсы и олимпиады проходят в удалённом режиме. Но как быстро адаптироваться к новым реалиям и успешно организовать соревнования для школьников, которым бывает сложно перестроиться? 

Советами делится команда олимпиады Кружкового движения НТИ.

Как провести школьную олимпиаду онлайн
  • Выстройте формат общения
В онлайн-формате не обойтись без чатов. Наиболее оптимальные — Telegram, который работает везде и занимает мало памяти, и Discord, который помогает собрать участников  в разные группы при помощи внутренней системы распределения ролей. Используйте Telegram для обмена сообщениями и важной информацией, а Discord для более неформального общения — обмена мемами и шутками. 
  • Настройте все инструменты связи

Проверьте перед началом работы, чтобы все мессенджеры работали хорошо. Можно дополнительно создать общую папку в гугл-документах и назначить за неё ответственного. В этой же папке нужно сделать единый документ с актуальным составом участников и названием команд.

  • Объясните участникам формат и структуру коммуникации
Поддержите подростков, разъясняйте правила и ограничения в общении. Постоянно узнавайте, насколько команда едина и как участники взаимодействуют друг с другом. 

Объясните принципы работы с задачи и подзадачами. Каждый участник должен понимать, что и в какие сроки ему нужно сделать. Помните, что частые совещания не приносят ничего хорошего. Лучше заранее определить время, когда вы будете связываться с участниками для составления плана работы. Сверяться с планом работы лучше по итогам каждого дня. 

  • Поддерживайте контакт с учениками

Школьники должны ощущать поддержку и ваше присутствие. Выражайте свою готовность помочь. Если ученики находятся в разных часовых поясах, предложите им свою помощь и организуйте их взаимодействие оптимальным путём. Контролируйте время. Предложите каждому члену команды обменяться друг с другом телефонами. Это поможет связаться, если кто-то не выходит вовремя в онлайн.

  • Придерживайтесь заранее составленного расписания

Вы должны всегда знать текущее расписание команд и понимать, что оно может корректироваться в процессе работы. Поэтому за ним нужно очень внимательно следить. Помимо рабочих часов в расписании есть перерывы на обед-ужин, учитывайте это. Предлагайте участникам делать короткие пятиминутные перерывы от компьютера. 

Выбирайте интересные курсы и образовательные программы в разделе EDU на Rusbase.
  • Проводите мероприятия  для сплочения команды

Вечерняя программа — это активности, которые помогают участникам обмениваться впечатлениями и эмоциями, формировать общую положительную атмосферу олимпиады. Составляйте с ребятами музыкальные плейлисты, устраивайте домашние вечеринки, обменивайтесь тем, как вы проводите свободное время, посылайте друг другу онлайн-открытки, смотрите вместе фильмы и лекции.

Рефлексия — мероприятие, которое делает команду единым целым, повышает эффективность работы. Уделяйте каждый день анализу того, что участники сделали и как можно улучшить результат. Это даёт дополнительное взаимодействие внутри команды. Проговаривайте про делегирование полномочий, распределение ролей, важность коммуникации внутри команды и тайм-менеджмент. Обращайте внимание на сплочённость команд, насколько ребята взаимодействуют друг с другом и работают над своими задачами. 

Фото на обложке: Shutterstock / AnastasiaDudka

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