Мне 14 лет, хочу стать самозанятым. Что делать?

Расскажу, как оформить статус самозанятого, даже если тебе только исполнилось 14 лет.

Ты еще несовершеннолетний, но уже готов подрабатывать репетитором, или пишешь сайты, или создаешь украшения своими руками. Полностью тебя поддерживаю! Главное — делать это легально. И самый простой способ на сегодняшний день — это стать самозанятым.

Статус самозанятого ввели в качестве эксперимента на территории Москвы, Московской и Калужской областей, Республики Татарстан, а также в Санкт-Петербурге, в Волгоградской, Воронежской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, в Красноярском и Пермском краях, в Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Башкортостан.

Преимущество этого эксперимента в том, что нет сложных отчетностей и налогообложения, вся деятельность оформляется и ведется в простом мобильном приложении, а платить налог надо раз в месяц. Тебе не нужна регистрация в качестве предпринимателя, достаточно встать на учет в налоговом органе — тоже через мобильное приложение.

Размер налога посильный: 4% по доходам, полученным от физических лиц, или 6% в отношении доходов, полученных от юридических лиц.

Кстати, если ты зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, также можно применять этот специальный налоговый режим, но с оплатой 6% налога.

Как понять, что ты можешь стать самозанятым

Для начала проверь, подпадает ли твое дело под ограничения, например:

наличие наемных сотрудников;

доход — от 2 400 000 рублей в год;

продажа подакцизных товаров или товаров, требующих маркировки (например, обувь);

перепродажа товаров (когда товар переходит от продавца к потребителю без переработки продавцом);

реализация полезных ископаемых;

реализация товаров (работ, услуг) в интересах других лиц по договорам поручения, комиссии, агентских (например, комиссионный магазин);

доставка товаров с принятием денежных средств за товар (то есть не только за услугу по доставке) без применения кассы;

иные виды деятельности, для которых регистрация в качестве индивидуального предпринимателя обязательна.

Для того, чтобы стать самозанятым до 18 лет, необходимо разрешение родителей или документы о получении полной дееспособности (свидетельство о браке, решение об эмансипации).

Как стать самозанятым — инструкция

Шаг 1. Получи ИНН

ИНН — это идентификационный номер налогоплательщика. Проверить его наличие можно через nalog.ru в разделе «сведения об ИНН физического лица».

Если тебе уже 14, получить ИНН ты можешь сам, предъявив паспорт. Надо будет заполнить заявление, приложить копию паспорта и направить в любой налоговый орган по своему выбору по почте заказным письмом или с портала nalog.ru.

Шаг 2. Зарегистрируйся в мобильном приложении «Мой налог»

От тебя потребуется фотография паспорта и твое селфи. Все – ты самозанятый гражданин и можешь заниматься своим делом без регистрации в качестве предпринимателя.

Шаг 3. Смело работай

Создавай свой продукт, оказывай услуги, выполняй работу и получай за это оплату.

Шаг 4. Отправь покупателю чек

Когда услуга оказана, товар продан, работа выполнена, а деньги получены – сформируй чек, в котором надо указать, с кем (физическим или юридическим лицом) ты взаимодействовал и какова оплата за эту услугу. Этот чек надо отправить покупателю.

Шаг 5. После месяца работы заплати налог

Сумма налога посчитает налоговый орган. Его надо заплатить не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, в котором был доход.

Если сумма налога окажется менее 100 рублей, то налоговый орган просто не будет брать с тебя эту сумму сразу, а перенесет ее на следующий период.

Что еще полезно знать о статусе самозанятого

В течение десяти лет проведения эксперимента налоговые ставки не могут увеличиваться, а предельный размер доходов — уменьшаться. Можно планировать бюджет и расширение!

Даже если ты решишь приостановиться или завершить свою деятельность, то ничего страшного не произойдет: нет реализаций, нет чеков, нет налогов и нет обязанности отчитываться. А если захотелось, то одним кликом ты снимаешься с учета.

Специального законодательства для регулирования предпринимательской и иной самостоятельной профессиональной деятельности несовершеннолетних нет, но закон не запрещает несовершеннолетним, достигшим 14 лет, заниматься предпринимательством.

Итак, какие же выводы надо сделать:

свое дело невозможно без определенной формы хозяйствования, и в некоторых случаях проще всего выбрать самозанятость;

прекратить свое дело так же просто, как и его начать, и сама по себе регистрация в качестве самозанятого не влечет никаких дополнительных обязанностей по предоставлению отчетности.

Все это открывает перед тобой большие возможности, в том числе, попробовать себя в предпринимательстве.

Фото на обложке: Shutterstock / Monkey Business Images