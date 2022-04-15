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На факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ пройдет школа программирования GoTo

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

С 2 по 7 мая НИУ ВШЭ проведет школу программирования GoTo. К участию приглашают программистов 13-18 лет. 

На факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ пройдет школа программирования GoTo

Участников ждет смесь интенсива и работы над проектами из самых разных областей: от низкоуровневого программирования до машинного обучения. Кураторы помогут доработать идеи или предложат свои. 

В этот раз, например, есть задумки обучить ML-модель для создания 3d-модели по фото, автоматически озвучивать фильмы на русском языке оригинальными голосами или научиться запускать Doom на кофеварке.

Формат — пять пар в день, спорт, прогулки, посиделки и интересные люди. В конце школы всех ждут презентации и ревью с рекомендациями по обучению и стажировкам. 

Для участия необходимо подать заявку и пройти онлайн-собеседование до 22 апреля, подробности — на сайте.

Фото на обложке: Unsplash

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