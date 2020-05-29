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Хотите скорее открыть бизнес после карантина? В первую очередь позаботьтесь о сотрудниках

YOUNG
Алена Сомова
Алена Сомова

Редактор

Алена Сомова

Владельцы малого бизнеса готовятся к открытию и задаются вопросами о новом, постпандемическом мире. Вернется ли к клиентам платежеспособность? Решатся ли сотрудники выйти в офис? Станет ли жизнь прежней?

Ни у кого нет ответов на эти вопросы. Но компании, которые работали во время карантина, усвоили важный урок: сейчас прежде всего нужно позаботиться о сотрудниках. Вот какие меры они предприняли.

Хотите скорее открыть бизнес после карантина? В первую очередь позаботьтесь о сотрудниках

Первым делом изменили режим работы. Не стоит ждать, что сотрудники придут ровно к девяти часам утра, сядут за стол и вернутся к задаче, на которой остановились. Компании, продолжавшие работу, приложили значительные усилия для того, чтобы члены команды были в безопасности и комфортно себя чувствовали. Это потребовало беспрецедентных мер: введения масочного режима, частого мытья рук, социального дистанцирования, а также ограничения перемещений, личного общения и доступа к местам общего пользования.

Многие стратегические предприятия, такие как SP Industries, поставщик медицинского оборудования из Уорминстера, изменили график, чтобы больше людей могли работать из дома.

«В ряде случаев потребовалось изменить график и даже сам процесс работы. Наши сотрудники активизировались и предприняли необходимые усилия для обеспечения общей безопасности», — отметила Ширли Миллер, руководитель отдела маркетинга в SP Industries.

В энергетической компании Standard Energy Solutions из Мэриленда скорректировали и смены, и часы работы. «Мы выстраивали график старшего менеджмента таким образом, чтобы офис и склад всегда были открыты с шести утра и до шести вечера, — уточнил СОО Standard Energy Solutions Бобби Янг. — Один из менеджеров постоянно находится в офисе, чтобы получать посылки, корреспонденцию и курировать работу выездных групп».

Помимо изменения графика и рабочего процесса, компаниям пришлось пересмотреть подход к дезинфекции. Стратегические предприятия, продолжавшие работать в разгар пандемии, приложили огромные усилия для того, чтобы следовать основным требованиям OSHA (Occupational Safety and Health Administration — Управление по охране труда) и CDC (Centers for Disease Control and Prevention — Центры по контролю и профилактике заболеваний). За это отвечают отдельные сотрудники или целые команды. В их обязанности входят комплексная уборка в офисах и дезинфекция дверных ручек, ксероксов и комнат отдыха.

Владельцы супермаркета Klein в Фэрмаунте ввели строгие процедуры, обеспечивающие постоянную дезинфекцию магазина. «Мы установили между кассирами и клиентами перегородки из оргстекла и нанесли на пол специальную разметку, чтобы посетителям было легче соблюдать социальную дистанцию», — рассказал менеджер магазина Эндрю Кляйн.

Другие компании ограничивают личное общение сотрудников и приостанавливают работу отдельных офисов. По словам Янга, Standard Energy Solutions внедрила систему контролируемого доступа, чтобы ограничить излишние перемещения и исключить большое скопление людей.

Фото: nd3000 / Фотодженика

Запуск бизнеса также потребует пересмотреть и обновить технологическую базу, чтобы сотрудники могли работать максимально продуктивно. С переходом большого количества людей на удаленку многие стратегические компании удвоили свои инвестиции в такие программы, как Zoom, Microsoft Teams и Google Meet, а также в приложения для работы с документами, проектами и общения с клиентами.

Компания Янга изменила ИТ-инфраструктуру и модернизировала CRM-систему, чтобы стимулировать взаимодействие в команде и позволить сотрудникам, дилерам и клиентам дистанционно следить за проектами.

Супермаркет Klein тоже усилил онлайн-направление, увеличив количество интернет-заказов и запустив доставку новых продуктов, например полуфабрикатов.

Миллер из SP Industries сказала, что технологии по-прежнему будут играть «значительную роль» в операционной модели компании несмотря на то, что многие сотрудники перейдут на удаленку. «С помощью технологий мы поддерживаем связь с клиентами и друг с другом. Виртуальные конференции, электронная почта и телефонные звонки делают это возможным», — добавила она.

Наконец, владельцы стратегических предприятий стараются поддерживать персонал и помогать им в эти нелегкие времена. «Мы регулярно общаемся с сотрудниками и их семьями, — сказал Янг. — Мы поддерживаем друг друга и считаем, что у каждого должно быть достаточно времени, чтобы отвлечься от рабочих вопросов, отдохнуть и расслабиться».

Джессика Уильямсон, HR-консультант из Делавэра, считает, что внимание к личным проблемам работников является ключевым моментом в поддержании их нормального психологического состояния. «Владельцам компаний важно проявлять гибкость в отношении своих сотрудников и индивидуально реагировать на потребности каждого из них», — советует она.

Уильямсон добавляет, что важно подробно рассказывать о мерах предосторожности. «Возможно, сотрудникам будет нелегко вернуться, — сказала она. — Многие продолжат решать вопросы, связанные с заботой о детях, психологическим здоровьем и другими аспектами».

Кто знает, какой будет жизнь в ближайшие месяцы? Для большинства представителей малого бизнеса все сильно изменится. Но есть и хорошая новость: многие компании, работавшие в пик пандемии, смогли успешно внести необходимые коррективы. Те, кто сделал это правильно, настроились на оптимизм и прежде всего позаботились о команде.

«Сейчас очень сложное время, и, как правило, предприниматели задумываются о себе в последнюю очередь и ставят во главу угла семьи сотрудников, — сказал Янг. — С первого дня пандемии мы делали все возможное для процветания, а не просто выживания команды».

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Фото на обложке: GaudiLab / Фотодженика

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