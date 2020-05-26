Большинство стартаперов считают идею офиса мертвой — исследование

«Если завтра отменят ограничения, связанные с COVID-19, вы вернете свою компанию/команду в офис?» Такой вопрос коучинговое агентство The Kung Group задало 517 основателям стартапов с венчурным финансированием. 65% респондентов ответили на него отрицательно.

Почти три четверти (71%) из них заявили, что позволят некоторым сотрудникам либо всему штату работать удаленно и дальше, когда ограничения действительно снимут. Возможно, это отчасти связано с тем фактом, что 60% опрошенных руководителей сказали, что переход на удаленный формат работы никак не отразился на производительности их работников. 16% заявили, что она даже увеличилась.

Полученные данные помогают сформировать представление о том, как будет выглядеть рынок труда после пандемии COVID-19. Результаты опроса показали, что 66% CEO рассматривают отказ от офисов или сокращение их количества, поскольку в среднем 70% сотрудников смогут работать удаленно и после снятия ограничений.

Большинство участников опроса прогнозируют, что обязательные карантинные меры снимут к концу третьего квартала, причем 67% респондентов утверждают, что дезинфекция рабочих мест сотрудников для обеспечения их безопасности станет приоритетом. 61% респондентов заявил, что позволит сотрудникам работать удаленно до тех пор, пока они не будут чувствовать себя достаточно безопасно при поездках на работу и организации присмотра за детьми. Опрошенные CEO заявили, что их компании не будут нести дополнительные расходы для решения этих вопросов.