Почему инвесторы из Кремниевой долины советуют подросткам начинать бизнес «попозже»

Менять мир к лучшему могут все. Это отличное стремление для молодого ума, полного энергии. Умов много: на премию Rusbase Young Awards в 2019 году подали заявки почти 400 человек. А в этом Young Awards 2020 уже принимает проекты и готовится побить рекорд.

С бизнесом справляется не каждый взрослый. А как быть, если ты — настоящий предприниматель — младше инвестора во много раз?

Развивайте Agile-мышление

Чтобы вырастить Илона Маска, самому родителю не обязательно заниматься бизнесом. Жизнь сложнее, чем одна причина с одним следствием, и дверь в ней открывается тому, кто решается повернуть ключ. «Мне 53 года. Когда я рос, был Советский Союз. Мой папа был абсолютно убежденным коммунистом, — рассказывает Игорь Шойфот, партнёр фонда TMT Investments. — Всё, что касалось какого бы то ни было бизнеса, в те времена называлось спекуляцией.

Мы живём в совершенно новую эру, не осознавая, насколько новое поколение лучше нас. Очень многих сложностей, которые мы себе напридумывали, у детей нет. Они гораздо более agile — гибкие, они гораздо быстрее ориентируются во всех вещах, они очень быстро приспосабливаются к тому, что происходит».

Инвесторы VC Кухни сошлись во мнении: заставлять ребёнка заниматься бизнесом неправильно. Но когда начинать? «Я думаю, что чем позже, тем лучше. Давайте не будем у детей отнимать детство». Игорь Рябенький, управляющий партнёр фонда AltaIR Capital, со старта дал понять, что детство должно быть детством, и человек приходит в мир не для того, чтобы ему открывали юрлицо. «Они могут играть в предпринимательство, но заставлять их думать про это… Им ещё всю жизнь потом об этом думать».

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Тем не менее, в Штатах многие дети лимонад продают и приобщаются к азам бизнеса с молодых лет. Как рассказала на VC Кухне Александра Саша Джонсон, со-основательница и управляющий директор HEED Capital, венчурного фонда в Сан-Франциско и президент Global Technology Symposium конференции инвесторов в Кремниевой Долине, однажды и ее сын захотел лимонад “поставить”. На что мама-инвестор сразу представила идею Cost of Goods Sold: «Лимоны ты сорвёшь на дереве, а за сахар я у тебя вычту из твоих продаж, потому что сахар — мой». Взгляд ребенка в этот момент, говорит Саша, можно запомнить на всю жизнь... Он быстренько сказал: «Давай будем лучше продавать груши, потому что они и так сладкие». Она считает, что когда ребенок тянется к бизнесу, важно понимать две вещи:

создаваемое детьми всегда должно быть востребовано людьми, что идеи следует доводить до результата, то есть необходимо воспитывать концентрацию внимания ребенка на цели, чтобы сама возможность развития на всю жизнь сохранилась в сознании ребёнка.

Да, в каком-то возрасте полезно познакомиться с трудом как таковым, но гораздо эффективнее будет труд, к которому молодой человек проникся интересом. Нужно поставить цель, которая смотивирует и приведет ребенка к четким достижениям и опыту.

Читайте вместе книги, рассказывайте истории, ходите на выставки и в музеи, бывайте на экскурсиях, приглашайте на работу. Подавайте пример, наконец! И не забывайте объяснять правила взрослой игры, чтобы столкновение с реальностью не выбило будущего стартапера из колеи.

Навыки предпринимателя

В интернете миллионы советов о том, как быть одним или другим человеком. Курсы, посты, статьи, видео, подборки, подкасты — учат все подряд. Трудно разобраться, где дельные рекомендации, а где на вас просто хотят сделать деньги/славу (нужное подчеркнуть). Поэтому один из важнейших навыков — научиться понимать, что тебе брать, а что не брать. «Вот мы пытаемся давать советы, — замечает Шойфот, — очень многое из этого полезно. Но нужно разобраться, что из этого действительно полезно. Когда человек с седой бородой, как у меня, говорит какие-то вещи, совсем не сто процентов гарантия, что этот человек знает ваш сегмент лучше, чем вы».

И еще важнее, чем, например, программировать или уметь зарабатывать деньги — воспитывать в ребенке, soft skills. Вот что предлагает развивать Павел Черкашин, управляющий партнёр венчурного фонда GVA Vestor.In и частный инвестор:

навык общения, в том числе деловых переговоров,

навык активного слушания — научиться слушать человека, а не пытаться навязать своё мнение,

умение говорить «Нет»,

умение мечтать и действовать в этом направлении,

умение презентовать себя и свои идеи.

И последний навык хорошо преподают в американских школах — умение продавать себя, свое видение и свои идеи.

С — сторителлинг

С самопрезентацией связана компетенция сторителлинга — умение рассказывать истории. «Истории позволяют тебе вести за собой команду, — отмечает Николай Давыдов, партнёр фонда Gagarin Capital. — Истории заставляют инвесторов верить в то, что ты делаешь, дают клиентам понимание и возможность разговаривать с тобой на одном языке. Умение собирать историю, делать её интересной, умение прожить историю и передать её очень важно».

Можно начать с того, чтобы научить ребенка «воровать голоса». Когда он смотрит любимые мультики, слушает песенки, играет в игры. Научите его замечать необычные интонации, просто показывайте как можно играть с голосом, как голос показывает характер или размер, типаж героев. Простые актерские техники «покажи», например, волка из “Ну, погоди” сделают ваше общение с ребенком незабываемым. Особенно, если вы начнете рассказывать друг другу истории, шутки и анекдоты, записывая самые удачные в блокнот историй.

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Если вам приходится слушать монотонное чтение вслух, значит, вы не до конца раскрываете возможности языка для вашего ребенка. Покажите, как вы читаете с выражением, как вы озвучиваете голоса, настроение, передаете эмоции героев. И, помните, если вы сами разговариваете монотонно и не умеете рассказывать истории, то ребенку нужна школа или модель для подражания, чтобы он начал воспринимать речь как средство передачи опыта или эмоций.

Не бояться поражений

Обязательно нужно научить ребенка проходить отказы, когда тебе говорят нет, нет, нет, а ты всё равно идёшь дальше. Надо осознавать это: для многих людей негатив — это совершенно нормальная вещь, но это не значит, что детям нужно быть более отформатированными, менее разными — нельзя загонять детей в какие-то рамки.

Игорь Рябенький напомнил, что на пути предпринимателя всегда будут препятствия. Суть в том, чтобы преодолевать их с достоинством: «Не бояться поражений. И, главное, как переносить поражение: не обвинять в нём весь мир, пробовать по-новому и не бояться осуждения. Без этого быть предпринимателем невозможно».

Какие стартапы представили свои проекты на очередной VC Кухне сообщества StartupKotiki

Проект VС Кухня в этот раз был посвящен особой теме — свои проекты инвесторам Кремниевой долины презентовали юные предприниматели, прошедшие программу Silicon Valley Camp. Юные стартаперы не раз удивили жюри и получили свою порцию критики, которая поможет их проектам вырасти в бизнес.

Милла Москальцов (Milla Moskaltsov) — Kid to Kid Education. Нетворкинг-платформа для практики в иностранных языках. Миссия: объединить детей всей планеты для изучения иностранных языков и обмена навыками, что позволит им путешествовать, развивать коммуникационные навыки, найти любимое дело и оказаться ближе к своей мечте.

Егор Петряев — GrowUp. Создание автоматизированных вертикальных ферм для выращивания свежих овощей и ягод.

Даша Кузнецова — Single Socks. Интернет-магазин беспарных носков Single socks. Если все носки подходят друг другу, не нужно тратить время на поиски и выбрасывать их.

Даниэла Мякотникова — Bazzi. Сайт, который помогает быстро и эффективно раздавать питомцев из приютов. На сайте можно подобрать питомца и пройти тест, который определит лучшего друга по вашему характеру.

Козлов Илья — Camerero. Автоматизация ресторанного бизнеса, которая позволяет ресторатору решить две основные проблемы: сократить затраты на персонал и складской учёт. Ресторатор сможет сэкономить от 50 000 тысяч рублей в месяц.

Энн Оги (Ann Ogay) — Сhimu. Платформа для юных стартаперов, желающих найти свою команду или присоединиться к проекту.

Адриан Преображенский — Smart Start. Образовательная онлайн-платформа для детей школьного возраста по подготовке к поступлению в лучшие школы, к олимпиадам и по определённым школьным темам.

Егор Лодышкин — Smartpixel. Умное зеркало в стиле пиксель-арт. Хорошо вписывается в интерьер комнаты и позволяет детям и взрослым занять себя рисованием, ретро-играми и получить в одном устройстве динамические цифровые обои, часы, будильник и ночник.

Чтобы заинтересовать предпринимательством своего ребенка, покажите ему эти примеры. Программа разбора детских стратапов инвесторами из Кремниевой Долины доступна по ссылке на канале Startup Kotiki абсолютно бесплатно в полной версии.

Всем мяу!