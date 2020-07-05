«Буду бороться за свой проект, даже если придется уйти в минус». Подростки — о своих стартапах

Мы поговорили с участниками и узнали, о чём и для кого их проекты, как они над ними работают и почему им нравится заниматься предпринимательством.

В начале июня прошёл демодей проектов от школы стартапов RUSSOL . На нём школьники — выпускники акселератора — представили свои проекты, разработки и технологии. Среди идей — вертикальные фермы, медицинские протекторы для лица и другие полезные людям идеи.

Алина Гераскина, разрабатывает технологию производства противопролежневых протекторов для лица Протекторы 2.0

Сначала мои родители увидели пост в одной из социальных сетей, написанный Михаилом Кецкало, врачом-реаниматологом. В посте говорилось о том, что такое протекторы, для чего они нужны и что их катастрофически не хватает прямо сейчас. В тот момент идея медленно начала зарождаться у меня в голове, а потом я узнала о конкурсе от RUSSOL. К моменту подачи заявки у меня уже была сформированная идея, я точно знала, что это будет более экологичный и доступный вариант существующего устройства.

Поскольку мы разрабатываем не предмет, а технологию, MVP у нас пока нет. Им будет прототип нашего устройства, который впоследствии будет отправлен врачам на экспертизу и рецензию. Так что можно сказать, что сейчас у нас идет стадия тщательной проработки идеи.

После выхода прототипа противопролежневого протектора для лица и подбородка и необходимых корректировок мы планируем выпустить видео-инструкцию на YouTube, а после заняться разработкой технологий и для других версий протекторов. Впоследствии будет возможен выход на смежные области, а потом и на индивидуальных клиентов.

Долгосрочное планирование — это и мой конёк, и моя вечная беда. С одной стороны, запланировать все на месяц вперед очень просто, если тщательно сверять все дела. Но вот соблюдать график — это как раз очень сложно. Мне, как человеку творческому, не очень нравятся все эти временные рамки. Мне нравится работать тогда, когда я этого хочу, но без труда не выловить рыбку из пруда, верно? Потому приходится менять свои правила.

Благодаря этим двум месяцам в школе я получила все необходимые начальные знания. Я стала реалистом, стала мыслить четко, учитывая все нюансы. Сложная работа с дедлайнами и задачами научила меня организованности. Ну и конечно без этих двух месяцев не родился бы наш проект!

Зачастую я делю интерес к делу на два типа: сообщество вокруг дела и само дело. Первый тип — это когда тебе интересно находится в тусовке вокруг того, чем ты занимаешься, общаться с людьми, которые работают в той же сфере и т.д. В таком случае ты занимаешься только ради этой тусовки, абсолютно не наслаждаясь процессом работы. А второй тип — это работа ради работы. Ты любишь свое дело и посвящаешь себя только ему.

Я пришла на проект именно ради тусовки, мне не особо было важно что-то делать, чего-то достигать. Но в процессе я изменилась — теперь я очень люблю свой проект и буду бороться за него, даже если придется уйти в минус.

Егор Петряев, придумал вертикальные фермы AGRO

Я живу в республике Башкортостан, и меня всегда беспокоило, что в нашем регионе есть проблемы с сельскохозяйственной деятельностью.

Как-то раз я прочитал про новейшую технологию вертикального фермерства. Я захотел превратить научные исследования в успешный стартап — так появилась идея AGRO.

У нас есть несколько продуктов:

1 тип — это вертикальные фермы AGRO–Home. Их можно поставить на подоконник и получать урожай свежих овощей и ягод ежедневно.

2 тип — это промышленные вертикальные фермы AGRO–Technology, предназначенные для крупных заказчиков.

И последний тип, это магазинные вертикальные фермы AGRO–Business. По сути, это такие же вертикальные фермы, но предназначенные для магазинов. Покупатель может сорвать себе только что выращенный салат и купить его.

Перенаселенность нашей планеты постепенно приведет к тому, что вопрос питания выйдет на первый план. Поэтому необходимо улучшать качество и количество сельскохозяйственного продукта. Многие люди боятся покупать овощи и ягоды в магазинах, потому что они могут быть выращены с добавлением пестицидов и других химикатов. Овощи и ягоды в вертикальных фермах нашей компании выращены без пестицидов и являются полностью экологичными.

В нашей команде есть ментор по технической части Эдуард Каримов, инженер-конструктор, который занимается конструкторской частью проекта Григорий Перевощиков, и я — Петряев Егор, основатель стартапа.

Изначально мы собираемся поставить пилот магазинной вертикальной фермы в один из магазинов-партнеров. Далее мы будем использовать таргетированную рекламу и публикации на научных порталах для привлечения клиентов.

Акселерационная программа помогла сделать из идеи с прототипом существующий стартап. Мы научились проводить кастдев, составлять mvp и многое другое. Благодаря предпринимательству я получаю много новых знаний, знакомлюсь с новыми людьми. Мне нравится создавать что-то новое, а предпринимательство позволяет заниматься любимым делом.

Егор Лодышкин, разрабатывает умное зеркало в стиле пиксель-арт SmartPixel

Мой первый большой проект — умный дом с голосовой навигацией, который управляет электрическими приборами и может развлечь хозяина беседой. Проект был отмечен на Всероссийском технологическом фестивале «РобоФест».

На одном из этапов его реализации нам надо было выводить полученные системой данные о характеристиках жилого пространства не в звуковом режиме, а текстовом — на экран. И сделать это захотелось необычно, в виде некой веселой световой панели, которая помимо основной информационной функции может трансформироваться в динамические электронные обои или в геймофицированное пространство.

В итоге получилась поблоковая светодиодная матрица — такой конструктор, в котором можно самому собирать и менять форму экрана (квадрат, ромб, строка) в зависимости от параметров комнаты или дизайна. С этим проектом я успешно участвовал во многих соревнованиях, например: «Большие вызовы», который организуют образовательный центр «Сириус» и «Технолидеры».

Именно с этим продуктом я и пришёл в международный акселератор RUSSOL: мне показалось, что он может развиваться самостоятельно, без привязки к умному дому и у него больше шансов на коммерциализацию.

К этому моменту у меня уже был прототип, состоящий из 64 отдельных блоков и договоренность с Почтой России сделать пилот – информационно-развлекательную панель ПочтаПиксельАрт, которая позволяет клиентам скоротать время при ожидании оказания профильных услуг — рисовать и играть в ретро игры. В случае успеха предполагалось тиражировать опыт на несколько сотен отделений этой курьерской службы в регионе, а впоследствии — масштабировать на торговые центры, банки, аэропорты.

Но в Russol я познакомился с другими технологическими командами и их проектами, благодаря спонтанно образованной коллаборации и навигации наставников, появилась идея нового продукта — SmartPixel. Это настольное зеркало со встроенным экраном в стиле пиксель-арт, всем известного из компьютерных игр Марио, Тетрис, Змейка и который сейчас снова в хайпе. Помимо игр продукт позволяет делать выражающие в моменте настроение рисунки, выводить текст, картинки и динамические эффекты, также его можно использовать как атмосферный ночник.

В условиях covid-реальности у такого продукта оказалось больше шансов на коммерциализацию, чем у поблоковой светодиодной матрицы, рассчитанной на b2b рынок.

Смысловой и технологической проработкой занимался я. На реализацию умного дома ушёл год, на разработку поблоковой светодиодной матрицы – столько же. В рамках акселератора появилось несколько pivot-стратегий, и было сложно определиться, на какой траектории сфокусировать движение дальше. После этого непростого выбора умное зеркало SmartPixel оформилось менее чем за два месяца.

CusDev показал, что в основном наша целевая аудитория — это дети от 7 до 17 лет и фанаты пиксель-арта. Но отдельная ниша, он же канал продвижения, — это родственники предыдущих целевых аудиторий, которым сложно выбрать детям подарок.

Сейчас самое сложное в проекте – это продвижение, у меня пока недостаточно опыта в этой области. Ищу кофаундера или партнера с такими компетенциями, возможно, маститую мебельную компанию с устойчивым потоком продаж.

Мне нравится заниматься предпринимательством. Во-первых, технологический предприниматель — звучит круто :) Во-вторых, бизнес — это сложная, взрослая и значит недоступная для детей сфера — а это вызов! В-третьих, я понимаю, что есть предел у реализации новых идей из подручных средств, телепорт из картона, ножниц и клея не сделаешь, нужны сложные технологии и другая организация труда, а все это может позволить себе только финансово состоявшийся человек.

Полина Савина, Егор Сергеев: VibeCheck — подбор места и события персонально под пользователя

Идея пришла, когда карантин только ввели и мы начали грустить по походам в разные интересные места. На нашу тоску по свободе отлично легла идея приложения, которое помогает найти подходящее место и не потратить время впустую. Мы очень надеемся, что наш продукт взлетит, когда закончится пандемия и сфера обслуживания снова заработает в полную силу.

С нами соревнуются как сайты отзывов вроде TripАdvisor, так и системы карт. Тем не менее, мы расцениваем это как показатель того, что отрасль перспективна и что имеет смысл в ней развиваться. Справиться с конкуренцией нам поможет одна из наших фишек в виде персонализации выдачи: люди любят, когда их вкусы учитываются.

Полина

Наш кастдев показал, что пользователи относятся с недоверием к оценке заведений звездами, но при этом предпочитают не тратить время на чтение отзывов, опираясь при выборе места на его популярность или советы друзей. Это дало нам понять, что недостаточно просто дать пользователю более гибкую систему оценки, нужно еще и сделать ее более «человечной». Поэтому у нас в приложении нет двух тысяч параметров и сложных формулировок — мы максимально упростили выбор заведения, не забыв при этом про персонализацию.

Пока что в нашей команде четыре человека, работающих на чистом энтузиазме. Я и Полина Савина — сооснователи. Мы работаем над идеей, её продвижением, проверкой гипотезы, сбором данных об аудитории. Словом, делаем всё, что в наших силах, чтобы проект удался.

Егор

Олег, наш разработчик, создал MVP и прописал техническую часть проекта в будущем. Аида — наш финансист. Мы постоянно советуемся с ней по поводу создания финансовой модели, будущей монетизации продукта и его документации.

Наша целевая аудитория преимущественно люди в возрасте 16-28 лет, живущие в крупных городах. Они не боятся технологий, у них много свободного времени и они ценят индивидуальность.

Благодаря акселерационной программе, мы и создали этот проект, так что вклад программы неоценим. Мы смогли с нуля разработать приложение, концепт и провести анализ рынка. Удивительно, что несколько месяцев назад ничего этого не было.

У каждого своя мотивация заниматься бизнесом, для меня это возможность получить навыки, применимые в реальной жизни и изменить мир. Чей-то продукт спасает лежачих больных, у кого-то получается создать двигатель, переворачивающий индустрию, а мы меняем культуру взаимодействия человека и города. Все это двигает нас вперед.

Ратмир Ишгулов, создал приложение AR-Coins для поиска коинов на скидки в ресторанах

На хакатоне в Иннополисе надо было придумать идею проекта. Простые приложения или никого не интересующие игры мы сразу отвергли. Спонтанно я сказал что можно сделать приложение с AR и скидками.

AR-Coins повышает посещение заведений общепита через использование AR-технологий. Пользователь собирает коины, расставленные в разных тематических местах по городу, через GPS и позже обменивает их на скидку в заведениях. Таким образом мы сокращаем расходы на программу лояльности заменяя её нашим приложением.

Разработкой идеи занималась вся команда, собирая информацию и обсуждая её. Разработкой приложения занимался я, серверную часть настраивал Алексей, дизайн сделал Григорий, рекламной частью занимался Кирилл. Занимались два дня на хакатоне и два месяца в течении акселерационной программы Russol. Были сложности с доработкой идеи, думали как сделать лучше.

Наша ЦА — это люди любых возрастов от восьми лет. Мы узнаем их мнение с помощью опросов в тематических каналах в телеграме и группах в ВК. В будущем будем общаться с помощью своих групп и каналов по проекту.

Сложнее всего додумать идею до совершенства, продумывать бизнес модель, основанную на фактах и тд. Достаточно легко создав хороший опросник. Благодаря акселерационной программе мы значительно доработали проект, узнали с какими трудностями приходится сталкиваться предпринимателям с своим бизнесом. Все полученные знания пригодятся в будущем.

Мне интересно заниматься бизнесом, потому что это что-то новое в моём возрасте и обязательно пригодится в будущем. Понять как и что работает, как надо представлять себя и разговаривать с людьми по поводу стартапа.