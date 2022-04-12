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Российские школьники заняли третье место на конкурсе Kazakhstan Smart Space

YOUNG
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В Казахстане 8-9 апреля прошел международный конкурс по космическим технологиям и технике. Российские школьники заняли в нем третье место. Об этом RB.RU рассказали в ESV.

Российские школьники заняли третье место на конкурсе Kazakhstan Smart Space

Конкурс проходил в трех возрастных категориях: до 12 лет, до 16 лет, до 22 лет. На победу можно было претендовать в четырех номинациях: макет, действующая модель, научно-исследовательский проект и соревновательная.

До финала дошли 92 проектные команды. Учащиеся лицея №18 Калининграда получили третье место за полностью многоразовую ракету-носитель сверхлегкого класса «Старфлайтер».

Победителей и призеров наградили дипломами, денежными и памятными призами. Лучшие команды получили кубки, все участники — сертификаты.

Фото на обложке: ESV

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