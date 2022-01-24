Топ-10 фраз, которые не стоит произносить в консульстве ни при каких обстоятельствах

Дмитрий Коробов — коммерческий директор компании EduStream, специализирующейся на помощи студентам при поступлении в вузы Австрии и получении ВНЖ через открытие бизнеса в Словакии, рассказал, какие фразы точно не стоит произносить в консульстве ни при каких обстоятельствах.

Посещение консульства — важный шаг на пути к тому, чтобы попасть в другую страну. От него напрямую зависит, получите вы необходимые документы или нет.

1. «А побыстрее можно?»

Один из самых частых вопросов, который вызывает отрицательную реакцию у консула. Сроки получения документов всегда регламентированы законодательством страны, а европейцы достаточно педантично относятся к их соблюдению. Поэтому нет смысла задавать консулу такой вопрос.

Лучше самому изучить сроки получения документов и обратиться в консульство заранее, если они необходимы вам к определенному сроку. Да, существуют страны, в которых на законодательном уровне прописаны возможности сокращения процедуры получения документов за дополнительную плату.

Например, такой страной является Англия, но стоимость ускоренного получения документов там измеряется не в тысячах евро, а в миллионах фунтов стерлингов. В Европе платной возможности сокращения сроков получения документов нет.

2. «А когда гражданство дадут?»

Этот вопрос похож на предыдущий пункт. Порядок и сроки получения гражданства установлены законодательством страны. Если вы хотите знать ответ на этот вопрос, то почитайте законы или найдите ответ в интернете.

Получить гражданство раньше положенного срока на специальных условиях можно только в случаях, предусмотренных законом. Для того чтобы узнать о них, нужно также почитать законы.

Подобный вопрос заставит консула усомниться в том, что вы знакомы с порядком получения документов и вообще хотя бы как-то изучали законодательство страны.

3. «Надеюсь, что ваш язык не обязательно учить?»

Такой вопрос — проявление неуважения к консулу и стране в целом.

Если у вас нет желания с нуля осваивать новый язык, то для переезда лучше выбрать страны, чей государственный язык схож с русским. Например, славянские страны в таком случае будут более комфортным вариантом, так как их язык близок с нашим, его достаточно легко учить.

Или же вы можете выбрать страны, где государственным языком является английский, если у вас уже есть базовые знания. В таком случае подучить язык будет легче.

4. «Я вообще-то в Испании жить планирую», — сказано консулу Словакии

Пытаться получить документы для жизни в одной стране, но при этом говорить о планах жить в другой — это практически «плюнуть в лицо» консулу. Особенно если сказать это представителю страны, где получить вид на жительство дешевле, чем в стране, в которой вы планируете жить.

Будьте осторожны в своих высказываниях, покажите вашу заинтересованность в той стране, консул которой сидит перед вами. В реальном примере из жизни, когда эта фраза была сказана консулу Словакии, она вежливо предложила прогуляться до консульства Испании и даже отправила его адрес. В выдаче документов было отказано.

5. «В смысле налоги надо платить?»

В Европе (как и в России) есть регулярные платежи — это налоги и страховка. Если вы задаете консулу такой вопрос, это означает, что вы плохо изучили (или даже не пытались изучить) законы его страны. Любой человек, который планирует получить вид на жительство в том или ином государстве, будет обязан платить в ней налоги.

Услышав такой вопрос, консул посчитает вас недостойным кандидатом и с большой вероятностью откажет вам в выдаче документов. Чтобы избежать этого, изучите все обязанности, которые законодательно возложены на жителей той или иной страны.

6. «Да, Словения — правда моя любимая страна», — сказано при получении визы в Словакию

Какой бы смешной не казалась эта фраза, но это ситуация из реальной жизни.

Перед походом в консульство обязательно изучите информацию о стране. Узнайте про её особенности, менталитет, ключевые моменты в истории. Вполне возможно, что консул задаст вопросы, которые связаны с культурой или историей государства. В Австрии, к примеру, есть даже специальный экзамен, в который включён блок на знание менталитета австрийцев.

Человек, который путает даже названия государств, вряд ли будет вызывать доверие. Словения и Словакия — две абсолютно разные страны.

7. «Я пока не знаю, что буду делать, это мой первый бизнес», — сказано при получении вида на жительство через открытие ИП

Если вы получаете документы в то или иное государство с определенной целью, то вы должны точно знать, чем будете заниматься после их получения.

Первое, на что обращает внимание консул на собеседовании, — это платежеспособность гражданина. Он должен быть уверен, что вам хватит средств не только на еду и жильё, но еще и на налоги, лечение и так далее. Консулу нужно убедиться, что вы будете выполнять свои обязанности, настроены серьезно и знаете, что делать дальше.

Например, если вы получаете вид на жительство через открытие ИП, то на собеседовании с консулом вы можете рассказать ему о своем бизнесе. Сказать, почему именно вы им занимаетесь, рассказать об успехах на сегодняшний день, а также о планах на будущее. Подтвердить свое намерение вести бизнес в стране, зарабатывать деньги и платить налоги.

8. «Да, судимость есть. Ой, а спросите еще раз»

По действующему законодательству европейских стран нельзя получить вид на жительство при наличии непогашенной судимости.

9. «Не, ну эта страна — реально самый дешёвый вариант»

Эта фраза также говорит о неуважении к стране. Произнося её, вы даёте консулу понять, что ваша цель не в том, чтобы так или иначе вкладываться в развитие страны, а в том, чтобы получить какую-то иную выгоду. В таком случае вам откажут в получении документов.

Основная цель вашего собеседование в консульстве — показать, что вы действительно заинтересованы в том, чтобы попасть в страну и в дальнейшем находиться в ней. Консулу должны быть понятны ваши намерения.

10. «Да, у меня все три загранпаспорта чистые»

Наличие нескольких загранпаспортов является показателем, что вы неблагонадежный кандидат для получения вида на жительство или иных документов для посещения страны. О том же говорит и совершенно чистый загранпаспорт. В таких случаях вам будет отказано в выдаче документов.

Главная особенность при взаимодействии с консулом — различие вашего с ним менталитета. Некоторые фразы, которые упомянуты выше, могут казаться вам безобидной шуткой, но консулу они могут быть непонятны и неприятны.

Конечно, это не значит, что на собеседовании вам нужно быть безэмоциональным. Будьте доброжелательны, но отвечайте на вопросы корректно и по существу.

Вторая особенность — это то, что консул является уполномоченным лицом от своего государства, обязанным провести строгий отбор людей, которые попадут в страну. Поэтому он заинтересован в том, чтобы вы были правопослушным, платёжеспособным гражданином, знающим законы его страны.

Не делайте и не говорите то, что может поставить под сомнение ваши мотивы получения документов. Все вопросы консула нацелены на то, чтобы увидеть заинтересованность пребывания в стране, а ваша задача на собеседовании — убедить его в этом.

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