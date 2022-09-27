«Тринити» и МГТУ им. Баумана развернули совместную лабораторию для обучения технологиям AI и IoT

Системный интегратор и производитель оборудования для IT-инфраструктуры «Тринити» и МГТУ им. Н.Э. Баумана развернули совместную лабораторию в вузе, сообщил RB.RU представитель «Тринити».
Инфраструктура в МГТУ создана для изучения проектирования и построения сетей, информационной безопасности (ИБ), технологий искусственного интеллекта (AI) и интернета вещей (IoT).
Компания также обеспечила вуз оборудованием для создания лабораторных стендов, на которых студенты реализуют дипломные проекты по направлениям сетей, ИБ и AI.
Эксперты «Тринити» проведут для студентов ряд занятий в рамках работы лаборатории. Студенты-выпускники смогут пройти оплачиваемую стажировку в компании с возможностью дальнейшего трудоустройства.
Фото на обложке: Unsplash
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