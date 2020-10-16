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YOUNG

Уехали и вернулись — истории подростков, которые побывали в США по программе обмена

YOUNG
Ирина Тесленко
Ирина Тесленко

Эксперт в области среднего образования за рубежом STAR Academу

Мария Передок

Культурный обмен звучит заманчиво и перспективно. Для подростка открывается больше возможностей — посмотреть на другую страну и образ жизни, подтянуть иностранный язык и побыть в новой для себя среде. Казалось бы, сплошные плюсы, но обязательно найдутся противники подобных вещей. Мы попытались разобраться, насколько полезно для подростка 15-17 лет пожить за границей в принимающей семье.

О том, что меняется после поездки в США, рассказали Лера и Женя — бывшие участники программы по обмену.  

Уехали и вернулись — истории подростков, которые побывали в США по программе обмена

Программа культурного обмена — что это и из чего состоит

Программа культурного обмена — не нововведение последних лет. Она была разработана американским правительством еще в середине XX-го века и с тех пор действует для школьников из разных стран. Это 100% погружение в жизнь американского подростка. Ребята в возрасте 15-18 лет живут в принимающих семьях, проводят вместе с ними свободное от учёбы время, знакомятся с бытом, культурой и языком другого народа. 

Дети ходят в государственные школы штатов и участвуют в общешкольных и спортивных мероприятиях наравне с местными подростками. Уделять много времени спорту, выбирать самостоятельно предметы для изучения? Да, в американской системе образования так можно!

Все учебные или бытовые сложности, культурные различия ребёнку помогают преодолеть принимающая семья и представители спонсорских организаций. Это самостоятельность, но под крылом и присмотром.

Валерия Калинникова, ездила по обмену в 2017-2018 году 

После окончания программы мой внутренний мир просто перевернулся. Во-первых, расставание с друзьями на неизвестный срок сильно повлияло на меня, за год я очень к ним привязалась. Во-вторых, вернувшись в Москву, я испытала культурный шок, несмотря на то, что в России жила всю жизнь. Всё стало для меня далёким, непонятным, в каких-то моментах даже неприятным, так как я уже привыкла к жизни в Америке. 

Самое важное различие, которое я увидела — отношения между людьми.

В США всё намного проще в этом плане: люди более открыты друг к другу, более доброжелательны, всегда здороваются, улыбаются.

На улице, в магазине просто могли подойти ко мне и сделать комплимент или заговорить, ведь это не составляло для них особого труда. Вернувшись в Россию, я столкнулась с обратным. Люди в Москве считают это странным, когда кто-то просто подходит, чтобы завести разговор или сказать приятное. 

Что касается моей дальнейшей учёбы, я вернулась в свою школу и успешно закончила её в июне 2019 года. В начале 11-го класса думала, что после школы продолжу учиться в США, я даже начала заниматься подготовкой к TOEFL и SAT, но в итоге передумала и подала документы в театральный вуз, как изначально и планировала. Не поступила туда, но благодаря довольно высоким баллам ЕГЭ прошла в ВШЭ на филологический факультет. Что будет дальше, пока не знаю, но могу сказать одно — поездка в США не стала толчком для дальнейшего обучения в этой стране, но однозначно помогла взглянуть на жизнь под другим углом и понять, чего действительно я хочу.


Евгения Мокринская, ездила по обмену в 2018-2019 году 

Я бы сказала, что США меняет людей. Американцы живут совершенно другой жизнью, поэтому у русского человека меняется всё, когда он туда приезжает: привычки, образ жизни и даже менталитет. Я не стала исключением. Так что же изменилось во мне во время программы по обмену?

  • Я стала более открытой

США раскрепощает: американцам ничего не стоит подойти к незнакомцу и узнать нужную им информацию или просто поговорить с ним. До поездки я была замкнутой, боялась знакомиться первой. За год обучения в Америке мне пришлось каждый день узнавать огромное количество новых людей, и я очень благодарна за такую возможность, ведь в России у меня уже есть куча знакомых, а там всё приходилось начинать с чистого листа. 

  • Мой уровень английского языка значительно улучшился

Одной из целей поездки было научиться свободно разговаривать на английском языке. За год моя мечта сбылась — я забыла, что такое субтитры, спокойно понимаю речь американцев и теперь могу поддержать с ними диалог даже по телефону.

  • У меня появилась куча друзей по всему миру

Год по обмену в США — отличная возможность найти новых друзей из разных стран. Так, ко мне недавно приезжала моя подруга из Венгрии, с которой я познакомилась благодаря программе по обмену. Также я уже планирую поездку по странам Европы, чтобы навестить там всех своих друзей.

  • Год по обмену в Америке — твоя визитная карточка

При знакомстве с новыми людьми в России я всегда упоминаю, что была в США. Таким образом, у нас завязывается разговор, и появляется тема для обсуждения. Этот опыт выделит тебя из десятков тысяч других людей, научит свободному владению английского языка, открытости в общении с людьми и подарит кучу незабываемых впечатлений.

Для участия в программе нужно согласие родителей, большое желание ребёнка, хороший средний балл в российской школе и его знание английского языка на уровне Intermediate. Если все пункты совпадают, поездка вполне осуществима и станет одним из самых ярких этапов взросления и самопознания школьника.

Фото на обложке: Shutterstock / PR Image Factory

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