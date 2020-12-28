Образование и жизнь в Гамбурге: «Тут нет формы, электронных дневников и конкурсов, а твои оценки знает только учитель»

Мы попросили Полину рассказать, чем немецкие школы отличаются от российских (например, там не приветствуют учителя, могут давать бургеры и картофель-фри, а сами уроки длятся 1,5 часа), и про особенности обучения в местном университете.

Полине Федоровой 21 год. Семь лет назад она вместе с родителями переехала из Уфы в Гамбург, где окончила местную гимназию и сейчас учится на логиста.







Я очень ровно отнеслась к переезду: у меня не было ни восторга, ни негатива. По приезде меня определили в специальный промежуточный класс, где учатся дети мигрантов, а вот брат пошел в обычный. Там была русская девушка, которая представила меня всем. Чтобы перейти в обычный класс школы, мне нужно было освоить немецкий и сдать экзамен. Если ты подтверждаешь начальный уровень, то продолжаешь обучение в гимназии, если нет, то идешь в муниципальную школу. У меня все получилось.



Адаптация заняла два года: чужая страна, чужой язык — было сложно.

В Германии обучение длится дольше, чем в России. В гимназии 12 лет, а в муниципальной школе — 13. Программа у нас одна и та же, просто в школе более растянуто.

Вместо четвертей — полугодия. Вместо 45 минут уроки длятся 1,5 часа с переменами по 20-30 минут. Если ты опоздал, тебя отправляют в специальный класс и ты можешь потом прийти на вторую половину урока.

Моя гимназия находилась в современном здании. У нас была большая столовая, где давали бургеры и картошку фри — такого в России, конечно, не было. При школе также есть футбольное поле, а у младших классов отдельное здание и детская площадка.

У нас не было формы: все ходили в чем хотели. В Германии не принято приветствовать учителя стоя: помню, один раз я встала и было очень неловко, потому что остальные сидели. Телефоны тут не в почете: если заметят, что ты его используешь, то вправе забрать на сутки. В 8 классе также ты можешь выбрать второй иностранный язык. Нам было можно учить испанский, русский или латинский. Мне пришлось выбрать русский: так получилось, что ребята год уже занимались без меня, и чтобы не отставать от них, я занялась русским.

Я на выпускном в гимназии



Электронных дневников в Германии нет. А журнал имеет право смотреть только учитель. При этом никто кроме него и ученика не знает оценки: тут запрещено объявлять вслух чужие баллы. После контрольной мы по одному заходим в кабинет, где нам рассказывают об ошибках и про успеваемость. С родительским собранием так же: вместо коллективных встреч педагог индивидуально беседует с родителем и учеником.

Для меня было в новинку расположение парт: мы сидели либо по 4-6 человек за круглым столом, либо буквой «П». Wi-Fi в нашей школе сделали только в этом году. Раньше в классе было несколько ноутбуков, которые брали по надобности. В каждом кабинете есть интерактивная доска и проектор.

«В старших классах каждый ищет практику»

Оценка складывается из устного ответа и письменной контрольной, поэтому если вы, как я, не любите отвечать устно, она сразу ниже. Учителя бывают разные. Кто-то может помочь и объяснить, а кто-то не хочет слушать и ставит низкий балл. Например, я подходила к учителю по немецкому и просила быть более снисходительным, потому что это не мой родной язык и некоторые вещи для меня трудные. Педагог предложил давать мне больше времени на выполнение заданий и сказал, что обязательно учтет это.

В немецких школах есть такое понятие, как практика и профориентация. В 9 и 10 классе каждый ученик обязательно ищет небольшую стажировку, где он может поработать. А в старших классах мы можем пойти в какой-либо университет и посмотреть, как там организован учебный процесс.

Мы ходим на карьерные выставки. Пропустить или не сделать это нельзя: по итогам мы готовим презентации.

В гимназии у нас было много интересных вещей. Например, мы с классом путешествовали в Берлин, Питер и Минск. На физике и химии мы постоянно экспериментировали с современным оборудованием. На информатике программировали робота. А один раз даже были в суде на реальном процессе.

В отличие от российских школ, у нас не было никаких творческих конкурсов, разве что волейбольный турнир. А саму школу украшают только на Рождество и День Святого Валентина.

В момент окончания школы выпускники устраивают «неделю переодеваний». Допустим, в понедельник все одеваются как первоклашки, во вторник — как диснеевские персонажи, в среду как «гопники» и так далее. Забавно, но многим учителям это не нравится, потому что тем самым мы оскорбляем «гопников». Также учителя не имеют права принимать подарки дороже 10 евро.

«С репетиторами никто не занимается»

В гимназии 12 классов, а в городской школе — 13. В 10 классе ты пишешь экзамен по трем предметам: немецкому, иностранному и математике. Кто-то потом уходит в колледж, а старших классах можно выбрать специализацию, например, политику, экономику, искусство. На специализации ты изучаешь эти предметы глубже. В конце обучения ты тоже сдаешь экзамен. А его баллы суммируются с теми, что были в 11 и 12 классе. И уже с ними ты поступаешь в университет.

Тут никто не пугает учеников экзаменами и не говорит, что «без них у тебя не сложится жизнь». Репетиторов тут тоже не нанимают: знаний в школе достаточно, чтобы самостоятельно поступить в вуз. Поэтому тут нет такого стресса в момент окончания школы. Некоторые берут год перед университетом и путешествуют, волонтерят, работают.

Гамбург

«В частные вузы поступают те, у кого низкие оценки»

Я учусь в Университете прикладных наук на третьем курсе факультета экономики. Гамбург — портовый город, поэтому для логистов всегда будет работа. Вуз выбирала по общему баллу и отправила онлайн список документов. На курсе 30 человек. Занятия состоят из лекций и практики, а если у тебя есть вопросы к преподавателю, то ты можешь написать ему на почту.

В Германии есть частные и государственные вузы. Большинство старается попасть в государственный, так как там нужно платить только раз в семестр 300 евро за льготный проездной и пользование библиотекой.

Если у тебя низкий балл и ты можешь позволить себе оплатить обучение, то можно пойти и в частный. Моя знакомая платит 400 евро в месяц — и это еще недорого.

У студентов есть определенный список предметов, которые они должны посещать и сдать. Причем каждый выбирает удобное время. Например, я могу ходить на какие-то пары со студентами курса маркетинга. Обычно я занята пару дней до пяти часов и пару дней до часу дня. Есть дни, когда я не хожу на учебу. Сейчас все перешло в онлайн, за исключением одного предмета. На парах мы сидим через парту и в масках.

Больше всего нравится, что в потоке нас немного. В том же Гамбургском университете на лекциях одновременно бывает человек 300. А не нравится то, что ты можешь пересдать экзамен только три раза и только в следующем семестре — во время сессии. Зато у нас нет взяток.

Мой университет

«Нам не ставят зачеты “автоматом”»

Иногда я сравниваю себя с русскими друзьями и понимаю, что сижу за книгами гораздо больше. Если хочешь хорошие баллы — нужно учиться. Поэтому времени на что-то еще не остается. Сейчас я перенесла пару предметов на следующий семестр. Да, я буду проходить программу немного дольше. Но лучше сдам все предметы хорошо, чем буду нервничать. И я не единственная, кто так делает.

В Германии не принято списывать. В универе это невозможно, потому что мы все сидим вдалеке друг от друга. Плюс у каждого своё место на экзамене и не факт, что твой друг окажется рядом. А за списывание минус одна попытка на сдачу. У нас также не бывает «автоматов». Максимум — бонусы. Например, в этом семестре я могу получить 10 пунктов из 100 на двух предметах, выполняя задания.

Мне нравится, что в университете все в электронном виде. Многие учителя присылают презентации, где вся важная информация из лекции. Часто этого бывает достаточно, чтобы сдать экзамен. В прошлом семестре многие профессора даже записывали лекции и выставляли их онлайн. Правда, если бы не коронавирус, то этого бы не происходило. А ещё у нас не нужно включать камеры ноутбуков во время лекции.

В вузе у нас очень много групповых работ. Например, сейчас мы втроем с однокурсниками пишем курсовую, далее готовлю презентацию уже вместе с другим студентом, и есть еще две группы из четырех и шести человек, с которыми мы работаем по другим заданиям.

Вуз не помогает найти работу: максимум, к нам приходят фирмы, которые ищут студентов на стажировку. Я сейчас как раз в поиске работы и почти устроилась в одну известную международную компанию.





Гамбург

Про жизнь в Гамбурге: соблюдение законов, большие штрафы и стрижка за 26 евро

COVID-19 внес свои коррективы: в этом году не будет традиционных рождественских гуляний, ярмарок. Рестораны и магазины закрыты или работают с ограничениями. Все носят маски. Но паники нет — люди привыкли. Летом мы немного забыли о вирусе: например, можно было путешествовать. А сейчас даже нельзя собираться компаниями больше пяти человек. Не знаю, как это контролируют, но в Германии на тебя могут жаловаться соседи.

Большинство гамбуржцев, как наша семья, живет на окраине города. Там много зелени и тишина. До центра ехать примерно 40 минут.

Из особенностей жизни могу назвать огромное количество мигрантов и большие штрафы. Например, меня недавно оштрафовали на 300 евро за то, эвакуатор передвинул машину на пару метров, потому что в том районе обрубали ветки.

Гамбург

Что сколько стоит в Гамбурге

1 чашка кофе — от 2 до 5 €

1 бургер с картошкой фри в школе — 3 €

1 шоколадный батончик типа Bounty/Snickers — около 65 центов

1 кг картофеля — 3 €

100 г сыра — 1,50 €

1 ланч в университете — 3 €, в городе — около 10 €

Дневная карта на транспорт — 6,20 €, поездка в одну сторону — 1,6 €

1 поход к парикмахеру: мужская стрижка — 23-26 €. Я сама не стригусь в Германии, потому что слышала много негативных отзывов.

Русскоязычное комьюнити в Гамбурге очень большое! Мои родители в основном общаются с экспатами, а я дружу со всеми. Мой молодой человек русский.

Что могу сказать про местный менталитет? Немцы соблюдают законы и действуют по правилам. Заметила, что в универе не всегда однокурсники готовы помочь, иногда жадничают. В России все всегда друг другу помогали, если вы в хороших отношениях.

На вечеринках немцам нравятся алкогольные игры. Их так много, что все не запомнишь. Самая популярная — Beer Pong. А насчёт еды никто никогда не заморачивается, в основном предлагают чипсы. Даже на праздники вроде дня рождения особо не готовят.

Фото на обложке: предоставлены героиней