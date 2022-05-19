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VK открыла набор на оплачиваемую стажировку для начинающих разработчиков игр

YOUNG
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

VK открыла набор на стажировку в игровое подразделение VK Play. Участникам доступно одно из трех направлений: игровая аналитика, геймдизайн или адаптация игрового контента, сообщили RB.RU в компании.

VK открыла набор на оплачиваемую стажировку для начинающих разработчиков игр

Стажировка оплачивается. Она продлится шесть месяцев, по итогам лучшим студентам предложат присоединиться к игровым студиям внутри IT-корпорации. 

Участники узнают, как создавать масштабные и сложные игровые проекты, и смогут принять участие в их развитии. VK обещает давать студентам реальные практические задачи, которые ежедневно решают специалисты игрового направления компании.

Наставники будут сопровождать стажеров и знакомить их с самыми востребованными технологиями и трендами игровой индустрии. Требования будут зависеть от выбранного направления, но для всех участников будет плюсом «любовь к играм, большой игровой опыт и понимание механик», говорится в сообщении VK.  

Заявки принимаются до 27 мая включительно по ссылке. Отбор пройдет в несколько этапов, включая тестирование и техническое собеседование.

Фото на обложке: VK

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