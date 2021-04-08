Куда идти стартапам в Китае

В этом подробном бизнес-гиде рассказываем, какие возможности Китай предоставляет IT-проектам и куда идти стартапу, чтобы вырасти.

Большой внутренний рынок сбыта, огромное количество инкубаторов (больше пяти тысяч) и цифровая экономика привлекают стартапы и инвесторов со всего мира.

Главная производственная площадка мира, Китай, относительно легко перенесла пандемию и продолжает внедрять инновации во все сферы жизни. В 2020 году страна привлекла самый большой объем зарубежных инвестиций, безоговорочно обогнав США: вложения, по данным Министерства торговли, составили $14,38 млрд. ВВП Китая вырос на 2,3% и достиг в 2020 году $15,66 трлн: китайская экономика единственная показала такой рост на фоне событий, вызванных вирусом.

Одна из крупнейших экономик мира активно развивает собственную стартап-индустрию: за последние 10 лет она изменилась до неузнаваемости. По данным Global Startup Ecosystem 2020, в рейтинге экосистем для инноваций Пекин занимает 4-е место в мире. Еще один китайский город, Шанхай, входит в топ-10 экосистем и занимает в списке восьмое место. Наконец, Шэньчжэнь, Ханчжоу и Гонконг расположились друг за другом в тридцатке лучших экосистем, забрав 22, 28 и 29 места соответственно.

Государство поддерживает технологические стартапы субсидиями, налоговыми льготами и другими активностями в рамках работы с многочисленными инкубаторами. Всего в стране их, по подсчетам агентства «Айжуй цзысюнь», больше 5 тысяч.

Среди резидентов таких инкубаторов больше 200 тыс. стартапов. При этом каждый третий «единорог» в мире (компания с капитализацией от $1 млрд) имеет китайские корни.

Эпидемия спровоцировала рост онлайн-услуг по всему миру, но в Китае IT-индустрия показывала серьезные темпы роста и до локдауна: количество интернет-пользователей, по информации EIU, составляло в 2019 году минимум 800 млн. Неудивительно, что 85% от общего роста прямых инвестиций в Китай за последние восемь лет приходятся на вложения именно в технологический сектор.

Недавно Китай начал третий этап тестирования собственной системы электронных платежей в национальной цифровой валюте. Она должна ускорить развитие диджитал-экономики страны, сделать более удобным и безопасным весь финансовый сектор. Эксперты ожидают, что в течение двух-трех лет цифровой юань будет внедрен повсеместно, что откроет новые перспективы для бизнеса и инноваций.

Государственная стратегия КНР на 2021-2025 годы должна превратить страну в главное инновационное государство и сделать Китай технологически независимым. Расходы на фундаментальные исследования в IT будут увеличиваться на 7% каждый год. В 2019 году страна потратила на НИОКР $452 млрд, по данным Global Innovation Index, и инвестировала около $1,4 трлн в инновационные разработки самого разного профиля: от 5G до ИИ.

«У КНР множество грантов для иностранных стартапов. Практически каждый регион, город, технопарк или даже муниципальный район имеет свою программу. Минус в том, что доступ к реестру таких грантов ограничен: единой платформы нет, приходится рыться в интернете или ходить самостоятельно в интересующие территориальные организации», — говорит Ольга Филатова, руководитель агентства InvestRelations Asia.

Преимуществом для получения инвестиций станет инновационная разработка и люди с учеными степенями в команде. Гранты предполагают софинансирование, беспроцентные кредиты и обязательства по открытию офиса и созданию рабочих мест в КНР.

Бизнес-ангелы и венчурные фонды

В стране зарегистрировано больше 3 тыс. венчурных фондов. По данным NDRC (Национальная комиссия развития КНР), они управляют капиталом минимум в $280 млрд. Перечислим некоторых из них:

Sinovation Ventures — ведущая венчурная компания Китая в области технологий. В ее портфеле около 350 компаний. Приоритетные направления для вложений в проекты на ранних стадиях: ИИ, большие данные, здравоохранение, образование, робототехника.

SAIF Partners — частная азиатская акционерная компания с инвестиционным портфелем в $4 млрд. и фокусом на чистые технологии, инновационные материалы, здравоохранение и интернет-проекты. В Китае офисы компании располагаются в шести городах: Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь, Циндао, Сямынь и Нанкин. Обычно SAIF Partners инвестирует от $10 до $100 млн, стремясь получить 10-30% долю в портфельной компании.

SOSV — международный венчурный фонд активно работает с китайскими акселераторами, инвестируя в наукоемкие стартапы, мобильный интернет, большие данные, биотехнологии, блокчейн и «железо». В год фонд вкладывается в 150 стартапов, выделяя на их развитие $50-70 млн. Отдает предпочтение проектам партнерских акселерационных программ, в том числе Chinaccelerator, MOX, HAX.

ZhenFund — фонд основан в партнерстве с Sequoia Capital China. В портфеле больше 700 компаний, в том числе 10 китайских единорогов. В приоритете финтех, онлайн-образование, здравоохранение, киберспорт, медиа, ecommerce, VR и AI.

Da Vinci Capital — компания с российскими корнями работает с региональными и азиатскими инвесторами, стартап-хабами Гонконга и Шэньчженя. Помогает портфельным стартапам открывать офисы в Китае и находить партнеров среди инкубаторов, уделяет внимание финтех и ИТ-стартапам.

Количество частных инвесторов и бизнес-ангелов в КНР растет каждый год. В список 100 лучших венчурных инвесторов со всего мира (The Midas List) входят 22 инвестора из Китая.

Самыми известными инвесторами считаются Кайфу Ли (вкладывается в ИИ), Сюй Сяопин (онлайн-образование, e-commerce, игры), Цай Вэньшэн (индустрия развлечений), Лэй Цзюнь (IT-проекты), Сюэ Маньцзы (финтех, здравоохранение, образование).

Китай — магнит для инвестиций со всего мира. На территории страны работает множество венчурных фондов, как местных, так и подразделений глобальных компаний: Sequoia Capital China, IDG Capital, Shenzhen Venture Capital, Qiming Venture Partners. Как правило, такие фонды интересуются уже работающими проектами с проверенной гипотезой и налаженными на местном рынке продажами. Мария Лапук, соосновательница Vinci Agency

Значительная часть венчурного капитала в Китае сконцентрирована в государственных фондах и корпорациях. По информации центра изучения венчурного рынка в Китае Zero2IPO Research, здесь функционируют около 1,6 тыс. госфондов. В 2019 году их капитал оценивался примерно в $585 млрд. Один из первых (New Technology Venture Capital Company) был учрежден Министерством науки и технологий, среди зарубежных фондов-первопроходцев можно отметить Pacific Technology Venture Capital Fund. Он до сих пор инвестирует в стартапы из мира интернета вещей, автоматизации и робототехники.

«Почти все инвестиционные деньги в Китае — средства компартии. Поэтому при работе с инвесторами очень важно удовлетворять ее запросам, например, последним подписанным протоколам пленарного заседания. Так что если вы в тренде развиваемых направлений, вам обеспечена поддержка со стороны фондов и инвесторов на территории Китая», — говорит Людмила Федорова, основательница SkyLex Group.

Китайское правительство поддерживает инвестиции в искусственный интеллект, большие данные, науку и «железо». Одна из главных целей КНР на ближайшие 10 лет — стать глобальным лидером в сфере ИИ и создать отрасль с годовым объемом в 1 трлн юаней. Для этого правительство строит технологические парки, запускает программы поддержки профильных стартапов и гранты. Один из таких парков с фокусом на ИИ площадью 55 га должен открыться в Пекине. Стоимость проекта в открытых источниках оценивалась в $2,1 млрд.

Впрочем, самыми активными инвесторами в китайской стартап-экосистеме выступают не столько венчурные фонды, сколько крупные технологические компании. Прежде всего это Baidu, Alibaba, Tencent и JD.

«Практически каждый китайский "единорог" получил их поддержку. Но самым активным корпоративным инвестором в Китае является Tencent: он поддержал больше единорогов, чем ведущие венчурные компании, такие как Sequoia Capital China, GSR Ventures и Matrix Partners China», — говорит Амирcан Роберто, сооснователь проекта Sinofy. Компания занимается сопровождением инновационных стартапов на китайском рынке, головной офис находится в Шанхае.

Такая особенность венчурного рынка, с одной стороны, позволяет технологическим предпринимателям сравнительно легко находить инвестиции на самых разных стадиях проекта, а с другой стороны, делает стартап заложником экосистемы конкретной корпорации.

Венчурные и частные инвестиции на законодательном уровне регулирует Комиссия по ценным бумагам Китая и Ассоциация управляющих активами, дополнительные правила устанавливают региональные власти всех 34 провинций. В стране есть официальный список, в котором перечислены отрасли, в которых поощряются и запрещаются зарубежные инвестиции.

«Попытки обращаться к венчурным фондам напрямую осложняется слабым знанием специфики китайского бизнеса, который очень сильно отличается от привычных нам европейских подходов. Поэтому для входа на рынок лучше искать проводника — например, акселератор, который поможет найти инвесторов. Такой проводник не только сможет трезво оценить шансы стартапа на успех и привлечь инвестиции, но и помочь в развитии бизнеса за счет знания местного рынка», — говорит Мария Лапук, соосновательница Vinci Agency.

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Акселераторы

Китайские акселераторы регулярно входят в топ самых успешных азиатских организаций, поддерживающих стартапы. В десятке ведущих акселераторов замечены сразу три «китайца»:

Bits x Bites (Шанхай) — заинтересован в фудтех- и агрофудтех-проектах, помогает им получить до $500 тыс. на команду. Также инвестирует в стартапы ранних стадий как венчурный фонд. В портфеле уже 10 компаний, которые меняют агро- и пищевую индустрии.

HAX (Шэньчжэнь) — основная сфера интересов лежит в области DeepTech, удачливые резиденты могут получить до $250 тыс. инвестиций. Каждый год HAX в рамках венчурной компании SOSV инвестирует более $25 млн. Своя площадка у акселератора есть не только в Китае, но в Японии (Токио) и США (Сан-Франциско).

Chinaccelerator (Шанхай) — работает с высокотехнологичными компаниями на ранних стадиях, особенно интересуется разработками ПО, приложениями и e-commerce. Хорошая возможность получить до $150 тыс.: за 10 лет работы более 200 его резидентов смогли привлечь с его помощью инвестиции. Программа акселерации длится полгода: за это время менторы помогают монетизировать проект на рынке Китая.

«Программа Chinaccelerator разделена на две фазы: 3 месяца — фаза роста и 3 месяца — фаза привлечения финансирования Готовьтесь к работе по 20 часов в сутки: все ускоряется с первого дня. Сначала вы будете сфокусированы на экспериментах и стратегии развития компании, перед второй фазой проводят-демо день, куда приглашают более 150 инвесторов.

Только потом начинается работа по привлечению инвестиций со стороны. В процессе работы в обеих фазах у команды есть доступ к более чем 300 менторам», — говорит Евгений Бажов, старший партнер Bazhov Consulting Group и полномочный представитель в Китае «Финансово-банковской ассоциации ЕвроАзиатского сотрудничества». Живет и ведет бизнес в Китае с 2004 года, в том числе активно сотрудничает с Chinaccelerator в Шанхае.

Среди 5 тыс. акселераторов Китая довольно много отраслевых организаций, нацеленных на развитие узконишевых проектов: медицины, биотехнологии, микроэлектроники и так далее. Их число растет. Например, летом 2020 года запустился блокчейн-акселератор от ведущего технологического гиганта: Tencent Industrial Accelerator.

Технопарки и бизнес-инкубаторы

Китайской Кремниевой долиной считается не Шанхай и Шэньчжэнь, а Пекин, где расположен технопарк Чжунгуаньцунь. Им управляет госкомпания Zhongguancun Development Group (ZDG). Среди резидентов насчитывается более 20 тыс. компаний, конкуренция за внимание специалистов по развитию стартапов серьезная: в среднем бизнес-инкубаторы Пекина просматривают более 2 тыс. проектов в месяц.

«Одно из главных преимуществ Чжунгуаньцунь перед другими инновационными парками Китая — соседство с крупнейшими технологическими вузами страны и, как следствие, легкий доступ к молодым талантам. Вокруг располагается 40 университетов, в том числе лучшие в стране Пекинский университет и Университет Цинхуа, а также 200 исследовательских институтов и лабораторий. Главными инкубаторами парка являются Innovation Works, Legendstar, Tsinghua Science Park, Huailongsen International Enterprise Incubator, Bo Ao Liang Chuang и ряд других», — говорит Сергей Сафонов, сооснователь MEL Science.

Флагманами считаются два:

Innovation Works — заточен на проекты из сферы мобильного интернета, облачные технологии и e-commerce. В резидентов этой организации инвестируют представители Alibaba, Huawei, Lenovo и других технологических гигантов.

Legendstar — фокусируется на передовых технологиях в здравоохранении, медицине и биологии. За 12 лет работы этот инкубатор взрастил около 600 компаний, проинвестировав в почти половину проектов. Большая часть из них получила инвестиции на ранних стадиях развития. Сама компания Legend Star управляет 7 фондами с общим объемом инвестиций около 3,5 млрд юаней.

«Нужно понимать, что инновационные и технологические парки, а также представительства китайских регионов работают именно на привлечение резидентов в инновационные парки. Там реально получить $150 тыс. — $1,5 млн, но эти деньги в итоге все равно останутся в Китае: будут потрачены для найма местных кадров, на закупку местного оборудования и сырья, аренду местных офисов. Сама разработка в итоге может перейти к китайским корпорациям», — говорит Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП).

Трансфер технологий

Активную роль в трансфере технологий играют российские институты поддержки. Например:

«Физтех.Старт China» от Startech.vc — акселерационная программа направлена на стартапы стадии A и выше, четких ограничений по сфере деятельности нет. Представительства открыты в Пекине, Шанхае и Куньшане.

iDM Asia Landing — программа от IdealMachine для тех, кто начинает работать с рынком Юго-Восточной Азии и Гонконга. Эксперты помогают наладить партнерство с локальными организациями и решить юридические вопросы. Нацелена на стартапы с годовой выручкой до $50 тысяч.

TealDANCE — бизнес-акселератор помогает технологическим стартапам запустить пилотный проект в нужной корпорации в Китае. Базируется в районе Хуацянбэй, фокусируются на hardware-проектах и стартапах из сферы облачных технологий, больших данных. Среди учредителей фонда — компания «Вкусвилл».

«Ряд контактов с китайскими фондами и акселераторами есть у ВШЭ, МФТИ и других университетов. В России работает российско-китайский инновационный парк "Шелковый путь", представляющий интересы правительства провинции Шэньси, по линии торгово-экономического офиса Гонконга, HKTDC и InvestHK, — добавляет Виталий Манкевич, президент РАСПП. — На начальном этапе акселерационную поддержку оказывает Российско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор — это тоже межправительственный проект».

«Три самых активных акселератора, которые работают с иностранными стартапами: China Accelerator, Plug&Play и инкубатор CyberPort. Они с радостью принимают иностранные стартапы, активно помогают развиваться на рынке Китая и создают хороший "кредит доверия" для потенциальных инвесторов: для китайцев понятие "гуанси" (связи) играет очень важную роль. Акселератор выступает в этом случае очень хорошим посредником». Ольга Филатова, руководитель агентства InvestRelations Asia

По ее словам, которые подтверждают данные из открытого источника, CyberPort и Plug&Play не берут долю в обмен на акселерацию: CyberPort предпочитает работать с грантами, а Plug&Play растит стартапы, чтобы зайти в компанию на следующей стадии по выгодной цене. В отличие от них China Accelerator берет 6% акций стартапа: это одно из условий прохождения его программы.

«В современном Китае гордятся локальными компаниями и верят в их преимущество перед зарубежными игроками. Мы взаимодействовали с администрациями китайских провинций на тему возможных грантов на развитие бизнеса, а параллельно искали партнеров и команду. Собрать ее непросто: в Китае идет борьба за специалистов, особенно сложно найти человека на руководящую должность — людей, которые имеют предпринимательскую жилку, но при этом прямо еще не заняты своим бизнесом, крайне мало.

Здесь нам пригодилась поддержка акселератора TealDANCE. В частности, через него мы нашли директора Just AI China и уже вместе с ним в марте 2019 года открыли офис в Шанхае», — рассказывает Кирилл Петров, управляющий директор Just AI.

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Мероприятия, конкурсы, саммиты

Самую крупную китайскую технологическую бизнес-конференцию (RISE) с 2022 года перенесли из Гонконга в Куала Лумпур. Пока назвать его главного правопреемника сложно: в Китае проходит очень много мероприятий самого разного уровня по всем ключевым направлениям.

Только на ближайшие несколько месяцев в Китае запланировано минимум 10 крупных выставок в сфере IT. Среди них:

международная выставка информационных технологий CITE Shenzhen 2021 в Шэньчжэне;

саммит дополненной и виртуальной реальности VR & AR Fair 2021 в Гуанчжоу;

посвящённая технологиям хранения больших данных выставка IDC Expo 2021 в Шанхае.

Анна Кузьмина, заместитель председателя правления «Банка 131», советует обратить внимание на World Internet Conference в Учжэне: «По своему размаху она сравнима разве что с конгрессами ООН или встречами больших семерок. Мероприятие нацелено на топ-менеджеров и руководителей сильнейших международных IT-корпораций».

Одна из ключевых китайских конференций для стартапов в киберспорте — ChinaJoy в Шанхае — уступает по масштабам только Game Developers Conference.

Который раз подряд бизнес-ангелов и инноваторов рынка образования собирает международный саммит EdTechXAsia и выставка GET Summit&Expo China.

Важную роль в жизни китайского технологического бизнес-сообщества играет крупнейшая азиатская конференция GMIC.

«Знаковое мероприятие в сфере промышленности — Кантонская ярмарка в Гуанчжоу, которая проводится два раз в год. Проектам в области пищевой промышленности и специализированного оборудования будут интересны две китайских международных выставки: SIAL China и FHC China. Высокотехнологичным стартапам однозначно стоит посетить любое мероприятие в Greater Bay Area», — отмечает Мария Лапук, сооснователь Vinci Agency.

Раз в год в Китае проходит большой стартап-фестиваль StartmeupHK в Гонконге, в рамках которого можно представить компанию зарубежным инвесторам и обзавестись контактами. Полезно будет принять участие в конкурсе HICOOL в Пекине, EdVenture GBA Fellowship в Гонконге и в конкурсе от China Construction Bank в Шеньжене, говорит Сергей Сафонов, сооснователь MEL Science.

Два года подряд проходил предпринимательский конкурс China-Russia Innovation and Entrepreneurship Competition, организованный Китайской ассоциацией по международному обмену и Научным парком Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Призовой фонд в 2020 году составил $9 тыс. и достался трем стартапам из области медицины и foodtech.

Совместный технологический конкурс для инновационных компаний есть у Московского инновационного кластера и научного парка Чжунгуаньцунь в Пекине. Итоги будут известны осенью 2021 года, денежные призы и помощь в выходе на китайский рынок получат 18 технологических проектов. Принять участие могут стартапы, разрабатывающие ПО, новые материалы, инновации для промышленности, медицины и спорта и энергетики.

«Иностранным стартапам я бы посоветовала обратить внимание на Tech Crunch Disrupt в Шеньжене, — говорит Ольга Филатова, руководитель агентства InvestRelations Asia. — На мероприятие приходят все ’’сливки’’ стартап- и инвест-сообщества региона, а также иностранные эксперты, которые с радостью делятся своей экспертизой».

Комьюнити, связанные со стартапами

«В Китае много разных комьюнити, которые организованы под эгидой крупных международных организаций, таких как Startup Grind, Angelhack, WeWork labs и более локальных, которые действуют в пределах одного города. Например, хорошо известны пекинские комьюнити. И, конечно, есть китайские сообщества, которые вышли за пределы страны и работают со стартапами Юго-Восточной Азии. Например, China Accelerator и weHustle», — отмечают в Market Entry Atelier.

Beijing Entrepreneurs Community — крупнейшее англоязычное сообщество предпринимателей в Пекине, основанное в 2012 году. Кроме профильных встреч каждую неделю (обычно по средам) участники сообщества проводят ужин, где можно пообщаться на близкие технологическим предпринимателям темы и послушать выступления экспертов.

Coderbunker в Шанхае — китайское представительство международного сообщества технических специалистов, которые обмениваются опытом, контактами, собираются на образовательных мероприятиях и помогают друг другу находить работу в интересных проектах.

InnoSpace — сообщество для стартапов, основанное в 2011 году. Базируется вокруг одноименного акселератора, помогает проектам расти и находить инвесторов, обладает большой сетью международных партнеров. Например, InnoSpace сотрудничает с инкубатором компании Intel.

Startup Grind — отделение в Шанхае международного сообщества предпринимателей, организованного для стартапов компанией Google. Среди участников сообщества 2 млн человека из 125 стран, так это подходящее место, чтобы найти полезные связи, профильные обучающие мероприятия, поддержку, ментора и даже инвестора. В Китае сообщество появилось в 2013 году, однако в него ходят не только жители Шанхая: участие принимают представители 19 городов КНР, а также местные и зарубежные венчурные организации и крупные компании.

weHustle — объединение инноваторов для развития технологического предпринимательства в Китае и за его пределами. Удобная площадка для того, чтобы следить за воркшопами и технологическими мероприятиями, искать работу в стартапах и корпорациях на территории страны.

Ladies Who Tech — сообщество и негосударственная общественная организация в Китае, призванная поддерживать IT-специалистов и предпринимательниц в технической сфере. Основано китаянкой Джил Танг. Сообщество устраивает мероприятия, помогает с нетворкингом и привлечением инвестиций, активно сотрудничает с крупными локальными и международными компаниями. Отделения Ladies Who Tech работают в Шанхае, Пекине, Чэнду, Шэньчжэне, Гонконге, Ханчжоу и Тайбэе.

Lean In China — сообщество, основанное бизнес-леди Вирджинией Тян (партнер первого в Азии венчурного фонда с фокусом на гендер Teja Ventures), в которое водит более 100 тыс. членов. Поддерживает международный стартап-конкурс для женщин в науке, ИТ, математике и инженерии She Loves Tech.

Активные деловые сообщества формируются вокруг акселераторов, технопарков, университетов и коворкингов, а также в групповых чатах по городам и темам в WeChat (например, «Русскоговорящие в Чунцине»), Facebook и других соцсетях.

Например, полезные контакты можно найти в сообществе «Поднебесная», участники которого являются почти 14 тыс. человек. Здесь собраны советы, мероприятия, список групп по интересами для всех, кто интересуется жизнью и бизнесом русскоязычного сообщества в Китае. Периодически публикуются вакансии от местных предпринимателей в разных регионах страны.

China Business Community — сообщество, основанное в 2018 году, задача которого — объединить предпринимателе с разных стран, заинтересованных в бизнесе в Китае. Проводят тематические онлайн-встречи, помогают с логистикой, делятся опытом и базой контактов, новостями и анонсами полезных мероприятий по городам. Есть мобильное приложение и узкопрофильные чаты.

Хороший способ влиться в комьюнити — присоединиться к локальному отделению международного сообщества. Например, в Китае довольно активно помогают друг другу участники Slush China. Изначально Slush возник как технологическая стартап-конференция и конкурс в Финляндии, однако уже давно превратился в глобальное международные сообщество с филиалами в самых разных странах, в том числе Японии и Китае. Первое мероприятие прошло в стране в 2015 году в Пекине и с тех пор является значительным событием местной инновационной индустрии. В рамках Slush China проходит серия технологических мероприятий в самых разных городах Китая.

Тренды рынка и главные технологические отрасти

КНР регулярно выделяет субсидии и дотации на поддержку технологичных отраслей и является одним из мировых лидеров по инвестициям в AI, EdTech, Esport, BioTech, Fintech и Medtech. В здравоохранении в Китае работает около 600 стартапов, общий объем рынка составляет более $9900 млрд. По данным исследования Zero2IPO Group, стартапы в области онлайн-образования в Китае за прошлый год привлекли около $9,2 млрд — в 4 раза больше, чем в 2019-ом.

«Государство активно поддерживает бизнес налоговыми поблажками. Если вы выберете правильную зону для открытия и запуска, то можете рассчитывать на большое количество преференций: от грантов и сниженных налогов до бесплатных офисов», — подчеркивает Сергей Алмазов, основатель торгово-транспортной компании Delasia, вице-президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей.

Основными популярными отраслями для стартапов, по словам сооснователя MEL Science Сергея Сафонова, помимо уже перечисленных остаются онлайн-сервисы, блокчейн, культура и развлечения, чистая энергия, электромобили, XR-технологии. Этим термином обычно объединяют дополненную, виртуальную и смешанную реальность, но эксперт подчеркивает, что золотой век VR в Китае прошел и сейчас самое время для AR- и MR-стартапов с сильным контентом.

«За первые 8 месяцев 2020 года стартапы в Китае привлекли около $33 млрд: столько же средств было привлечено за аналогичный период 2019 года. Китайские компании, которым удалось получить финансирование несмотря на мировой кризис и пандемию, в основном работают в сфере телемедицины, дистанционного обучения, логистики и онлайн-торговли», — уточняет Юлия Польманн, сооснователь агентства Market Entry Atelier.

Россия и Китай

Россия и Китай — давние стратегические партнеры. В 2021 году отмечается 20-летие договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Неудивительно, что за это время появилась немало площадок для трансфера технологий и кооперации по выходу российских компаний на китайский рынок.

«С российской стороны это Московский инновационный кластер, Русско-азиатский союз промышленников и предпринимателей, Московская школа управления "Сколково" и другие. С китайской - технологический и научный центр Zhongguancun в Пекине, бизнес-инкубатор Kudosbay в Шанхае, такие компании, как Shenzhen Capital group и Qiming Venture partners», — перечисляет Мария Гулева, координатор по развитию международного направления «Учи.ру».

Ряд российских игроков специализируются на помощи отечественным стартапам в развитии на китайском рынке. Формат работы таких компаний может быть разным: одни занимаются привлечением местных инвесторов, другие оказывают консалтинговые услуги, третьи помогают наладить коммуникации. Прайс на услуги таких компаний, по словам сооснователя Vinci Agency Марии Лапук, может варьироваться от $2 до $15 тыс., но иногда партнеры могут принять оплату в виде доли в стартапе.

«Нужно понимать, что все китайские корпорации получили государственную разнарядку на научно-техническое и инновационное сотрудничество с Россией, поэтому они мониторят технологии в наиболее важных для китайского правительства областях, в том числе в сфере экологии, повышение производительности и автоматизация производства», — говорит Виталий Манкевич, президент РАСПП. Эта деловая ассоциация объединяет 400 партнеров в России и Китае, проводит более 120 мероприятий и деловых визитов ежегодно и помогает компаниям из РФ продвигать свои разработки в КНР.

«Русским развивать бизнес в Китае проще, чем другим иностранцам. Да, наши культуры отличаются, тем не менее, у нас много общего. Но развитие бизнеса в Китае значительно дороже, чем в России. Аренда коммерческого помещения, жилья, зарплата сотрудников, затраты на маркетинг — все в разы выше. Для сравнения, статья о компании в китайском журнале GQ может стоить 20 млн рублей. И это не опечатка». совладелец Electra Bicycle Company Михаил Скигин. Компания работает в Китае с 2017 года.

Несмотря на количество денежных средств, препятствий для выхода на рынок Китая много. «Политика до сих пор является ключевым фактором в движении всей бизнес-системы, это накладывает сильный отпечаток на развитие проектов в Китае. И хоть текущие монополисты китайского интернета, например Baidu и Tencent, формально, не принадлежат государству, все их проекты и действия координируются их главным инвестором: Коммунистической партией Китая», — говорит Анна Кочеткова, востоковед, руководитель отдела консалтинга AppFollow, выпускница Fudan University (Шанхай).

Это касается и их программ поддержки стартапов. Еще одна сложность — юридический аспект ведения бизнеса в КНР. По словам Кочетковой, это настолько сложный и бюрократизированный процесс, что иностранцу не справиться с ним без сторонней помощи. Кроме того, отмечает эксперт, строить бизнес с Китаем «издалека» невозможно: нужно либо регулярно ездить туда, либо тщательно подбирать партнера, постоянно проживающего в стране.

Вывод

Еще два десятка лет назад словосочетание «стартапы из Китая» вызывало только улыбку: большинство проектов просто копировали иностранных коллег, а сама экосистема поддержки технологических компаний не представляла особенного интереса. Имитация закончилась: гигантский технологический и экономический рост Китая убедил всех, что с венчурным рынком Поднебесной придется считаться.

Невероятно высокая конкуренция, особенный бизнес-этикет и ряд национальных особенностей экономики (сильное влияние государства, корпоративная война технических лидеров, конфронтация с США, большое значение связей, страсть к копированию технологий) делают сложным выход на рынок для иностранных стартапов. Впрочем, прибыль, которую может получить команда, затмевает все риски.

Бизнес в Китае разделен на кластеры. Чтобы добиться успеха, надо правильно выбрать локацию и партнера для локализации. Представителям IT- и EdTech-сектор будет интересен Пекин и, прежде всего, Чжунгуаньцун, компаниям из фармы и биотехнологий — Шанхай, hardware-стартапам — Шэньчжэн, тем, кто развивает большие данные — Гуйян. «Приземлиться» на китайский рынок помогают многочисленные стартап-акселераторы и программы для трансфера технологий.

Пандемия ускорила перераспределение финансовых потоков, но КНР вышла из ситуации с минимальными потерями и продолжает привлекать иностранные инвестиции. Если верить прогнозу Брукингского института, Китай обгонит США по размеру экономики уже через семь лет и станет самой крупной экономикой в мире. Сейчас отличный момент для того, чтобы стать ее частью.





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