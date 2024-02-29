«На франшизе KFC я смог бы заработать даже больше»: почему основатель «БлинБери» выбрал блины

— Правильно ли я понимаю, что take away — это одно из важных преимуществ для вас?

— Это так. Многие сети сейчас двигаются в сторону расширения структуры потребления и формата take away. Продукты, которые удобно есть на ходу, предлагает большинство крупных игроков. В «Додо Пицце» сделали додстер, в KFC — стрипсы, и так далее. Все они попадают в общемировой тренд быстрого, мобильного потребления в мегаполисах.

Могу рассказать интересный кейс про то, как мы заходили со своим продуктом в Международный аэропорт Сочи. Тогда их компания-консультант, которая управляет 40 аэропортами по всему миру, делала конкурс концепций среди заведений. Мы выиграли, и местный менеджер по секрету рассказал, почему выбрали именно нас.

Одной из важных причин было как раз то, что наш продукт можно взять с собой. Казалось бы, почему, ведь мы в любом случае будем платить аренду? Однако наша концепция позволяет увеличить выручку с квадратного метра в среднем на 25%. В стандартном кафе человек, который не смог найти место, скорее всего, развернётся и уйдёт. А если продукт удобно есть на ходу, клиент останется, даже если посадочных мест нет.

Евгений Купко. Иллюстрация: RB.RU

— Читала, что при выходе в Дубай вам тоже давали обратную связь о вашем продукте. Что именно говорили?

— Для того, чтобы открыть «БлинБери» в Дубае, мы прошли конкурс в Emaar Properties. Это инвестиционная компания и крупнейший девелопер в ОАЭ. Им принадлежит практически вся коммерческая недвижимость города. В рамках конкурса нужно было показать юридические документы, финансовое обеспечение, а также защитить свою концепцию. Последний этап — самый сложный.

Мы сделали ставку на продукт-шоу, продукт-развлечение, принцип открытой кухни. В этом случае продукт готовится прямо перед гостем, на первой линии. Это дает дополнительный канал коммуникации с ним. Ближневосточный рынок ценит, когда в одной концепции реализовывается и скорость, и качество, и высокие стандарты вкуса, и эмоции. Им важно, чтобы фудкорт не был безжизненным местом, где выдают холодные бургеры.

Повлияло также отсутствие прямой конкуренции. На любом фудкорте вы можете найти бургерные, пиццерии и сэндвичи. Это некий стандартный набор. Когда на рынок выходит что-то оригинальное, это сразу привлекает внимание.

— На какой стадии сейчас находятся ваши точки в Дубае?

— Мы уже вовсю работаем в Dubai Marina Mall, с середины января запустили «стрит» в Bluewaters Island, в этом году откроемся в Dubai Mall. У нас выверенные коммуникации: дубайский офис интегрирован в офис управляющей компании «БлинБери Групп» в Волгограде. Ребята прилетают в командировки, поддерживают друг друга. Дубай для нас — это не просто рынок для зарабатывания денег, это ещё ресурс для будущего и референтный город для выхода в другие страны.

— С какими сложностями вы столкнулись при выходе в Дубай?

— Наш выход в Дубай — это в чистом виде стартап, поэтому сложно для меня было все. Пришлось заново пройти все процессы, с которыми мы уже сталкивались: регистрация компании, открытие счетов, поиск поставщиков, заключение договоров. О том, как это происходило в России, я уже забыл, как о страшном сне. А здесь всё пришлось делать заново.

Большая проблема — банкинг. Иногда кажется, что зайдёшь в банк — а там будет сидеть человек у костра и палкой рисовать на песке проценты. В условном Сбере мы открываем приложение и делаем сразу все: открываем счета, переводим деньги, получаем кэшбек, оплачиваем ЖКУ, проезд, перелеты. Это наша реальность.

Для Дубая это пока недостижимая высота. Чтобы провести платеж, нужно потратить несколько часов. Чтобы получить какие-то банковские выписки — физически доехать до отделения. В итоге за целый день можно полностью вымотаться, а сделать всего пару дел.

Первый «Блинбери», открывшийся в Дубае. Фото: источник

— А если говорить про плюсы?

— Что даёт Дубай — это, конечно, разговоры с населением о будущем. Власти выстраивают стратегию развития города, публикуют статьи и интервью об этом, если ошиблись — признают свои ошибки, если все сделали правильно — гордятся этим. Они строят город будущего и объясняют, как планируют это делать: например, инвестировать в торговые зоны. Хочется стать участником этого прогресса.

Они постоянно сравнивают себя с внешним миром и публикуют всевозможные рейтинги: по объему привлеченных инвестиций, по безопасности, по частоте, по количеству развязок дорог. (Недавно Дубай занял третье место среди лучших городов мира, обойдя Нью-Йорк, Лондон и Париж. — Прим. редакции.)

Шейх Дубая в своей книге «Размышления о счастье и позитивном мировосприятии» формулирует такой тезис: «У денег ног нет», то есть инвестиции неотделимы от людей. А значит, нужно сделать так, чтобы человеку, который приезжает в эмират открывать бизнес, было комфортно. Ему нужна налоговая стабильность, юридическая защита, независимая судебная система, низкая инфляция.

Ко всему этому город методично идёт. Например, Дубай использует английское право как альтернативное для разрешения бизнес-споров. Плюс, они защищают курс национальной валюты за счёт государственных средств. А ещё город обеспечивает налоговую свободу. Это неизменные правила игры — нет такого, что в начале года у тебя будут одни законы, а в конце года — другие. В России такое бывает.

При этом в Дубае растущий рынок. Можно сравнивать с Россией 1990-х, когда бизнес быстро рос. Однако в РФ мы платили за риск. Это было обосновано, потому что даже если из пяти проектов выстреливал один, можно было за счет прибыли окупить все остальные. А в Дубае при этом правила игры как у современного продвинутого общества.

— Я правильно поняла, что в Дубае у вас нет прямых конкурентов?

— Нет тех, кто делает именно блинные. А вот с точки зрения общественного питания там настоящий алый океан, представлено много международных сетей: McDonalds, Burger King, KFC, Five Guys и другие. Плюс, есть местные сети, например, SALT Burger и Pickl. Так что косвенная конкуренция высокая. Одних только Starbucks в Дубае — больше сотни. Для сравнения, на всю Россию у них было 130 точек.

— Как вы отстраиваетесь от них?

— В Дубае мы отстраиваемся за счёт новизны, оригинальности блюда и вкуса. Несмотря на то, что конкурентов много, на фудкортах одни и те же игроки, поэтому что-то свежее, яркое и новое сразу выделяется. Важно держать высокое качество и при этом превосходить ожидания покупателя.

Это относительно просто, потому что никто не сравнивает бургеры или шаурму с блинами, разве что в ценовом отношении. А по цене мы на 13% дороже McDonald’s в Дубае, зато дешевле некоторых локальных концепций. В среднем блин у нас будет стоить 2-4 дирхама, то есть около 500-550 рублей.

Сотрудники «Блинбери»

— А если говорить про конкурентов в России? Кто это, помимо «Теремка», за счёт чего вы выделяетесь?

— В России помимо «Теремка» есть региональные сети. Это порядка 10 блинных, таких как «Русский блин», «Сибирские блины». В этом случае мы отстраиваемся за счёт подачи, сервиса, дизайна, ИТ. Мы выходим в конкретный регион и уже играем не против всего рынка, а против конкретного игрока, анализируем именно его и выбираем инструменты.

Если прямых конкурентов нет, ориентируемся, опять же, на косвенных. Когда заходим в небольшой город, нас сравнивают с другими московскими концепциями. Местные говорят, «О, вот это москвичи». Для жителей периферийной территории все модное, яркое, четкое, с брендингом и айдентикой — это про столицу. До СВО нас сопоставляли с Burger King, KFC, McDonald’s. Эта большая тройка занимала больше 30% выручки всего общественного питания. В других странах обычно нет такого перекоса. В России им дали карт-бланш: их поддерживали как государство, так и корпорации. Например, главным партнёром KFC был ВТБ.

При этом строить такой сетевой бизнес сложно, в этом меньше креатива и больше операционных менеджерских практик, технологий управления. Нельзя создать сеть на десятки тысяч точек с разнообразными продуктами и сложными вкусами, их все равно приходится упрощать. В этом мы выигрываем. Плюс, мы не используем химию, усилители вкуса, пластиковые приборы. Это также значит, что у нас короткие сроки хранения и более высокие затраты на логистику, списания. То есть мы доплачиваем за концепцию.

Однако не можем по-другому, потому что это ДНК бренда. «БлинБери» — это сеть family style. Когда мы проводим беседы с поварами, мы спрашиваем — готовы ли вы отдать то, что приготовили, своему самому близкому человеку?

В 2021 году оборот предприятий общественного питания в России достиг 1,87 трлн рублей. В 2022 году Росстат зафиксировал рост ресторанного рынка до 2,28 трлн рублей (оборот ресторанов, кафе и баров).

До ухода с российского рынка McDonald’s был одним из лидеров: на начало 2022 года у него было 850 ресторанов в 62 регионах, его доля составляла, по разным оценкам, 5-7%. Свои потери от прекращения работы в России и Украине корпорация оценила в 127 млн долларов. Для «БлинБери» уход одного из главных конкурентов стал возможностью: выручка на некоторых точках выросла на 100-150%.

— Что отличает вас от «Теремка»?

— У «Теремка» сильный бренд, поэтому мы сталкиваемся с определенной баннерной слепотой, особенно — в Москве. Мы в городе чуть больше года, а им — 25 лет. Поэтому во многих отзывах у нас есть отсылки к «Теремку». По сравнению с нами это четкая операционная машина. Ребята пережили много кризисов и проделали огромную работу, заняли четыре самых плотных региона России, где живет 20% страны — Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область. У них почти в два раза больше средняя выручка с точки.

Но у нас разные стратегии. Мы позиционируем себя как более молодежных и ярких. У нас цифровое меню, электронные киоски, развитое мобильное приложение. Когда приходишь в «Теремок», ощущение, будто к бабушке попал. У них меню на газетке, упаковка с матрешками и так далее. И это тоже своего рода фишка, это ни в коем случае нельзя обесценивать. Мы совершенно разные, и это кайфово.

Плюс, мне все-таки кажется, что в нашей концепции заложено много смысла в пользу доброты, любви, энергии. Хотя, конечно, это бывает очень тяжело передать, особенно на расстоянии, когда твой бизнес делают партнеры в других регионах.