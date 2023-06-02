15 тестов, которые позволят оценить лидерские качества

Определить сильные стороны и области для развития, подход к решению проблем и склонность к командной работе — все эти задачи решают тесты по оценке лидерских качеств. Рассказываем о самых популярных методах и их особенностях.
Методология DISC
DISC — один из самых популярных методов оценки лидерства. Он включает вопросы о наблюдаемом поведении человека и оценивают, как кандидаты подходят к сложным ситуациям, общаются с другими и решают проблемы. Тесты DISC оценивают участников по 4 основным факторам.
- Доминирующий (D, Dominance) — насколько человек ориентирован на выполнение задач.
- Влияющий (I, Influence) — сколько внимания он уделяет контролю за другими и влиянию на них.
- Постоянные (S, Steadiness) — оценивает готовность сотрудничать и насколько другие могут зависеть от человека.
- Добросовестные (C, Conscientiousness) — анализирует количество внимания, которое человек уделяет точности и качеству конечных результатов.
Отчасти из-за популярности метода DISC существует множество доступных оценок лидерства. Выберите тот, который взят из авторитетного источника и соответствует конкретным целям.
CliftonStrengths
Метод выявляет сильные стороны человека и помогает научиться их развивать.
Тест длится полчаса и состоит из 177 вопросов, которые анализируют мысли, поведение и ощущения испытуемого в различных ситуациях. Он проводится онлайн и обходится в $19,99 или $49,99 в зависимости от того, насколько подробный нужен результат.
Индикатор Майерса-Бриггса
Это популярный личностный тест, который часто применяют в трудоустройстве или оценке лидерства. Он оценивает следующие 4 фактора, связанные с уникальной психологией человека, тем, как он действует, чувствует и думает.
- Отношение к взаимодействию с окружающими (степень интровертированности или экстравертированности).
- Подход к обработке и восприятию информации (насколько человек склонен воспринимать данные, полученные от органов чувств, и формировать на их основе впечатления или смыслы).
- Способ принятия решений (с учетом объективных фактов/обстоятельств или отдельных людей, эмоций или личных проблем).
- Управление внешними ситуациями или информацией (как окружающие воспринимают действия человека).
После прохождения теста человек получает одну из шестнадцати комбинаций букв, которая раскрывает его тип личности и особые лидерские качества.
Тест на эмоциональный интеллект IHHP
Это бесплатный онлайн-тест, который предлагает подробную оценку эмоционального интеллекта (Emotional Intelligence, EI) — способности человека интерпретировать собственные чувства и эмоции окружающих, а так же реагировать на них.
Понимание EI позволяет руководителю или менеджеру справляться с собственными эмоциями, помогать сотрудникам в сложных ситуациях, эффективно давать обратную связь и получать конструктивную критику.
Индекс энергетического лидерства
Energy Leadership Index (ELI) оценивает отношения — как восприятие мира человека влияет на его поведение, мысли и мнения. Он помогает руководителям и менеджерам определить, что наполняет их энергией, понять и улучшить свои самосознание и эмоциональный интеллект.
Результаты ELI позволяют конструктивно взаимодействовать с сотрудниками и коллегами.
Анализ «слепых зон»
Принстонская консалтинговая группа по менеджменту (Princeton MCG) разработала метод, который оценивает «слепые зоны» — характеристики или навыки, о которых тестируемый недостаточно осведомлен.
Анализ определяет пробелы в следующих категориях:
- «слепые зоны» испытуемого,
- «слепые зоны» команды,
- «слепые зоны» компании,
- «слепые зоны» рынка.
Задача анализа — помочь руководителям достичь краткосрочных целей и построить компетенции в долгосрочной перспективе.
Круг лидерства
Тест, разработанный Leadership Circle, помогает проанализировать, как члены команды, сотрудники или коллеги воспринимают управленческие навыки и характеристики руководителя.
Результат поможет расставить приоритеты в стратегии управления и добиться долгосрочных результатов.
Saville Wave
Это группа опросников, разработанных консалтинговой компанией Saville Assessment. Некоторые из них анализируют личность человека в связи с его поведением и характеристиками на работе. Тест на профпригодность оценивает навыки в таких категориях, как механика, цифры и коммуникация. Как правило, их проходят потенциальные кандидаты на руководящие должности.
Оценка лидерских качеств от Mindtools
Это бесплатный онлайн-тест, состоящий всего из 18 вопросов. Он оценивает перспективы и отношение испытуемых к окружающему миру, их эмоциональный интеллект и уверенность в себе.
Основываясь на результатах, MindTools также предложит индивидуальные инструменты, которые дальше развивать лидерские качества.
Индекс Кольбе
Определяет сильные стороны и характеристики человека в следующих областях:
- поиск информации,
- способности к организации,
- умение справляться с неопределенностью и рисками,
- обращение с материальными ценностями и пространством, способность самостоятельно создавать решения.
Руководители или менеджеры по найму могут использовать индекс Кольбе, чтобы понять природные склонности лидера и то, что им движет, а также подобрать членов команды с взаимодополняющими сильными сторонами.
Оценка работы в условиях повышенного давления IHHP
Онлайн-тест помогает понять, как человек поведет себя в сложной ситуации. По итогам он предоставляет персонализированную обратную связь, которая поможет лучше реагировать на стрессовые обстоятельства, конструктивную критику, высокие деловые ожидания или сжатые сроки.
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Руководители компаний могут использовать этот опросник, чтобы определить свои личные проблемы во время стрессовых ситуаций и выяснить, как реагировать более продуктивно.
Emergenetics
Опросник основан на принципах нейронауки, изучающей, как работает мозг. Он предназначен для руководителей и включает вопросы о поведении, ментальных процессах и предпочтениях.
Emergenetics подойдет менеджерам и супервайзерам, которые желают узнать себя лучше, развить отношения в команде и добиться карьерного роста.
Оценка лидерства Optimal Thinking
Бесплатный онлайн-тест помогает директорам и супервайзерам понять, как улучшить свои лидерские качества и отточить свои сильные стороны. Он включает 25 вопросов о взаимодействии с другими людьми, поведении и ценностях.
Оценка оптимального мышления может быть особенно ценной для профессионалов, стремящихся развиваться или продвигать свою карьеру.
TINYpulse
Некоторые опросники предназначены не для руководителей, а для их подчиненных или коллег. Такие инструменты анонимного взаимодействия с сотрудниками, как TINYpulse, помогают понять, как окружающие оценивают их стиль руководства, способности и сильные стороны.
Тест Хогана
Демонстрирует будущую работоспособность кандидата на руководящую должность и стиль руководства. Испытуемых просят оценить их лидерские качества, предпочитаемую рабочую среду и поведенческие тенденции.
Тест Хогана может использоваться при отборе кандидатов на руководящие должности.
Обложка снегерирована нейросетью Midjourney
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