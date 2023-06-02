15 тестов, которые позволят оценить лидерские качества

Определить сильные стороны и области для развития, подход к решению проблем и склонность к командной работе — все эти задачи решают тесты по оценке лидерских качеств. Рассказываем о самых популярных методах и их особенностях.

Методология DISC

DISC — один из самых популярных методов оценки лидерства. Он включает вопросы о наблюдаемом поведении человека и оценивают, как кандидаты подходят к сложным ситуациям, общаются с другими и решают проблемы. Тесты DISC оценивают участников по 4 основным факторам.

Доминирующий (D, Dominance) — насколько человек ориентирован на выполнение задач.

Влияющий (I, Influence) — сколько внимания он уделяет контролю за другими и влиянию на них.

Постоянные (S, Steadiness) — оценивает готовность сотрудничать и насколько другие могут зависеть от человека.

Добросовестные (C, Conscientiousness) — анализирует количество внимания, которое человек уделяет точности и качеству конечных результатов.

Отчасти из-за популярности метода DISC существует множество доступных оценок лидерства. Выберите тот, который взят из авторитетного источника и соответствует конкретным целям.

CliftonStrengths

Метод выявляет сильные стороны человека и помогает научиться их развивать.

Тест длится полчаса и состоит из 177 вопросов, которые анализируют мысли, поведение и ощущения испытуемого в различных ситуациях. Он проводится онлайн и обходится в $19,99 или $49,99 в зависимости от того, насколько подробный нужен результат.

Индикатор Майерса-Бриггса

Это популярный личностный тест, который часто применяют в трудоустройстве или оценке лидерства. Он оценивает следующие 4 фактора, связанные с уникальной психологией человека, тем, как он действует, чувствует и думает.

Отношение к взаимодействию с окружающими (степень интровертированности или экстравертированности).

(степень интровертированности или экстравертированности). Подход к обработке и восприятию информации (насколько человек склонен воспринимать данные, полученные от органов чувств, и формировать на их основе впечатления или смыслы).

(насколько человек склонен воспринимать данные, полученные от органов чувств, и формировать на их основе впечатления или смыслы). Способ принятия решений (с учетом объективных фактов/обстоятельств или отдельных людей, эмоций или личных проблем).

(с учетом объективных фактов/обстоятельств или отдельных людей, эмоций или личных проблем). Управление внешними ситуациями или информацией (как окружающие воспринимают действия человека).

После прохождения теста человек получает одну из шестнадцати комбинаций букв, которая раскрывает его тип личности и особые лидерские качества.

Тест на эмоциональный интеллект IHHP

Это бесплатный онлайн-тест, который предлагает подробную оценку эмоционального интеллекта (Emotional Intelligence, EI) — способности человека интерпретировать собственные чувства и эмоции окружающих, а так же реагировать на них.

Понимание EI позволяет руководителю или менеджеру справляться с собственными эмоциями, помогать сотрудникам в сложных ситуациях, эффективно давать обратную связь и получать конструктивную критику.

Индекс энергетического лидерства

Energy Leadership Index (ELI) оценивает отношения — как восприятие мира человека влияет на его поведение, мысли и мнения. Он помогает руководителям и менеджерам определить, что наполняет их энергией, понять и улучшить свои самосознание и эмоциональный интеллект.

Результаты ELI позволяют конструктивно взаимодействовать с сотрудниками и коллегами.

Анализ «слепых зон»

Принстонская консалтинговая группа по менеджменту (Princeton MCG) разработала метод, который оценивает «слепые зоны» — характеристики или навыки, о которых тестируемый недостаточно осведомлен.

Анализ определяет пробелы в следующих категориях:

«слепые зоны» испытуемого,

«слепые зоны» команды,

«слепые зоны» компании,

«слепые зоны» рынка.

Задача анализа — помочь руководителям достичь краткосрочных целей и построить компетенции в долгосрочной перспективе.

Круг лидерства

Тест, разработанный Leadership Circle, помогает проанализировать, как члены команды, сотрудники или коллеги воспринимают управленческие навыки и характеристики руководителя.

Результат поможет расставить приоритеты в стратегии управления и добиться долгосрочных результатов.

Saville Wave

Это группа опросников, разработанных консалтинговой компанией Saville Assessment. Некоторые из них анализируют личность человека в связи с его поведением и характеристиками на работе. Тест на профпригодность оценивает навыки в таких категориях, как механика, цифры и коммуникация. Как правило, их проходят потенциальные кандидаты на руководящие должности.

Оценка лидерских качеств от Mindtools

Это бесплатный онлайн-тест, состоящий всего из 18 вопросов. Он оценивает перспективы и отношение испытуемых к окружающему миру, их эмоциональный интеллект и уверенность в себе.

Основываясь на результатах, MindTools также предложит индивидуальные инструменты, которые дальше развивать лидерские качества.

Индекс Кольбе

Определяет сильные стороны и характеристики человека в следующих областях:

поиск информации,

способности к организации,

умение справляться с неопределенностью и рисками,

обращение с материальными ценностями и пространством, способность самостоятельно создавать решения.

Руководители или менеджеры по найму могут использовать индекс Кольбе, чтобы понять природные склонности лидера и то, что им движет, а также подобрать членов команды с взаимодополняющими сильными сторонами.

Оценка работы в условиях повышенного давления IHHP

Онлайн-тест помогает понять, как человек поведет себя в сложной ситуации. По итогам он предоставляет персонализированную обратную связь, которая поможет лучше реагировать на стрессовые обстоятельства, конструктивную критику, высокие деловые ожидания или сжатые сроки.

Читайте по теме:

50 распространенных вопросов с собеседований

7 методик, чтобы находить выход из сложностей — на случай кризиса и резких изменений

Топ-7 бизнес-книг 2022 года. Выбор экс-CEO книжного издательства

Руководители компаний могут использовать этот опросник, чтобы определить свои личные проблемы во время стрессовых ситуаций и выяснить, как реагировать более продуктивно.

Emergenetics

Опросник основан на принципах нейронауки, изучающей, как работает мозг. Он предназначен для руководителей и включает вопросы о поведении, ментальных процессах и предпочтениях.

Emergenetics подойдет менеджерам и супервайзерам, которые желают узнать себя лучше, развить отношения в команде и добиться карьерного роста.

Оценка лидерства Optimal Thinking

Бесплатный онлайн-тест помогает директорам и супервайзерам понять, как улучшить свои лидерские качества и отточить свои сильные стороны. Он включает 25 вопросов о взаимодействии с другими людьми, поведении и ценностях.

Оценка оптимального мышления может быть особенно ценной для профессионалов, стремящихся развиваться или продвигать свою карьеру.

TINYpulse

Некоторые опросники предназначены не для руководителей, а для их подчиненных или коллег. Такие инструменты анонимного взаимодействия с сотрудниками, как TINYpulse, помогают понять, как окружающие оценивают их стиль руководства, способности и сильные стороны.

Тест Хогана

Демонстрирует будущую работоспособность кандидата на руководящую должность и стиль руководства. Испытуемых просят оценить их лидерские качества, предпочитаемую рабочую среду и поведенческие тенденции.

Тест Хогана может использоваться при отборе кандидатов на руководящие должности.

Источник.

Обложка снегерирована нейросетью Midjourney