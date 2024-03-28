Самозанятость 2024: что изменилось за пять лет действия налогового режима

О том, что будет происходить с самозанятыми дальше, а также как изменился подход бизнеса к сотрудничеству с плательщиками НПД, рассказал генеральный директор компании Qugo Игорь Знак.

В 2019 году был введен специальный налоговый режим для физлиц и ИП, который позволил вывести из тени незадекларированные доходы и уменьшить налоговую нагрузку на предпринимателей. На конец 2023 года число самозанятых превысило 9,3 млн человек, а совокупный доход составил около 3 трлн рублей.

Игорь Знак, генеральный директор компании Qugo

— С каждым годом в России все больше самозанятых. Как показал себя новый налоговый режим за пять лет?

— Только с положительной стороны. По данным ФНС на конец января 2024 года, почти 9,5 млн человек стали плательщиками НПД. Например, на 31 января 2023 года в качестве самозанятых было зарегистрировано 6,7 млн человек, а на ту же дату 2022 года — чуть больше 4 млн. То есть ежегодно количество самозанятых увеличивается примерно в 1,5 раза — это хорошая тенденция.

По итогам первого квартала 2024 года количество самозанятых вполне может перешагнуть отметку в 10 млн человек. Возможно, за шесть лет действия специального налогового режима общая сумма доходов самозанятых превысит 5 трлн рублей.

Если смотреть поступления в бюджет — с каждым годом сумма НПД растет. Например, в 2023 году самозанятые перечислили более 62 млрд рублей, а в 2022-ом — около 40 млрд рублей. То есть сумма налога, уплаченная в бюджет, выросла в 1,5 раза. Средний месячный доход самозанятых в начале 2024 года составил около 15 тысяч рублей, а средняя сумма чека — 2300 рублей.

— Как сейчас бизнес реагирует на сотрудничество с самозанятыми?

— Бизнесу выгодно работать с самозанятыми — это просто, быстро и продуктивно. Компании привлекают плательщиков НПД на конкретные задачи. Бизнес заинтересован получить работу самого высокого качества и в кратчайшие сроки. Самозанятый, в свою очередь, понимает, что он работает сам на себя, а значит, полностью отвечает за результат. Исполнитель заинтересован в том, чтобы оказать услугу быстро и качественно и перейти к следующему заданию, чтобы больше заработать.

Самозанятость — это гонка специалистов, которая выгодна бизнесу.

— А как налоговая относится к такому сотрудничеству?

— Конечно, пристально контролирует. Причем с конца 2023 года ФНС все чаще стала направлять компаниям запросы по исполнителям на НПД. Как недавно писали «Ведомости», основные вопросы, которые хотят узнать налоговики, — численность самозанятых и как их находит компания. Таким образом ФНС отслеживает признаки маскировки трудовых отношений.

— Про какие признаки вы говорите?

— Я имею ввиду показатели, которые отслеживает скоринговая система налоговой. Например, как часто самозанятый выставляет чек одному и тому же заказчику и на какую сумму. Если два раза в месяц и на одинаковую сумму — это один из признаков подмены трудовых отношений. Также система проверяет, не являлся ли самозанятый бывшим сотрудником компании или есть ли у исполнителя другие заказчики.

И таким образом проверяется около 20 показателей. На основании полученных данных налоговики определяют количество риск-баллов и ставят компанию на карандаш. Или нет, если признаков подмены трудовых отношений мало.

— И как часто бизнес попадает в «черный список» налоговиков?

— С каждым годом все меньше. По данным налоговой, количество таких компаний сократилось. Если в 2020 году в «черном списке» было 3,6% организаций, которые сотрудничают с самозанятыми, то в 2023 — всего 0,7%.

— А что запрашивает налоговая в случае проверки?

— Документы — это договоры с самозанятыми, акты выполненных работ и чеки. Также в ФНС можно предоставить и другие доказательства того, что сотрудничество с самозанятым не маскирует трудовые отношения — ТЗ, выставленные счета. Даже штатное расписание подойдет. Таким образом компания докажет, что у нее в штате нет специалиста, который может оказать ту или иную услугу.

К ответу на требование ФНС надо приложить пояснение. В нем указывается экономическая обоснованность сотрудничества с самозанятым вместо заключения трудового договора. Например, можно сослаться на то, что услуга потребовалась впервые и компания не уверена, что нужен специалист в штат. Или работа носит вспомогательный характер и требуются специальные знания. То есть заключать трудовой договор с сотрудником невыгодно, а поручать эту работу другому работнику нет возможности, так как нужны определенные навыки.

— А как избежать претензий по документам?

— Необходимо соблюдать законодательство и тщательно проверять каждую формулировку. Никаких «работодатель», «работник» или «зарплата» в договоре быть не должно. Если компания впервые заключает договор, лучше обратиться к юристу или оформить сотрудничество через специальные сервисы.

— Про какие сервисы вы говорите?

— Про специальные платформы по работе с самозанятыми. Их сейчас много, выбрать можно любую. У каждой из них есть свои преимущества и недостатки. И одна из таких платформ — Qugo.

— Расскажите подробнее о Qugo.

— Наша компания на рынке уже четвертый год. На протяжении четырех лет наш сервис помогает бизнесу с автоматизацией процессов взаимодействия с внештатным персоналом, решая всевозможные задачи в этом ключе, — это и подписание договоров, и проведение выплат, и получение закрывающих документов, оплата налогов, консалтинг и многое другое.

В сервис мы вложили знания и опыт по работе с персоналом, накопленный командой и учредителями с 2007 года. Мы помогаем самозанятым и бизнесу, который работает с внештатным персоналом. Через Qugo можно вести переговоры с исполнителями, перечислять оплату и подписывать документы.

— Но компании могут сотрудничать с самозанятыми напрямую. В чем выгода работать через специальный сервис?

— Выгода? Я бы сказал по-другому — эффективность. Поясню: мы являемся официальным партнером ФНС по работе с самозанятыми и аккредитованной IT-компанией. Из чего следует, что наш основной фокус — организация сотрудничества с самозанятыми и оплата в их пользу.

Когда компания напрямую работает с самозанятыми, она может попасть под подозрение в нарушении №115-ФЗ, а также увеличивает риски возможной переквалификации отношений в трудовые.

В настоящее время платформ на рынке уже очень много, каждая из которых занимает свою нишу. Наша «фишка» — построение и настройка бизнес-процессов клиентов по работе с внештатным персоналом.

Каждое наше улучшение или новая «фича» появились из реальной боли клиента — то, что было годами неудобно и делалось вручную, мы нашли, оценили, реализовали и автоматизировали.

И мы на этом не останавливаемся — законодательство, судебная практика и вызовы рынка труда двигают нас вперед и заставляют искать все новые решения: как научиться взаимодействовать с компаниями или исполнителями, которые уехали за рубеж, но продолжают оказывать услуги в России; как создать дополнительную ценность для исполнителя — удобную экосистему, в которой ему будет комфортно развиваться; как позволить нашим клиентам получать активные и эффективные отклики на заявки.

— То есть Qugo — это сервис для бизнеса?

— Не только. По сути Qugo — целая экосистема, которая решает потребности не только компаний, но и самих самозанятых. У нас есть служба поддержки исполнителей, которая ежедневно с 8 до 21 часа по Москве консультирует исполнителей-самозанятых на нескольких языках по работе в сервисе, а также по вопросам режима НПД.

Два основных сервиса нашей системы — электронный документооборот между заказчиком и исполнителем и безопасные выплаты. В связи с тем, что Qugo является партнером ФНС, мы можем добиться большей прозрачности в оказании услуг и предоставлении документов.

— Ваша компания на рынке уже четыре года. Что за это время вы сделали?

— За это время мы стали надежным партнером для более 500 клиентов по всей стране, которые доверились нашему опыту и экспертизе и которых мы не подвели. Мы также гордимся стабильностью сервиса, который бесперебойно поддерживает все наши процессы для клиентов.

За это время мы помогли провести более 2,3 млн выплат и заплатили налоги за более 100 тысяч исполнителей. Более того, сервис можно интегрировать с любой системой клиента, чем воспользовались более 20 наших клиентов, полностью автоматизировав работу с внештатным персоналом. То есть можно настроить автоматическую выгрузку всех оплат в бухгалтерскую программу клиента. Таким образом, бухгалтерам ничего не надо вносить вручную, что экономит время и минимизирует возможность ошибок в учете.

Также мы можем поделиться шаблонами договоров и актов с самозанятыми, составленными нашими экспертами, или кастомизировать под запросы клиента их варианты документов. То есть компаниям не надо ничего разрабатывать самостоятельно, можно воспользоваться документами, которые есть в базе Qugo. Но при необходимости заказчик, конечно, может залить в систему и свои образцы.

— Как будет развиваться Qugo в ближайшие несколько месяцев или лет?

— На 2024 год у нас запланированы несколько апгрейдов. Все они связаны с расширением сервиса, который оказывает Qugo. Наши специалисты будут разговаривать на всех языках стран ЕАЭС. Ну и, конечно, мы расширяем круг наших экспертов.

В этом году основное направление, которое мы будем развивать, — это консалтинг по работе с внештатным персоналом и аспектам договора ГПХ. В прошлом году мы начали активно работать с пожеланиями наших клиентов. В ближайшее время мы планируем доработать Qugo таким образом, чтобы каждый клиент мог настраивать полностью всю систему под себя, используя свои уникальные метрики и запросы.

— Отличный план. Скажите, он как-то связан с конкуренцией на рынке?

— Конечно, конкуренция на этом рынке очень жесткая и наши коллеги по цеху тоже не стоят на месте. Каждый день мы находимся в поиске новых решений, которые позволят закрывать все больше вопросов наших клиентов. Ведь без конкуренции не было бы и развития.

Сложность заключается в том, что законодательство в этой области меняется довольно часто, а рынок аналогичных или смежных услуг очень большой — каждый пытается найти свою уникальную нишу. Именно поэтому мы уделяем особое внимание сервисам, которые помогут нашим клиентам.

Наша основная цель сейчас — полностью снять с бизнеса всю операционную нагрузку, связанную с организацией процессов с внештатным персоналом.

Кроме того, текущее состояние рынка труда в целом диктует определенные потребности: все должно быть быстро, безошибочно и дистанционно — теперь исполнитель может подключиться к нам за четыре минуты, а заказчик — в течение дня.

— Что вы думаете на счет перспектив для самозанятых? Что-то поменяется?

— Уже сейчас видно, что власти поддерживают самозанятых. Например, пару лет назад плательщики НПД сталкивались с отказами банков в оформлении кредитов и ипотек, но власти решили этот вопрос — самозанятый может оформить справку о полученном доходе, которая является подтверждением для банков, а банки в свою очередь стали предлагать спецпрограммы для самозанятых. В 2023 году плательщикам НПД разрешили регистрировать товарные знаки, что улучшает узнаваемость их персональных брендов. Кроме того, самозанятые могут делать отчисления в счет будущей пенсии.

С 2024 года самозанятые могут оформить больничный и получить пособие по временной нетрудоспособности. Конечно, при условии, что они заключили договор добровольного страхования с СФР и перечислили взносы в 2023 году.

Думаю, в ближайшее время власти продолжат поддерживать самозанятых. В прошлом году рассматривался вопрос об увеличении лимита доходов для применения спецрежима в два раза: с 2,4 млн рублей в год до 4,8 млн рублей. Пока законопроект был отклонен, но это не значит, что этот вопрос не поднимется снова. Ведь стоимость услуг растет ежегодно. Плюс инфляцию никто не отменял. Из последних новостей: буквально на днях фракция ЛДПР в лице председателя Леонида Слуцкого предложила законопроект об увеличении доходов самозанятых граждан до 3,4 млн рублей годовых.

— Как вы думаете, могут ли власти поднять ставку налога на профессиональный доход или обязать заказчиков платить взносы?

— Нет, в ближайшие пять лет, я думаю, никакого повышения ставок или дополнительной нагрузки на бизнес не будет. Самозанятость введена до 2028 года включительно как эксперимент. Вряд ли власти будут до тех пор что-то менять.

— А что насчет контроля за сотрудничеством с самозанятыми?

— Он будет усиливаться. Например, 29 февраля Минфин уже утвердил информацию по самозанятым, которую будет предоставлять налоговая, — это список компаний и ИП, которые сотрудничали более чем с 10 самозанятыми. При условии, что среднемесячный заработок плательщиков НПД превышал 20 тысяч рублей в месяц, а продолжительность такого сотрудничество длилась более трех месяцев.

Думаю, здесь также важно отметить, что перечисленные в приказе критерии не являются нарушением закона — это лишь критерии, по которым можно попасть под проверку новых межведомственных комиссий. Все, что можно и нельзя делать с самозанятыми, прописано в законе № 422-ФЗ. В нем нет ни слова про то, сколько у компании может быть самозанятых, про размер выплат, про сотрудничество более трех месяцев с одним и тем же исполнителем. До тех пор, пока не случилось изменений в законе, для бизнеса и исполнителей ничего не изменилось.

Глядя на статистику, понимаешь, что налог на профессиональный доход выгоден для всех сторон: для государства, компаний и самозанятых. Я уверен, что после окончания эксперимента НПД введут на постоянной основе, но вместе с тем сам режим претерпит существенные изменения. Возможно, власти могут расширить разрешенные виды деятельности, увеличат годовой лимит доходов или введут новые категории людей, которые смогут оформить самозанятость. Например, иностранцы из всех государств, а не только из стран ЕАЭС и Украины. Но пока это только предположения.

Фото на обложке: GaudiLab / Shutterstock

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