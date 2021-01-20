Юристы по подписке. Как устроен LegalTech-сервис Raketa.one

RB.RU побеседовал с Игорем Мазилиным и Александром Мерзленко, создателями технологического проекта Raketa.one, работающего по принципу legal sharing. О необычной бизнес-модели и трендах рынка — в новом материале рубрики «Стартап-среда» .

Рынок отреагировал на кризис 2020 года новыми предложениями — мы увидели появление десятков эффективных и экономичных цифровых сервисов в консервативных отраслях. В том числе меняется юриспруденция — аналитики ZION Market Research прогнозируют, что к 2026 году объем рынка LegalTech достигнет $37 млрд со среднегодовым ростом в 35,94%.

Старт

Игорь Мазилин: Мы оба из сервисной индустрии: у меня многолетний юридический стаж, а у Александра — банковский. Также был небольшой предпринимательский и инвестиционный опыт. В одну из дружеских встреч в начале 2019 года пришли к выводу, что пришло время реализовывать накопленный опыт и строить совместный бизнес. Обсудили несколько идей, в результате решили создать Legaltech-продукт для российского рынка, который будет отвечать нескольким критериям: удобство, доступность, масштабируемость.

Тем более что «боль» рынка была для нас очевидна — малому и среднему предпринимателю штатный юрист, не говоря уже о целом отделе, зачастую не по карману, при этом задач не меньше, чем у крупных игроков. Обращение к знакомым и фрилансерам далеко не всегда дает нужный эффект, а игнорирование важных юридических вопросов приводит к очень серьезным проблемам.

Так возникла идея правового сопровождения по подписке, доступной каждому, у кого есть интернет. При этом мы сразу отмели модель маркетплейса-агрегатора услуг третьих лиц — чтобы задавать стандарт качества, нужно располагать пулом собственных специалистов.

К тому моменту у предпринимателей были время и силы на новый проект — они уже завершили офисную карьеру и накопили достаточно сбережений для профессиональных экспериментов. Друзья начали серьезную проработку гипотез и планирование модели, стали отвечать на вопросы: каков будет принцип монетизации, как будут привлекать клиентов, какие конкретные решения смогут предложить.

Александр Мерзленко: Поскольку у нас нет технического образования, решили пока что не углубляться в построение уникальной технологии, а использовать доступные ИТ-решения и сосредоточиться на профессиональной стороне сервиса. Тем не менее, мы сразу понимали, что реализовываться будем в онлайн-плоскости — наш сервис должен быть дистанционным для конечных клиентов и распределенным для сотрудников.

Далее мы сформулировали несколько основных гипотез, жизнеспособность которых нужно было проверить в первую очередь. Во-первых, мы собирались обойти традиционный принцип этого рынка — «продажу лицом», то есть привлечение клиентов личным брендом. Наша задумка была в самостоятельном сервисе, который не ассоциировался бы с командой. Во-вторых, у нас был опыт оффлайн-продаж, но в этот раз мы хотели набирать пользователей только в сети, без посещения тематических конференций или отраслевых встреч. В этом плане мы оказались в «чистом поле» — у нас не было ни якорных клиентов, ни материнского бизнеса.

Отдельная проверка этих гипотез заняла бы несколько месяцев, поэтому предприниматели решили соединить теорию с практикой, и уже в марте вложили в проект первые несколько миллионов рублей: запустили лендинг с описанием продукта, набрали первых сотрудников и запустили рекламные кампании, попутно корректируя предложение.

Личный кабинет пользователя

Разбег

Четкие очертания «Ракета» приобрела весной 2019 года, и в июне проект получил первого клиента. На тот момент часть команды еще собиралась в офисе — пока все процессы не были отработаны, личные встречи были необходимы.

Александр Мерзленко: Несмотря на то, что продажи уже пошли, в первый год проект не получил «широкого признания» и работал всего на двух заказчиков. Но мы не тратили время на переживания — оттачивали продукт, налаживали производственные процессы, формировали стандарты качества. В каком-то смысле нам повезло — наши первые клиенты обеспечили очень гранулированную обратную связь. Это и позволило нам плотно работать над кастдевом, о котором раньше только читали в бизнес-руководствах.

Мы начали продвижение в поисковиках, потом перешли в социальные сети. Со временем поняли, что наибольший выхлоп приносит раскрутка и интеграции с блогерами в Instagram — сейчас это наша основная рекламная площадка.

По-настоящему «Ракета» разогналась к началу 2020 года — проект нашел подход к ЦА, накопил опыт взаимодействия с клиентами, а основатели убедились в правильности выбранной стратегии. Тогда и окупились вложенные ими в развитие проекта средства и время — с января выручка проекта начала расти на 20% в месяц. Если в начале года стартап зарабатывал около миллиона рублей в месяц, то к середине 2020 «счетчик» уже показывал 3 миллиона месячной выручки, а к декабрю месячная выручка превысила 6 млн рублей. В конце 2020 года компания смогла выплатить учредителям небольшие дивиденды, которые составили их единственный доход от проекта на тот момент.

Штат компании начал расти ежемесячно: появились профессиональные менеджеры по продажам, маркетологи, активно рос пул юристов. Сейчас команда «Ракеты» состоит из 25 человек, из которых 18 — юридические эксперты на полном и part-time графике. Из-за высокой административной нагрузки генеральным директором было решено сделать Иванилову Наталью, главу отдела продаж — этот шаг дал возможность основателям сфокусироваться на развитии бизнеса.

Антикризис

Пандемия помогла проекту закрепиться на рынке — утверждение «дистанционная работа неэффективна» окончательно потеряло популярность, а спрос на юридические услуги вырос.

Игорь Мазилин: У компаний стало меньше денег на штатных юристов, а задач, требующих экспертного вмешательства — больше. Это привело к росту интереса к нашему сервису. В феврале пришлось даже приостановить рекламу «Ракеты», чтобы без ущерба для репутации отработать набранные заявки. Мы вернулись к активному продвижению уже в мае 2020.

К тому же период самоизоляции подстегнул переход команды проекта на полностью виртуальный офис, как изначально и было запланировано.

Результат

Сервис работает следующим образом:

Клиент выбирает отвечающий его нуждам формат подписки с фиксированной ежемесячной оплатой (стандартные пакеты обходятся от 25 000 до 49 000 рублей в месяц, а стоимость специализированных пакетов может доходить до нескольких сотен тысяч рублей); Заявка распределяется по свободным экспертам с наиболее релевантной экспертизой: договор аренды уходит специалисту по недвижимости, сопровождение сделки с иностранным контрагентом — эксперту по международному праву, а подготовка кадровой документации — юристу с «трудовым» бэкграундом; Клиент получает услугу, общается с назначенным менеджером в групповых чатах, по почте или телефону и наблюдает за выполнением задач в личном кабинете или в Trello.

В зависимости от интенсивности работ пользователь может продлить, расширить или приостановить подписку. Проектная работа оплачивается дополнительно.

Александр Мерзленко: По сути, мы продаем юридический департамент, который не нужно формировать самому. Для кого-то наш сервис может заменять целый отдел, для кого-то — заболевшего или ушедшего в декрет сотрудника, для кого-то — стать помощником штатного юриста.

На рынке есть компании, которые оказывают схожие услуги, но, как правило, они ограничены отраслевыми экспертизами или работают по принципу агрегатора фрилансеров. Принципиальное отличие «Ракеты» — наличие сильного пула собственных юристов и упор на клиентскую поддержку.

Клиенты стартапа — Cognitive Technologies, MBC Group, АВАНТЕРН, Arenza, «Много лосося», Коломенский учебный центр, салон ХНА — всего более 50 производственных, строительных, транспортных, торговых и технологических компаний. Каждый месяц добавляется от 3 до 10 новых заказчиков, работающих по всей стране, от западной части России до Дальнего Востока. Самый «дорогой клиент» платит ежемесячно 500 000 рублей за работы в рамках подписки, а также ставит дополнительные, проектные задачи. На него работает целый внутренний департамент из 3 человек.

Александр Мерзленко: Изначально модель монетизации подразумевала только подписки. Сейчас мы пришли к тому, что около половины доходов формирует проектная работа. Хотя этот сегмент сложнее поддается прогнозированию, он все же определим — большая часть проектов приходит от «подписанных» клиентов, для которых наш сервис становится правовым «консильери» по всем вопросам.

Интерфейс сервиса

Планы

Масштабирование

Пока что нельзя сказать, что «Ракета» — уже состоявшийся бизнес. Мы дотянулись только до части возможностей. Эксперименты с подачей, ЦА и набором инструментов еще продолжаются.

Однако мы точно намерены вывести проект на рынок среднего и крупного бизнеса, предлагая расширенную подписку в качестве замены целого юридического департамента.

Также в планах масштабный найм юристов, для чего потенциально будет сформирована небольшая собственная «академия знаний» с максимально возможной автоматизацией.

Бизнес-модель

Пул наших предложений постоянно растет. Например, в какой-то момент мы поняли, что нам нужна судебная экспертиза — так появился новый партнер и инвестор Владимир Савченко, адвокат с многолетним опытом. Он долго наблюдал за проектом, в результате решил присоединиться к нам. Мы открыты для такого участия, но не рассматриваем пассивные инвестиции.

Технологическое развитие

Нам предстоит ответить на вопрос: каким образом развивать наш технологический стек дальше? Продолжить масштабировать бизнес на основе интеграции доступных на рынке ИТ-продуктов или проинвестировать в собственную разработку?

Прогноз рынка

Российский юридический рынок весьма развит и приближается к европейскому и американскому как по качеству предоставляемого сервиса, так и по стоимости услуг. Клиенты научились оценивать юридическую услугу и готовы платить за нее, а профессионализм самих юристов сильно вырос за последние десять лет.

В связи с этим можно наблюдать своеобразный «раздел» рынка. В сегменте «дорогого» консалтинга уже утвердились несколько состоявшихся российских юридических фирм. В нише малого и среднего бизнеса, который все больше осознает важность системной юридической работы, пока нет состоявшихся лидеров — но, думаю, в ближайшие годы они определятся.

Мнения экспертов

RB.RU попросил инвесторов и юристов оценить перспективы стартапа и ниши в целом.

Алексей Маликов, основатель инвестиционного фонда A&A Capital

Legaltech — очень перспективное направление, но в российских реалиях оно упирается в одно серьезное препятствие: наши предприниматели при выборе специалиста до сих пор предпочитают сарафанное радио, а не поиск в сети. Контакты юристов, как и врачей, передают из рук в руки и держатся за личные рекомендации, невзирая на то, что современные сервисы могут быть выгоднее и удобнее. Вот почему онлайн-проекты сталкиваются с маркетинговыми сложностями, а интернет-реклама зачастую приносит неквалифицированные лиды.