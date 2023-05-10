10 молодых российских производителей альтернативной еды
По данным сообщества TrendHunter, один из трендов 2023 года — флекситарианство — преимущественно растительная диета, которая допускает употребление в пищу животных продуктов.
Редакция RB составила список развивающихся российских компаний в альтфуд-секторе. В списке — бренды, основанные не раньше 2017 года. Журналисты RB старались отбирать перспективные бизнесы из разных сегментов: альтернативное мясо, молоко, десерты, хлеб и другие продукты.
При подготовке текста брали информацию из бухгалтерской и финансовой отчетности компаний, собранной Росстатом и ФНС, использовали данные сервисов аналитики брендов на маркетплейсах.
Таблицы с данными — в конце текста.
Рынок российского альтфуда — небольшой по мировым меркам. Так, в 2021 году рынок отечественного альтернативного мяса составлял 0,7-0,8% от европейского. Однако, согласно опросу НАФИ, в сравнении с началом 2020 года, в середине 2021 года россияне стали втрое чаще выбирать растительные аналоги животных продуктов.
Посмотрим, как себя чувствуют на рынке молодые компании.
Содержание:
Мясо
Greenwise
Стартап по производству искусственного мяса из сои и пшеницы, основан Артемом Пономаревым, Юлией Марсель и Георгием Железным.
Отец Артема — руководитель крупной компании по производству растительных продуктов «Партнер-М», а Юлия была главой маркетинга этого бренда.
Интерес к растительному мясу у Артема и Юлии появился во время учебы в Нидерландах в 2017 году: кофаундеры посмотрели, как жители страны сортируют мусор и в целом бережно относятся к природе. Молодые люди решили, что и россиянам стоит перенять некоторые экопривычки у европейцев — в частности, употребление растительного мяса.
Когда Артем и Юлия вернулись с учебы, Пономарев-старший дал партнерам первый кредит на открытие бизнеса и идею для развития.
Greenwise основан в 2018 году и, в отличие от многих других производителей альтернативного мяса, делает не только котлеты для бургеров. В ассортименте: стрипсы, джерки (палочки из растительного мяса), филе, пельмени и консервированный «тунец».
Бренд не делает акцент на вегетарианстве и веганстве, представляя свою целевую аудиторию как флекситарианцев, которые следят за своим здоровьем и хотят разнообразить рацион.
Продукция представлена в российском ритейле и на маркетплейсах, а также активно продается за рубежом. Greenwise можно встретить в Казахстане, Беларуси, Армении, Грузии, Японии, Австралии, США, Израиле, Турции, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Цены на продукцию: филе со вкусом курицы — 197 руб., джерки со вкусом говядины — 99 руб., растительные стрипсы со вкусом говядины — 140 руб.
Welldone
Производит растительные котлеты и фарши из белка бобовых, кокосового масла и клетчатки. Основатели — выходцы из отдела инноваций Нижегородского масложирового комбината (НМЖК), главой которого был Александр Киселев. Он же сейчас является CEO и гендиректором компании.
Изначально часть сотрудников НМЖК создали Mabius — акселератор DeepFoodTech-проектов, главным из которых стал Welldone, запущенный в 2020 году.
Среди отличий от конкурентов: более низкая цена, чем у некоторых производителей, и охлажденные, а не замороженные, продукты.
Основатели бренда признают, что их основная аудитория сегодня — вегетарианцы и веганы, однако они нацелены и на флекситарианцев. По мнению Александра Киселева, увеличение доли растительной пищи в рационе мясоедов поможет улучшить экологическую ситуацию в стране и оздоровит общество.
В ассортименте Welldone: котлеты домашние и для бургеров, фарш, пельмени и колбаски для хот-догов.
Продукцию можно купить в ритейле и с доставкой от «Самоката» и «Яндекс Лавки», а также более чем в 30 российских ресторанах.
Цены на альтернативное мясо: котлеты для бургеров — от 229 руб., домашние — от 296 руб., колбаски — 270 руб., пельмени — 439 руб.
RB.RU и компания «ЭФКО» проведут вторую международную конференцию о современных технологиях, меняющих мировую пищевую промышленность, DeepFoodTech 2023. Всех, кто занят в индустрии еды и живет этой темой, будем рады видеть 19 мая!
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«Митлесс»
Компанию в 2020 году в Петербурге основали два приятеля — Иван Иванов, бывший военный следователь и веган, и Роман Лукин, в прошлом оперативник Госнаркоконтроля. До «Митлесс» у Ивана уже был опыт производства соевого молока — Primal Soymilk — но бренд не выдержал конкуренции с крупными компаниями.
С растительным мясом дела пошли лучше. Большинство клиентов бренда — розничные магазины, а также некоторые рестораны (кстати, не только бургерные но и, например, пиццерии — пиццу готовят с растительным фаршем).
По мнению Ивана, запускать производство растительного мяса в России — можно, но это потребует больших вложений, чем на Западе. Но предприниматель говорит, что спрос на продукцию растет.
Среди продуктов «Митлесс»: котлеты, колбаски, фрикадельки, фарш и даже стейки.
Купить продукцию можно в ресторанах и магазинах по всей России, а также в Беларуси и заказать с доставкой на сайте бренда.
Стоимость «не мяса»: докторская колбаса — 339 руб., «куриный», «говяжий» и «домашний» фарш — 339 руб. за пачку, две «говяжьи» котлеты — 239 руб.
Молоко и производные
Yogurt Shop
Производитель йогуртов без консервантов, сахара и дрожжей на основе животного и растительного молока. Основательница бренда — Анна Литвинова.
Идея делать йогурты короткого срока хранения появилась у предпринимательницы после рождения первого сына. Мальчик был аллергиком и не мог есть магазинную продукцию. Анна делала ребенку йогурты сама.
До рождения второго ребенка Анна работала менеджером по рекламе в ИД «Коммерсант», но после того, как мальчик родился, она решила больше внимания уделять семье. Из-за проблем со здоровьем одного из детей, семья переехала в Сочи, и Анна начала искать работу там.
Она стала дилером кисломолочной продукции одного из брендов в Сочи. В 2017 году предпринимательница открыла уже первый собственный цех по производству кефиров и йогуртов на коровьем молоке, а позднее освоила и растительные основы.
Ассортимент — широкий. Из растительных продуктов в Yogurt Shop есть: кокосовые, банановые и миндальные йогурты с разными добавками и наполнителями, а также кокосовая сметана.
Сейчас продукция Анны представлена на сайте бренда, в ритейле и на Ozon, в некоторых кафе и отелях, а также в собственной фирменной точке на Даниловском рынке в Москве. Купить продукцию можно в России.
Цены на растительные йогурты — около 300 руб. за баночку, сметана стоит 252 руб.
Напитки
re-feel
Wellness-бренд, запущенный в конце 2020 года основательницами коммуникационного агентства Setters Александрой Жарковой и Алиной Чичиной.
Изначально девушки запустили бренд «функционального кофе из натуральных ингредиентов». Со временем в ассортимент добавились чай, какао, матча, коллаген, аромапалочки и даже карточки с позитивными пожеланиями.
Напитки создаются из коллагенов и порошков, с добавками из кокосового молока и адаптогенов. Продаются они в пакетиках или капсулах.
В конце 2022 года $100 тыс. в компанию инвестировал ресторатор Александр Сысоев. Средства привлекли под развитие продуктовой линейки и поддержание необходимого уровня оборотных средств.
Цены на продукцию: 1580 руб. за 12 саше матча-латте с коллагеном и кокосовым молоком, 990 руб. за ассорти из 8 саше (чай, матча, какао).
Протеин
Green Proteins
Один из брендов холдинга ООО «Эко продукт». Генеральный директор — Сергей Иванов.
Под брендом Green Proteins с 2017 года выпускают протеин из ядер конопли, подсолнечника, кедра, семян тыквы и комплексный — включающий все эти ингредиенты. Компания хочет поддержать веганов и вегетарианцев, занимающихся спортом.
Продукция бренда представлена на маркетплейсах и в специализированных вегетарианских магазинах. Помимо России, протеин можно купить в Беларуси.
Цены: от 390 руб. за 300 граммов подсолнечного протеина, от 1099 руб. за 300 граммов конопляного и 799 руб. за 300 граммов комплексного белка.
Мультипродуктовые бренды
Yummy Foods (новое название — Isomalto)
Основатель бренда — Александр Термасесов, который, как он говорит в интервью, придерживается ЗОЖ и правильного питания.
Созданная в 2019 году компания выпускает джемы и нектары без желатина и сахара. Также в ассортименте бренда есть сахарозаменители. B2B-клиентам компания продает сырье и компоненты для производства альтфуда: например, кокосовую стружку и стевию — растительный сахарозаменитель.
Продукцию можно купить в офлайн-магазинах во многих городах России, а также на сайте бренда с доставкой и на маркетплейсах.
Цены: 350 руб. за баночку джема, 250 руб. — за бутылку нектара, около 1000 руб. за упаковку стевии.
Polezzno
Самая крупная компания в нашей подборке, бренд суперфудов.
Polezzno создана в 2017 году Наталией и Владимиром Галаганами, которые говорят, что придерживаются здорового питания, и считают, что оно должно быть разнообразным.
И действительно, у Polezzno большой ассортимент без продуктов животного происхождения: сухое кокосовое молоко, смеси для выпечки без лактозы, клетчатка на основе отрубей и пряности из камбоджийских перцев, супы из растительных ингредиентов. Основатели говорят, что такой выбор продуктов позволяет планировать ЗОЖ-рацион на день.
Среди поставщиков — в том числе небольшие компании из России.
Продукция представлена на маркетплейсах, в магазинах здорового питания в России, а также в Беларуси, Казахстане и Армении.
Цены на продукты: смесь для блинов — от 318 руб., сухой кокосовый напиток — 339 руб., шоколадная гранола — 289 руб.
Green Salt
Первая в России и одна из немногих в мире компания, которая перерабатывает растение Salicornia. В результате получается солезаменитель, безвредный для организма: коротко его называют «зеленая соль».
Такая соль в меньших дозах заменяет дневную норму поваренной — полтора грамма против трех.
Основательницы компании — сестры Наталья Хазова и Анна Таранина, обе — ученые-исследователи в области косметологии и фудтеха. Компания основана в 2019 году и прошла через бизнес-инкубатор Астраханского областного центра, стала резидентом «Сколково».
Продукт выпускают в виде порошка в тубусах и пакетиках. Доставляют «соль» по всей России, заказать ее можно на сайте бренда.
Цены: 150 руб. за пакетик в 25 граммов, 489 руб. — за тубус в 50 граммов.
Evofood
Бренд растительных порошков, пудры, муки и протеинов — для дальнейшей переработки их в альтернативную еду. Резидент «Сколково».
CEO и основатель компании Александр Максимов считает, что альтернативная еда важна не только для здоровья людей, но и для экологии: животноводство отбирает много ресурсов у планеты.
В компании утверждают, что при термической обработке сохраняются все полезные свойства ингредиентов: овощей, ягод, грибов.
Сырье Evofood применяют не только в приготовлении еды для людей, но и в кормах для животных. Также у Evofood есть собственная продукция: хлеб, кондитерские изделия, веганские мясо и молоко, снэки.
Клиенты бренда — компании «ВкусВилл», Uniconf, Raw.Life и другие.
Таблицы
|Выручка по итогам 2022 года, руб.
|Чистая прибыль по итогам 2022 года, руб.
|Polezzno
|180,6 млн
|643 тыс.
|Greenwise
|65,8 млн
|-5,1 млн
|re-feel
|45,2 млн
|6,3 млн
|Yogurt Shop
|26,9 млн
|280 тыс.
|«Митлесс»
|19,8 млн
|7,9 млн
|Green Proteins
|18,4 млн
|5,3 млн
|Yummy Foods
|12,7 млн
|-629 тыс.
|Evofood
|122,8 млн
|15,2 млн
|Green Salt
|172 тыс.
|3 тыс.
|Welldone
|5 млн
|13,4 млн
|Месячная выручка на Wildberries, руб. (апрель 2023)
|Месячная выручка на Ozon, руб. (апрель 2023)
|Polezzno
|4,7 млн
|3,3 млн
|Greenwise
|245,2 тыс.
|935,7 тыс.
|re-feel
|676 тыс.
|551 тыс.
|Yogurt Shop
|не представлен
|497,6 тыс.
|Green Proteins
|836,3 тыс.
|108, 1 тыс.
|Yummy Foods
|0
|776
|Evofood
|не представлен
|не представлен
|Green Salt
|не представлен
|не представлен
|Welldone
|не представлен
|381,2 тыс.
|«Митлесс»
|не представлен
|не представлен
Текст: Лариса Ступина, Александр Сенников
Фото на обложке: Antonina Vlasova // shutterstock
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