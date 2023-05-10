10 молодых российских производителей альтернативной еды

При подготовке текста брали информацию из бухгалтерской и финансовой отчетности компаний, собранной Росстатом и ФНС, использовали данные сервисов аналитики брендов на маркетплейсах.

Редакция RB составила список развивающихся российских компаний в альтфуд-секторе. В списке — бренды, основанные не раньше 2017 года. Журналисты RB старались отбирать перспективные бизнесы из разных сегментов: альтернативное мясо, молоко, десерты, хлеб и другие продукты.

По данным сообщества TrendHunter, один из трендов 2023 года — флекситарианство — преимущественно растительная диета, которая допускает употребление в пищу животных продуктов.

Рынок российского альтфуда — небольшой по мировым меркам. Так, в 2021 году рынок отечественного альтернативного мяса составлял 0,7-0,8% от европейского. Однако, согласно опросу НАФИ, в сравнении с началом 2020 года, в середине 2021 года россияне стали втрое чаще выбирать растительные аналоги животных продуктов.

Посмотрим, как себя чувствуют на рынке молодые компании.

Содержание:

Greenwise

Welldone

«Митлесс»

Yogurt Shop

re-feel

Green Proteins

Yummy Foods

Polezzno

Green Salt

Evofood

Мясо

Greenwise

Стартап по производству искусственного мяса из сои и пшеницы, основан Артемом Пономаревым, Юлией Марсель и Георгием Железным.

Отец Артема — руководитель крупной компании по производству растительных продуктов «Партнер-М», а Юлия была главой маркетинга этого бренда.

Интерес к растительному мясу у Артема и Юлии появился во время учебы в Нидерландах в 2017 году: кофаундеры посмотрели, как жители страны сортируют мусор и в целом бережно относятся к природе. Молодые люди решили, что и россиянам стоит перенять некоторые экопривычки у европейцев — в частности, употребление растительного мяса.

Когда Артем и Юлия вернулись с учебы, Пономарев-старший дал партнерам первый кредит на открытие бизнеса и идею для развития.

Greenwise основан в 2018 году и, в отличие от многих других производителей альтернативного мяса, делает не только котлеты для бургеров. В ассортименте: стрипсы, джерки (палочки из растительного мяса), филе, пельмени и консервированный «тунец».

Бренд не делает акцент на вегетарианстве и веганстве, представляя свою целевую аудиторию как флекситарианцев, которые следят за своим здоровьем и хотят разнообразить рацион.

Продукция представлена в российском ритейле и на маркетплейсах, а также активно продается за рубежом. Greenwise можно встретить в Казахстане, Беларуси, Армении, Грузии, Японии, Австралии, США, Израиле, Турции, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Цены на продукцию: филе со вкусом курицы — 197 руб., джерки со вкусом говядины — 99 руб., растительные стрипсы со вкусом говядины — 140 руб.

Welldone

Производит растительные котлеты и фарши из белка бобовых, кокосового масла и клетчатки. Основатели — выходцы из отдела инноваций Нижегородского масложирового комбината (НМЖК), главой которого был Александр Киселев. Он же сейчас является CEO и гендиректором компании.

Изначально часть сотрудников НМЖК создали Mabius — акселератор DeepFoodTech-проектов, главным из которых стал Welldone, запущенный в 2020 году.

Среди отличий от конкурентов: более низкая цена, чем у некоторых производителей, и охлажденные, а не замороженные, продукты.

Основатели бренда признают, что их основная аудитория сегодня — вегетарианцы и веганы, однако они нацелены и на флекситарианцев. По мнению Александра Киселева, увеличение доли растительной пищи в рационе мясоедов поможет улучшить экологическую ситуацию в стране и оздоровит общество.

В ассортименте Welldone: котлеты домашние и для бургеров, фарш, пельмени и колбаски для хот-догов.

Продукцию можно купить в ритейле и с доставкой от «Самоката» и «Яндекс Лавки», а также более чем в 30 российских ресторанах.

Цены на альтернативное мясо: котлеты для бургеров — от 229 руб., домашние — от 296 руб., колбаски — 270 руб., пельмени — 439 руб.

RB.RU и компания «ЭФКО» проведут вторую международную конференцию о современных технологиях, меняющих мировую пищевую промышленность, DeepFoodTech 2023. Всех, кто занят в индустрии еды и живет этой темой, будем рады видеть 19 мая!

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Компанию в 2020 году в Петербурге основали два приятеля — Иван Иванов, бывший военный следователь и веган, и Роман Лукин, в прошлом оперативник Госнаркоконтроля. До «Митлесс» у Ивана уже был опыт производства соевого молока — Primal Soymilk — но бренд не выдержал конкуренции с крупными компаниями.

С растительным мясом дела пошли лучше. Большинство клиентов бренда — розничные магазины, а также некоторые рестораны (кстати, не только бургерные но и, например, пиццерии — пиццу готовят с растительным фаршем).

По мнению Ивана, запускать производство растительного мяса в России — можно, но это потребует больших вложений, чем на Западе. Но предприниматель говорит, что спрос на продукцию растет.

Среди продуктов «Митлесс»: котлеты, колбаски, фрикадельки, фарш и даже стейки.

Купить продукцию можно в ресторанах и магазинах по всей России, а также в Беларуси и заказать с доставкой на сайте бренда.

Стоимость «не мяса»: докторская колбаса — 339 руб., «куриный», «говяжий» и «домашний» фарш — 339 руб. за пачку, две «говяжьи» котлеты — 239 руб.

Молоко и производные

Yogurt Shop

Производитель йогуртов без консервантов, сахара и дрожжей на основе животного и растительного молока. Основательница бренда — Анна Литвинова.

Идея делать йогурты короткого срока хранения появилась у предпринимательницы после рождения первого сына. Мальчик был аллергиком и не мог есть магазинную продукцию. Анна делала ребенку йогурты сама.

До рождения второго ребенка Анна работала менеджером по рекламе в ИД «Коммерсант», но после того, как мальчик родился, она решила больше внимания уделять семье. Из-за проблем со здоровьем одного из детей, семья переехала в Сочи, и Анна начала искать работу там.

Йогурты из растительных ингредиентов. Источник: Yogurt Shop

Она стала дилером кисломолочной продукции одного из брендов в Сочи. В 2017 году предпринимательница открыла уже первый собственный цех по производству кефиров и йогуртов на коровьем молоке, а позднее освоила и растительные основы.

Ассортимент — широкий. Из растительных продуктов в Yogurt Shop есть: кокосовые, банановые и миндальные йогурты с разными добавками и наполнителями, а также кокосовая сметана.

Сейчас продукция Анны представлена на сайте бренда, в ритейле и на Ozon, в некоторых кафе и отелях, а также в собственной фирменной точке на Даниловском рынке в Москве. Купить продукцию можно в России.

Цены на растительные йогурты — около 300 руб. за баночку, сметана стоит 252 руб.

Напитки

Wellness-бренд, запущенный в конце 2020 года основательницами коммуникационного агентства Setters Александрой Жарковой и Алиной Чичиной.

Изначально девушки запустили бренд «функционального кофе из натуральных ингредиентов». Со временем в ассортимент добавились чай, какао, матча, коллаген, аромапалочки и даже карточки с позитивными пожеланиями.

Напитки создаются из коллагенов и порошков, с добавками из кокосового молока и адаптогенов. Продаются они в пакетиках или капсулах.

В конце 2022 года $100 тыс. в компанию инвестировал ресторатор Александр Сысоев. Средства привлекли под развитие продуктовой линейки и поддержание необходимого уровня оборотных средств.

Цены на продукцию: 1580 руб. за 12 саше матча-латте с коллагеном и кокосовым молоком, 990 руб. за ассорти из 8 саше (чай, матча, какао).

Протеин

Green Proteins

Один из брендов холдинга ООО «Эко продукт». Генеральный директор — Сергей Иванов.

Под брендом Green Proteins с 2017 года выпускают протеин из ядер конопли, подсолнечника, кедра, семян тыквы и комплексный — включающий все эти ингредиенты. Компания хочет поддержать веганов и вегетарианцев, занимающихся спортом.

Растительные добавки для спортсменов от Green Proteins. Источчник: Green Proteins

Продукция бренда представлена на маркетплейсах и в специализированных вегетарианских магазинах. Помимо России, протеин можно купить в Беларуси.

Цены: от 390 руб. за 300 граммов подсолнечного протеина, от 1099 руб. за 300 граммов конопляного и 799 руб. за 300 граммов комплексного белка.

Мультипродуктовые бренды

Yummy Foods (новое название — Isomalto)

Основатель бренда — Александр Термасесов, который, как он говорит в интервью, придерживается ЗОЖ и правильного питания.

Созданная в 2019 году компания выпускает джемы и нектары без желатина и сахара. Также в ассортименте бренда есть сахарозаменители. B2B-клиентам компания продает сырье и компоненты для производства альтфуда: например, кокосовую стружку и стевию — растительный сахарозаменитель.

Джемы и нектары от Yummy Foods (Isomalto). Источник: Yummy Foods

Продукцию можно купить в офлайн-магазинах во многих городах России, а также на сайте бренда с доставкой и на маркетплейсах.

Цены: 350 руб. за баночку джема, 250 руб. — за бутылку нектара, около 1000 руб. за упаковку стевии.

Polezzno

Самая крупная компания в нашей подборке, бренд суперфудов.

Polezzno создана в 2017 году Наталией и Владимиром Галаганами, которые говорят, что придерживаются здорового питания, и считают, что оно должно быть разнообразным.

Продукты из топа продаж Polezzno. Источник: Polezzno

И действительно, у Polezzno большой ассортимент без продуктов животного происхождения: сухое кокосовое молоко, смеси для выпечки без лактозы, клетчатка на основе отрубей и пряности из камбоджийских перцев, супы из растительных ингредиентов. Основатели говорят, что такой выбор продуктов позволяет планировать ЗОЖ-рацион на день.

Среди поставщиков — в том числе небольшие компании из России.

Продукция представлена на маркетплейсах, в магазинах здорового питания в России, а также в Беларуси, Казахстане и Армении.

Цены на продукты: смесь для блинов — от 318 руб., сухой кокосовый напиток — 339 руб., шоколадная гранола — 289 руб.

Green Salt

Первая в России и одна из немногих в мире компания, которая перерабатывает растение Salicornia. В результате получается солезаменитель, безвредный для организма: коротко его называют «зеленая соль».

Такая соль в меньших дозах заменяет дневную норму поваренной — полтора грамма против трех.

Как упаковывают альтернативную соль. Источник: Green Salt

Основательницы компании — сестры Наталья Хазова и Анна Таранина, обе — ученые-исследователи в области косметологии и фудтеха. Компания основана в 2019 году и прошла через бизнес-инкубатор Астраханского областного центра, стала резидентом «Сколково».

Продукт выпускают в виде порошка в тубусах и пакетиках. Доставляют «соль» по всей России, заказать ее можно на сайте бренда.

Цены: 150 руб. за пакетик в 25 граммов, 489 руб. — за тубус в 50 граммов.

Evofood

Бренд растительных порошков, пудры, муки и протеинов — для дальнейшей переработки их в альтернативную еду. Резидент «Сколково».

CEO и основатель компании Александр Максимов считает, что альтернативная еда важна не только для здоровья людей, но и для экологии: животноводство отбирает много ресурсов у планеты.

Порошкообразные продукты Evofood. Источник: Evofood

В компании утверждают, что при термической обработке сохраняются все полезные свойства ингредиентов: овощей, ягод, грибов.

Сырье Evofood применяют не только в приготовлении еды для людей, но и в кормах для животных. Также у Evofood есть собственная продукция: хлеб, кондитерские изделия, веганские мясо и молоко, снэки.

Клиенты бренда — компании «ВкусВилл», Uniconf, Raw.Life и другие.

Таблицы

Выручка по итогам 2022 года, руб. Чистая прибыль по итогам 2022 года, руб. Polezzno 180,6 млн 643 тыс. Greenwise 65,8 млн -5,1 млн re-feel 45,2 млн 6,3 млн Yogurt Shop 26,9 млн 280 тыс. «Митлесс» 19,8 млн 7,9 млн Green Proteins 18,4 млн 5,3 млн Yummy Foods 12,7 млн -629 тыс. Evofood 122,8 млн 15,2 млн Green Salt 172 тыс. 3 тыс. Welldone 5 млн 13,4 млн

Месячная выручка на Wildberries, руб. (апрель 2023) Месячная выручка на Ozon, руб. (апрель 2023) Polezzno 4,7 млн 3,3 млн Greenwise 245,2 тыс. 935,7 тыс. re-feel 676 тыс. 551 тыс. Yogurt Shop не представлен 497,6 тыс. Green Proteins 836,3 тыс. 108, 1 тыс. Yummy Foods 0 776 Evofood не представлен не представлен Green Salt не представлен не представлен Welldone не представлен 381,2 тыс. «Митлесс» не представлен не представлен Текст: Лариса Ступина, Александр Сенников Фото на обложке: Antonina Vlasova // shutterstock