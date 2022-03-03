Где получать оплату в долларах: международные биржи для самозанятых

Редакция RB.RU собрала самые популярные международные фриланс-биржи, которые доступны в России и позволяют зарабатывать в валюте.

За последнюю неделю доллар вырос примерно на 30 рублей (с 79 руб. 21 февраля до 109 руб. 2 марта). При этом, по данным исследования SuperJob, только у 1% россиян зарплата привязана к актуальным курсам валют.

О том, доступна ли оплата в валюте россиянам с технической точки зрения, рассказывают эксперты.

Павел Шинкаренко, CEO Solar Staff

— Как самозанятому получать оплату от зарубежной компании, если многие российские банки уже отключили от SWIFT? Возможно ли это делать, не нарушая закон?

Варианты есть. Можно открыть счёт в банке вне санкционного списка, готовить двуязычные контракты и отчетные документы на двух языках, быть готовыми общаться с комплаенс-подразделениями и ждать платежей до недели.

Можно использовать сервис для безопасных сделок между компаниями и исполнителями. Например, Solar Staff никак не привязан к международной межбанковской системе совершения платежей. Он будет и дальше проводить выплаты по всему миру, несмотря на отключение от SWIFT.

Есть еще вариант с криптовалютой. Однако отсутствие регулирования и высокие комиссии делают его дорогим и небезопасным.

— Как вообще сейчас получать любую оплату в валюте?

Пока не очень понятно — с учетом указа про валютные счета и перевод 80% валюты в рубли. Неизвестно, будет ли он распространяться на физлиц или только на компании, ведущие внешнеэкономическую деятельность.

Вполне возможно, что физлица не подпадают под действия нового указа и смогут хранить валюту в тех банках, в которых не закроют корреспондентские валютные счета.

Михаил Попов, банкир, основатель TalkBank

Законодательные ограничения касаются исключительно пополнения собственных счетов за рубежом собственным средствами. Если ваш иностранный счет или кошелек оплачивает ваш контрагент, то это не является нарушением указа президента о валютных операциях и никак вас не ограничивает.

То же самое касается получения выручки. Получая оплату в иностранной валюте, вы также не нарушаете закон. Есть экспортное ограничение об обязательной продаже 80% выручки валютной конвертацией в рубли, но запрета на ее получение и работу с иностранными контрагентами у вас нет.

Сейчас технических возможностей получения оплаты от иностранных компаний не очень много, но операции через SWIFT у большинства российских банков активны. От системы отключили только банки, попавшие под самые жесткие санкционные ограничения. Для остальных все возможности по приему платежей сохранились.

Это может быть как перевод с помощью SWIFT, так и расчет с помощью различных сервисов, которые принимают иностранные карты и платежи. В дальнейшем при зачислении средств на российский счет вы не нарушаете никаких законов. Нужно только отчитаться о полученной выручке через существующие сервисы: приложение «Мой Налог» или чат-бота, созданного в TalkBank для самозанятых, где вы указываете доходы и уплачиваете налог в соответствии с законодательством.

На практике есть сложности, связанные с тем, что сейчас многие контрагенты не готовы платить, даже если санкции не ограничивают их напрямую. Либо они не могут платить, потому что есть ограничения в формате зачисления денег, потому что сейчас в Европе есть ограничения на экспорт той же самой наличной валюты евро со стороны резидентов Евросоюза.

При этом есть другие валюты, которыми можно рассчитываться. Для этого достаточно найти соответствующий банк, который их поддерживает, чтобы отправить конкретные валютные реквизиты своему клиенту.

Многопрофильные биржи

UpWork

UpWork — одна из самых популярных американских фриланс-бирж. На платформе представлены все основные категории вакансий: IT, дизайн, маркетинг и так далее.

В 2017 году на UpWork было зарегистрировано более 12 миллионов фрилансеров и пять миллионов заказчиков из 180 стран.

Главная страница Upwork

У исполнителей есть несколько способов связи с заказчиком: фрилансеры могут просматривать объявления о вакансиях или предлагать свои услуги в соответствующем каталоге.

Стоимость: комиссия начинается с 20% за первый счет в $500 и постепенно уменьшается с увеличением заработка. Чем больше исполнитель заработал с помощью сервиса, тем меньше будет сбор.

Freelancer

Одна из крупнейших бирж фриланса в мире, на которой зарегистрировано более 58 миллионов заказчиков и исполнителей и опубликован 21 миллион вакансий.

Соискатели могут фильтровать вакансии по нескольким параметрам, включая проекты с фиксированной ценой, проекты с почасовой оплатой, конкурсы, навыки и языки. В каждом объявлении указана средняя ставка вместе с текущим количеством претендентов.

Интерфейс поиска

В разделе «Конкурс» заказчик дает техническое задание, а фрилансеры отправляют выполненный ими проект. После приема всех работ клиент выбирает самый подходящий вариант.

Стоимость: комиссия может составлять $3 или 3% в зависимости от стоимости проекта.

Guru

Guru еще одна довольно крупная биржа фрилансеров — в настоящий момент ей пользуются два миллиона соискателей и 800 тысяч работодателей. Двумя самыми популярными категориями являются «Программирование и разработка» и «Дизайн и искусство».

Стоимость: на платформе есть бесплатное базовое членство — оно позволяет откликаться на 10 вакансий в месяц. Комиссия с оплаты составляет 9%. Стоимость платного членства начинается от $12.

We Work Remotely

Как заявлено на сайте, платформа работает в 90% стран, сейчас на ней размещено 25 тысяч вакансий удаленной работы. В среднем ежемесячно публикуется более тысячи новых предложений.

Интерфейс поиска

Поиск осуществляется в формате доски объявлений с классическими фильтрами — сфера и тип работы, география, желаемая компания и тому подобное.

Стоимость: оплата взимается с работодателя.

FlexJobs

На сайте американского сервиса FlexJobs доступно более 31 тыс. вакансий от практически шести тысяч компаний.

Так как FlexJobs базируется в США, на бирже можно найти вакансии в каждом штате страны. Однако большое количество предложений представлены и в «международном» разделе от компаний из Польши, Австралии, Германии и так далее.

Стоимость: использование платформы платное — $10 в неделю, $25 в месяц или $40 за три месяца.

TopTal

TopTal не базируется в одной определенной стране. По состоянию на май 2021 года географическое присутствие компании охватывает 158 стран, платформой воспользовались более 16 тыс. заказчиков, преимущественно из стран Европы и США.

Главная страница TopTal

Отличительной особенностью TopTal является достаточно жесткий отбор кандидатов — как заявлено на сайте, одобрение получают только 3% заявок. Платформа подойдет для фрилансеров, работающих в следующих направлениях:

разработчики,

дизайнеры,

финансовые эксперты,

руководители проекта,

менеджеры по продукту.

Стоимость: плата взимается с заказчика, информация о комиссии и стоимости услуг на сайте не представлена.

Truelancer

Truelancer был основан индийскими предпринимателями, на сегодняшний день на платформе зарегистрировано более миллиона фрилансеров из разных стран мира, преимущественно из США, Великобритании, Индии, Пакистана и Филиппин.

Самыми популярными направлениями являются переводы, разработка, SEO и дизайн.

Стоимость: Truelancer.com не взимает плату с покупателей/работодателей, однако взимает комиссию за обработку некоторых платежей.

PeoplePerHour

C PeoplePerHour сотрудничают более миллиона компаний. На бирже представлены все основные категории, в которых можно работать на фрилансе.

Интерфейс PeoplePerHour

Система искусственного интеллекта подбирает для пользователя наиболее подходящие проекты в зависимости от информации в профиле и навыков. Проекты можно искать вручную или настроить автоматический поиск, чтобы получать уведомления о новых предложениях.

Стоимость: нет информации.

Remotive

Биржа для фриланса с небольшим количеством объявлений, но понятным и удобным интерфейсом. Работает по принципу доски объявлений.

На платформе представлены все основные категории, но больше всего вакансий в сфере IT и обслуживании клиентов.

Стоимость: взимается с работодателя — $299 в месяц за публикацию.

PitchMe

PitchMe — это английская платформа с упором на направления Data Science, разработку, цифровой маркетинг и графический дизайн. На сервисе зарегистрировано более 112 тысяч соискателей.

PitchMe работает по принципу агрегатора — она анонимно предлагает клиентам подходящих под запрос кандидатов на основе всех указанных в анкете навыков.

Стоимость: оплата взимается с заказчика — под каждую задачу ему доступно к просмотру определенное количество профилей. Чтобы

разблокировать больше профилей, нужно доплатить от 10 фунтов.

Только IT







10xmanager

10x — это сервис для квалифицированных разработчиков-фрилансеров, специалистов по данным, экспертов по блокчейну, дизайнеров, специалистов по приложениям и многих других.

Чтобы стать специалистом, нужно пройти довольно жесткий отбор.

Стоимость: взимается с клиента.

Gun.io

Gun.io — платформа, которая помогает внештатным разработчикам найти работу среди проверенных клиентов. По данным сайта, только 12% специалистов приглашаются к сотрудничеству с сервисом.

Главная страница Gun.io

Начать искать работу и откликаться на вакансии разработчик может только после того, как его заявка будет одобрена Gun.io. Сервис может самостоятельно предлагать подходящие кандидатуры своим клиентам.

Стоимость: плата взимается только с заказчика и включена в контракт.

Arc

Arc — сервис на основе ИИ, который подбирает подходящие вакансии для разработчиков со всего мира.

Пользователь получает персонализированный поиск вакансий на основе заполненной анкеты и настроенных фильтров.

Креативные индустрии

Fiverr

Израильская биржа фрилансеров с упором на креативные индустрии — дизайн, анимацию, музыку, писательство, однако есть категории в сфере IT и бизнеса.

Главная страница Fiverr

Стоимость проектов находится в широком диапазоне и варьируется от $5 до $10 тыс.

Стоимость: регистрация на платформе бесплатна, с каждой транзакции взимается комиссия в 20%.

ServiceScape

ServiceScape — биржа фрилансеров, работающих в сфере переводов, копирайтинга, писательства и дизайна. Насчитывает 93 тысячи зарегистрированных заказчиков.

Фрилансер может как продавать уже готовые проекты, так и указывать информацию об индивидуальных услугах.

Положение исполнителя в каталоге, который просматривают заказчики, зависит от его рейтинга и опыта работы на платформе.

Стоимость: сервис взимает комиссию в 50%.

DesignCrowd

DesignCrowd — одна из самых популярных бирж внештатных дизайнеров с более чем миллионом зарегистрированных авторов.

Главная страница DesignCrowd

На этой платформе дизайнеры соревнуются между собой, выполняя задания заказчиков — по итогам конкурса клиент выбирает лучший проект. Также есть каталог исполнителей, где собраны все портфолио с примерами работ.

Стоимость: сервис взимает комиссию в размере 15% от общего бюджета.

Contena

Contena совмещает в себе биржу внештатных авторов, образовательную платформу и инструменты для писателей.

Для людей, которые находятся в поиске работы, сервис предлагает два варианта — поисковик вакансий и доступ к базе компаний, которые нанимают удаленных писателей.

Стоимость: стоимость членства в Contena, которое открывает доступ ко всем инструментам, начинается от $40 в месяц.

99design

На платформе дизайнеры-фрилансеры могут размещать свои профили с портфолио и участвовать в конкурсных проектах — отправлять свои работы, выполняя техническое задание клиента.

Интерфейс поиска

Исполнители могут работать в разных сферах — создавать логотипы, дизайны сайтов, татуировок или открыток и многое другое.

Стоимость: начальный взнос в размере $100 и плата за пользование платформой от 5 до 15% от выручки.

Behance

Behance — глобальная онлайн-галерея искусства, социальная сеть и в то же время биржа для художников, где они могут создавать свои профили с портфолио и искать вакансии в сфере дизайна и иллюстрации.

Интересно, что эта платформа — единственная из всей подборки, адаптированная под русскоговорящего пользователя.

Стоимость: бесплатно.

Dribble

Dribble частично похож на Behance — на платформе также есть лента, где художники делятся работами и обсуждают их. Однако у этого сервиса намного больше функций. Так, в разделе «Вакансии» есть разделение на фуллтайм-работу дизайнером и внештатные проекты.

Интерфейс Dribble

Раздел «Торговая площадка» — это маркетплейс, где представлены разнообразные шрифты, шаблоны, иллюстрации и многое другое.

Стоимость: регистрация на платформе бесплатна. Есть два тарифа, которые открывают инструменты для работы, стоимостью $5 и $15 в месяц.

GoPillar

Сообщество GoPillar состоит из более чем 40 тыс. архитекторов, инженеров, ландшафтных архитекторов и дизайнеров интерьеров из 90 стран.

Клиенты сервиса оставляют свои заявки на желаемые проекты интерьера, а авторы участвуют в конкурсах, высылая свое портфолио.

Как и на других биржах, на GoPillar есть раздел с каталогом дизайнеров.

Стоимость: взимается с клиента.

Обложка: MT-R/Shutterstock