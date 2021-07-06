Новый уровень: кто поможет компании выйти на международный рынок

RB.RU подготовил список акселераторов и других программ, в которые можно обратиться за помощью для выхода на международный рынок.

Из-за подобных и других сложностей предприниматели обращаются в компании, которые сопровождают их проекты в процессе запуска на новых рынках.

По данным ФРИИ, чтобы выйти на международный рынок, компании в среднем тратят год и около 12 миллионов рублей. Основатели, которые попытались вывести свой бизнес за рубеж, признают, что как бы досконально ни были рассчитаны временные и финансовые затраты — реальность оказывается сложнее.

Основатель: Даниил Кислинский

Go Global World Community — это некоммерческая ассоциация основателей стартапов, технологических предпринимателей и венчурных инвесторов. Основатели убеждены, что у всех участников рынка должен быть равный и свободный доступ к знаниям о создании бизнеса, международной сети контактов и к возможностям для привлечения капитала.

Одно из регулярных мероприятий Go global

Как попасть:

Зарегистрироваться на сайте и дождаться одобрения заявки; Сделать профиль общедоступным и добавить туда свое фото; Подписаться на рассылку новостей, социальные сети и чаты сообщества.

В чате необходимо представить себя и свою компанию, рассказать, какую помощь вы ищете и как вы можете помочь сообществу и его участникам.

Программа акселератора Go global предлагает экспертизу и рабочие стратегии, проверенные на 500+ компаниях, прошедших акселерацию ФРИИ. Акселератор гарантирует помощь в поисках клиентского сегмента за рубежом и адаптации продукта. Менторы и эксперты подбираются индивидуально под запрос участника.

Помимо вышеперечисленного участнику помогут сформулировать план, как увеличить выручку до $100 000 в месяц, и составить стратегию по выходу на международный рынок на ближайшие 12 месяцев.

Комьюнити «Акселератора ФРИИ»

Среди кейсов акселератора — стартапы Ispring, Imageari, Fish travel, Amlab и другие. Примеры:

Онлайн-курсы для творческих профессий Amlab: сделали 40+ предпродаж в США и вышли на объем $5000 в месяц.

Маркетплейс для рыболовных туров и гидов FishTravel: получили за 1,5 месяца 250+ заявок и сделали более 20 продаж.

Требования для участия в программе:

В команде должен быть сотрудник со знанием английского языка, который будет проводить проблемные интервью для проверки гипотез и собирать обратную связь у целевой аудитории; Наличие бюджета (около 200 тыс. руб.) на проверку гипотез; Команда из это двух-четырех ключевых сотрудников, обладающих дополняющими друг друга компетенциями в маркетинге, продажах, видении продукта, и вовлеченный СЕО.

Как попасть: оставить заявку.

Основатель: Алексей Гирин

Помогает технологическим стартапам выйти на международный рынок через акселератор в Нью-Йорке. В акселераторе три программы:

Launchpad — шестинедельная онлайн-программа, не требующая участия в капитале, для подготовки учредителей к запуску.

Accelerator — шестимесячный интенсив в Нью-Йорке, направленный на продвижение на рынке США.

Advisory — консультативная программа в Нью-Йорке для учредителей, которые в поиске опытных партнеров из Америки.

Мероприятие акселератора Starta

Как попасть: для участия в каждой программе заполняется заявка на сайте. Почта для связи — [email protected].

Ежегодная конференция для основателей компаний и топ-менеджеров, на которой собираются руководители крупных российских экспортных компаний, представители международных брендов, развивающих бизнес в России, а также представители власти, ответственные за разработку экспортной стратегии государства.

Главные темы программы саммита — стратегии вывода бренда на зарубежные рынки в новой реальности, цифровизация бизнеса и устойчивое развитие.

Go global summit 2021

Мероприятие носит образовательный характер, но также остается отличной площадкой для нетворкинга и питчей. В этом году в саммите приняли участие представители таких компаний, как SAP, ABBYY, Accenture, AstraZeneca, X5 Retail Group, 1С, «Террасофт», «Газпром нефть», «Росатом Оверсиз», «Трансмашхолдинг», «Ростех» и другие.

Как попасть: участие бесплатно, в 2021 году мероприятие состоялось 16 июня, за новостями стоит следить на официальном сайте и в социальных сетях.

Ключевые направления: ОАЭ и страны персидского залива, Китай, Индия, Марокко и Северная Африка, Европа.

Компания предлагает знакомство с растущими рынками любой страны мира для корпораций, технологических компаний и молодых стартапов.

Что дает программа: поддержку экспертов по правовым, налоговым, экспортным и миграционным вопросам, связанным с ведением и открытием бизнеса в регионе, встречу с потенциальными партнерами, инвесторами, клиентами и дистрибьюторами, возможность исследования спроса на продукт и актуальности выхода на конкретный рынок.

Как попасть: заполнить заявку на сайте.

Экспортный акселератор — это специальная программа Российского экспортного центра, направленная на вовлечение в экспортную деятельность российских компаний, в первую очередь организаций малого и среднего бизнеса.

Программа состоит из четырех шагов — определение перспектив, подготовка к экспорту, поиск покупателя, разработка экспортного контракта.

Программа не подходит сырьевым и энергетическим компаниям и компаниям без готового продукта.

Как попасть: пройти анкетирование и оставить заявку на сайте.

Программа, которая помогает российским технологическим b2b-стартапам запускать продукты на глобальном рынке и готовиться к пилотным проектам с международными клиентами.

Организаторы программы: компании Microsoft, EY и Startupbootcamp.

Комьюнити Global pilots

Перед запуском пилота с крупной международной компанией стартапы проходят следующие этапы программы:

Проверка маркетинговой, юридической, операционной готовности стартапа к привлечению инвестиций и пилотированию в международных компаниях; Индивидуальные консультации с экспертами с международным опытом. Закрытые вебинары, на которых эксперты делятся инсайтами отрасли; Оттачивание навыков переговоров на встречах с реальными заказчиками и действующими инвесторами. Питч-сессии, нетворкинг; Запуск пилотных проектов с крупными корпорациями и проработка дорожной карты по масштабированию за рубежом.

Убедиться в эффективности программы можно на основе результатов первого набора. Финалистами стали 18 человек, половина из них уже согласовала пилот и перешла к последней стадии его реализации, восемью стартапами заинтересовались инвесторы.

Как попасть: заполнить заявку. По всем вопросам — писать на корпоративную почту [email protected]

Practicum Global Shift — это образовательная лаборатория, которая дает возможность предпринимателям и командам спланировать стратегию выхода на международный рынок до того, как открывать представительства на новых рынках.

Программа длится пять месяцев, по пять дней в месяц, и состоит из четырех образовательных модулей. Начало обучения — 27 сентября, стоимость — €14 200.

Каждый модуль посвящен разным темам и имеет сформулированный целевой результат. Так, во время первого модуля расскажут об основных понятиях и схемах, задающих глобальность предпринимательской и управленческой деятельности.

Результатом этой части программы станет формирование общего управленческого контекста с мировыми игроками.

Как попасть:

Подать заявку на сайте; Посетить очно или онлайн презентационное мероприятие программы; Протестировать гипотезы и продукт на личном интервью с командой Practicum Global Shift.

Руководство: Дмитрий Песков и Антон Москаленков

АСИ проводит программу господдержки проектов из различных отраслей. Go global — один из сервисов в рамках этой программы, запущен в 2020 году. В портфеле сервиса компании ExoAtlet, «Геоскан», «Таврида электрик», Cableworker и другие.

Программа состоит из четырех циклов работы — отбор проектов, выбор формата продвижения, упаковка кейсов и акселератор, продвижение и сопровождение. Определенной направленности у проектов нет — рассматриваются технологические, образовательные, социальные и другие.

Заседание координационного совета Go global

Агентство регулярно проводит образовательные семинары и другие мероприятия — все новости в официальной группе на Facebook

Как попасть: подать заявку на сайте на поддержку агентства, так как АСИ занимается продвижением только проектов, находящихся в его экосистеме. Отбор начался с 15 июня, рассматриваются только b2c-проекты.

Каждый месяц редакция RB.RU публикует обширные аналитические материалы, рассказывающие, какие акселераторы, бизнес-инкубаторы, мероприятия и программы поддержки предприниматель может найти в той или иной стране.

На странице проекта уже опубликованы материалы о стартап-экосистемах Казахстана, Армении, Китая, Африки, Индии. Следующий материал будет посвящен США.

Все фотографии взяты с официальных сайтов сообществ. Обложка: Ник Фьюингс/ Unsplash