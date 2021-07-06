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Списки и рейтинги

Новый уровень: кто поможет компании выйти на международный рынок

Списки и рейтинги
Полина Соломенцева
Полина Соломенцева

Редактор «Технологий»

Полина Соломенцева

По данным ФРИИ, чтобы выйти на международный рынок, компании в среднем тратят год и около 12 миллионов рублей. Основатели, которые попытались вывести свой бизнес за рубеж, признают, что как бы досконально ни были рассчитаны временные и финансовые затраты — реальность оказывается сложнее.

Из-за подобных и других сложностей предприниматели обращаются в компании, которые сопровождают их проекты в процессе запуска на новых рынках.

RB.RU подготовил список акселераторов и других программ, в которые можно обратиться за помощью для выхода на международный рынок.

Новый уровень: кто поможет компании выйти на международный рынок

 

Go global world 


Основатель: Даниил Кислинский


Go Global World Community — это некоммерческая ассоциация основателей стартапов, технологических предпринимателей и венчурных инвесторов. Основатели убеждены, что у всех участников рынка должен быть равный и свободный доступ к знаниям о создании бизнеса, международной сети контактов и к возможностям для привлечения капитала. 

 

Одно из регулярных мероприятий Go global

Одно из регулярных мероприятий Go global


Как попасть

  1. Зарегистрироваться на сайте и дождаться одобрения заявки;
  2. Сделать профиль общедоступным и добавить туда свое фото;
  3. Подписаться на рассылку новостей, социальные сети и чаты сообщества. 

В чате необходимо представить себя и свою компанию, рассказать, какую помощь вы ищете и как вы можете помочь сообществу и его участникам.

 

Программа «Акселератора ФРИИ»


Программа акселератора Go global предлагает экспертизу и рабочие стратегии, проверенные на 500+ компаниях, прошедших акселерацию ФРИИ. Акселератор гарантирует помощь в поисках клиентского сегмента за рубежом и адаптации продукта. Менторы и эксперты подбираются индивидуально под запрос участника. 

Помимо вышеперечисленного участнику помогут сформулировать план, как увеличить выручку до $100 000 в месяц, и составить стратегию по выходу на международный рынок на ближайшие 12 месяцев.

 

Комьюнити Акселератора

Комьюнити «Акселератора ФРИИ»

 

Среди кейсов акселератора — стартапы Ispring, Imageari, Fish travel, Amlab и другие. Примеры:

  • Онлайн-курсы для творческих профессий Amlab: сделали 40+ предпродаж в США и вышли на объем $5000 в месяц. 
  • Маркетплейс для рыболовных туров и гидов FishTravel: получили за 1,5 месяца 250+ заявок и сделали более 20 продаж.

Требования для участия в программе

  1. В команде должен быть сотрудник со знанием английского языка, который будет проводить проблемные интервью для проверки гипотез и собирать обратную связь у целевой аудитории;
  2. Наличие бюджета (около 200 тыс. руб.) на проверку гипотез;
  3. Команда из это двух-четырех ключевых сотрудников, обладающих дополняющими друг друга компетенциями в маркетинге, продажах, видении продукта, и вовлеченный СЕО.

Как попасть: оставить заявку.


Starta Ventures


Основатель: Алексей Гирин


Помогает технологическим стартапам выйти на международный рынок через акселератор в Нью-Йорке. В акселераторе три программы:

  • Launchpad — шестинедельная онлайн-программа, не требующая участия в капитале, для подготовки учредителей к запуску.
  • Accelerator — шестимесячный интенсив в Нью-Йорке, направленный на продвижение на рынке США. 
  • Advisory — консультативная программа в Нью-Йорке для учредителей, которые в поиске опытных партнеров из Америки.    

Мероприятие акселератора Starta

Мероприятие акселератора Starta


Как попасть: для участия в каждой программе заполняется заявка на сайте. Почта для связи — [email protected].

 

Go global summit


Ежегодная конференция для основателей компаний и топ-менеджеров, на которой собираются руководители крупных российских экспортных компаний, представители международных брендов, развивающих бизнес в России, а также представители власти, ответственные за разработку экспортной стратегии государства. 

Главные темы программы саммита — стратегии вывода бренда на зарубежные рынки в новой реальности, цифровизация бизнеса и устойчивое развитие.

 

Go global summit 2021

Go global summit 2021

 

Мероприятие носит образовательный характер, но также остается отличной площадкой для нетворкинга и питчей. В этом году в саммите приняли участие представители таких компаний, как SAP, ABBYY, Accenture, AstraZeneca, X5 Retail Group, 1С, «Террасофт», «Газпром нефть», «Росатом Оверсиз», «Трансмашхолдинг», «Ростех» и другие.


Как попасть: участие бесплатно, в 2021 году мероприятие состоялось 16 июня, за новостями стоит следить на официальном сайте и в социальных сетях.


Global Tech Hub


Ключевые направления: ОАЭ и страны персидского залива, Китай, Индия, Марокко и Северная Африка, Европа.


Компания предлагает знакомство с растущими рынками любой страны мира для корпораций, технологических компаний и молодых стартапов. 

Что дает программа: поддержку экспертов по правовым, налоговым, экспортным и миграционным вопросам, связанным с ведением и открытием бизнеса в регионе, встречу с потенциальными партнерами, инвесторами, клиентами и дистрибьюторами, возможность исследования спроса на продукт и актуальности выхода на конкретный рынок.


Как попасть: заполнить заявку на сайте.


Российский экспортный центр


Экспортный акселератор — это специальная программа Российского экспортного центра, направленная на вовлечение в экспортную деятельность российских компаний, в первую очередь организаций малого и среднего бизнеса.

Программа состоит из четырех шагов — определение перспектив, подготовка к экспорту, поиск покупателя, разработка экспортного контракта.

Программа не подходит сырьевым и энергетическим компаниям и компаниям без готового продукта.

 

Как попасть: пройти анкетирование и оставить заявку на сайте.

 

Global pilots

 

Программа, которая помогает российским технологическим b2b-стартапам запускать продукты на глобальном рынке и готовиться к пилотным проектам с международными клиентами.

 

Организаторы программы: компании Microsoft, EY и Startupbootcamp.

 

Комьюнити Global pilots

Комьюнити Global pilots

 

Перед запуском пилота с крупной международной компанией стартапы проходят следующие этапы программы:

  1. Проверка маркетинговой, юридической, операционной готовности стартапа к привлечению инвестиций и пилотированию в международных компаниях;
  2. Индивидуальные консультации с экспертами с международным опытом. Закрытые вебинары, на которых эксперты делятся инсайтами отрасли;
  3. Оттачивание навыков переговоров на встречах с реальными заказчиками и действующими инвесторами. Питч-сессии, нетворкинг;
  4. Запуск пилотных проектов с крупными корпорациями и проработка дорожной карты по масштабированию за рубежом.

Убедиться в эффективности программы можно на основе результатов первого набора. Финалистами стали 18 человек, половина из них уже согласовала пилот и перешла к последней стадии его реализации, восемью стартапами заинтересовались инвесторы.

 

Как попасть: заполнить заявку. По всем вопросам — писать на корпоративную почту [email protected]


Practicum Global Shift от Skolkovo


Practicum Global Shift — это образовательная лаборатория, которая дает возможность предпринимателям и командам спланировать стратегию выхода на международный рынок до того, как открывать представительства на новых рынках.

Программа длится пять месяцев, по пять дней в месяц, и состоит из четырех образовательных модулей. Начало обучения — 27 сентября, стоимость — €14 200. 

Каждый модуль посвящен разным темам и имеет сформулированный целевой результат. Так, во время первого модуля расскажут об основных понятиях и схемах, задающих глобальность предпринимательской и управленческой деятельности. 

Результатом этой части программы станет формирование общего управленческого контекста с мировыми игроками.


Как попасть: 

  1. Подать заявку на сайте;
  2. Посетить очно или онлайн презентационное мероприятие программы;
  3. Протестировать гипотезы и продукт на личном интервью с командой Practicum Global Shift.  

АСИ Team

 

Руководство: Дмитрий Песков и Антон Москаленков


АСИ проводит программу господдержки проектов из различных отраслей. Go global — один из сервисов в рамках этой программы, запущен в 2020 году. В портфеле сервиса компании ExoAtlet, «Геоскан», «Таврида электрик», Cableworker и другие.

Программа состоит из четырех циклов работы — отбор проектов, выбор формата продвижения, упаковка кейсов и акселератор, продвижение и сопровождение. Определенной направленности у проектов нет — рассматриваются технологические, образовательные, социальные и другие.

 

Заседание координационного совета Go global

Заседание координационного совета Go global

 

Агентство регулярно проводит образовательные семинары и другие мероприятия — все новости в официальной группе на Facebook


Как попасть: подать заявку на сайте на поддержку агентства, так как АСИ занимается продвижением только проектов, находящихся в его экосистеме. Отбор начался с 15 июня, рассматриваются только b2c-проекты.

 

Раздел RB.RU «Куда идти стартапам»


Каждый месяц редакция RB.RU публикует обширные аналитические материалы, рассказывающие, какие акселераторы, бизнес-инкубаторы, мероприятия и программы поддержки предприниматель может найти в той или иной стране. 

На странице проекта уже опубликованы материалы о стартап-экосистемах Казахстана, Армении, Китая, Африки, Индии. Следующий материал будет посвящен США.

 

Все фотографии взяты с официальных сайтов сообществ. Обложка: Ник Фьюингс/ Unsplash

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