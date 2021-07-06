Новый уровень: кто поможет компании выйти на международный рынок
По данным ФРИИ, чтобы выйти на международный рынок, компании в среднем тратят год и около 12 миллионов рублей. Основатели, которые попытались вывести свой бизнес за рубеж, признают, что как бы досконально ни были рассчитаны временные и финансовые затраты — реальность оказывается сложнее.
Из-за подобных и других сложностей предприниматели обращаются в компании, которые сопровождают их проекты в процессе запуска на новых рынках.
RB.RU подготовил список акселераторов и других программ, в которые можно обратиться за помощью для выхода на международный рынок.
Go global world
Основатель: Даниил Кислинский
Go Global World Community — это некоммерческая ассоциация основателей стартапов, технологических предпринимателей и венчурных инвесторов. Основатели убеждены, что у всех участников рынка должен быть равный и свободный доступ к знаниям о создании бизнеса, международной сети контактов и к возможностям для привлечения капитала.
Одно из регулярных мероприятий Go global
Как попасть:
- Зарегистрироваться на сайте и дождаться одобрения заявки;
- Сделать профиль общедоступным и добавить туда свое фото;
- Подписаться на рассылку новостей, социальные сети и чаты сообщества.
В чате необходимо представить себя и свою компанию, рассказать, какую помощь вы ищете и как вы можете помочь сообществу и его участникам.
Программа «Акселератора ФРИИ»
Программа акселератора Go global предлагает экспертизу и рабочие стратегии, проверенные на 500+ компаниях, прошедших акселерацию ФРИИ. Акселератор гарантирует помощь в поисках клиентского сегмента за рубежом и адаптации продукта. Менторы и эксперты подбираются индивидуально под запрос участника.
Помимо вышеперечисленного участнику помогут сформулировать план, как увеличить выручку до $100 000 в месяц, и составить стратегию по выходу на международный рынок на ближайшие 12 месяцев.
Комьюнити «Акселератора ФРИИ»
Среди кейсов акселератора — стартапы Ispring, Imageari, Fish travel, Amlab и другие. Примеры:
- Онлайн-курсы для творческих профессий Amlab: сделали 40+ предпродаж в США и вышли на объем $5000 в месяц.
- Маркетплейс для рыболовных туров и гидов FishTravel: получили за 1,5 месяца 250+ заявок и сделали более 20 продаж.
Требования для участия в программе:
- В команде должен быть сотрудник со знанием английского языка, который будет проводить проблемные интервью для проверки гипотез и собирать обратную связь у целевой аудитории;
- Наличие бюджета (около 200 тыс. руб.) на проверку гипотез;
- Команда из это двух-четырех ключевых сотрудников, обладающих дополняющими друг друга компетенциями в маркетинге, продажах, видении продукта, и вовлеченный СЕО.
Как попасть: оставить заявку.
Starta Ventures
Основатель: Алексей Гирин
Помогает технологическим стартапам выйти на международный рынок через акселератор в Нью-Йорке. В акселераторе три программы:
- Launchpad — шестинедельная онлайн-программа, не требующая участия в капитале, для подготовки учредителей к запуску.
- Accelerator — шестимесячный интенсив в Нью-Йорке, направленный на продвижение на рынке США.
- Advisory — консультативная программа в Нью-Йорке для учредителей, которые в поиске опытных партнеров из Америки.
Мероприятие акселератора Starta
Как попасть: для участия в каждой программе заполняется заявка на сайте. Почта для связи — [email protected].
Go global summit
Ежегодная конференция для основателей компаний и топ-менеджеров, на которой собираются руководители крупных российских экспортных компаний, представители международных брендов, развивающих бизнес в России, а также представители власти, ответственные за разработку экспортной стратегии государства.
Главные темы программы саммита — стратегии вывода бренда на зарубежные рынки в новой реальности, цифровизация бизнеса и устойчивое развитие.
Go global summit 2021
Мероприятие носит образовательный характер, но также остается отличной площадкой для нетворкинга и питчей. В этом году в саммите приняли участие представители таких компаний, как SAP, ABBYY, Accenture, AstraZeneca, X5 Retail Group, 1С, «Террасофт», «Газпром нефть», «Росатом Оверсиз», «Трансмашхолдинг», «Ростех» и другие.
Как попасть: участие бесплатно, в 2021 году мероприятие состоялось 16 июня, за новостями стоит следить на официальном сайте и в социальных сетях.
Global Tech Hub
Ключевые направления: ОАЭ и страны персидского залива, Китай, Индия, Марокко и Северная Африка, Европа.
Компания предлагает знакомство с растущими рынками любой страны мира для корпораций, технологических компаний и молодых стартапов.
Что дает программа: поддержку экспертов по правовым, налоговым, экспортным и миграционным вопросам, связанным с ведением и открытием бизнеса в регионе, встречу с потенциальными партнерами, инвесторами, клиентами и дистрибьюторами, возможность исследования спроса на продукт и актуальности выхода на конкретный рынок.
Как попасть: заполнить заявку на сайте.
Российский экспортный центр
Экспортный акселератор — это специальная программа Российского экспортного центра, направленная на вовлечение в экспортную деятельность российских компаний, в первую очередь организаций малого и среднего бизнеса.
Программа состоит из четырех шагов — определение перспектив, подготовка к экспорту, поиск покупателя, разработка экспортного контракта.
Программа не подходит сырьевым и энергетическим компаниям и компаниям без готового продукта.
Как попасть: пройти анкетирование и оставить заявку на сайте.
Global pilots
Программа, которая помогает российским технологическим b2b-стартапам запускать продукты на глобальном рынке и готовиться к пилотным проектам с международными клиентами.
Организаторы программы: компании Microsoft, EY и Startupbootcamp.
Комьюнити Global pilots
Перед запуском пилота с крупной международной компанией стартапы проходят следующие этапы программы:
- Проверка маркетинговой, юридической, операционной готовности стартапа к привлечению инвестиций и пилотированию в международных компаниях;
- Индивидуальные консультации с экспертами с международным опытом. Закрытые вебинары, на которых эксперты делятся инсайтами отрасли;
- Оттачивание навыков переговоров на встречах с реальными заказчиками и действующими инвесторами. Питч-сессии, нетворкинг;
- Запуск пилотных проектов с крупными корпорациями и проработка дорожной карты по масштабированию за рубежом.
Убедиться в эффективности программы можно на основе результатов первого набора. Финалистами стали 18 человек, половина из них уже согласовала пилот и перешла к последней стадии его реализации, восемью стартапами заинтересовались инвесторы.
Как попасть: заполнить заявку. По всем вопросам — писать на корпоративную почту [email protected]
Practicum Global Shift от Skolkovo
Practicum Global Shift — это образовательная лаборатория, которая дает возможность предпринимателям и командам спланировать стратегию выхода на международный рынок до того, как открывать представительства на новых рынках.
Программа длится пять месяцев, по пять дней в месяц, и состоит из четырех образовательных модулей. Начало обучения — 27 сентября, стоимость — €14 200.
Каждый модуль посвящен разным темам и имеет сформулированный целевой результат. Так, во время первого модуля расскажут об основных понятиях и схемах, задающих глобальность предпринимательской и управленческой деятельности.
Результатом этой части программы станет формирование общего управленческого контекста с мировыми игроками.
Как попасть:
- Подать заявку на сайте;
- Посетить очно или онлайн презентационное мероприятие программы;
- Протестировать гипотезы и продукт на личном интервью с командой Practicum Global Shift.
АСИ Team
Руководство: Дмитрий Песков и Антон Москаленков
АСИ проводит программу господдержки проектов из различных отраслей. Go global — один из сервисов в рамках этой программы, запущен в 2020 году. В портфеле сервиса компании ExoAtlet, «Геоскан», «Таврида электрик», Cableworker и другие.
Программа состоит из четырех циклов работы — отбор проектов, выбор формата продвижения, упаковка кейсов и акселератор, продвижение и сопровождение. Определенной направленности у проектов нет — рассматриваются технологические, образовательные, социальные и другие.
Заседание координационного совета Go global
Агентство регулярно проводит образовательные семинары и другие мероприятия — все новости в официальной группе на Facebook
Как попасть: подать заявку на сайте на поддержку агентства, так как АСИ занимается продвижением только проектов, находящихся в его экосистеме. Отбор начался с 15 июня, рассматриваются только b2c-проекты.
Раздел RB.RU «Куда идти стартапам»
Каждый месяц редакция RB.RU публикует обширные аналитические материалы, рассказывающие, какие акселераторы, бизнес-инкубаторы, мероприятия и программы поддержки предприниматель может найти в той или иной стране.
На странице проекта уже опубликованы материалы о стартап-экосистемах Казахстана, Армении, Китая, Африки, Индии. Следующий материал будет посвящен США.
Все фотографии взяты с официальных сайтов сообществ. Обложка: Ник Фьюингс/ Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Китайский регулятор потребовал удалить приложение для заказа такси DiDi из магазинов
- 2 Сеть «Европейский медицинский центр» предварительно оценена в €1 млрд перед IPO
- 3 Производители продуктов попросили мэрию Москвы продлить срок вакцинации
- 4 Банки попросили предпринимателей согласовывать нетипичные сделки, чтобы избежать блокировки счетов
- 5 «РТС-тендер» создаст помощника для малого бизнеса