Без матрешек и хохломы: какие коллаборации создают российские бренды

Коллаборации с другими компаниями создает множество, если не большинство, брендов-гигантов. Например, у Apple, самого дорогого бренда в мире, согласно рейтингу Interbrand, в разное время были проекты с Nike, Hermes, Google и даже с принцем Уильямом .

Коллаборация — это временное или постоянное сотрудничество двух и более брендов с целью обмена опытом и знаниями, расширения аудитории, повышения узнаваемости, а также создания нового уникального продукта.

Самый дорогой в мире бренд одежды Nike регулярно участвует в различных проектах с другими организациями и инфлюенсерами. Только за 2021 год бренд выпустил совместные коллекции со Swarovski, Snapchat, G-Dragon южнокорейский певец, Sacai. Самые дорогие кроссовки в мире также являются коллаборацией Nike — это пара золотых Solid Gold OVO Air Jordan стоимостью в $2 млн и весом в 45 кг.

Стоит отметить, что мировые бренды-гиганты нередко выпускают совместные разработки с российскими компаниями и частными лицами. В 2021 году такие проекты создали Domino’s, Crocs, Disney, AliExpress и другие.

В этой подборке мы рассказываем о заметных коллаборациях с участием российских брендов и инфлюенсеров.

Содержание:

Коллаборации мировых брендов с российскими

Monochrome — молодой российский lifestyle-бренд, основанный в 2015 году как подразделение дизайнерской полиграфии. В 2016 году главный дизайнер компании Алиса Боха представила авторский оверсайз-свитшот, с тех пор оверсайз стал ключевым направлением Monochrome, а его популяризация — целью бренда.

Pantone — компания-разработчик и производитель технологических цветовых решений, которая создала стандартизированный универсальный язык цвета.

Получила мировую известность благодаря своей системе подбора цвета Pantone Color Matching System (PMS). PMS включает собственную нумерацию и образцы всех цветов (в каталоге их более двух тысяч).

Pantone ежегодно выбирает «цвет года» — один оттенок из своего каталога. Этот цвет мгновенно становится трендом и появляется в новых коллекциях брендов.

Одна из вещей, представленных в коллаборации с Pantone

Первое сотрудничество Pantone c Monochrome состоялось в 2020 году. В коллаборации с международным институтом цвета российская компания создала коллекцию одежды с оттенком 2020 года — Classic Blue, 19-4052. В люксовую серию вошли худи, футболки, брюки и повязка на голову.

9 декабря Pantone объявил цвет 2022 года — им стал Very Peri, 17-3938, оттенок синего с фиолетово-красным подтоном. Monochrome в третий раз выпустил совместную коллекцию с мировым брендом. В нее вошли 12 текстильных и вязаных вещей.

На сайте Monochrome некоторая часть вещей уже доступна к покупке, на другие нужно делать предзаказ. Стоимость одежды из коллаборации начинается от 6 тысяч рублей — именно во столько желающим обойдется повязка на голову. Цены на худи и свитера начинаются от 20 тысяч, а приобрести хлопковую футболку можно за 6500.

Puma x «Союзмультфильм»

Проект с «Союзмультфильмом» — первая в истории российская коллаборация Puma. Выпуск лимитированной коллекции был приурочен к 50-летию классической модели Suede американского бренда.

Совместно с киностудией Puma выпустила две пары кроссовок. Первые выполнены из замши черного цвета с бежевой подошвой и характерной для Puma линией сбоку. На кроссовках с одной стороны изображен Винни Пух и надпись на пятке «Неправильный мед». С другой — Пятачок с ружьем и надпись «Неправильные пчелы».

Кроссовки коллаборации Puma х «Союзмультфильм». Источник: brandshop

Вторая пара обуви также из замши, но синего цвета с белой подошвой и линией сбоку. На обуви разместили изображение двух главных героев мультфильма «Ну, погоди!» — Зайца и Волка. На язычке кроссовок поместили логотип «Союзмультфильма», а на пятке — надписи «Заяц» и «Волк».

Релиз коллекции состоялся весной 2018 года, цена за пару составила 8990 рублей. Юлия Голова, руководитель лицензионного направления киностудии «Союзмультфильм», поделилась, что обе пары практически раскупили по предзаказу, еще до официального старта продаж. Оставшаяся часть коллекции была распродана в первый день релиза.

«Исключительная ценность персонажей вкупе с малым тиражом модели, ее позиционирование как “редкой“ составили очень успешное сочетание», — поделилась Юлия Голова.

«Додо пицца» x CyberPunk

«Додо пицца» — российская сеть пиццерий, основанная Федором Овчинниковым в 2011 году. На октябрь 2021 года сеть включала 750 заведений в 15 странах мира, среди которых Германия, Великобритания, США и Вьетнам.

CyberPunk — приключенческая ролевая компьютерная игра в жанре экшн, разработанная польской студией CD Projekt, создательницей серий игр по «Ведьмаку».

Как рассказала Тамара Шайдулина, менеджер по партнерским проектам «Додо пиццы», стратегическая аудитория бренда — геймеры, киноманы и семьи с детьми. CyberPunk была одной из самых ожидаемых игр 2020 года, и тематика коллаборации идеально вписывалась в концепт пиццерии.

Промо-ролик коллаборации с CyberPunk

В коллаборацию с «Додо» вошли лимитированная пицца «Додо 2077», дизайнерские коробки для пиццы, стикеры и AR-маска в Instagram «Сила Арракиса». Для пиццы «Додо 2077» был разработан специальный соус «Киберкола барбекю» .

Компания также проводила конкурс с возможностью выиграть мерч от CyberPunk и главным призом PlayStation 5.

Продажи пиццы побили все внутренние рекорды компании — во время рекламной кампании каждый пятый чек доставки содержал эту пиццу, что на 25% лучше среднего показателя запуска новой пиццы в сети пиццерий. На пятый день запуска коллаборации была распродана 51 тысяча пицц при изначальной цели продать 100 тысяч за 3 месяца.

Согласно внутренним данным компании, «Додо» заработала 92 млн рублей дополнительной выручки за декабрь 2020 года.

PUBG Mobile x Delivery Club

PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile, или PUBG Mobile, — шутер в жанре королевской битвы (цель игры — остаться последним выжившим из большого количества игроков), является адаптацией для мобильных устройств оригинальной игры PUBG от корейского разработчика компьютерных игр Krafton.

Промо коллаборации с PUBG. Автор: Евгений Зубков

Коллаборация сервиса доставки Delivery Club с игрой проходила осенью 2020 года. Разработчики PUBG Mobile запустили в приложении специально адаптированную под российского пользователя мини-игру. По правилам, игроки сами становились курьерами и выполняли заказы на пользовательских картах с достопримечательностями России.

В мини-игре можно было выиграть постоянные скины (внешний вид персонажа в игре — прим. RB.RU) для своего игрового персонажа и купоны со скидками 10-25% в Delivery Club. Скидочные купоны также выдавались за подписку на аккаунт PUBG в VK или установку приложения на свое устройство.

ГК Riki — одна из лидеров по производству мультипликационных фильмов в России. В группу компаний входят две студии анимации — «Петербург» и «Аэроплан». Riki известна массовому пользователю по таким мультсериалам, как «Смешарики», «Фиксики» и «Малышарики».

Сюжет сериала «Фиксики» построен вокруг маленьких человечков — фиксиков. Они живут в каждом доме и занимаются устранением неисправностей в различных приборах и технике.

В мультике в игровой форме объясняется строение и механизм работы самых разных устройств — от термометра до подводной лодки.

13 апреля 2021 года Riki анонсировала запуск коллаборации с брендом одежды H&M. Релиз состоялся 27 апреля, коллекция до сих пор доступна для приобретения жителям России, Беларуси и Казахстана.

Рекламный постер коллаборации с H&M

В серии представлено множество футболок и платьев разной расцветки с принтами, изображающими главных героев мультсериала. Riki поддерживает и внедряет ESG-принципы в свою деятельность, поэтому одежда коллаборации выполнена из экологичных материалов — преимущественно из 100% хлопка.

«Тему экологии мы поддержали в специальной серии, где персонажи объясняют, как создается одежда, как нужно с ней обращаться и как правильно утилизировать», — рассказала Майя Москвичева, генеральный директор лицензионного агентства «Мармелад Медиа» (входит в ГК «Рики»).

Среди других ярких лицензионных кейсов Riki последних двух лет — первая линейка подгузников Pampers с «Малышариками», а также новые промопроекты с Samsung — детский планшет с предустановленным контентом от «Смешариков» — и Huawei — детский планшет с «Фиксиками».

Коллаборации российских брендов

«Библиотека ароматов» — российский бренд, который специализируется на производстве духов и ароматов для дома, а также является дистрибьютором американского бренда ароматов Demeter.

Компания известна своими коллаборациями с крупными российскими брендами и инфлюенсерами. «Библиотека ароматов» создала специальные коллекции духов для «Союзмультфильма», вселенной российских комиксов Bubble, Третьяковской галереи, Delivery Club, Парка Горького и других.

Первую коллаборацию «Библиотека» запустила в 2015 году с Парком Горького. Итогом стали три аромата-ассоциации с Парком, которые продавались в сувенирной лавке Парка Горького. Новость о коллаборации широко распространилась в СМИ.

Ароматы из коллаборации с SRSLY

«Для нашей компании, которая на тот момент была стартапом, этот проект стал спусковым крючком для повышения узнаваемости бренда и дальнейшего развития направления коллабораций», — рассказала директор по развитию biblioteka.shop Лиля Гараева.

Одним из самых успешных проектов бренда является совместная коллекция ароматов с онлайн-изданием SRSLY. Коллаборация вышла под названием «Те самые ароматы-воспоминания из инстаграма». В нее вошли восемь разных ароматов, среди них:

«Запах того утра»,

«Запах закрытой сессии и цветущих кустов»,

«Запах встречи»,

«Запах той ночи» и другие.

За сутки после выхода коллаборации на инстаграм-аккаунт издания подписалось более 65 тысяч пользователей, было сделано 250 тысяч репостов и поставлено 280 тысяч лайков. За девять дней было распродано 1,5 тысячи флаконов.

На инстаграм самой «Библиотеки ароматов» пришло 12 тысяч новых подписчиков, продажи увеличились на 700%, средний чек — на 210%, а трафик на сайте вырос в семь раз.

Кинопоиск HD х Volchok

Volchok — российский бренд streetwear-одежды, созданный в 2014 году Василием Волчок-Русаковичем.

Философия Volchok строится на продвижении культурных достижений российской молодежи и формировании вокруг себя творческого сообщества. Коллекции бренда вдохновлены различными отсылками к культурным и историческим событиям в России и мире, а также переосмыслением устоявшихся понятий и мировоззрений.

В июне 2021 года российский стриминговый сервис фильмов и сериалов «Кинопоиск HD» объявил о коллаборации с Volchok. Бренды представили совместную коллекцию мерча по российскому сериалу «Пищеблок».

Актриса «Пищеблок» в мерче сериала

«Пищеблок» — сериал производства компании «Среда», премьера состоялась 19 мая 2021 года. Сюжет сериала возвращает зрителя в эпоху Советского Союза (действие происходит в год Олимпиады-1980). В «Буревестнике», одном из пионерлагерей, на детей начинают нападать вампиры, порабощая их разум.

Мерч коллаборации брендов представлен футболкой, сумкой-мешком, носками и стикерпаком. Дизайн для футболки и сумки один — на вещах черного цвета изображены глаза с узкими красными зрачками и пионерский галстук. Носки имеют светлый оттенок, на одном из них — надпись «Пищеблок», выполненная фирменным шрифтом, а на втором — «У друзей кровь не пьют», отсылка к фразе главного героя.

Футболки и сумки можно было приобрести за 1800 рублей, носки — за 500 рублей. Мерч продавался только на официальной странице бренда на «Яндекс.Маркете».

Российский бренд одежды «ТВОЕ» был основан 27 лет назад. В сеть входят более 300 магазинов в четырех странах СНГ.

Бренд отличают низкие относительно других компаний цены на продукцию. Также «ТВОЕ» известен именно своими коллаборациями с инфлюенсерами и мировыми компаниями (в том числе и киностудиями).

Только за 2021 год у «ТВОЕ» вышли коллаборации с аниме «Наруто», Disney, AliExpress, Третьяковской галереей, «Яндекс.Музыкой», Настей Ивлеевой и Barbie, Warner Media и другими брендами.

Бренд считает одним из своих самых успешных проектов коллекцию одежды Rick and Morty в сотрудничестве с Cartoon Network. На сайте «ТВОЕ» представлены более 30 единиц продукции с этим мультсериалом.

Рекламный постер коллаборации с EndlesLimited

Интересным и необычным кейсом для компании стала коллаборация с берлинским экологичным брендом EndlesLimited в августе 2021 года. Вся капсула одежды создана из вторсырья — остатков текстиля на производстве самого бренда «ТВОЕ».

В коллекцию вошли три вида топов и сумки в трех размерах. Каждая из вещей сшита из разных кусков ткани (такая техника называется пэчворк). Основатели бренда EndlesLimited Николай Елисеев и Ксения Голунова рассказали, что это первая в истории полноценная коллекция одежды, в которой использованы производственные остатки.

Стоимость топов из этой коллекции начинается от 299 рублей, а сумок-шопперов — от 599 рублей.

Ruban — российский бренд одежды класса люкс, основанный в 2010 году сестрами-дизайнерами Алисой и Юлией Рубан. Вещи бренда с 2015 года фигурируют на международных модных показах в Милане, Сингапуре и Париже.

S7 Airlines — вторая крупнейшая авиакомпания России, входит в перечень системообразующих организаций РФ. Маршрутная сеть компании охватывает 26 стран мира и более 180 городов.

Некоторые из вещей совместной коллекции

Авиакомпания и люксовый бренд презентовали совместную капсульную коллекцию для путешествий 18 апреля 2018 года. Это первая модная коллаборация в истории отечественных авиакомпаний.

В лимитированную коллекцию вошли девять предметов: тревел-сумка, парка, костюм, худи и другие. Особенностью коллекции стала возможность трансформировать одну вещь в другую — парку в бомбер, а худи — в платье или кроп-топ с юбкой. Как заявляют S7, из такого набора можно составить до 19 разных образов.

Коллаборации с российскими инфлюенсерами

Артемий Лебедев — российский дизайнер, блогер и предприниматель, основатель и генеральный директор «Студии Артемия Лебедева» (ранее известной как WebDesign).

В портфеле «Студии» — более 4,5 тыс. дизайнерских решений, созданных для различных индустрий.

Дизайнер сообщил о выходе совместного проекта с Asics в своем телеграм-канале. Лимитированная коллекция кроссовок коллаборации Лебедева, Asics и Московского метрополитена появилась в продаже в октябре 2019 года.

Стоит отметить, что российский дизайнер является создателем действующей схемы Московского метро, а также разработчиком интерфейса экранов в новых поездах.

Кроссовки коллаборации Asics и Лебедева

Основой для коллекции послужила модель ASICS GEL-QUANTUM 360. Сами кроссовки — белого цвета с красным язычком и узнаваемыми линиями бренда Asics по бокам.

На подошве обуви размещены 12 цветных гелевых вставок, каждая из которых воспроизводит цвет одной из линий московского метро — на каждой стороне по три таких вставки. Цвета правой и левой подошвы не повторяют друг друга. Красные петли на пятке кроссовка выполнены в орнаменте Московского транспорта.

Стоимость одной пары начиналась от 12 990 рублей, приобрести лимитированную коллекцию можно было во флагманских магазинах Московского метрополитена и у официальных партнеров Asics.

Тираж коллекции составил всего тысячу экземпляров, при этом триста пар продавались в «премиум-наборе», в который помимо кроссовок вошли карта «Тройка», брелок, два значка и фиксатор для шнурков.

Российская панк-рейв-группа Little Big была основана в 2013 году музыкантом и блогером Ильей Прусикиным и режиссером Алиной Пязок. У канала группы на ютьюбе на данный момент 6,93 млн подписчиков, у аккаунта в инстаграме — 950 тысяч.

Наибольшую известность Little Big принесла песня Uno, с которой группа должна была выступать в 2020 году на «Евровидении». У клипа на эту песню — 250 млн просмотров на официальном канале конкурса Eurovision Song Contest. Также клип на Skibidi, еще одну песню группы, набрал на ютьюбе более полумиллиарда просмотров.

О коллаборации музыкального коллектива и бренда обуви Crocs СМИ стало известно в июне 2021 года. В совместный проект вошли две пары сабо — в розовом и черном цветах.

Коллаборация Crocs x Little Big

Оба вида сабо декорированы шипами и джибитсами (*съемные украшения-значки, которые создаются специально для Crocs) в форме головы мишки. Значок выполнен в «мультяшном» стиле и является отсылкой на татуировку Прусикина во всю спину.

Лимитированная коллекция стала доступна к покупке 22 июня на официальном сайте Crocs. Стоимость пары обуви: 5999 рублей за розовые и 6999 рублей за черные сабо. Сейчас коллекция полностью распродана.

По словам Ирины Максимовой, директора по развитию ключевых категорий Lamoda, Crocs этой коллаборации были распроданы в интернет-магазине за считанные часы.

Настя Ивлеева — блогер, телеведущая и актриса. Наиболее известна благодаря инстаграму — у ее официального аккаунта 19 млн подписчиков — и как ведущая тревел-программы «Орел и решка» на телеканале «Пятница!».

В апреле 2021 года стало известно, что Настя планирует выпускать чипсы под собственным брендом Easy Peasy. Сейчас снеки уже в продаже — с пятью разными вкусами.

23 сентября в своем аккаунте в инстаграм сеть пиццерий Domino’s сообщила о коллаборации с Ивлеевой: с 22 сентября в пиццериях сети появились две новые пиццы, сверху покрытые чипсами Easy Peasy. Пиццы получили название «Чикен а-ля Хрен» и «Огуречный Расколбас».

Пицца Dominos «Огуречный Расколбас»

Обе пиццы и чипсы с этими вкусами до сих пор доступны к заказу на сайте Domino’s. Стоимость пицц начинается от 699 рублей, пачку чипсов можно купить за 149 рублей.

В своем аккаунте Domino’s вел активную пиар-кампанию этой коллаборации — с 23 сентября по 30 октября вышло минимум 12 постов с упоминанием этих пицц и чипсов Easy Peasy. Однако интереса СМИ этот проект не вызвал.

Даня Милохин — один из самых высокооплачиваемых тиктокеров по версии Forbes, в аккаунте блогера в тиктоке 15,9 млн подписчиков, еще 3,5 млн — в инстаграм-аккаунте.

Милохин также известен как музыкант и рэп-исполнитель — за последние два года у Дани вышло несколько совместных треков и клипов с Николаем Басковым, рок-группой «Мумий Тролль» и рэпером Escape.

О коллаборации крупнейшей корпорации в сфере общественного питания McDonald’s с российскими звездами Настей Ивлеевой и Даней Милохиным бренд объявил 6 сентября 2021 года.

Кадр из рекламного ролика маккомбо Ивлеевой и Милохина

В «МакКомбо» тиктокера стоимостью в 199 рублей вошли снэкбокс с крыльями, средний холодный напиток и два соуса — сырный и сладкий чили.

Бренд также запустил челлендж в тикток #СъемМакКомбо — авторы самых креативных роликов могли выиграть футболку дизайна коллаборации корпорации и Милохина. Акция длилась шесть дней — с 4 по 10 октября, ролики с этим хэштегом набрали более 2 млрд просмотров.

В «МакКомбо» Насти Ивлеевой вошли бигмак, картошка фри, холодный напиток и карамельное мороженое — среднее комбо стоило 229 рублей. Акция длилась с 6 сентября по 17 октября.

Оба «МакКомбо» уже не доступны для заказа. Наборы блогеров превысили план продаж в три раза: за время акции было куплено более 4,5 млн комбо.

Алишер Моргенштерн — российский рэп-исполнитель и шоумен, ставший самым прослушиваемым музыкантом на стриминговом сервисе Spotify в 2021 году. В 2020 году попал в список «40 самых успешных звезд России до 40 лет» по версии Forbes, заняв там 21-ю строчку. Его годовой доход на тот момент оценивался в $1,5 млн.

Рэпер известен своим эпатажным поведением и внешним видом, а также множественными музыкальными коллаборациями с такими исполнителями, как Егор Крид, Клава Кока, Элджей, «Руки вверх!» и другими.

«Клип за десять лямов»

В 2021 году «Альфа-банк» вел активную пиар-кампанию, привлекая к участию в ней медийных личностей. Так, например, Евгений Понасенков, российский публицист и блогер, записал 45-минутный ролик под названием «Операция-Эстетизация „Альфа“». В видео блогер не только устраивает экскурсию по офису банка, но и делится своими политическими и экономическими наблюдениями и призывает участвовать в розыгрыше призов.

В конце 2020 года Моргенштерн снял для «Альфа-банка» «Клип за десять лямов». На момент написания текста у видео на ютьюбе уже 24 млн просмотров.

15 марта пиар-кампания банка получила новую широкую огласку в СМИ — на этот раз «Альфа-банк» объявил, что назначил Моргенштерна директором по работе с молодежью.

В этот же период банк запустил акцию «Делай деньги с Альфа-картой». Пользователи, которые заказали новую карту в период с 11 по 16 мая, могли участвовать в закрытых конкурсах от рэпера, а после первой покупки получить кэшбеком 500 рублей.

Моргенштерн на дропе моргенбоксов. Источник: Lenta.ru

Помимо этого «Альфа-банк» и Моргенштерн выпустили 499 «моргенбоксов» — в них вошли маска, черный лак, носки, стикеры и беруши. 11 мая в одном из офисов состоялся «дроп» 499 лимитированных худи и «моргенбоксов». Событие вызвало ажиотаж и привлекло множество желающих приобрести продукты коллаборации.

31 мая «Альфа-банк» объявил о завершении кампании с рэпером. По словам Владимира Верхошинского, главного управляющего директора «Альфа-банка», за время ее проведения банк выпустил 162 тысячи новых цифровых карт.

Интересно, что сейчас «Альфа-банк» начал сотрудничество с Даней Милохиным — и уже купил у него рекламную интеграцию в совместном клипе с Николаем Басковым «Дико влюблены».

Мнения экспертов

Майя Москвичева, генеральный директор лицензионного агентства «Мармелад Медиа»

Коллаборации нужны, чтобы поддерживать живой интерес у аудитории. Их не должно быть слишком много, но проекты должны быть качественными и соответствовать миссии бренда.

Помимо этого, чтобы оставаться актуальным, свежим, а в будущем стать частью культурного кода, необходимо работать со взрослой аудиторией. В частности, и через коллаборации, которые открывают новые возможности для общения с разными ее сегментами.

Лет через 10-20 те, кто сейчас совсем маленький, будут покупать продукцию со «Смешариками» уже своим детям, а мы обеспечим связь поколений. По этому сценарию живут многие вечнозеленые бренды.

Творческие коллаборации довольно сложны в исполнении и согласовании всех деталей. Мы находимся в одном медиаполе, наблюдаем за происходящим, реагируем на тренды. В какой-то момент интересы разных людей совпадают — и получается сильный проект. Обычно он случается, когда обе стороны хорошо понимают свои интересы и умеют планировать, сотрудничать.

Мы любим качественные идеи, продукты, инновации. Если мы понимаем, что нашу аудиторию новый сервис или продукт может заинтересовать, мы открыты к сотрудничеству, в том числе и с молодыми брендами.

Тамара Шайдулина, менеджер по партнерским проектам «Додо Пицца»

Коллаборации можно делать просто для того, чтобы был инфоповод, чтобы СМИ про вашу компанию написали.

Другой путь — это провести комплексный анализ аудитории, понять, кто ваш клиент, что ему интересно, на каком языке он общается. Последнее как раз поможет выстроить верную кампанию. Нам ближе второй путь.

Нужно ставить себе четкую цель, понимать, какие кейсы требуются компании и клиентам. Сделать коллаборацию для максимально широкой аудитории довольно сложно, поэтому мы предпочитаем «выстреливать» точечно, сфокусировав внимание каждый раз на каком-то одном интересе.

Еще крайне важно все свои идеи тестировать на фокус-группе. Когда мы запускали коллаборацию для детей, мы приглашали семьи с детьми. Это помогло нам оценить, понравится ли детям специальная форма пиццы, как на это будут реагировать родители.

Я думаю, что мы готовы работать с брендами и компаниями, которые, может, и не столь известны среди широкой аудитории, но при этом ценятся нашей ЦА.

Наталья Гладыш, сооснователь К917.Studio

Коллаборации особенно важны для небольших компаний, у которых нет серьезных бюджетов на продвижение. У вас появится доступ к лидерам мнений партнера, к которым не так просто попасть даже на коммерческой основе. Вдобавок коллаборации позволяют начать работать с труднодоступной аудиторией и формировать лояльность к вашему продукту на другом поле.

Вот несколько советов, которые помогут выбрать правильного партнера и запустить удачный проект:

Подумайте в сторону дополнительных услуг, которые помогут улучшить качество обслуживания ваших клиентов, Создавайте искусственный дефицит, Совмещайте несколько трендов и создавайте новые.

Другие советы по запуску коллабораций читайте в материале: Как продвигать бренды через коллаборации и спецпроекты.

Все изображения взяты из официальных пресс-релизов или с сайтов брендов