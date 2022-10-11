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VPN-приложения для доступа к российским сервисам за границей

Списки и рейтинги
Полина Соломенцева
Полина Соломенцева

Редактор отдела интервью и лонгридов

Полина Соломенцева

7 октября пользователи «Сбера», находящиеся за рубежом, пожаловались на невозможность зайти на сайт и в приложение банка. Со сбоями также столкнулись клиенты ВТБ, «Открытия», ПСБ, «Альфа-Банка», «Тинькофф банка» и «Новикомбанка». При этом ограничения в работе коснулись и тех, кто находился на территории «дружественных» стран.

Ранее за границей перестали работать (или работают с сильными сбоями) государственные сервисы — Госуслуги, сайт РЖД, налоговой, «Почты России» и так далее. С марта для находящихся в «недружественных» странах также не доступны к просмотру фильмы на «Кинопоиске».

Обойти ограничения в работе опять помогает VPN — только в этот раз меняющий IP-адрес на российский. Мы попросили читателей RB поделиться своим опытом, изучили предложения на маркетплейсах приложений и публикуем подборку таких VPN с российским IP.

VPN-приложения для доступа к российским сервисам за границей

Содержание:

 

VPN Russia

 

Плюсы: 

  • Хороший пользовательский рейтинг (оценка — 4.1);
  • Бесплатный (для России тоже);
  • Множество серверов в России;
  • Простая, интуитивно понятная установка и работа с приложением;
  • По отзывам пользователей — достаточно быстрый;

Минусы:

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте
  • Навязчивая реклама;
  • Есть жалобы на сбои в подключении;
  • Только для Android.

 

VPN RedCat


Плюсы:

  • Популярный (более миллиона скачиваний. Оценка в AppStore — 4.7, в Google Play — 3.9);
  • Простая, интуитивно понятная установка и работа с приложением;
  • Доступно и для iOS, и для Android;
  • Высокий уровень работы поддержки;
  • Сервера в большинстве стран бесплатные;
  • Рекомендуют наши читатели.

Минусы:

  • Нет версии для ПК;
  • Навязчивая реклама;
  • Есть жалобы на сбои и нестабильное подключение;
  • Российский IP-адрес — только в премиум-версии;
  • Небольшое количество стран относительно других сервисов.

Стоимость: 549 рублей в месяц (169 руб. в неделю) за премиум-версию.


Windscribe


Плюсы: 

  • Популярный (более 10 млн скачиваний только в Google Play);
  • Помимо шифрования адреса сервис также блокирует рекламу;
  • Доступно для iOS, Android, Windows, Mac, Linux и как расширения Chrome и Firefox;
  • Серверы в 63 странах;
  • Есть бесплатная версия.

Минусы:

  • Низкие оценки пользователей — 3.4 в Google Play и 3.7 в AppStore;
  • Многие пользователи жалуются на большое количество багов и нестабильную работу;
  • Российский IP-адрес только в платной версии.

Стоимость: $9 в месяц за pro-версию

 

CyberGhost


Плюсы:

  • Популярный (более 10 млн скачиваний только в Google Play);
  • Самое большое количество совместимых ОС среди всех сервисов (этот VPN можно подключить даже для Apple и Samsung TV, а также Playstation и Xbox);
  • Серверы в 90 странах;
  • 127 серверов в России;
  • Есть бесплатный пробный период;
  • Рекомендуют наши читатели.

Минусы:

  • Огромное количество негативных отзывов от пользователей из России (рейтинг в Google Play — 2.2);
  • Российский IP-адрес только в платной версии;
  • Дороже аналогичных предложений.

Стоимость: $13 в месяц или $4,3 в месяц при годовой подписке

 

Star VPN


Плюсы:

  • Популярный (более миллиона скачиваний в Google Play);
  • Одна учетная запись может быть использована на 6 разных устройствах;
  • Доступно для iOS, Mac, Android, Windows;
  • Хороший пользовательский рейтинг (4.0 в Google Play и 4.6 в AppStore);
  • Рекомендуют наши читатели.

Минусы:

  • Небольшое количество стран;
  • Только платная версия.

Стоимость: $10 в месяц или $3 в месяц при покупке годовой подписки

 

Planet Free VPN


Плюсы:

  • Отличный пользовательский рейтинг (4.8 — в AppStore, 4.9 — в Google Play);
  • Простая, интуитивно понятная установка и работа с приложением;
  • Бесплатная версия с доступом к серверам из пяти стран;
  • Сервера в 50 странах;
  • Доступно для iOS, Mac, Android, Windows и как расширения в поисковиках;
  • Одновременная поддержка до 10 устройств.

Минусы:

  • Российский IP-адрес только в платной версии.

Стоимость: 10$ в месяц или единоразово $100 за четыре года подписки

 

VPN Beaver


Плюсы:

  • Популярный (более миллиона скачиваний в Google Play);
  • Простая, интуитивно понятная установка и работа с приложением;
  • Хороший пользовательский рейтинг (4.0 в Google Play и 4.4 в AppStore);
  • Доступно и для iOS и для Android;
  • Приложение полностью бесплатное (в том числе и доступ к российским серверам);
  • Рекомендуют наши читатели.

Минусы:

  • Нет версии для ПК;
  • Небольшое количество стран;
  • Есть жалобы на нестабильную работу и подключение, а также на навязчивую рекламу.

 

PrivateVPN


Плюсы:

  • Хороший пользовательский рейтинг (4.7 в AppStore и 4.2 в Google Play);
  • Пользователи отмечают хорошую скорость;
  • Сервера в 63 странах;
  • Поддержка всех платформ ОС;
  • Одновременная поддержка до 10 устройств.

Минусы:

  • Есть жалобы на нестабильную работу и подключение;
  • Необходима регистрация;
  • Только платная версия;
  • Всего два российских сервера.

Стоимость: $9,9 в месяц или $18 за три месяца

 

Red Shield VPN


Плюсы:

  • Доступно для iOS, Android, Windows, Mac, Linux;
  • Одновременная поддержка до 10 устройств;
  • Дешевле остальных;
  • Хороший пользовательский рейтинг (4.2 в AppStore и 4.0 в Google Play);
  • Простая, интуитивно понятная установка и работа с приложением;
  • Пользователи отмечают высокую скорость;
  • Рекомендуют наши читатели.

Минусы:

  • Только платная версия;
  • Есть жалобы на нестабильную работу и подключение.

Стоимость: $6 за один месяц или $26 за полгода

 

ZenMate


Плюсы:

  • Очень популярный (больше пяти миллионов скачиваний только в Google Play);
  • Доступно для iOS, Mac, Android, Windows и как расширения в поисковиках;
  • Хороший пользовательский рейтинг в AppStore — 4.2;
  • Серверы в 81 стране;
  • 60 серверов в России;
  • Рекомендуют наши читатели;
  • Есть бесплатная пробная версия.

Минусы:

  • Плохой пользовательский рейтинг в Google Play — 2.4;
  • Российский IP-адрес только в платной версии;
  • Многие пользователи жалуются на проблемы с подключением и сбои в работе.

Стоимость: $11 в месяц или $54 за год

 

Поможет ли VPN решить проблему блокировок: мнение экспертов

 

 Виталий Янко

Виталий Янко, основатель ExportNow и SPB Founders


Я как основатель Go Global маркетингового бюро работаю с несколькими разработчиками VPN, и многие из них видят для себя Россию как довольно большой рынок сбыта. 

Тариф «эмигрантский» начал появляться у многих и с марта 2022 года, и с этого сентября. По факту, это просто дополнительные серверы на территории России, которые обеспечивают защиту трафика и делают IP-адрес российским для самого банка, Госуслуг или стриминга с лицензией на контент внутри страны.

Случаев, чтобы заявленный сервер не работал, в октябре я практически не встречал. Поэтому смело используйте платные VPN.

Из моих предпочтений — это VPN от авторов блокировщика рекламы Adguard и PureVPN (но в России второй работает только P2P, в режиме передачи трафика между местными жителями). 

VPN на рынке много, друзья в Казахстане находили даже бесплатные, но без гарантии качества и того, что ваши данные не продают рекламодателям.

 

 Дмитрий Кузеванов

Дмитрий Кузеванов, технический директор «Азбуки вкуса»


VPN-сервис с российским IP-адресом может помочь обойти блокировку, но такой обход не будет гарантировано постоянно работать. 

Все IP-адреса принадлежат определенной автономной сети (AS), она же принадлежит определенной организации.

Есть общедоступные справочники автономных сетей, по которым можно получить достаточно достоверную информацию о типе организации, например — интернет-провайдер, хостинг-провайдер, государственная/учебная организация.

Вероятнее всего, VPN-сервис будет иметь соответствующий тип хостинг-провайдера, а легитимные запросы от пользователей в большинстве идут из автономных сетей интернет-провайдеров. 

Поэтому, если говорить о банковских приложениях, блокировка VPN-сервисов — это вопрос времени и желания службы безопасности банка.



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