VPN-приложения для доступа к российским сервисам за границей
7 октября пользователи «Сбера», находящиеся за рубежом, пожаловались на невозможность зайти на сайт и в приложение банка. Со сбоями также столкнулись клиенты ВТБ, «Открытия», ПСБ, «Альфа-Банка», «Тинькофф банка» и «Новикомбанка». При этом ограничения в работе коснулись и тех, кто находился на территории «дружественных» стран.
Ранее за границей перестали работать (или работают с сильными сбоями) государственные сервисы — Госуслуги, сайт РЖД, налоговой, «Почты России» и так далее. С марта для находящихся в «недружественных» странах также не доступны к просмотру фильмы на «Кинопоиске».
Обойти ограничения в работе опять помогает VPN — только в этот раз меняющий IP-адрес на российский. Мы попросили читателей RB поделиться своим опытом, изучили предложения на маркетплейсах приложений и публикуем подборку таких VPN с российским IP.
Содержание:
- VPN Russia;
- VPN RedCat;
- Windscribe;
- CyberGhost;
- Star VPN;
- Planet Free VPN;
- VPN Beaver;
- Private VPN;
- Red Shield VPN;
- ZenMate;
- Поможет ли VPN решить проблему блокировок: мнение экспертов.
VPN Russia
Плюсы:
- Хороший пользовательский рейтинг (оценка — 4.1);
- Бесплатный (для России тоже);
- Множество серверов в России;
- Простая, интуитивно понятная установка и работа с приложением;
- По отзывам пользователей — достаточно быстрый;
Минусы:
- Навязчивая реклама;
- Есть жалобы на сбои в подключении;
- Только для Android.
VPN RedCat
Плюсы:
- Популярный (более миллиона скачиваний. Оценка в AppStore — 4.7, в Google Play — 3.9);
- Простая, интуитивно понятная установка и работа с приложением;
- Доступно и для iOS, и для Android;
- Высокий уровень работы поддержки;
- Сервера в большинстве стран бесплатные;
- Рекомендуют наши читатели.
Минусы:
- Нет версии для ПК;
- Навязчивая реклама;
- Есть жалобы на сбои и нестабильное подключение;
- Российский IP-адрес — только в премиум-версии;
- Небольшое количество стран относительно других сервисов.
Стоимость: 549 рублей в месяц (169 руб. в неделю) за премиум-версию.
Windscribe
Плюсы:
- Популярный (более 10 млн скачиваний только в Google Play);
- Помимо шифрования адреса сервис также блокирует рекламу;
- Доступно для iOS, Android, Windows, Mac, Linux и как расширения Chrome и Firefox;
- Серверы в 63 странах;
- Есть бесплатная версия.
Минусы:
- Низкие оценки пользователей — 3.4 в Google Play и 3.7 в AppStore;
- Многие пользователи жалуются на большое количество багов и нестабильную работу;
- Российский IP-адрес только в платной версии.
Стоимость: $9 в месяц за pro-версию
CyberGhost
Плюсы:
- Популярный (более 10 млн скачиваний только в Google Play);
- Самое большое количество совместимых ОС среди всех сервисов (этот VPN можно подключить даже для Apple и Samsung TV, а также Playstation и Xbox);
- Серверы в 90 странах;
- 127 серверов в России;
- Есть бесплатный пробный период;
- Рекомендуют наши читатели.
Минусы:
- Огромное количество негативных отзывов от пользователей из России (рейтинг в Google Play — 2.2);
- Российский IP-адрес только в платной версии;
- Дороже аналогичных предложений.
Стоимость: $13 в месяц или $4,3 в месяц при годовой подписке
Star VPN
Плюсы:
- Популярный (более миллиона скачиваний в Google Play);
- Одна учетная запись может быть использована на 6 разных устройствах;
- Доступно для iOS, Mac, Android, Windows;
- Хороший пользовательский рейтинг (4.0 в Google Play и 4.6 в AppStore);
- Рекомендуют наши читатели.
Минусы:
- Небольшое количество стран;
- Только платная версия.
Стоимость: $10 в месяц или $3 в месяц при покупке годовой подписки
Planet Free VPN
Плюсы:
- Отличный пользовательский рейтинг (4.8 — в AppStore, 4.9 — в Google Play);
- Простая, интуитивно понятная установка и работа с приложением;
- Бесплатная версия с доступом к серверам из пяти стран;
- Сервера в 50 странах;
- Доступно для iOS, Mac, Android, Windows и как расширения в поисковиках;
- Одновременная поддержка до 10 устройств.
Минусы:
- Российский IP-адрес только в платной версии.
Стоимость: 10$ в месяц или единоразово $100 за четыре года подписки
VPN Beaver
Плюсы:
- Популярный (более миллиона скачиваний в Google Play);
- Простая, интуитивно понятная установка и работа с приложением;
- Хороший пользовательский рейтинг (4.0 в Google Play и 4.4 в AppStore);
- Доступно и для iOS и для Android;
- Приложение полностью бесплатное (в том числе и доступ к российским серверам);
- Рекомендуют наши читатели.
Минусы:
- Нет версии для ПК;
- Небольшое количество стран;
- Есть жалобы на нестабильную работу и подключение, а также на навязчивую рекламу.
PrivateVPN
Плюсы:
- Хороший пользовательский рейтинг (4.7 в AppStore и 4.2 в Google Play);
- Пользователи отмечают хорошую скорость;
- Сервера в 63 странах;
- Поддержка всех платформ ОС;
- Одновременная поддержка до 10 устройств.
Минусы:
- Есть жалобы на нестабильную работу и подключение;
- Необходима регистрация;
- Только платная версия;
- Всего два российских сервера.
Стоимость: $9,9 в месяц или $18 за три месяца
Red Shield VPN
Плюсы:
- Доступно для iOS, Android, Windows, Mac, Linux;
- Одновременная поддержка до 10 устройств;
- Дешевле остальных;
- Хороший пользовательский рейтинг (4.2 в AppStore и 4.0 в Google Play);
- Простая, интуитивно понятная установка и работа с приложением;
- Пользователи отмечают высокую скорость;
- Рекомендуют наши читатели.
Минусы:
- Только платная версия;
- Есть жалобы на нестабильную работу и подключение.
Стоимость: $6 за один месяц или $26 за полгода
ZenMate
Плюсы:
- Очень популярный (больше пяти миллионов скачиваний только в Google Play);
- Доступно для iOS, Mac, Android, Windows и как расширения в поисковиках;
- Хороший пользовательский рейтинг в AppStore — 4.2;
- Серверы в 81 стране;
- 60 серверов в России;
- Рекомендуют наши читатели;
- Есть бесплатная пробная версия.
Минусы:
- Плохой пользовательский рейтинг в Google Play — 2.4;
- Российский IP-адрес только в платной версии;
- Многие пользователи жалуются на проблемы с подключением и сбои в работе.
Стоимость: $11 в месяц или $54 за год
Поможет ли VPN решить проблему блокировок: мнение экспертов
Виталий Янко, основатель ExportNow и SPB Founders
Я как основатель Go Global маркетингового бюро работаю с несколькими разработчиками VPN, и многие из них видят для себя Россию как довольно большой рынок сбыта.
Тариф «эмигрантский» начал появляться у многих и с марта 2022 года, и с этого сентября. По факту, это просто дополнительные серверы на территории России, которые обеспечивают защиту трафика и делают IP-адрес российским для самого банка, Госуслуг или стриминга с лицензией на контент внутри страны.
Случаев, чтобы заявленный сервер не работал, в октябре я практически не встречал. Поэтому смело используйте платные VPN.
Из моих предпочтений — это VPN от авторов блокировщика рекламы Adguard и PureVPN (но в России второй работает только P2P, в режиме передачи трафика между местными жителями).
VPN на рынке много, друзья в Казахстане находили даже бесплатные, но без гарантии качества и того, что ваши данные не продают рекламодателям.
Дмитрий Кузеванов, технический директор «Азбуки вкуса»
VPN-сервис с российским IP-адресом может помочь обойти блокировку, но такой обход не будет гарантировано постоянно работать.
Все IP-адреса принадлежат определенной автономной сети (AS), она же принадлежит определенной организации.
Есть общедоступные справочники автономных сетей, по которым можно получить достаточно достоверную информацию о типе организации, например — интернет-провайдер, хостинг-провайдер, государственная/учебная организация.
Вероятнее всего, VPN-сервис будет иметь соответствующий тип хостинг-провайдера, а легитимные запросы от пользователей в большинстве идут из автономных сетей интернет-провайдеров.
Поэтому, если говорить о банковских приложениях, блокировка VPN-сервисов — это вопрос времени и желания службы безопасности банка.
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