7 октября пользователи «Сбера», находящиеся за рубежом, пожаловались на невозможность зайти на сайт и в приложение банка. Со сбоями также столкнулись клиенты ВТБ, «Открытия», ПСБ, «Альфа-Банка», «Тинькофф банка» и «Новикомбанка». При этом ограничения в работе коснулись и тех, кто находился на территории «дружественных» стран.

Ранее за границей перестали работать (или работают с сильными сбоями) государственные сервисы — Госуслуги, сайт РЖД, налоговой, «Почты России» и так далее. С марта для находящихся в «недружественных» странах также не доступны к просмотру фильмы на «Кинопоиске».

Обойти ограничения в работе опять помогает VPN — только в этот раз меняющий IP-адрес на российский. Мы попросили читателей RB поделиться своим опытом, изучили предложения на маркетплейсах приложений и публикуем подборку таких VPN с российским IP.

VPN-приложения для доступа к российским сервисам за границей