Запрет на популяризацию VPN: суть закона и его ограничения
С 2025 года регулирование VPN сервисов в России вышло на новый уровень — власти ужесточили контроль над их популяризацией, ввели жёсткие критерии блокировок и установили штрафы за нарушения.
Запрет коснулся не только рекламы, но и любых материалов, косвенно связанных с обходом цензуры — от инструкций до упоминания преимуществ таких сервисов.
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Ответственность за рекламу VPN сервисов: новые нормы законодательства
VPN — технология, создающая защищённый «тоннель» для интернет-трафика, предназначенная для изоляции данных пользователя от общего потока. Сведения шифруются, за счет чего реальное местоположение устройства маскируется.
При подключении запрос проходит через цепочку серверов, расположенных в разных странах. Информация превращается в закодированный сигнал, который невозможно расшифровать без ключа.
Даже при перехвате данных злоумышленники или интернет-провайдеры увидят только бессмысленный набор данных. Например, житель Москвы, выбирая сервер в Армении, «маскирует» свой IP-адрес под армянский. Это позволяет получать доступ к региональному контенту, недоступному из России.
С 1 марта 2024 года в России начал действовать новый закон, который существенно ограничивает возможности использования и запрещающий продвижение VPN-технологий.
Речь идёт не только о прямой рекламе, но и о любых упоминаниях, которые могут заинтересовать людей в использовании таких сервисов.
Например, если блогер в своём видео рассказывает, как с помощью VPN посмотреть иностранный сериал, или интернет-магазин предлагает «обойти блокировку мессенджера» — теперь это будет считается нарушением.
Что конкретно попадает под запрет на рекламу и популяризацию VPN-сервисов:
- Советы по выбору «самого быстрого VPN для соцсетей».
- Обзоры программ с инструкциями типа «5 шагов для настройки».
- Даже косвенные фразы вроде «откройте недоступный контент».
- Ссылки на сайты с подборками из нескольких VPN сервисов.
Государство объясняет эти меры борьбой с киберпреступностью и усилением безопасности пользователей.
Однако эксперты обращают внимание на другую сторону закона: все разрешённые VPN теперь обязаны подключаться к системе ФГИС.
Это означает, что провайдеры должны проверять интернет-трафик пользователей и блокировать доступ к ресурсам из чёрного списка Роскомнадзора. По сути, такие «одобренные» VPN теряют основной смысл использования — они становятся фильтром, а не обычным средством для свободного доступа.
В связи с этим компаниям придётся пересмотреть свои IT-стратегии. В частности, при использовании компаниями VPN, чтобы защитить данные сотрудников в публичных сетях — закон не будет нарушен.
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Но если в чате техподдержки опубликовать мануал «Как через корпоративный VPN зайти на заблокированный сайт», это станет нарушением.
Чтобы избежать проблем, юристы советуют:
- Проверить все инструкции и рекламные материалы — удалить любые намёки на обход блокировок.
- Запросить у VPN-провайдера документы о подключении к ФГИС.
- Обучить сотрудников — даже случайный пост в соцсетях о «полезных функциях VPN» может привести к серьезному штрафу.
Некоторые компании уже столкнулись с последствиями введения новых правовых норм. К примеру, интернет-магазин предлагал покупателям VPN как «ключ к мировому ассортименту».
После проверки Роскомнадзора сайт получил требование удалить эту информацию. При повторном нарушении владельцу грозит штраф до 700 тыс. рублей, а при систематических случаях ресурс могут заблокировать.
При этом технология VPN сама по себе не запрещена. Её можно использовать для:
- Защиты банковских операций в кафе.
- Удалённого подключения к рабочему серверу.
- Организации корпоративной сети между филиалами.
Главное — не позиционировать эти решения как способ доступа к ограниченному контенту. Многие организации уже перестраивают коммуникацию: вместо «обхода блокировок» пишут о «повышении кибербезопасности» и «защите персональных данных».
Что считается рекламой VPN
Новые правила трактуют понятие «реклама VPN» максимально широко. Запрету подвержены не только прямые призывы купить подписку, но и любые материалы, которые могут заинтересовать людей в использовании этих сервисов для обхода блокировок.
К категориям, которые теперь нельзя публиковать, относятся:
- Любые инструкции по настройке. Если пользователь рассказывает в соцсетях, как установить VPN, чтобы открыть заблокированный Instagram или Facebook (запрещены в РФ), это нарушение. Даже без упоминания конкретных сервисов. Например, пост «5 шагов для доступа к иностранным сайтам» теперь рискован.
- Сравнения и обзоры. Фразы похожие на «Этот VPN быстрее открывает YouTube» или «Топ-10 сервисов для соцсетей» попадают под запрет. Роскомнадзор считает такие материалы скрытой рекламой.
- Косвенные упоминания. Под запрет попали даже нейтральные формулировки, например: «обход региональных ограничений» или «открывайте недоступные сайты».
- Контекстная реклама. Объявления с ключами «VPN для Netflix» теперь вне закона. Поисковики обязаны фильтровать такие запросы. Например, если в блоге компании размещён материал о том, как с помощью VPN получить доступ к зарубежным платформам, это может быть расценено как нарушение закона. Даже контекстная реклама с упоминанием VPN в поисковиках или на сайтах теперь под запретом.
Для малого и среднего бизнеса важно учитывать эти изменения при планировании контента и рекламных кампаний. Если компания использует VPN-сервисы в своей работе, стоит избегать публичного обсуждения их функционала в контексте обхода блокировок.
Ограничения и блокировки VPN в России
В 2025 году российские власти продолжили ужесточать контроль над интернетом, усиливая борьбу с VPN сервисами. Роскомнадзор активно блокирует приложения, которые позволяют обходить ограничения.
Например, только за март 2025 года ведомство потребовало удалить 47 VPN-приложений из магазина приложений Google Play. Эти действия стали частью крупнейшей кампании за последние полгода.
Для анализа трафика провайдеры используют Deep Packet Inspection (DPI) — систему, которая сканирует данные в режиме реального времени, выявляя признаки использования VPN.
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Это позволяет блокировать даже зашифрованные соединения. В марте 2025 года Роскомнадзор начал вводить массовое ограничение на IP-адреса Cloudflare — инфраструктурного гиганта, на котором работают многие VPN-сервисы. Это привело к сбоям в работе TikTok, Twitch, Epic Games и других платформ.
Стоит отметить, что сервисы, которые подключаются к государственной системе ФГИС (Федеральная государственная информационная система), могут работать легально. Однако их эффективность для обхода блокировок снижена, так как они обязаны соблюдать требования цензуры.
Ответственность за нарушение закона о запрете популяризации VPN
Штрафы за рекламу или популяризацию VPN-сервисов варьируются в зависимости от категории нарушителя:
- Физические лица могут получить штраф от 50 до 200 тыс. рублей. При повторных нарушениях сумма увеличивается до 500 тыс. рублей, а в случае доказанного распространения запрещённого контента — до 2 лет лишения свободы по статье 272 УК РФ.
- Должностные лица (например, администраторы сайтов) рискуют заплатить от 200 до 800 тыс. рублей.
- Юридические лица могут столкнуться со штрафами: от 800 тыс. до 4 млн рублей или 8% от годовой выручки. Для IT-компаний с оборотом свыше 500 млн рублей санкции могут достигать 10% дохода.
Например, если компания разместит на своём сайте инструкцию по использованию ВПН для доступа к заблокированным ресурсам, это может привести не только к штрафу, но и к блокировке самого сайта.
Важно! Даже легальное использование VPN требует осторожности. Например, сотрудник, подключившийся через сертифицированный VPN-сервис к заблокированному ресурсу, может спровоцировать проверку всей компании.
Внедрение многоуровневого контроля доступа и обучение сотрудников цифровой гигиене снижают такие риски на 67%, согласно исследованию «РосБизнесКонсалтинга» за 2024 год.
Риски возрастают для тех, кто использует нелегальные или неподключенные к ФГИС VPN-сервисы. В таком случае возможны проблемы с доступом к необходимым инструментам и перебои в работе.
Чтобы избежать штрафов и других последствий, бизнесу важно соблюдать законодательство: не публиковать контент, который может быть расценён как реклама или популяризация таких инструментов, а также регулярно отслеживать изменения в нормативной базе.
Фото на обложке: Melnikov Dmitriy / Shutterstock
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