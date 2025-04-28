Запрет на популяризацию VPN: суть закона и его ограничения

Запрет коснулся не только рекламы, но и любых материалов, косвенно связанных с обходом цензуры — от инструкций до упоминания преимуществ таких сервисов.

С 2025 года регулирование VPN сервисов в России вышло на новый уровень — власти ужесточили контроль над их популяризацией, ввели жёсткие критерии блокировок и установили штрафы за нарушения.

Ответственность за рекламу VPN сервисов: новые нормы законодательства

VPN аббр. Virtual Private Network, от англ. «виртуальная частная сеть» — технология, создающая защищённый «тоннель» для интернет-трафика, предназначенная для изоляции данных пользователя от общего потока. Сведения шифруются, за счет чего реальное местоположение устройства маскируется.

При подключении запрос проходит через цепочку серверов, расположенных в разных странах. Информация превращается в закодированный сигнал, который невозможно расшифровать без ключа.

Даже при перехвате данных злоумышленники или интернет-провайдеры увидят только бессмысленный набор данных. Например, житель Москвы, выбирая сервер в Армении, «маскирует» свой IP-адрес под армянский. Это позволяет получать доступ к региональному контенту, недоступному из России.

С 1 марта 2024 года в России начал действовать новый закон, который существенно ограничивает возможности использования и запрещающий продвижение VPN-технологий.

Речь идёт не только о прямой рекламе, но и о любых упоминаниях, которые могут заинтересовать людей в использовании таких сервисов.

Например, если блогер в своём видео рассказывает, как с помощью VPN посмотреть иностранный сериал, или интернет-магазин предлагает «обойти блокировку мессенджера» — теперь это будет считается нарушением.

Что конкретно попадает под запрет на рекламу и популяризацию VPN-сервисов:

Советы по выбору «самого быстрого VPN для соцсетей».

Обзоры программ с инструкциями типа «5 шагов для настройки».

Даже косвенные фразы вроде «откройте недоступный контент».

Ссылки на сайты с подборками из нескольких VPN сервисов.

Государство объясняет эти меры борьбой с киберпреступностью и усилением безопасности пользователей.

Однако эксперты обращают внимание на другую сторону закона: все разрешённые VPN теперь обязаны подключаться к системе ФГИС.

Это означает, что провайдеры должны проверять интернет-трафик пользователей и блокировать доступ к ресурсам из чёрного списка Роскомнадзора. По сути, такие «одобренные» VPN теряют основной смысл использования — они становятся фильтром, а не обычным средством для свободного доступа.

В связи с этим компаниям придётся пересмотреть свои IT-стратегии. В частности, при использовании компаниями VPN, чтобы защитить данные сотрудников в публичных сетях — закон не будет нарушен.

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Но если в чате техподдержки опубликовать мануал «Как через корпоративный VPN зайти на заблокированный сайт», это станет нарушением.

Чтобы избежать проблем, юристы советуют:

Проверить все инструкции и рекламные материалы — удалить любые намёки на обход блокировок. Запросить у VPN-провайдера документы о подключении к ФГИС. Обучить сотрудников — даже случайный пост в соцсетях о «полезных функциях VPN» может привести к серьезному штрафу.

Некоторые компании уже столкнулись с последствиями введения новых правовых норм. К примеру, интернет-магазин предлагал покупателям VPN как «ключ к мировому ассортименту».

После проверки Роскомнадзора сайт получил требование удалить эту информацию. При повторном нарушении владельцу грозит штраф до 700 тыс. рублей, а при систематических случаях ресурс могут заблокировать.

При этом технология VPN сама по себе не запрещена. Её можно использовать для:

Защиты банковских операций в кафе.

Удалённого подключения к рабочему серверу.

Организации корпоративной сети между филиалами.

Главное — не позиционировать эти решения как способ доступа к ограниченному контенту. Многие организации уже перестраивают коммуникацию: вместо «обхода блокировок» пишут о «повышении кибербезопасности» и «защите персональных данных».

Что считается рекламой VPN

Новые правила трактуют понятие «реклама VPN» максимально широко. Запрету подвержены не только прямые призывы купить подписку, но и любые материалы, которые могут заинтересовать людей в использовании этих сервисов для обхода блокировок.

К категориям, которые теперь нельзя публиковать, относятся:

Любые инструкции по настройке. Если пользователь рассказывает в соцсетях, как установить VPN, чтобы открыть заблокированный Instagram или Facebook (запрещены в РФ), это нарушение. Даже без упоминания конкретных сервисов. Например, пост «5 шагов для доступа к иностранным сайтам» теперь рискован. Сравнения и обзоры. Фразы похожие на «Этот VPN быстрее открывает YouTube» или «Топ-10 сервисов для соцсетей» попадают под запрет. Роскомнадзор считает такие материалы скрытой рекламой. Косвенные упоминания. Под запрет попали даже нейтральные формулировки, например: «обход региональных ограничений» или «открывайте недоступные сайты». Контекстная реклама. Объявления с ключами «VPN для Netflix» теперь вне закона. Поисковики обязаны фильтровать такие запросы. Например, если в блоге компании размещён материал о том, как с помощью VPN получить доступ к зарубежным платформам, это может быть расценено как нарушение закона. Даже контекстная реклама с упоминанием VPN в поисковиках или на сайтах теперь под запретом.

Для малого и среднего бизнеса важно учитывать эти изменения при планировании контента и рекламных кампаний. Если компания использует VPN-сервисы в своей работе, стоит избегать публичного обсуждения их функционала в контексте обхода блокировок.

Ограничения и блокировки VPN в России

В 2025 году российские власти продолжили ужесточать контроль над интернетом, усиливая борьбу с VPN сервисами. Роскомнадзор активно блокирует приложения, которые позволяют обходить ограничения.

Например, только за март 2025 года ведомство потребовало удалить 47 VPN-приложений из магазина приложений Google Play. Эти действия стали частью крупнейшей кампании за последние полгода.

Для анализа трафика провайдеры используют Deep Packet Inspection (DPI) — систему, которая сканирует данные в режиме реального времени, выявляя признаки использования VPN.

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Это позволяет блокировать даже зашифрованные соединения. В марте 2025 года Роскомнадзор начал вводить массовое ограничение на IP-адреса Cloudflare — инфраструктурного гиганта, на котором работают многие VPN-сервисы. Это привело к сбоям в работе TikTok, Twitch, Epic Games и других платформ.

Стоит отметить, что сервисы, которые подключаются к государственной системе ФГИС (Федеральная государственная информационная система), могут работать легально. Однако их эффективность для обхода блокировок снижена, так как они обязаны соблюдать требования цензуры.

Ответственность за нарушение закона о запрете популяризации VPN

Штрафы за рекламу или популяризацию VPN-сервисов варьируются в зависимости от категории нарушителя:

Физические лица могут получить штраф от 50 до 200 тыс. рублей. При повторных нарушениях сумма увеличивается до 500 тыс. рублей, а в случае доказанного распространения запрещённого контента — до 2 лет лишения свободы по статье 272 УК РФ.

могут получить штраф от 50 до 200 тыс. рублей. При повторных нарушениях сумма увеличивается до 500 тыс. рублей, а в случае доказанного распространения запрещённого контента — до 2 лет лишения свободы по статье 272 УК РФ. Должностные лица (например, администраторы сайтов) рискуют заплатить от 200 до 800 тыс. рублей.

(например, администраторы сайтов) рискуют заплатить от 200 до 800 тыс. рублей. Юридические лица могут столкнуться со штрафами: от 800 тыс. до 4 млн рублей или 8% от годовой выручки. Для IT-компаний с оборотом свыше 500 млн рублей санкции могут достигать 10% дохода.

Например, если компания разместит на своём сайте инструкцию по использованию ВПН для доступа к заблокированным ресурсам, это может привести не только к штрафу, но и к блокировке самого сайта.

Важно! Даже легальное использование VPN требует осторожности. Например, сотрудник, подключившийся через сертифицированный VPN-сервис к заблокированному ресурсу, может спровоцировать проверку всей компании.

Внедрение многоуровневого контроля доступа и обучение сотрудников цифровой гигиене снижают такие риски на 67%, согласно исследованию «РосБизнесКонсалтинга» за 2024 год.

Риски возрастают для тех, кто использует нелегальные или неподключенные к ФГИС VPN-сервисы. В таком случае возможны проблемы с доступом к необходимым инструментам и перебои в работе.

Чтобы избежать штрафов и других последствий, бизнесу важно соблюдать законодательство: не публиковать контент, который может быть расценён как реклама или популяризация таких инструментов, а также регулярно отслеживать изменения в нормативной базе.

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