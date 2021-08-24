Кто делает бренды заметными: СМО компаний с оценкой от $100 млн
Одна из главных задач команды RB.RU — развивать предпринимательское и деловое комьюнити. Нам нравится открывать новые имена, исследовать рынки и рассказывать о талантливых людях.
За успехом больших брендов с миллиардной оценкой стоят профессионалы, которые привыкли работать на результат. Для этой подборки мы изучили опыт, карьерный путь и основные достижения директоров по маркетингу успешных российских ИТ-компаний.
Дисклеймер: для работы над материалом мы опросили топ-30 крупнейших компаний рунета по версии Forbes. В подборке представлены СМО, которые согласились принять участие в проекте. Это не рейтинг, а попытка рассказать больше о профессии и ее лицах.
- hh.ru, Ольга Мец, глава маркетинговых и PR-коммуникаций
- Avito, Игорь Макаров, коммерческий директор
- Ozon, Олег Дорожок, директор по маркетингу и монетизации
- Mail.ru Group, Ирина Каширина, директор по стратегическому маркетингу и коммуникациям
- «Нетология», Ирина Семенок, директор по маркетингу
- SuperJob, Элла Губарева, заместитель генерального директора по маркетингу и аналитике
- TalentTech, Светлана Гришина, директор по маркетингу
- «Контур», Любовь Смертина, руководитель управления маркетингом
- MEGOGO, София Филиппова, директор по маркетингу
- «ЛитРес», Ирина Грааф, заместитель генерального директора по стратегическому маркетингу и развитию группы компании
- «Фоксфорд», Диана Змиенко, руководитель отдела маркетинга
Ольга Мец, глава маркетинговых и PR-коммуникаций
Профессиональный опыт
Ольга более 10 лет возглавляет отдел маркетинга в компании. До этого руководила маркетингом в Adobe Systems Inc. (Россия и СНГ), где более четырех лет занималась ведением коммуникационной и партнерской деятельности.
Основные задачи
- Участие в налаживании и расширении партнерских связей;
- Реализация коммуникационных и маркетинговых стратегий и инициатив;
- Управление репутацией компании.
Проекты и достижения
- Вывод портала hh.ru в топ-3 по посещаемости и узнаваемости бренда во всех коммуникационных каналах. Сегодня сервис занимает лидирующую позицию по посещаемости и охвату аудитории. На сайт ежемесячно заходят 18 миллионов человек.
- Подготовка к IPO. Ольга принимала активное участие в road show листинга HeadHunter на NASDAQ. В 2019 году компания вышла на биржу с оценкой $675 млн, медиа и аналитики единогласно признали размещение успешным.
- В 2013 и 2019 гг. Ольга возглавила список лучших российских директоров по маркетингу в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров» по версии АМР и ИД «КоммерсантЪ».
Игорь Макаров, директор объединенного департамента продаж и маркетинга
Профессиональный опыт
До прихода в Avito Игорь занимал должность заместителя генерального директора в онлайн кинотеатре IVI. Ранее 13 лет был вице-президентом российского офиса Disney. Также занимал пост регионального директора Disney по Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Монголия).
До прихода в «Уолт Дисней Компани СНГ» Игорь более 15 лет занимал ключевые позиции в сферах маркетинга, развития бизнеса и general management в PepsiCo, Chevron, The Direct Marketing Company, а также в компании «Новозеландское молоко» (подразделение новозеландской компании Fonterra).
Основные задачи
- Создание и развитие бренда платформы «Авито»;
- Увеличение доли пользователей «Авито» среди населения страны, а также среди компаний малого и среднего бизнеса;
- Увеличение капитализации «Авито».
Профессиональные достижения
- Управление маркетингом всех бизнес-подразделений: эфирного канала Disney, фильмов, лицензирование, медиадистрибьюция, интерактивные проекты;
- Корпоративные коммуникации, управление брендами Disney, MARVEL, «Звездные Войны»; продажа рекламы, создание и ведение коммерческих альянсов и промо-сделок, мюзиклы;
- Развитие тематических парков Disney.
Олег Дорожок, директор по маркетингу и монетизации
Профессиональный опыт
Олег присоединился к Ozon в 2018 году в качестве директора по маркетинговой коммуникации, а в середине 2019 года стал директором по маркетингу.
С 2016 года был директором по маркетингу Delivery Club, где внес значительный вклад в укрепление позиций компании на foodtech-рынке. С 2007 по 2016 годы занимал различные должности в сфере маркетинга в Microsoft, Disney и «Яндексе».
Основные задачи
- Привлечение новых клиентов и удержание покупателей;
- Глобальные промо-кампании;
- Кураторство бренда Ozon;
- Региональный маркетинг;
- Привлечение продавцов на маркетплейс;
- Развитие реферальной программы Ozon;
- Рыночные и пользовательские исследования;
- Развитие AdTech-направления;
Примеры проектов
- Ребрендинг Ozon, самый масштабный в истории компании, который затронул все каналы коммуникации и носители бренда — от рекламных кампаний до упаковки, формы курьеров и автомобилей.
- Рекламная платформа для брендов и продавцов маркетплейса — через нее продавцы настраивают продвижение товаров на площадке и за ее пределами.
- Реферальная программа Ozon, одна из крупнейших среди партнерских программ российских компаний. По итогам 2020 года менеджеры программы обеспечили 4% товарооборота Ozon. Сейчас в реферальной программе уже более 140 тыс. участников.
- UX-лаборатория и отдел исследований. Отдел исследований Ozon ежемесячно тестирует до пяти крупных креативов и проводит порядка трех количественных исследований, а также лидирует крупные регулярные опросы (например, Brand Health Tracker, CAtracker, опрос удовлетворенности клиентов).
Ирина Каширина, директор по стратегическому маркетингу и коммуникациям
Профессиональный опыт
Ирина 19 лет работает в сфере стратегического маркетинга и бренд-коммуникаций.
В 2019 году пришла в Mail.Ru Group на позицию «Директор по стратегическому маркетингу и коммуникациям» — как с групповым брендом, так и со всеми проектами группы.
До Mail.Ru Group работала в Tele2 в качестве директора по коммуникациям для b2c и b2b и отвечала за коммуникационную часть запусков бренда в 23 регионах, включая Москву. Проект по запуску бренда в Москве получил золото Effie.
Ранее работала и инхаус, и на стороне коммуникационного агентства с такими брендами, как Philips, Microsoft, Xerox. Также имеет опыт работы в бизнес-школе «Сколково» на кафедре маркетинга в роли консультанта-практика.
Основные задачи
Отдел стратегического маркетинга появился в 2019 году. Он работает как для задач группы в целом, так и для многочисленных проектов, среди которых «ВКонтакте», OK, почта Mail.ru, MyGames, Delivery Club и еще более 100 других, b2c и b2b.
В отделе есть три направления — брендинговое, аналитическое и коммуникационное.
Зоны ответственности отдела:
- Повышение эффективности маркетинга группы. Достигается с помощью аналитики (от бренд-аудита до анализа рынков и эффективности маркетинговых затрат) и усиления стратегической составляющей планирования (от коммуникационных стратегий до маркетинговых и бренд-стратегий);
- Брендинг группы и составляющих группу проектов;
- Стратегические кросс-проекты в области маркетинга, которые затрагивают несколько брендов группы.
Примеры проектов
- Интеграционные брендинговые проекты для экосистемы VK (бренд-архитектура, бренд-платформа, айдентика);
- Коммуникационная стратегия Delivery Club, креативная рамка для проекта;
- Коммуникационная стратегия проекта AI Russia (библиотека эффективных российских кейсов с применением искусственного интеллекта и премия на ее базе) и ее реализация.
Ирина Семенок, директор по маркетингу
Профессиональный опыт
Ирина пришла в «Нетологию» в 2016 году. Начинала с позиции менеджера по информационному партнерству и платной рекламе. До этого работала маркетологом в онлайн-сервисе по поиску недвижимости Choister.
Директором по маркетингу компании Ирина стала меньше чем за два года работы, с командой из 10 человек. Сейчас в отделе маркетинга больше 60 сотрудников, и к концу года их количество планируется увеличить до 75.
Основные задачи
- Построение стратегии маркетинга всех образовательных направлений компании, а также утверждение и контроль на всех этапах реализации;
- Выстраивание системы метрик для всех каналов привлечения пользователей;
- Планирование и запуск охватных рекламных кампаний;
- Управление отделом маркетинга: наем, мотивация, изменение структуры исходя из бизнес-задач, составление целей (OKR);
- Стратегия и планирование всех рекламных кампаний отдельных бизнес-юнитов;
- Усиление работы с брендом компании.
Примеры проектов и достижения
- Привлечение в пандемию более 150 тыс. новых пользователей на платформу «Нетологии»;
- Ежегодный рост выручки компании в два раза на протяжении нескольких последних лет;
- Выделение работы с брендом компании в отдельное приоритетное направление. За два года для развития бренда создана команда из 35 человек, сформирован ряд новых брендовых метрик, влияющих на бизнес-показатели компании, а также проведены две охватные медиакампании, которые позволили вырастить брендовые метрики на 15%;
- Создание новой бренд-платформы «Нетологии» — проведение исследования, выделение новых элементов бренда, смена Tone of Voice компании и внедрение обновленной платформы в коммуникацию с пользователями во всех отделах и на всех этапах обучения студентов;
- Внедрение сквозной аналитики для более эффективного управления показателями привлечения пользователей.
Показатели эффективности:
- Увеличение выручки канала в три раза за первые 3–4 месяца;
- Запуск медийных рекламных кампаний с охватом 35 млн человек.
Элла Губарева, заместитель генерального директора по маркетингу и аналитике
Профессиональный опыт
Еще во время учебы начала работать младшим аналитиком в HR-консалтинге. В 2018 году пришла в SuperJob на должность руководителя отдела аналитики.
С 2020 года возглавляет департамент маркетинга и аналитики в SuperJob, используя большой аналитический опыт в маркетинговых решениях.
Основные задачи
- Расширение технических возможностей и функционала для пользователей;
- Работа с «гибким» таргетингом: отслеживание пути данных для их обработки в режиме анонимности в синтезе с новыми техническими возможностями платформы;
- Исследование рынка, рекламодателей и запросов компании;
- Работа на запросы целевой аудитории с использованием AI;
- Маркетинговый анализ данных;
- Исследования и составление прогнозов;
- Запуск персональных предложений для связи клиент-работодатель.
Примеры проектов
- В феврале SuperJob запустил рекламную платформу и предоставил бесплатное продвижение вакансий, товаров и услуг на ней российским компаниям.
- Во время работы Эллы и ее команды в SuperJob расширили опции продвижения. Рекламная платформа доступна всем партнерам SuperJob в 85 регионах России: крупному, среднему и малому бизнесу, а также самозанятым и индивидуальным предпринимателям.
- В компании начали обрабатывать обезличенные данные, которые пользователи SuperJob указывают в своих резюме. Это достоверные и верифицированные социально-демографические характеристики. Таргетинг по таким параметрам позволяет сделать рекламу эффективнее.
- Благодаря Элле в digital-маркетинге бюджет по каналам распределяется с помощью искусственного интеллекта. Применение такого подхода в аналитике и оценке эффективности каналов позволило увеличить конверсию из перехода в регистрацию на 52%, а стоимость одной регистрации на SuperJob была сокращена на 40%.
- При Элле SuperJob провели акции «ИТ-лето» и «Фарма-бум», когда работодатели могли бесплатно размещать вакансии в фарме и ИТ-отраслях. Кроме этого, SuperJob провел более 50 онлайн-мероприятий (собственные и вместе с партнерами) для повышения активности на площадке.
Показатели эффективности:
- В результате проведенных акций база работодателей в сфере ИТ выросла на 250%, а темп прироста базы резюме специализации ИТ вырос на 100%; база работодателей в фарме выросла на 170%, а количество откликов соискателей в специализации «Фармацевтика» выросло на 70%.
Светлана Гришина, директор по маркетингу
Профессиональный опыт
В маркетинге ИТ-продуктов Светлана работает с 2012 года. В холдинг TalentTech пришла в марте 2021 года на позицию директора по маркетингу.
До TalentTech занималась продвижением продуктов Microsoft в России и Центральной и Восточной Европе в сегменте enterprise-клиентов.
Работала с малым и микробизнесом в «Avito.Услуги». Возглавляла маркетинг «АТОЛ», а после — отдел клиентского и партнерского маркетинга в «МойОфис». Прошла курсы повышения квалификации INSEAD, Wharton.
Основные задачи
- Создание и реализация стратегии продвижения НСМ-платформы TalentTech на рынок В2В;
- Повышение осведомленности о комплексном решении TalentTech среди целевой аудитории;
- Развитие каналов лидогенерации (сбор базы клиентов с необходимыми контактами) и построение процессов для оптимизации воронок;
- Формирование единой аналитики маркетинга и продаж;
- Выстраивание процессов между маркетингом — продуктом — продажами для достижения максимальной синергии между руководящими органами.
Примеры проектов
Среди реализованных проектов до TalentTech:
- Комплексный проект по выводу нового смарт-терминала «АТОЛ SIGMA» на рынок РФ;
- Крупные конференции Microsoft по управлению проектами в России и Европе;
- Проект по продвижению продуктов «МойОфис» в госкорпорации через создание бандлов (комплектов товаров) с другими вендорами, механики Social Selling и ивент-каналов.
Любовь Смертина, руководитель управления маркетинга
Профессиональный опыт
Любовь руководит управлением маркетинга в «Контуре» с 2019 года. В компанию пришла девять лет назад.
В должности менеджера по маркетингу занималась развитием портала kontur.ru: создавала единый сайт и онлайн-витрину, настраивала лидогенерацию интернет-продаж и продвижения.
После запуска проекта в компании возглавила отдел интернет-продаж и продвижения, а затем отдел продуктового маркетинга.
Основные задачи
- Онлайн и офлайн-продвижение продуктов;
- Маркетинговые коммуникации;
- Сбытовой маркетинг;
- E-commerce;
- Продуктовая и бизнес-аналитика, клиентские исследования.
Примеры проектов
- Продуктовая онлайн-витрина и канал лидогенерации, который обеспечивает около 30% всех новых подключений (первичных продаж);
- Выстроена архитектура бренда и продуктового портфеля: произведен ребрендинг, изменен фирменный стиль и клиентские коммуникации;
- Эффективно трансформируются и создаются продуктовые проекты: от этапа гипотез до вывода на рынок. Любовь активно участвует в маркетинговом трекинге стартап-проектов компании;
- Авторский курс по маркетинговой стратегии, который скоро будет доступен на площадке «Контур.Школы», онлайн-платформы для профессионального обучения.
София Филиппова, директор по маркетингу
Профессиональный опыт
Работала журналистом, а позже выпускающим редактором отраслевых изданий «Техника кино и телевидения» и «Вестник медиа» в 2013-2015 годах.
Занималась развитием социальных сетей в одном из крупнейших операторов фитнес-центров в России Fitness Holding (2015-2016 гг.) и руководила направлением бренд-менеджмента в интернет-кинотеатре Tvzavr (2016-2018 гг.).
Пришла в MEGOGO на должность ведущего бренд-менеджера в 2018 году, два года отвечала за все рекламные кампании медиасервиса на позиции Head of Brand.
С мая 2021 года руководит отделом маркетинговых коммуникаций MEGOGO.
Основные задачи
- Реализация маркетинговой стратегии MEGOGO в России;
- Усиление и развитие маркетинговой команды компании (в подчинении более двадцати специалистов);
- Разработка и запуск сезонных коммуникационных кампаний;
- Развитие новых направлений медиасервиса;
- Курирование всех видов внутренних и внешних коммуникаций компании.
Проекты
- Коммуникационные кампании по первому сериалу собственного производства «Крюк» и другому оригинальному контенту MEGOGO;
- Участие в разработке программы продвижения эксклюзивного контента Лиги совместно с международным маркетинговым отделом NBA на территории РФ;
- Сезонные рекламные кампании MEGOGO 2018-2020 гг.;
- Запуск коллекции Disney x ТВОЕ х MEGOGO;
- Проведение b2c-кампаний с мейджорами и ритейлерами;
- Эксклюзивные показы с NatGeo в ЦДП;
- Запуск летнего кинотеатра MEGOGO в Москве;
- Запуск первого брендированного аэроэкспресса.
Ирина Грааф, заместитель генерального директора по стратегическому маркетингу и развитию группы компаний
Профессиональный опыт
С 2004 по 2012 годы работала в компаниях FMCG-сектора: Tinkoff (пиво), Carlsberg Group, «Вимм-Билль-Данн», PepsiCo, Kellogg Company, APK Group, занимая должности от бренд-менеджера до маркетинг-директора, где отвечала за российские и международные бренды.
С 2012 года перешла из FMCG в сферу телекома и FinTech, заняв должность директора по маркетингу в RURU Payment System, совместном предприятии «Билайна» и «Альфа-банка».
Ирина отвечала за блок Customer Experience — клиентского опыта использования продуктов и сервисов, продвижение мобильной коммерции «Билайна», запуск и развитие сервисов «Билайн Деньги», «Мобильный Кошелек Билайн», виртуальной банковской карты и P2P-переводов, а также за разработку стратегии MFS (Mobile Financial Services) «Билайна».
С 2016 года по настоящее время Ирина работает заместителем генерального директора по стратегическому маркетингу и развитию в группе компаний «ЛитРес» — лидере рынка электронных и аудиокниг в России и странах СНГ.
Основные задачи
- Стратегические маркетинговые проекты;
- Изучение потребителей на российском и международных рынках;
- Разработка платформ позиционирования брендов и маркетинговых коммуникаций;
- Развитие коммерческого направления дистрибуции цифрового контента и запуска кобрендинговых сервисов с ключевыми стратегическими партнерами;
- Развитие сервисов и продвижение на российском и международных рынках.
Примеры проектов
- Регулярный запуск охватных кампаний 360 с использованием всех ключевых каналов коммуникации: ТВ-реклама на федеральных каналах, наружная реклама, digital-продвижение и онлайн-видео, PR, сотрудничество с блогерами, совместное продвижение и другие коллаборации с партнерами.
- За время работы Ирины в компании спонтанное знание бренда «ЛитРес» выросло с 50% до 75%, а top of mind — с 39% до 64%.
- В 2020 году для «ЛитРес» под руководством Ирины и ее команды международное креативное агентство Ogilvy разработало новую коммуникационную платформу «Вся сила книг у вас в руках».
- В августе 2020 года команда Ирины запустила федеральную рекламную кампанию, посвященную эксклюзивным премьерам от Бориса Акунина и Виктора Пелевина, а также новому продукту «ЛитРес» — абонементу на электронные и аудиокниги.
- В августе 2020 года реализовали рекламную кампанию для книжного сервиса по подписке MyBook, посвятив ее уникальной функции продукта — синхронизации, которая дает читателям возможность быстро переключаться от одного формата к другому, продолжая чтение или прослушивание книги с момента, на котором остановились.
Диана Змиенко, руководитель отдела маркетинга
Профессиональный опыт
Диана руководит отделом маркетинга в «Фоксфорде» с февраля 2020 года.
Ранее Диана возглавляла маркетинг «КиноПоиска» и «Яндекс.ТВ». До этого работала маркетинг-менеджером в онлайн-кинотеатре MegaFon.TV и в приложении «Смотри+» со всеми трансляциями Олимпиады-2014, а также на стороне агентств — Kijjaa! Digital Miracles и Buongiorno RUS.
Во время работы в агентствах Диана занималась маркетингом Unilever, Samsung, Procter&Gamble, TED и Burger King.
Основные задачи
Стратегическое управление маркетингом, формирование и развитие команды маркетингового департамента, в зоны ответственности которого входит:
- коммуникация и запуск промо-кампаний;
- управление репутацией: формирование положительного образа бренда, повышение уровня известности бренда;
- управление всеми промоканалами, включая performance, CRM, B2B, B2G, PR, партнеров;
- активное продвижением в регионах через разработку специальных программ и систему партнерств;
- производство видеоконтента.
Примеры проектов
- Запуск и ведение промо-кампаний для финального сезона «Игры престолов» на сервисах «Яндекса»;
- Управление промо-кампанией для Зимних Олимпийских игр в Сочи в связке с Олимпийскими комитетами и вещателями контента. В результате приложение «Смотри+», на продвижение которого была направлена кампания, установили 500 тыс. раз в течение первых двух недель.
- При участии Дианы и ее команды количество пользователей платформы выросло на два миллиона по сравнению с аудиторией до начала локдауна.
Показатели эффективности:
- За первый год в «Фоксфорде» Диана выстроила структуру маркетингового отдела, оптимизировала и масштабировала его работу, с нуля собрала отдел видеопродакшна полного цикла;
- За время работы Дианы на должности CMO компания впервые достигла показателя по выручке в 1 млрд рублей за год.
Над материалом работали: Анастасия Удальцова, Полина Соломенцева, Елена Черкас
Обложка: подготовлена с помощью приложения Prisma
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