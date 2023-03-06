10 отечественных брендов одежды, о которых вы могли не знать

Больше половины россиян (54%) хотели бы появления новых «сильных» отечественных брендов вместо возвращения международных, показывает опрос Аналитического центра НАФИ, проведенный по просьбе RB.
Редакция составила список самобытных развивающихся брендов одежды — от локальных до тех, у кого есть опыт сотрудничества с большими корпорациями и продажи на зарубежном рынке. Компании, перечисленные ниже, работают в России и основаны не раньше 2016 года.
При подготовке текста брали информацию из бухгалтерской и финансовой отчетности компаний, собранной Росстатом и ФНС, использовали данные сервисов аналитики брендов на маркетплейсах.
Таблицы с данными — в конце текста.
Содержание:
1. Monochrome
Изначально Monochrome выпускал полиграфические материалы для бизнеса в Зеленограде. Николай Богданович, основатель компании, предложил местной звезде-стилисту Алисе Бохе сделать скетчбук для ее магазина. Николай и Алиса стали общаться ближе, и впоследствии создали семейный бренд — не полиграфии, а одежды.
Так в 2019 году появился новый Monochrome, с собственным производством. Стиль бренда — лайфстайл-оверсайз, который нравится Алисе. Компания достаточно быстро стала узнаваемой благодаря звездным приятелям стилиста, которые появлялись в вещах бренда на фотографиях в соцсетях.
Одежду Monochrome носят не только российские, но и зарубежные селебрити, например, Хайди Клум или Тина Кунаки.
Цены нельзя назвать низкими: например, популярные худи бренда стоят от 17 тыс. рублей. В ассортименте — свитшоты, свитера, пальто, футболки, рубашки, спортивные костюмы и даже украшения.
Monochrome следует тренду на апсайкл: выпускает коллекции из переработанных материалов и делает скидку покупателям, которые принесли в магазин старую вещь бренда.
Компания представлена в России офлайн — в Москве и Петербурге, но доставка возможна по всему миру при заказе от 50 тыс. рублей.
2. 2mood
Компания основана тремя подругами, Полиной Подплетенной, Екатериной Гаюр и Кристиной Хоронжук, в 2017 году. Тогда Полина работала в кофейне, а Екатерина и Кристина — в сфере модного ритейла.
Основная черта бренда — капсульность коллекций и следование трендам.
Первое время предпринимательницы делали всю работу сами: по очереди были консультантами в шоурумах, SMM-специалистами и грузчиками. Сейчас у 2Mood большая команда.
Для 2Mood важно отразить настроение в каждой вещи, бренд внимательно подходит к деталям: каждая вещь попадает к покупателю в красивой коробке и с вдохновляющей открыткой.
Бренд работает в middle-сегменте: брюки можно купить от 6 тыс. руб., куртку — за 13 тыс. рублей. У 2Mood большой ассортимент — от повседневной одежды до купальников и спортивных костюмов.
В сентябре 2022 г. «Эконика» приобрела 5% доли. Это позволило увеличить число офлайн-магазинов. Они находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.
Одежда представлена только в России — офлайн, на сайте бренда и на маркетплейсах.
3. Noun
Бренд основан Семеном Пименовым, предпринимателем, который начинал с торговли на рынке в городе Волжский — стройматериалами и сантехникой. Семен учился в престижной школе, но родительской зарплаты не хватало на дорогую одежду. Начав свой путь в продажах с 14 лет, в 21 год молодой человек уже управлял несколькими магазинами «Евросети» и был «местной иконой стиля».
В 2016 году, в 36 лет, Семен запускает в Астрахани магазин Dorogobogato. Он был не первой попыткой предпринимателя в продажах одежды, но первой успешной коммерчески. Раньше Семен закупал одежду у других поставщиков, но при создании Dorogobogato решил отшивать ее в своем цеху.
Идея оказывается удачной, и постепенно сеть Dorogobogato разрастается до Волгограда, Волжского, Краснодара, Ростова-на-Дону и Сочи. А c 2021 года Семен меняет название бренда на Noun — простое и лаконичное, с будущим прицелом на зарубежную аудиторию. Под новым именем открываются магазины в Москве, Казани, а впоследствии — в Воронеже, Пензе, Тольятти и нескольких других городах.
Это становится возможным благодаря инвестициям от фонда «ТилТех Капитал» общим объемом в 290 млн рублей.
Идея Noun — fast fashion, выпуск новых коллекций каждую неделю. Но у бренда также есть ресейл-проект, в рамках которого можно сдать старые вещи на переработку. Своего основного потребителя сотрудники бренда называют «Сашулей 44 размера»: девушкой, которая работает менеджером, любите путешествовать и ведет активную жизнь в соцсетях.
Noun производит одежду в бюджетном сегменте: платье, юбку или рубашку можно купить за 2-3 тыс. рублей.
Сейчас одежда Noun доступна только в России.
4. GRI
В 2018 году Григорий Лазарев, увлекающийся бегом, основал бренд спортивной одежды. До этого Григорий с другом продавали лыжную экипировку, купленную за рубежом. Но предпринимателю всегда хотелось делать что-то полезное и интересное лично ему.
Сначала в GRI производили одежду только для бега, но сейчас ассортимент расширился: в бренде представлены спортивные костюмы, майки, шорты для любых активностей. Цены: от 1500 рублей за брюки, от 1200 рублей за майку и от 8 тыс. рублей за зимнюю куртку.
В 2019 году лицом бренда стал известный бегун Искандер Ягдаров. Компания является партнером Московского марафона и полумарафона и продвигается под слоганом «одежда, созданная бегунами для бегунов».
Продается только в России — в собственном магазине в Москве и у партнеров в нескольких других крупных городах.
5. Martlet
Бренд запущен в 2019 году основателем PNG.agency Артемом Семеновым как одно из направлений агентства. PNG.agency работало в том числе с модной индустрией, и у сотрудников был опыт продвижения коллекций одежды — от идеи до первых продаж.
Артем Семенов выступает против fast fashion и сезонности в моде. Martlet производит базовую одежду в low-сегменте: брюки можно купить за 2 тыс. руб., жакет — за 4 тыс. рублей. Продукцию распространяют через маркетплейсы и сеть аутлетов Offprice.
В июне 2022 года Martlet привлек от неназванного инвестора $500 тыс. Саму компанию оценили в $2 млн.
Продукция бренда представлена только в России — на маркетплейсах.
6. Kruzhok
Стас Фальков, начинающий фотограф, приехал из Тюмени в Москву в 2009 году. В столице Стас создал свой онлайн-журнал kruzhok.moscow, где публиковал работы интересных художников и фотографов, которые находил в соцсетях.
Позднее предприниматель заинтересуется российскими стритвир-брендами: одеждой Гоши Рубчинского, «Спутником 1985» и «Волчком». В 2017 году Стас, помимо журнала, запустит свою линейку одежды, вдохновленную образом «советского ботаника, увлеченного вопросами познания».
Одежда «Кружка» — яркая и броская, сегмент — middle. Брюки стоят от 7 тыс. рублей, рубашки — около 10 тыс. рублей.
Сейчас проект включает в себя журнал, мастерскую для дизайнеров, шоурум и даже радио. Стас говорит, что главное в его компании — творческое объединение людей, а проекты появляются «сами собой».
Компания постоянно сотрудничает с другими брендами, благотворительными фондами и музеями: одна из самых ярких коллекций была выпущена совместно с Музеем космонавтики.
Одежда доставляется по России и странам ближнего зарубежья, где доступен СДЭК.
7. YOU
Бренд женской одежды основан в 2017 году в Петербурге дизайнерами и подругами Алисой Миргородской и Марией Ван Малдерен. Стиль — «классика с трендовой изюминкой».
Мария Ван Малдерен родилась в Петербурге, отучилась в лондонском St. Martins и по возвращении на родину начала работать в ателье сегмента люкс. Там Мария научилась обращаться с дорогими тканями и лучше разбираться в клиентских запросах.
Но затем девушка решила, что люкс, который создается месяцами, — не для нее. Хочется придумывать новую одежду чаще. В этом ей помогла подруга-дизайнер Алиса, которая также увлекалась модой и хотела создать бренд в петербургском стиле.
Ценовой сегмент бренда — middle. Рубашку можно купить за 8 тыс. рублей, куртку — за 10 тыс. рублей, тренч — за 16 тыс. рублей.
Одежду можно купить офлайн в Петербурге, Москве, Екатеринбурге и Красноярске и на сайте: доставка работает по все стране.
8. Cocos Moscow
Бренд женской одежды Cocos Moscow появился в 2016 году. Его создали предприниматель Зонг Ву родом из Вьетнама и российский менеджер Мария Титова. Молодые люди познакомились на вечеринке, и идея о своей компании родилась спонтанно.
Семья Зонга владела швейными предприятиями, он все детство проводил на фабриках, а Мария после работы в крупных бьюти-компаниях мечтала о своем деле.
Часть продукции отшивается во Вьетнаме, часть — в Московской области.
Концепция бренда — минималистичные вещи из натуральных материалов в стиле кэжуал. По словам основателей, компания отказывается от fast fashion в пользу осознанного потребления: стараются, чтобы, например, брюки и рубашка из разных коллекций гармонировали друг с другом.
У Cocos Moscow есть как вещи спортивного стиля вроде худи, так и атласные юбки. Цены: от 6 тыс. рублей за платье, от 3 тыс. рублей за юбку, от 8 тыс. рублей за пуховик.
Одежду можно купить только в России — в московских магазинах онлайн и офлайн.
9. Street Republic
Бренд уличной одежды в стиле спортивного минимализма — с худи, анораками и вязаными шапками — создан в 2017 году в подмосковном Пушкино. Основатели Street Republic не дают интервью и не появляются в соцсетях бренда.
В отчетности компании указано, что учредитель бренда — Дмитрий Нефедов, а генеральный директор — Владимир Бугулов.
Street Republic работает в бюджетном сегменте: лонгслив или футболку можно купить примерно за 1500 рублей, брюки — за 4 тыс. рублей, худи — от 4 тыс. рублей. В ассортименте коллекции как для мужчин, так и для женщин и детей.
Одежду можно приобрести только в России: на сайте компании и на маркетплейсах.
10. The Ockam
Классическая мужская одежда от уральского предпринимателя Кирилла Зырянова. Компания основана в 2018 году в Екатеринбурге, затем вместе с Кириллом «переехала» в Петербург.
В команде почти нет сотрудников с дизайнерским образованием, они «отталкиваются от собственного вкуса». По вкусу дизайнерам The Ockam — плащи из эко-кожи, монохромные тренчи, однотонные базовые футболки и рубашки. В интервью Кирилл говорит, что изделия часто носят и девушки. Особенно The Ockam ценят за широкий выбор длинных пальто.
Как говорит Кирилл в своих интервью, цель бренда — найти нишу между чопорной классикой и дизайнерской одеждой, которую люди редко носят в повседневной жизни. В том числе The Ockam хочет привлечь поколение Z.
Цены на пальто — от 13 тыс. рублей, плащи стоят от 6 тыс. рублей.
Одежду можно купить в шоуруме в Москве или онлайн — с доставкой СДЭК.
Таблицы
|Выручка по итогам 2021 года, в рублях
|Чистая прибыль по итогам 2021 года, в рублях
|Monochrome
|396,6 млн
|38,8 млн
|2mood
|357,3 млн
|45,3 млн
|NOUN
|194,9 млн
|4,7 млн
|GRI
|71,9 млн
|2,9 млн
|Martlet
|10,7 млн
|318 тыс.
|«Кружок»
|нет данных (44,9 млн по итогам 2020 г.)
|нет данных (77 тыс. по итогам 2020 г.)
|YOU
|34,8 млн
|-10,1 млн
|Cocos Moscow
|27,3 млн
|-20 млн
|Street Republic
|2,5 млн
|288 тыс.
|The Ockam
|1,5 млн
|-429 тыс.
|Месячная выручка на Wildberries, руб. (январь 2023)
|Месячная выручка на Ozon, руб. (январь 2023)
|Monochrome
|-
|-
|2mood
|2 081 175
|232 607
|NOUN
|1 238 231
|-
|GRI
|-
|-
|Martlet
|10 271 293
|2 448 760
|Кружок
|-
|-
|YOU
|-
|-
|Cocos Moscow
|72 545
|-
|Street Republic
|6 345 783
|-
|The Ockam
|-
|-
Фото на обложке: evrymmnt // Shutterstock
Текст: Лариса Ступина, Александр Сенников
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