10 отечественных брендов одежды, о которых вы могли не знать

При подготовке текста брали информацию из бухгалтерской и финансовой отчетности компаний, собранной Росстатом и ФНС, использовали данные сервисов аналитики брендов на маркетплейсах.

Редакция составила список самобытных развивающихся брендов одежды — от локальных до тех, у кого есть опыт сотрудничества с большими корпорациями и продажи на зарубежном рынке. Компании, перечисленные ниже, работают в России и основаны не раньше 2016 года.

Больше половины россиян (54%) хотели бы появления новых «сильных» отечественных брендов вместо возвращения международных, показывает опрос Аналитического центра НАФИ, проведенный по просьбе RB.

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1. Monochrome

Изначально Monochrome выпускал полиграфические материалы для бизнеса в Зеленограде. Николай Богданович, основатель компании, предложил местной звезде-стилисту Алисе Бохе сделать скетчбук для ее магазина. Николай и Алиса стали общаться ближе, и впоследствии создали семейный бренд — не полиграфии, а одежды.

Так в 2019 году появился новый Monochrome, с собственным производством. Стиль бренда — лайфстайл-оверсайз, который нравится Алисе. Компания достаточно быстро стала узнаваемой благодаря звездным приятелям стилиста, которые появлялись в вещах бренда на фотографиях в соцсетях.

Одежду Monochrome носят не только российские, но и зарубежные селебрити, например, Хайди Клум или Тина Кунаки.

Скриншот каталога на сайте бренда

Цены нельзя назвать низкими: например, популярные худи бренда стоят от 17 тыс. рублей. В ассортименте — свитшоты, свитера, пальто, футболки, рубашки, спортивные костюмы и даже украшения.

Monochrome следует тренду на апсайкл: выпускает коллекции из переработанных материалов и делает скидку покупателям, которые принесли в магазин старую вещь бренда.

Компания представлена в России офлайн — в Москве и Петербурге, но доставка возможна по всему миру при заказе от 50 тыс. рублей.

2. 2mood

Компания основана тремя подругами, Полиной Подплетенной, Екатериной Гаюр и Кристиной Хоронжук, в 2017 году. Тогда Полина работала в кофейне, а Екатерина и Кристина — в сфере модного ритейла.

Основная черта бренда — капсульность коллекций и следование трендам.

Первое время предпринимательницы делали всю работу сами: по очереди были консультантами в шоурумах, SMM-специалистами и грузчиками. Сейчас у 2Mood большая команда.

Для 2Mood важно отразить настроение в каждой вещи, бренд внимательно подходит к деталям: каждая вещь попадает к покупателю в красивой коробке и с вдохновляющей открыткой.

Скриншот каталога на сайте бренда

Бренд работает в middle-сегменте: брюки можно купить от 6 тыс. руб., куртку — за 13 тыс. рублей. У 2Mood большой ассортимент — от повседневной одежды до купальников и спортивных костюмов.

В сентябре 2022 г. «Эконика» приобрела 5% доли. Это позволило увеличить число офлайн-магазинов. Они находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.

Одежда представлена только в России — офлайн, на сайте бренда и на маркетплейсах.

3. Noun

Бренд основан Семеном Пименовым, предпринимателем, который начинал с торговли на рынке в городе Волжский — стройматериалами и сантехникой. Семен учился в престижной школе, но родительской зарплаты не хватало на дорогую одежду. Начав свой путь в продажах с 14 лет, в 21 год молодой человек уже управлял несколькими магазинами «Евросети» и был «местной иконой стиля».

В 2016 году, в 36 лет, Семен запускает в Астрахани магазин Dorogobogato. Он был не первой попыткой предпринимателя в продажах одежды, но первой успешной коммерчески. Раньше Семен закупал одежду у других поставщиков, но при создании Dorogobogato решил отшивать ее в своем цеху.

Идея оказывается удачной, и постепенно сеть Dorogobogato разрастается до Волгограда, Волжского, Краснодара, Ростова-на-Дону и Сочи. А c 2021 года Семен меняет название бренда на Noun — простое и лаконичное, с будущим прицелом на зарубежную аудиторию. Под новым именем открываются магазины в Москве, Казани, а впоследствии — в Воронеже, Пензе, Тольятти и нескольких других городах.

Это становится возможным благодаря инвестициям от фонда «ТилТех Капитал» общим объемом в 290 млн рублей.

Скриншот каталога на сайте бренда

Идея Noun — fast fashion, выпуск новых коллекций каждую неделю. Но у бренда также есть ресейл-проект, в рамках которого можно сдать старые вещи на переработку. Своего основного потребителя сотрудники бренда называют «Сашулей 44 размера»: девушкой, которая работает менеджером, любите путешествовать и ведет активную жизнь в соцсетях.

Noun производит одежду в бюджетном сегменте: платье, юбку или рубашку можно купить за 2-3 тыс. рублей.

Сейчас одежда Noun доступна только в России.

4. GRI

В 2018 году Григорий Лазарев, увлекающийся бегом, основал бренд спортивной одежды. До этого Григорий с другом продавали лыжную экипировку, купленную за рубежом. Но предпринимателю всегда хотелось делать что-то полезное и интересное лично ему.

Сначала в GRI производили одежду только для бега, но сейчас ассортимент расширился: в бренде представлены спортивные костюмы, майки, шорты для любых активностей. Цены: от 1500 рублей за брюки, от 1200 рублей за майку и от 8 тыс. рублей за зимнюю куртку.

Скриншот каталога на сайте бренда

В 2019 году лицом бренда стал известный бегун Искандер Ягдаров. Компания является партнером Московского марафона и полумарафона и продвигается под слоганом «одежда, созданная бегунами для бегунов».

Продается только в России — в собственном магазине в Москве и у партнеров в нескольких других крупных городах.

5. Martlet

Бренд запущен в 2019 году основателем PNG.agency Артемом Семеновым как одно из направлений агентства. PNG.agency работало в том числе с модной индустрией, и у сотрудников был опыт продвижения коллекций одежды — от идеи до первых продаж.

Артем Семенов выступает против fast fashion и сезонности в моде. Martlet производит базовую одежду в low-сегменте: брюки можно купить за 2 тыс. руб., жакет — за 4 тыс. рублей. Продукцию распространяют через маркетплейсы и сеть аутлетов Offprice.

Скриншот каталога бренда на Lamoda

В июне 2022 года Martlet привлек от неназванного инвестора $500 тыс. Саму компанию оценили в $2 млн.

Продукция бренда представлена только в России — на маркетплейсах.

6. Kruzhok

Стас Фальков, начинающий фотограф, приехал из Тюмени в Москву в 2009 году. В столице Стас создал свой онлайн-журнал kruzhok.moscow, где публиковал работы интересных художников и фотографов, которые находил в соцсетях.

Позднее предприниматель заинтересуется российскими стритвир-брендами: одеждой Гоши Рубчинского, «Спутником 1985» и «Волчком». В 2017 году Стас, помимо журнала, запустит свою линейку одежды, вдохновленную образом «советского ботаника, увлеченного вопросами познания».

Скриншот каталога на сайте бренда

Одежда «Кружка» — яркая и броская, сегмент — middle. Брюки стоят от 7 тыс. рублей, рубашки — около 10 тыс. рублей.

Сейчас проект включает в себя журнал, мастерскую для дизайнеров, шоурум и даже радио. Стас говорит, что главное в его компании — творческое объединение людей, а проекты появляются «сами собой».

Компания постоянно сотрудничает с другими брендами, благотворительными фондами и музеями: одна из самых ярких коллекций была выпущена совместно с Музеем космонавтики.

Одежда доставляется по России и странам ближнего зарубежья, где доступен СДЭК.

7. YOU

Бренд женской одежды основан в 2017 году в Петербурге дизайнерами и подругами Алисой Миргородской и Марией Ван Малдерен. Стиль — «классика с трендовой изюминкой».

Мария Ван Малдерен родилась в Петербурге, отучилась в лондонском St. Martins и по возвращении на родину начала работать в ателье сегмента люкс. Там Мария научилась обращаться с дорогими тканями и лучше разбираться в клиентских запросах.

Но затем девушка решила, что люкс, который создается месяцами, — не для нее. Хочется придумывать новую одежду чаще. В этом ей помогла подруга-дизайнер Алиса, которая также увлекалась модой и хотела создать бренд в петербургском стиле.

Скриншот каталога на сайте бренда

Ценовой сегмент бренда — middle. Рубашку можно купить за 8 тыс. рублей, куртку — за 10 тыс. рублей, тренч — за 16 тыс. рублей.

Одежду можно купить офлайн в Петербурге, Москве, Екатеринбурге и Красноярске и на сайте: доставка работает по все стране.

8. Cocos Moscow

Бренд женской одежды Cocos Moscow появился в 2016 году. Его создали предприниматель Зонг Ву родом из Вьетнама и российский менеджер Мария Титова. Молодые люди познакомились на вечеринке, и идея о своей компании родилась спонтанно.

Семья Зонга владела швейными предприятиями, он все детство проводил на фабриках, а Мария после работы в крупных бьюти-компаниях мечтала о своем деле.

Часть продукции отшивается во Вьетнаме, часть — в Московской области.

Скриншот каталога на сайте бренда

Концепция бренда — минималистичные вещи из натуральных материалов в стиле кэжуал. По словам основателей, компания отказывается от fast fashion в пользу осознанного потребления: стараются, чтобы, например, брюки и рубашка из разных коллекций гармонировали друг с другом.

У Cocos Moscow есть как вещи спортивного стиля вроде худи, так и атласные юбки. Цены: от 6 тыс. рублей за платье, от 3 тыс. рублей за юбку, от 8 тыс. рублей за пуховик.

Одежду можно купить только в России — в московских магазинах онлайн и офлайн.

9. Street Republic

Бренд уличной одежды в стиле спортивного минимализма — с худи, анораками и вязаными шапками — создан в 2017 году в подмосковном Пушкино. Основатели Street Republic не дают интервью и не появляются в соцсетях бренда.

В отчетности компании указано, что учредитель бренда — Дмитрий Нефедов, а генеральный директор — Владимир Бугулов.

Скриншот каталога на сайте бренда

Street Republic работает в бюджетном сегменте: лонгслив или футболку можно купить примерно за 1500 рублей, брюки — за 4 тыс. рублей, худи — от 4 тыс. рублей. В ассортименте коллекции как для мужчин, так и для женщин и детей.

Одежду можно приобрести только в России: на сайте компании и на маркетплейсах.

10. The Ockam

Классическая мужская одежда от уральского предпринимателя Кирилла Зырянова. Компания основана в 2018 году в Екатеринбурге, затем вместе с Кириллом «переехала» в Петербург.

В команде почти нет сотрудников с дизайнерским образованием, они «отталкиваются от собственного вкуса». По вкусу дизайнерам The Ockam — плащи из эко-кожи, монохромные тренчи, однотонные базовые футболки и рубашки. В интервью Кирилл говорит, что изделия часто носят и девушки. Особенно The Ockam ценят за широкий выбор длинных пальто.

Как говорит Кирилл в своих интервью, цель бренда — найти нишу между чопорной классикой и дизайнерской одеждой, которую люди редко носят в повседневной жизни. В том числе The Ockam хочет привлечь поколение Z.

Скриншот каталога на сайте бренда

Цены на пальто — от 13 тыс. рублей, плащи стоят от 6 тыс. рублей.

Одежду можно купить в шоуруме в Москве или онлайн — с доставкой СДЭК.

Таблицы

Выручка по итогам 2021 года, в рублях Чистая прибыль по итогам 2021 года, в рублях Monochrome 396,6 млн 38,8 млн 2mood 357,3 млн 45,3 млн NOUN 194,9 млн 4,7 млн GRI 71,9 млн 2,9 млн Martlet 10,7 млн 318 тыс. «Кружок» нет данных (44,9 млн по итогам 2020 г.) нет данных (77 тыс. по итогам 2020 г.) YOU 34,8 млн -10,1 млн Cocos Moscow 27,3 млн -20 млн Street Republic 2,5 млн 288 тыс. The Ockam 1,5 млн -429 тыс.

Месячная выручка на Wildberries, руб. (январь 2023) Месячная выручка на Ozon, руб. (январь 2023) Monochrome - - 2mood 2 081 175 232 607 NOUN 1 238 231 - GRI - - Martlet 10 271 293 2 448 760 Кружок - - YOU - - Cocos Moscow 72 545 - Street Republic 6 345 783 - The Ockam - - Фото на обложке: evrymmnt // Shutterstock Текст: Лариса Ступина, Александр Сенников