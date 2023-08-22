Не только Womanizer: 10 российских производителей секс-товаров

При подготовке текста брали информацию из бухгалтерской и финансовой отчетности компаний, собранной Росстатом и ФНС, использовали данные сервисов аналитики брендов на маркетплейсах.

Однако российские производители также выпускают разнообразные секс-товары разного ценового сегмента и назначения. Редакция RB составила список 10 интересных брендов интимных товаров — от локальных марок до крупных компаний.

Но в России более представлены зарубежные товары: например, американские вибраторы Womanizer, немецкие игрушки Satisfyer и презервативы Masculan, японские массажеры в виде яйца Tenga Egg.

Рынок секс-игрушек неуклонно растет по всему миру: по данным Statista , к 2026 году он достигнет $52,7 млрд. К слову, в 2019 году он оценивался в $28,64 млрд.

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Фото: официальный сайт bio-lab.ru

Уральская научно-производственная компания «Биоритм» с 1992 года выпускает лубриканты, кремы, массажные масла, духи с феромонами и другие средства интимной косметики и гигиены.

Среди средств, у которых больше всего заказов на маркетплейсах, — крем-пролонгатор «Гармония» и первый российский лубрикант (формулировка производителя) «О’Кей для двоих».

Цены — от 200 до 3 тыс. рублей. Продукция продается на официальном сайте, в аптеках, на Ozon и Wildberries.

Дисклеймер RB. Продукция с феромонами ассоциируется с SexTech, однако ее эффективность не доказана научно. Мы пишем о производителях подобных продуктов, поскольку они достаточно популярны на российском рынке.

Одна из старейших компаний из сферы секс-товаров в России, производство находится в Москве.

Запустилась в 2000 году на базе «Научно-исследовательского института резиновых и полимерных изделий» — там разрабатывались материалы для первых отечественных секс-игрушек.

В начале 2000-х «Джага-Джага» заходила на рынок под торговой маркой «Сумерки богов» с вибраторами и фаллоимитаторами, но сейчас компания выпускает не только их.

За 20 лет ассортимент вырос до 1000 наименований. Среди них — классические массажеры и фаллоимитаторы с присосками, вибромассажеры, насадки на трусы, эрекционные кольца, лубриканты, масла, свечи, анальные стимуляторы и продукты с феромонами.

Среди необычных товаров бренда — вакуумная помпа для увеличения члена. Цены на игрушки — от 300 до 10 тыс. рублей. Товары представлены на сайте и маркетплейсах Ozon и Wildberries.

Фото: сайт tochkalubvi.ru

Компания «Пикантные штучки» появилась в в 2013 году в Москве: сначала производили только вибраторы и фаллоиммитаторы. Среди подобных товаров бренда пользователи выделяют вибратор «Зая»: при включении у девайса загораются глаза, приподнимаются брови и вибрируют уши.

Сейчас компания продает еще и гель-смазки под суббрендом «Москва». Их фишка в необычных названиях: например, «Влажная Москва» или «Вкусная Москва».

Цены — от 180 до 400 рублей в зависимости от объема упаковки. Представлены они в сексшопах, на Ozon и Wildberries.

Фото: официальный сайт parfume-m.ru

Компания появилась в 2013, производство находится в Москве. Основная продукция бренда — духи и ароматические масла с феромонами. Представлена в основном в магазинах эротических товаров.

Ароматы имитируют популярные парфюмерные композиции — сладкие, цветочные, конопляные, древесные. Бренд выпускает парфюм для женщин в линейке Sexy Life, и для мужчин (это редкость на российском рынке) — в линейке Natural Instinct.

Например, среди продуктов есть аромат «для привлечения женщин» с двойной порцией феромонов. Товары бюджетные — от 500 до 2 тыс. рублей.

Продаются на официальном сайте, на Ozon и Wildberries.

Фото: официальный сайт ekaterinburg.eromantica.ru

Eromantica — молодой секс-бренд из Екатеринбурга. Запустился в 2021 году. Помимо собственного производства, у компании есть интернет-магазин с товарами других брендов и секс-лекторий для женщин.

Eromantica в основном направлен на девушек. Основа линейки: вибромассажеры, кремы, масла и блески для губ с феромонами, свечи, белье, смазки и средства интимной гигиены.

Среди необычных товаров — охлаждающий блеск для губ со вкусом клубники в шоколаде для приятных поцелуев. Цены на игрушки и косметику — от 350 до 7 тыс. рублей.

Товары продаются на сайте, Ozon и Wildberries.

Фото: feelpurpur.com

Московский бренд прокладок, лубрикантов и карточных секс-игр PurPur — новичок на рынке. Разработку продуктов начали в 2020 году, а продажи стартовали только в марте 2022 года.

Основали бренд бывшие менеджеры крупной бьюти-компании Natura Siberica Анфиса Савченко и Елена Захарова. Они хотели создать марку, которая произведет «секс-революцию» на российском рынке: в соцсетях бренда появляются фотографии реалистичных, не модельных тел и откровенные рассказы о личной жизни.

Главная идея бренда — снять табу с интимной сферы жизни, раскрыть сексуальность каждого человека и показать, что российский бренд этой ниши может выглядеть стильно.

Одна из интересных позиций — карточная секс-игра с вопросами о бывших партнерах, «стыдных» желаниях и прожитом опыте. Цены на продукцию — от 300 до 2 тыс. рублей.

Товары бренда продаются на сайте, Ozon и Wildberries, в парфюмерной сети «Золотое яблоко» и локальных бьюти-магазинах по всей России.

Компания по выпуску и обслуживанию секс-машин из Омска. На сайте бренда представлены как сами машины, так и насадки для них. LoveMachines пишет, что эти товары — их собственного производства, но в них используются импортные детали.

Компания участвовала в выставках секс-товаров eS Expo и Ero Expo, запустила прокат секс-машин SexRenta.ru. Кроме секс-машин бренд продает мастурбаторы, вибраторы, смазки и массажеры сторонних производителей.

Цены на товары — от 1450 до 170 тыс. рублей. Самые дорогостоящие товары — непосредственно секс-машины.



Продаются на сайте, в московском шоуруме, негабаритные товары — на Ozon и Wildberries.

Фото: официальный сайт shame-less.ru

Уральская марка бюджетной интимной и секс-косметики Shameless появилась в 2020 году. В линейку входят лубриканты, спреи, массажные свечи, гель для интимной гигиены и крем для груди.

В линейке есть, например, спрей для повышенного слюноотделения (например, для комфортного орального секса).

Цены на косметику — от 360 до 3,5 тыс. рублей. Средства бренда продаются онлайн на официальном сайте, на Ozon и Wildberries и в парфюмерной сети «Золотое Яблоко».

Компания запустилась в 1993 году под названием «А-Полимер» в Краснодарском крае. Тогда бренд выпускал фаллоимитаторы и вибраторы. В 2012 году компанию переименовали в Lovetoy, а ее ассортимент расширился.

Lovetoy выпускает не только секс-игрушки, белье, смазки, вибраторы и аксессуары, но и парамедицинскую продукцию — в основном для мужчин. Например, от проблем с эректильной дисфункцией, простатитом, преждевременной эякуляции и так далее. Идея бренда — помочь людям преодолеть физиологические проблемы, чтобы вести здоровую интимную жизнь.

Среди интересных товаров для секса — женский карманный девайс, предназначенный для использования вне дома. Цены — от 130 до 21 тыс. рублей.

Товары представлены на официальном сайте и на маркетплейсах Ozon и Wildberries.

Erasexa — бренд авторских секс-игрушек в России, в том числе в стиле зооэротики. Марка появилась на рынке в 2011 году, а уже в 2015 году участвовала в крупной российской выставке EroExp.

Цель бренда — закрыть потребность в локальных предпочтениях, о которых многие стесняются говорить (например, о фурри-культуре — когда люди сексуализируют образы нарисованных хуманизированных животных).

В линейке бренда — традиционные вибраторы и фентэзи-фаллоимитаторы, стилизованные, например, под щупальца осьминогов. Многие игрушки производятся вручную. Цены на товары соответствующие — от 3 тыс. до 13 тыс. рублей. Продаются на сайте и на маркетплейсах Wildberries и Ozon.

Выручка по итогам 2021 года, в рублях Чистая прибыль по итогам 2021 года, в рублях Лаборатория «Биоритм» (наш лидер по прибыли) 174,8 млн 43,7 млн «Джага-Джага» 86,1 млн 7,5 млн «Пикантные штучки» 80,6 млн 1,7 млн «Парфюм-М» 51 млн 3,3 млн Eromantica 8,5 млн - 2,6 млн PurPur 1,6 млн -183 тыс LoveMashines - - Lovetoy - - Shameless - - EraSexa - -







Месячная выручка на Wildberries, руб. (июль 2023) Месячная выручка на Ozon, руб. (июль 2023) Lovetoy 20 374 956 542 783 «Джага-Джага» 3 220 515 4 239 494 Erasexa 5 971 757 545 642 «Парфюм-М» 2 178 636 1 649 599 LoveMachines 3 601 285 38 003 Лаборатория «Биоритм» 3 229 201 8 607 PurPur 177 051 464 300 «Пикантные штучки» 357 785 8 607 Eromantica 215 004 11 304 Shameless 34 520 53 336 Фото на обложке: Shutterstock // Chawalit Banpot