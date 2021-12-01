Цифровое кочевничество как новое мировоззрение

При словах «цифровой кочевник» обычно представляется эмигрант-миллениал, без перерыва публикующий в Instagram селфи в гамаке, с компьютером и «Пина коладой» в руке. Но в постпандемической реальности все больше людей хотят поменять формат жизни. В глобальной перспективе появление большой новой группы путешествующих удаленных сотрудников — одна из преобладающих повесток в новом мире с COVID-19.

Из пепла офисной жизни

Для значительного процента работников во всем мире — по данным исследования EY, более 80% — удаленка превратилась из вынужденной адаптации в фактор качества жизни и ожидаемое условие труда. Идея о том, что работа не обязательно должна быть привязана к определенному месту, стала широко распространена, ведь для эффективной удаленки нужны, по сути, только ноутбук и доступное качественное Wi-Fi-соединение.

Некоторые шаги крупных игроков туриндустрии говорят о том, что число цифровых кочевников будет только расти. Так, Airbnb сместил акцент с краткосрочной аренды жилья на долгосрочную — например, на месяц или более, даже после того, как закончилась эпоха самоизоляции. Компания считает, что многие люди будут работать в пляжных коттеджах, лесных и загородных домах за пределами центров городов, которые густо населены и слишком дороги для повседневной жизни.

Кто такие цифровые кочевники?

Термин «цифровой кочевник» (англ. digital nomads) стал особенно популярен с прошлого года, когда компании отправили сотрудников на удаленную работу из-за всеобщей изоляции. Хотя еще в 1997 году исследователи Цугио Макимото и Дэвид Мэннерс выпустили книгу «Цифровой кочевник», в которой описали новое явление, набирающее все больше последователей.

Авторы книги ожидали, что цифровое кочевничество ворвется в наш мир в течение следующего десятилетия, однако этого не произошло. Но развитие технологий и пандемия значительно ускорили этот процесс. Кстати, недавно для обозначения цифровых кочевников появилось еще одно новое слово — techpats, или «техпаты». Это тоже номады, работа которых напрямую связана с технологической сферой.

Итак, цифровые кочевники предпочитают вести образ жизни, не зависящий от постоянного проживания в одном конкретном месте. Все это позволяет им путешествовать и работать удаленно из любой точки мира, где есть доступ к интернету.

Эти люди не просто путешествуют, куда им заблагорассудится. Они выбирают следующее место как временный дом, где им нужно будет обустроить свой быт. Часто цифровые кочевники используют кафе, публичные библиотеки, коворкинги и гостиничные номера в качестве своих офисов.

Раньше подобный образ жизни был в основном привилегией фрилансеров и стартаперов. Теперь многие офисные работники тоже осваивают кочевничество в цифровом формате. Во время пандемии специалисты переезжали в коттеджи с Wi-Fi, чтобы работать удаленно не из квартиры. «Карантинные дома» и «убежища для социального дистанцирования» соблазняли сотрудников искать места на несколько недель или нескольких месяцев.

Также в Airbnb сообщили, что в первом квартале 2021 года количество долгосрочных пребываний (не менее 28 ночей) почти удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а прибыль сервиса онлайн-бронирования выросла в третьем квартале 2021 года почти в три раза.

Теперь список профессий цифровых кочевников значительно расширился. Сейчас это могут быть и штатные IT-специалисты, и дизайнеры, и писатели, журналисты, пиарщики, маркетологи, даже врачи и преподаватели, которые общаются с пациентами и учениками онлайн.

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Как стать цифровым кочевником?

Согласно исследованию MBO, 54% цифровых кочевников — это люди старше 38 лет. Независимо от того, сколько вам лет и чем вы занимаетесь, вам также потребуются хорошие коммуникативные навыки.

Проведите небольшой эксперимент. Начните с проверки своего ощущения новой свободы и почувствуйте, как вам работается вне зависимости от местоположения. Забронируйте на несколько дней или неделю жилье за городом. Помните, вы не планируете отпуск. Работа — ваш приоритет номер один, поэтому выбирайте место с хорошим интернетом. Выстраивайте рабочий процесс по своему обычному графику — только из другого места.

Для понимания, подходит ли вам цифровое кочевничество как образ жизни, попробуйте вступите в одно из сообществ, где общаются техпаты. Например, мировая группа в Facebook Digital Nomads Around the World насчитывает 147 тысяч участников — вам явно будет с кем пообщаться.

А еще можно принять участие в профессиональных IT-мероприятиях. Например, в хакатоне SDV Digital Nomad Hiring Weekend, который пройдет с 17 по 19 декабря в онлайн-формате.

SDVentures активно поддерживает digital nomad образ жизни своих сотрудников, а потому предлагает лучшим участникам хакатона не только оффер на работу, но и возможность стать частью команды цифровых кочевников. Компания полностью оплатит проживание на период от 3 до 6 месяцев в одной из локаций: Занзибар, Шри-Ланка, Греция, Турция, Испания, Латвия.

Где живут цифровые кочевники?

Сегодня цифровые кочевники живут по всему миру. Пандемия, разумеется, ограничила возможности передвижения, но в глобальном смысле создала все условия для того, чтобы отвязать людей от постоянного места жительства. Многие страны приняли новые правила игры и стараются привлечь удаленных работников. Правда, для цифровых кочевников важно качество жизни в стране, которую они выбирают, потому что она становится их временным домом.

По данным HSBC, Швейцария оказалась страной с самым высоким рейтингом для приезжающих из других регионов. В исследовании страны оценивались в соответствии с уровнем жизни, экономикой и т.д. На втором и третьем местах оказались Австралия и Новая Зеландия, за ними следуют ОАЭ и Нормандские острова — Гернси и Джерси.

Также рейтинг показывает заметный интерес в сторону стран Средиземного моря. По мнению опрошенных, Греция, Испания, Кипр, Португалия и Турция — лучшие страны в этом регионе для переезда, когда дело доходит до вопроса о качестве жизни.

Самое сложное для цифрового кочевника в ситуации регулярной смены жительства — правильно выстроить рабочее пространство и коммуникацию. Одно из новых решений для этого — коливинг, концепция совместного проживания нового поколения, которая обеспечивает гибкость и свободу. Здесь цифровые кочевники не только делят жизненное пространство, но еще и обмениваются друг с другом ресурсами и опытом.

В коливингах, которые организуют как компании, так и сами кочевники, обычно включают в себя индивидуальные спальни и общие помещения: гостиные, кухни, ванные комнаты. Если вы представили при этом бесконечную вечеринку, то необходимо помнить, что это не комната в студенческом общежитии.

Коливинг — это пространство для повседневной жизни и работы, преимуществом которого является объединение с единомышленниками. Если не хватает общения, то здесь всегда можно учиться на личном и профессиональном опыте своих соседей. Один из таких проектов — коливинги и коворкинги «Станция Смена». Они располагаются как в России (Сочи, Эльбрус, Калининграде), так и за границей (Бали, Египет, Марокко, Турция и т.д.).

Спрос на коливинги в некоторых странах — например, в Швейцарии — вырос в 10 раз по сравнению с прошлым годом, и с наступлением зимы спрос продолжает расти. Многие цифровые кочевники приезжают сюда во время лыжного сезона, чтобы совместить работу с хобби.

Техпаты переезжают и создают свои базы в странах, предлагающих более теплую погоду, спокойный образ жизни и, довольно часто, более привлекательные налоговые режимы. Если вы присоединяетесь к такому коливингу, то вам не нужно будет искать жилье, настраивать интернет и обустраивать рабочее место самостоятельно. Найти подходящий коливинг можно на специализированных сайтах, например, common.com, coliving.com и т.д.

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Как выбрать страну?

Весь мир становится вашим рабочим пространством при таком образе жизни. И многие страны увидели плюсы в том, что могут привлечь в период пандемии деловых людей и возместить ущерб от сокращения туристического потока. Правда, в отличие от туристов, техпаты всегда стараются выстроить вокруг себя более-менее долговременную и определенную среду.

Правительство Греции, например, считает, что если хотя бы 100 тысяч техпатов будут оставаться в стране в течение шести месяцев в году, это принесет экономике прибыль на €1,6 млрд ($1,8 млрд) за счет налогов и местных расходов. Правительство португальского острова Мадейра считает, что средний цифровой кочевник тратит €1800 евро ($2087) в месяц на местные услуги. Это деньги, которые вливаются непосредственно в местную экономику, и часто в межсезонье.

Оба правительства приняли законы, облегчающие пребывание цифровых кочевников. У Португалии и Греции есть визы цифровых кочевников. Около 3000 человек подали заявки на эту визу, которая позволяет снизить подоходный налог для ЕС на 50%. Его платят те, кто перемещает свое налоговое резидентство в Европу.

Недавно Греция также ввела «долгосрочную визу», которая позволяет цифровым кочевникам из стран, не входящих в ЕС, остаться здесь на 12 месяцев. Другие правительства сделали аналогичные шаги, и Греция, и Португалия теперь сталкиваются с серьезной конкуренцией с более чем 30 странами, которые предлагают цифровые визы кочевников или аналогичные схемы, включая другие средиземноморские страны — Испанию, Хорватию и Мальту.

Все эти страны вводят визы цифровых кочевников, чтобы убедить их остаться на более длительное время и даже перенести в страну свой бизнес. Страны Средиземноморья пострадали от оттока талантливых работников во время европейского долгового кризиса начала 2010-х годов и теперь пытаются вернуть упущенное в новых реалиях.

Еще одним важным фактором при выборе страны может стать часовой пояс, чтобы было удобнее координировать работу. Среди наиболее популярных «открытых» стран:

Испания. Здесь довольно низкая стоимость проживания, есть как пляжи, горы, так и большие города с интересным культурным наследием (Барселона, Мадрид, Валенсия). Плюс, технический потенциал Барселоны быстро растет.

Греция. Здесь есть все: от культуры до вкусной еды, залитых солнцем пляжей и множества островов. Здесь также приличная скорость интернета и самая низкая стоимость жизни в Европе.

Турция. Оптимальный климат, потрясающий ландшафт и доступная жизнь. Здесь хороший интернет, вкусная еда и большое русскоязычное сообщество.

Шри-Ланка. Предлагает отличное сочетание пляжей, национальных парков, еды и множества исторических мест.

Занзибар. Белые песчаные пляжи, кристально чистая вода океана и теплая тропическая погода.

Как получить визу digital nomad?

Конечно, официально никто не называет такой документ «визой цифрового кочевника». Этот термин придуман для удобства. Основное различие между туристической визой и визой, подходящей для удаленной работы, заключается в том, как долго ее владелец может оставаться в стране.

Туристические визы предназначены для краткосрочного пребывания, обычно до трех месяцев, в то время как digital nomads визы допускают более длительное пребывание, часто один год или более. При этом техпаты, разумеется, не имеют права работать на местные компании.

Во всех странах требования к документам на подобную визу разные, но, как правило, вас попросят подтвердить определенный уровень дохода и предоставить документальное доказательство того, что вы действительно являетесь удаленным сотрудником.

Некоторые страны позволяют гражданам из других государств подавать заявки онлайн. Другие требуют, чтобы заявки подавались через посольство или консульство. Многие могут потребовать уплаты регистрационного сбора при подаче.

Стоит понимать, что в некоторых странах эта концепция настолько нова, что власти еще не знают, как к ней подступиться, поэтому процесс получения визы на длительное пребывание носит пока очень бюрократический характер.

По официальной информации, на сегодняшний день в мире уже более 35 млн цифровых кочевников, что равно населению Канады. А с годовой покупательной способностью в $787 млрд это сообщество будет считаться одним из 50 самых процветающих после Португалии и Саудовской Аравии. Цифровые кочевники — герои нашего времени, меняющие экономическую реальность и разрушающие границы.