Вечный рейв: обзор наушников Commo One

В феврале 2024 года «Яндекс Маркет» выпустил линейку полноразмерных наушников Commo. Модели One уже продаются, а Immersive придется подождать — их выпустят весной. Около двух недель я тестировал гарнитуру Commo One. Подробнее о том, на что способна новинка суббренда «Яндекса», читайте в обзоре RB.RU.

Содержание:

О проводах забываешь после распаковки

Комплект

Commo One поставляют в коробке из переработанных материалов: металла, пластика и экокожи. Внутри упаковки лежат наушники, провод AUX и двусторонний зарядный кабель Type-C. Жаль, что провода не в цвет корпуса гарнитуры: мои Commo One серо-зеленого цвета, а провода — бежевого.

Дизайн и эргономика

Наушники выполнены в стиле Sony WH-1000XM5. У устройств схожа конструкция дужек и чашек. Также Commo One складываются на манер XM5, только почему-то динамиками во внешнюю сторону. Это неудобно, потому что наушники упираются в ключицу. И если не поставить трек на паузу, окружающие услышат звук из динамиков.

Устройство не ощущается хлипким. Корпус выполнен из приятного, но маркого софт-тач-пластика. Дужки металлические, поэтому со временем не сломаются (привет, Beats Studio). Амбушюры сделаны из экокожи с «эффектом памяти» — они фиксируют форму ушей пользователя и со временем наушники будут идеально прилегать к голове.

Commo, конечно, больше Marshall Major IV

На левой чаше расположена кнопка питания и разъем Type-C, а на правой — рычажки громкости, кнопка воспроизведения и джек 3,5 мм. Кнопки нажимаются четко, а щелчок при нажатии не громкий.

Вес устройства — 270 грамм. Commo One сидят плотно, не падают, даже если потрясти головой. При продолжительном использовании шея не устает. Когда я играл или смотрел фильмы, даже забывал, что наушники на мне. Сильный контраст на фоне Marshall Major IV, которые давят на голову и уши спустя 15 минут прослушивания.

Подключение Гарнитура оснащена Bluetooth версии 5.3 — ее можно соединить с двумя устройствам сразу. Например, удобно смотреть видео на ноутбуке и принимать звонки на телефоне. Коннект стабильный, без перебоев. В многолюдных местах звук тоже не отваливается. Точка не дает затеряться гарнитуре в меню Bluetooth Commo One очень просто подключаются: достаточно пару секунд удерживать кнопку питания. На устройствах наушники отмечены точкой в названии. Их удобно найти в настройках, не углубляясь в перечень сопряженных устройств. Звук Прежде всего стоит отметить шумоизоляцию. Активного шумоподавления нет, но корпус Commo One хорошо поглощает лишние звуки. Конечно, в метро придется прибавить громкость, чтобы перебить шум поездов и толпы. Но в торговых центрах или кафе людей слышно не будет. В наушниках установлено два динамика на 40-мм. Воспроизводимая частота — от 20 до 20 тыс. Гц. Показатель достойный, но не на уровне топ-устройств: у тех же Sony WH-1000XM5 частота в два раза больше. Commo One поддерживает два кодека: AAC и SBC. Это стандартные алгоритмы кодирования музыки для Bluetooth-наушников. Качество не высочайшее, но звук не будет трещать как из старого радио.

Через AUX-провод звучание становится более плоским, чем по Bluetooth-соединению. Но хуже то, что потом наушники начинают барахлить. Если подключить их по беспроводной связи обратно, звук искажается и пропадает. Перезагрузка гарнитуры не помогает — только создание новой пары заново. Есть проблемы с кнопкой воспроизведения. Треки и видео на паузу она ставит, но обратно не включает.

Кино и видеоигры Commo One звучат объемно, что подходит для мультимедиа. В них я посмотрел две киноленты: экшен и разговорную комедию. Наушники порадовали комфортным балансом высоких и низких частот. Есть глубина звука — в динамичных сценах различимы фразы персонажей и вакханалия на фоне. В играх тест был посложнее: CS 2 и Watch Dogs. В первом случае глубины уже стало недостаточно. Четкости не хватило для определения звуков шагов и брошенных гранат. Commo One — не вариант для киберспортсменов. Хотя вряд ли гарнитура задумывалась как конкурент флагманским Logitec или Steelseries. А вот в Watch Dogs наушники проявили себя хорошо. Мне понравилось объемное звучание. Например, гулять по виртуальному Чикаго было приятно — погрузился в его атмосферу. Взрывы, стрельба и рев машин звучали мощно, до мурашек. Музыка Чтобы оценка была более честной, я прослушал музыку разных жанров для теста. Так проще выделить сильные и слабые стороны наушников. Рок Commo One отчаянно не хватает высоких частот. Гитары слышны блекло, почти неразличимо. Но баланс не позволяет превратиться звуку в балаган. Скрипка в песнях «Операция Пластилин» растворилась в тяжелом гитарном звуке. Динамичные рифы «Йорша» потеряли драйв, став будто пустыми. Но наушники «вытягивают» группы потяжелее. «Пневмослон» или Neverlove звучат превосходно, как раз за счет мощного баса. Особенно те песни, где есть элементы техно. Объем и баланс звука качают. На высоких уровнях громкости динамики не хрипят и не дрожат. Звучание очень мягкое, будто обволакивает уши. Рэп и хип-хоп Commo One подойдут для ценителей «голоса улиц». Бас в треках «КлоуКома» и Big Baby Tape хорошо бьет по барабанным перепонкам, без дискомфорта. Глубины хватает — не хуже Marshall Major IV. Но, опять же, высоких частот недостает. Хотя вокал с битами различимы, что редкость даже для флагманских моделей. Более спокойных по звуку исполнителей вроде «25/17» наушники проигрывают без явных недостатков. Размеренный бит и спокойная читка не раскрывают лучшие стороны гарнитуры. Они проявятся в другом жанре. Танцевальная музыка В ней Commo One прекрасны. Любой спектр исполнителей — от GSPD до «Руки вверх!» — раскачает наушники. Все тот же глубокий бас нивелирует недостатки звука и создает «вау-эффект», о котором я говорил ранее. Что также важно, при прослушивании музыки на высокой громкости не болит голова. Звонки Для приема входящих вызовов можно использовать кнопку воспроизведения. Одно нажатие — прием и завершение звонка, удержание — сброс. Просто и интуитивно. В отличие от работы с музыкой, с вызовами у кнопки нет проблем. Нажатия фиксируются корректно. Неизвестно, сколько микрофонов установлено в Commo One, но собеседники меня слышали даже возле шумной автомагистрали. Их было слышно тоже хорошо: Bluetooth-соединение не пропадало. Приятный бонус: при приеме звонков на iPhone смартфон переключал звук на наушники, а не на динамик. В отличие от Marshall Major IV — с ними приходилось просить собеседника подождать, пока я менял принимающее устройство. Аккумулятор Время работы Commo One впечатляет: 95 часов без подзарядки при емкости аккумулятора в 650 мА/ч. Даже учитывая, что я слушаю музыку постоянно, наушники не сели. За две недели я не смог их разрядить «в ноль». Думаю, что вопрос о скорости зарядки не актуален, ведь при умеренном использовании устройство придется заряжать раз в месяц. И когда этот момент настанет, нужно помнить про отсутствие беспроводной зарядки у гарнитуры. Главное, что Commo One подходят для музыки Вывод Лучшая характеристика Commo One — его цена. Наушники продаются только на «Яндекс Маркете», их стоимость колеблется в районе 4 тыс. рублей. За эти деньги пользователь получит удобное, громкое и автономное устройство. Конечно, оно не идеально. Всё же есть технические проблемы. Наушники не дружат с проводом AUX, и кнопка воспроизведения для музыки почти не работает. Звук обделен высокими частотами, которых так не хватает при прослушивании того же рока. Однако для ценителей электронной музыки Commo One станут настоящим подарком. Такого сочного и глубокого баса нет даже в более дорогих моделях от других производителей. Время работы позволит забыть о необходимости подзарядки устройства. Поэтому прослушивание музыки может превратиться в вечный рейв. Фото на обложке и в тексте: Александр Сенников