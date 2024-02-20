«Яндекс Маркет» выпустил линейку полноразмерных беспроводных наушников под брендом Commo

«Яндекс Маркет» выпустил линейку полноразмерных беспроводных наушников под собственной торговой маркой Commo. В линейке представлено две модели — ONE и Immersive, говорится в сообщении компании.

Полноразмерные беспроводные наушники модели ONE уже доступны покупателям в трех цветах — белом, сером и лавандовом. Вторая модель появится в продаже этой весной.

Характеристики:

Обе модели оснащены 40-миллиметровыми динамиками с объемным звуком;

Commo ONE автономно работают до 95 часов, у наушников есть звуковая и световая индикация, кнопки управления и встроенный микрофон.

Чашки ONE оснащены поворотным механизмом, что делает их ношение удобным, в комплекте имеется AUX-кабель, с помощью которого наушники можно подключить к ноутбуку и использовать даже разряженными — как проводные.

Модели Immersive добавили дополнительные возможности. Она поддерживает три режима. Первый — активное шумоподавление, второй — прозрачность, чтобы слышать и музыку, и окружающие звуки почти так же четко, как без наушников, третий — стандартный режим. Также Immersive сами ставят музыку на паузу, если наушники снять с головы.

Первые беспроводные наушники от Commo «Маркет» представил в июне 2023 года — это наушники-вкладыши с минималистичным дизайном, время работы которых после зарядки составляет до 5,5 часов.

Компания создала бренд Commo весной 2022 года, под ним выпускаются зарядки и кабели для них, чехлы для телефонов и батарейки.

Фото: «Яндекс Маркет»