«Яндекс Маркет» выпустил линейку полноразмерных беспроводных наушников под брендом Commo

«Яндекс Маркет» выпустил линейку полноразмерных беспроводных наушников под собственной торговой маркой Commo. В линейке представлено две модели — ONE и Immersive, говорится в сообщении компании.
Полноразмерные беспроводные наушники модели ONE уже доступны покупателям в трех цветах — белом, сером и лавандовом. Вторая модель появится в продаже этой весной.
Характеристики:
- Обе модели оснащены 40-миллиметровыми динамиками с объемным звуком;
- Commo ONE автономно работают до 95 часов, у наушников есть звуковая и световая индикация, кнопки управления и встроенный микрофон.
- Чашки ONE оснащены поворотным механизмом, что делает их ношение удобным, в комплекте имеется AUX-кабель, с помощью которого наушники можно подключить к ноутбуку и использовать даже разряженными — как проводные.
- Модели Immersive добавили дополнительные возможности. Она поддерживает три режима. Первый — активное шумоподавление, второй — прозрачность, чтобы слышать и музыку, и окружающие звуки почти так же четко, как без наушников, третий — стандартный режим. Также Immersive сами ставят музыку на паузу, если наушники снять с головы.
Первые беспроводные наушники от Commo «Маркет» представил в июне 2023 года — это наушники-вкладыши с минималистичным дизайном, время работы которых после зарядки составляет до 5,5 часов.
Компания создала бренд Commo весной 2022 года, под ним выпускаются зарядки и кабели для них, чехлы для телефонов и батарейки.
Фото: «Яндекс Маркет»
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20 февраля 2024
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