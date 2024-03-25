Как купить подписку Game Pass в России

Коды активации для подписки на Xbox Store называются Game Pass и также продаются в офлайн-магазинах, однако есть и другие пути их покупки, для которых не нужно выходить из дома. Какие способы доступны и что учесть при выборе подписок — в материале RB.RU.

В марте 2022 года Microsoft приостановили продажи товаров и услуг в России. Под ограничения попали не только системы Windows и пакет Office, но продукты для консолей Xbox — в Xbox Store нельзя покупать игры и продлевать подписку. Хотя диски с отдельными играми для приставки все еще поставляются по параллельному импорту и продаются в розничных сетях и на маркетплейсах.

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Что входит в Game Pass?

Game Pass — это подписочный сервис на каталог с видеоиграми. Как «Кинопоиск», где пользователь вносит платит каждый месяц и получает доступ к фильмам. Когда подписка на Game Pass кончается, доступ к библиотеке игр закрывается. Даже через корневые папки на компьютере их не запустить.

Сервис устроен как библиотека, где пользователю рекомендуют игры исходя из его предпочтений. Если пользователь часто играет в шутеры от первого лица, то алгоритмы предложат тайтлы этого жанра. Также есть подборки по тематике: зомби-выживание, непродолжительные проекты и другие.

Каталог Game Pass обновляется каждый месяц: игры добавляют и убирают. Например, в апреле 2024 года игрокам станет доступен сиквел экшена Senua’s Saga: Hellblade. Однако взамен уберут гонку Hot Wheels Unleashed. Сервис предупреждает о пополнениях и сокращениях.

В каталоге на ПК доступно 419 игр. Скриншот: приложение Xbox Game Store

Однако не все новинки попадают в Game Pass. Например, новые части FIFA или Call of Duty недоступны по подписке. Но у нее есть другое преимущество: на некоторые игры действуют скидки для обладателей Game Pass. Поэтому не вошедшие в каталог проекты можно купить по более демократичным ценам.

Также Game Pass включает подписку и на другие сервисы. Игрокам доступна EA Play с библиотекой из тайтлов Battlefield, Star Wars, Dead Space и других. Для владельцев Xbox бонусом станет подписка Live Gold, открывающая онлайн-функции игр. Также по Live Gold пользователь получает по две бесплатной игры в месяц, которых нет в Game Pass.

Еще в Game Pass есть облачный сервис Xbox Cloud Gaming — однако в России он не работает даже через иностранный аккаунт.

Какие виды подписки существуют?

Официально Game Pass купить в России нельзя. Но в Турции цены следующие:

Подписка на ПК обойдется в 159 лир в месяц. Пользователю доступна весь каталог игр, скидки и EA Play.

Подписка Core для Xbox стоит 159 лир в месяц. Она разблокирует онлайн-функции игр, открывает каталог только на 25 игр и предлагает скидки. EA Play в подписку не включена.

Цена подписки Ultimate — 209 лир в месяц. Она подходит для обеих платформ. Разница лишь в размере библиотеки игр на консоли, сопоставимой с ПК-вариантом.

Лучший вариант для владельцев Xbox — Ultimate. Однако для пользователей компьютеров проще взять обычную подписку для ПК, ведь онлайн-функции в играх на платформе доступны по умолчанию.

Как оформить подписку в России

Покупка и активация Game Pass другого региона через посредников или самостоятельно

Активацией зарубежных подписок занимаются посредники, которых можно найти на Avito и в соцсетях. Посредник создает аккаунт пользователю в регионе, где можно купить Game Pass. Для этого ему необходимо сообщить свои почту и пароль. Затем он активирует подписку и предоставляет профиль пользователю. Главный нюанс данного подхода — никто не гарантирует безопасность, почту могут взломать, а подписку так и не купить.

Однако сделать новый аккаунт с учетом региона можно самому. Например, когда вы находитесь за рубежом и ваше местоположение определяется соответствующим образом.

Площадки для покупки Game Pass

Покупка Game Pass в DNS, «М.Видео» и «Эльдорадо» и других магазинах

Коды GamePass продаются в розничных магазинах электроники, а также на маркетплейсах. При выборе подписки необходимо учесть регион активации. Российских ваучеров в магазинах не осталось, поэтому коды привозят из других стран. Большая часть поставляется из Турции, поэтому подписка оформляется только на турецкий аккаунт.

Цены на Game Pass в DNS. Скриншот: источник

Ваучеры продаются на срок от месяца до года работы. Стоимость варьируется от 1 тыс. рублей до 9 тыс. рублей. Наиболее распространен вариант на три месяца по соотношению цены и времени действия, такой вариант стоит около 2 тыс. рублей.

Сложности с покупкой видеоигр стали катализатором роста популярности неофициальных онлайн-магазинов. В них продаются коды для активации игр и подписок, недоступных в России. В отличие от дисков, ваучеры стоят дешевле, так как в цену не включены расходы на параллельный импорт.

Каталог GGSel. Скриншот: источник

Купить Xbox Game Pass можно на специальных маркетплейсах, где продаются коды активации. Одной из самых больших стала площадка GGSel. На ней продавцы предлагают ваучеры по ценам ниже, чем в магазинах. Однако есть несколько нюансов при выборе товара:

Рейтинг продавца. Платформы не успевают обрабатывать данные новых селлеров и есть шанс нарваться на мошенников, продающих не те товары. Поэтому стоить учитывать отзывы покупателей;

Аккаунт. В случае покупки аккаунта есть риск получить бан, потому что часто это взломанные профили. Или у них слишком много пользователей.

Оплата. Некоторые продавцы принимают оплату только криптовалютой.

На площадках есть более широкий выбор регионов активации подписок, вплоть до США и Европы. Также в случае проблем с продавцом помогает техподдержка маркетплейсов. Вплоть до возвращения денег — но с комиссией до 25%.

Каталог Plati.market. Скриншот: источник

Сервис работает по схожему принципу с GGSel. Пользователь выбирает наиболее выгодный вариант подписки среди сотен продавцов, изучает их историю и рейтинг. Помимо продажи, некоторые продавцы за дополнительную плату могут активировать подписку.

Где найти и скачать игры в Game Pass

С консолью Xbox все просто: прямо в системе доступна библиотека, откуда можно загружать и запускать игры.

На ПК иначе. Если Windows 11 версии, то приложение Xbox установлено по умолчанию. А если версия младше или утилиты не оказалось, то она скачивается в Microsoft Store или на официальном сайте Xbox. Далее нужно войти в свой аккаунт, и весь каталог будет открыт.

Некоторые игры недоступны на компьютере из-за привязки к стране. Проекты Ubisoft не откроются в России. Поэтому если подписка активировалась на российский регион, то его необходимо поменять в настройках Windows. Затем нужно перезапустить приложение Xbox.

Как оформить Game Pass с максимальной выгодой?

Цены на подписки в каждом регионе разные. Самые дешевые — в странах Латинской Америки и Турции. Месячный доступ к Game Pass Ultimate в Турции стоит около 600 рублей. Но из-за высокой инфляции Microsoft регулярно повышает цены. Еще в октябре 2023 года месячная подписка стоила менее 400 рублей.

Чтобы не вникать в экономическую ситуацию других стран, можно покупать подписки на маркетплейсах. Однако и там есть риски получить украденные аккаунты или поддельные коды. Перед покупкой стоит прочитать отзывы и историю продаж селлеров.

В розничных магазинах цены выше, и регион активации преимущественно турецкий. Зато способ безопаснее и проще.

Фото на обложке: Unsplash // Michael Marais

