Ловля рыбы голыми руками: как МТС ищет стартапы

7 февраля гостем эфира стал директор МТС по инновациям и инвестициям Дмитрий Курин. Он рассказал, как компания ищет стартапы и вкладывается в них. Также Дмитрий объяснил, почему MTS Startup Hub — это не акселератор, и почему корпорации выгодно интегрировать новые проекты в свою экосистему.

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Дмитрий Курин, директор МТС по инновациям и инвестициям

Первую акселерационную программу в компании провели в 2018 году, в числе первых среди российских корпораций. Перед тем, как решиться на запуск MTS StartUp Hub, Дмитрий Курин и его коллеги долго изучали, как подобные проекты реализуют зарубежные корпорации.

МТС к тому времени превратилась из телеком-оператора в цифровую корпорацию, и для развития нужны были свежие идеи и проекты. Бизнес-направления компании поделили на вертикали: телеком, финтех, ритейл, энтертеймент, розница, интернет вещей и другие.

От акселераторов отказались в пользу точечного подхода к работе со стартапами, поскольку считают его более эффективным. В МТС этот принцип называют tailor made: эксперты изучают потребности бизнеса, состояние отрасли и международный опыт. А далее находят релевантное решение на рынке и стыкуют потребности МТС с возможностью уже готового продукта.

Отбор проходили тысячи компаний

Всего за время работы со стартапами в компании провели семь акселераторов. Для первого проекта привлекли партнеров из GVA (Global Venture Alliance), второй — делали с их поддержкой, но уже более независимо. А дальше определяли методологию сами, партнеры помогали лишь с техническими задачами.

С момента запуска программы в МТС получили около пяти тысяч заявок от разных проектов: 300 из них вышли на этап интервью и 120 завершили акселерационную программу.

Изначально эффект от акселераторов был количественный: корпорация изучала новые гипотезы и пыталась внедрить их в структуру своей вертикали. Далее формат акселератора усложнился.

В каждом наборе акселератора отбирали четыре-пять разных направлений, которые соответствовали направлениям развития компании. И каждый раз ротировали эти векторы.

Команда MTS StartUp Hub

Новый подход

Сейчас, в 2023 году, компания продолжает активное взаимодействие со стартапами с учетом прошлого опыта:

Для работы стали выбирать более зрелые проекты , у которых уже есть продукт — как правило, раунд А+ или B, трекшн, выручка от 50 млн руб. и желание масштабироваться.

, у которых уже есть продукт — как правило, раунд А+ или B, трекшн, выручка от 50 млн руб. и желание масштабироваться. Открыли венчурный фонд , чтобы инвестировать в понравившиеся проекты.

, чтобы инвестировать в понравившиеся проекты. Отошли от веерного подхода: стали не просто «перемалывать воронку», а искать стартап под конкретную потребность бизнеса.

Но в МТС также продолжают отсматривать большое количество проектов: около полутора тысяч в год.

Сейчас основной фокус на сферах:

Travel. Недавно компания купила сервис «Броневик» для бронирования отелей и жилья.

Недавно компания купила сервис «Броневик» для бронирования отелей и жилья. Кибербезопасность. Запустили свою компанию в сфере ИБ — «Серенити сайбер секьюрити» — при поддержке бывших топ-менеджеров «Лаборатории Касперского» и «Моего офиса».

Запустили свою компанию в сфере ИБ — «Серенити сайбер секьюрити» — при поддержке бывших топ-менеджеров «Лаборатории Касперского» и «Моего офиса». EdTech и MarTech. Корпорация ищет: частотные продукты, которыми можно пользоваться каждый день или несколько раз в неделю, со средним чеком примерно до тысячи рублей.

Компания вложилась в сервис удаленного заказа еды, напитков и других товаров Bartello — для интеграции с МТС Live. Так у корпорации появился собственный сервис для покупки билетов на мероприятия. Также МТС заключила сделку с образовательной детской платформой LogicLike, чтобы включить курс в клиентскую подписку «Джуниор».

Также компанию интересуют Fintech-решения, ритейл и системы умного дома. Для развития последнего направления МТС заключила сделку с «Гольфстримом», провайдером охранных систем.

Команда MTS StartUp Hub

Программы поддержки стартапов

Как МТС может поддержать стартап:

Инвестировать. Средний объем вложений — от $500 тысяч до $5 млн.

Средний объем вложений — от $500 тысяч до $5 млн. Стать клиентом компании , купив услугу, лицензию или права на продукт.

, купив услугу, лицензию или права на продукт. Продвигать через собственные каналы продаж по модели revenue sharing.

через собственные каналы продаж по модели revenue sharing. Предоставить собственные сервисы для разработчиков стартапа — от кассы до дизайна.

для разработчиков стартапа — от кассы до дизайна. Финансировать пилот и компенсировать затраты на его проведение — до 1 млн рублей.

и компенсировать затраты на его проведение — до 1 млн рублей. Выдать гранты на использование сервисов Cloud (облачными продуктами компании), «Маркетолог» (база для email-рассылок на основе обезличенных данных абонентов) и других продуктов компании.

Как предложить свой проект? Чтобы отправить свой стартап на рассмотрение экспертами компании, нужно зайти на сайт и заполнить заявку с информацией о продукте. Также Дмитрий рекомендует писать ему и коллегам по всем доступным каналам, в том числе и в телеграм-канал MTS StartUp Hub, если есть конкретное предложение.

Как быстро стартап может стать частью вертикали МТС? С момента подписания term sheet обычно проходит около двух месяцев.

На каких условиях можно сотрудничать с компанией? Это могут быть миноритарные или мажоритарные инвестиции, полный выкуп, наем, партнерство.

Фото: предоставлены спикером

Текст: Александр Сенников