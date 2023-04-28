Федор Овчинников отвечает на вопросы детей о своем бизнесе

На встрече Федор рассказал о главных факторах успеха «Додо Пиццы», о том, как сделать блог о своем бизнесе популярным и почему секрет work&life balance — не разделять жизнь и работу.

RB.RU выпускает тезисы по онлайн-встрече с Федором Овчинниковым, основателем сети «Додо Пицца», проведенной бизнес-школой для подростков detiMBA в рамках проекта «База» 21 апреля.

Содержание:

Гость онлайн-встречи — Федор Овчинников, основатель сети «Додо Пицца».

Предпринимательский путь Федора начался с открытия книжного магазина «Сила ума» в Сыктывкаре в 2006 году. Федор хотел открыть в родном городе красивый книжный «как в Москве», поскольку в городе было не очень много развлечений.

Чтобы привлечь покупателей, Федор завел блог о магазине. Спустя четыре года бизнес вырос в сеть. Но все же ее пришлось закрыть из-за неликвидности: люди стали все больше предпочтения отдавать электронным книгам и меньше покупать бумажные.

Но предпринимательский азарт у Федора остался: он решил попробовать сделать бизнес, который будет актуален всегда — связанный с едой. Чтобы понять азы ресторанного бизнеса, предприниматель отправился в Петербург работать в McDonald’s.

Там Федор и придумал идею — открыть «пиццерию с классным сервисом». Она появилась в 2011 году и сначала работала только на доставку, из подвального помещения.

Развиться в сеть из 950 заведений практически по всему миру, по мнению Федора, «Додо Пицца» смогла именно благодаря клиентоориентированности. Сейчас пиццу от российского предпринимателя можно попробовать в Нигерии, Африке, Вьетнаме, Литве, Эстонии, Польше и еще 11 странах.

О секретах «Додо»

Откуда появилось название «Додо Пицца»?

Я придумал название после того, как прочитал книгу «Алиса в стране чудес». Нужно было что-то понятное, простое и запоминающееся. Чтобы люди задавали вопрос: почему «Додо»?

Как удалось собрать стартовый капитал?

Я взял кредит в банке, но не на открытие бизнеса, а для ремонта квартиры. Необходимо было начать с чего-то малого, чтобы получить опыт и наращивать капитал далее.

Не советую на старте открывать, например, дорогой ресторан. Можно начать с чего-то условно не престижного: мыть машины или продавать газеты из типографии с наценкой. Не стоит бояться малого бизнеса.

Почему вы выбрали общепит?

Каждый ест минимум два-три раза в день. Это потребность. А значит, бизнес в сфере общепита будет всегда.

В чем секрет успеха концепции «Додо Пицца»?

Предприниматель не должен бояться что-то копировать. В этом состоит прогресс, люди по одиночке ничего не создают. Дальше уже можно придумать что-то свое и улучшить модель, когда разберетесь, как работает созданный кем-то бизнес.

Конечно, я пропускал через себя огромное количество других кафе, пиццерий, смотрел, чтобы у меня в голове родилась картинка.

Покрывала ли чистая прибыль первой пиццерии расходы?

Моя первая пиццерия сразу вышла в прибыль и приносила 300 тысяч рублей в месяц. Достаточно большие деньги по тем временам, да и сейчас немаленькие. Я сразу стал инвестировать прибыль в развитие.

Для перехода в большой бизнес нужно быть готовым долго не зарабатывать. Первые годы моя зарплата была — 15 тысяч рублей. Моя семья увидела какие-то деньги на четвертый-пятый год развития компании.

Это минус большого бизнеса, здесь не самый легкий путь.

Самый любимый вкус в «Додо Пицце»?

«Маргарита».

О том, что важно в начале бизнеса

На чем стоит сосредоточиться в начале ведения бизнеса?

На продукте. Когда я открыл первую пиццерию, у меня было небольшое количество денег, и приходилось отказываться от того, что не влияет на результат — на вкус пиццы. Например, ремонт в первой пиццерии я делал сам.

Условно, вы открываете магазин. Что лучше: сделать классный интерьер или привезти нужный товар? Люди приходят за товаром, и он играет решающую роль.

Главные ошибки на старте?

Нетерпеливость, желание получить все и сразу, желание быстро развиваться. Нельзя учиться на чужих ошибках, нужно это делать на своих.

Нужна ли в начале поддержка от окружающих?

Надейтесь только на себя. У всех были сомнения, которые меня раззадорили. От близких были страх и пессимизм.

Предприниматель же — всегда оптимист. Я получил свою поддержку, когда завел блог: меня читали предприниматели и оставляли свою обратную связь.

Три шага, чтобы начать свой бизнес?

Шаг один — начать бизнес.

О качествах предпринимателя

Какими качествами должен обладать предприниматель?

Главное стремление любого человека в жизни — быть счастливым. И каждый должен понять, в чем его призвание, что ему приносит счастье. Потому что самое неправильное — пытаться быть не собой.

Не буду лукавить, предпринимателями готовы быть не все. Предприниматель — это человек, который берет на себя риски и несет ответственность за сотрудников. За такие сложные вещи он и получает награду — прибыль.

Как не бояться брать на себя ответственность и риски?

Если человеку не страшно — это плохо, потому что он не учится. В принципе, люди с нормальной психикой не могут быть бесстрашными. Страх позволяет делать выводы.

Мне в какой-то степени было страшно в начале. Но так как я, наверное, по характеру предприниматель, то уровень принятия этого чувства был выше среднего. Но все равно я старался не отключать голову.

Предпринимательство похоже на экстремальный спорт или путешествие в Антарктиду. Если человек пошел в Антарктиду и не подготовился, это быстро закончится.

Нужно рисковать по чуть-чуть, чтобы учиться. Я с детства немного занимался бизнесом: мыл машины, календарики раздавал на улице.

Что-то продавать людям — стыдно, так что это всегда некий выход из зоны комфорта, а значит, развитие.

В чем секрет баланса между работой и личной жизнью?

Не разделять жизнь на части и не делать из работы наказание.

Нужно стараться получать удовольствие, в том числе и от бизнеса. Запуск новых продуктов, какие-то вызовы, сложные задачи. Секрет этого баланса — не делать жесткого противопоставления.

О том, как развивать компанию

Какой бизнес будет актуален через несколько лет?

Ориентируйтесь на клиентов. Предприниматель решает какие-то потребности, которые возникают у людей.

Ориентируйтесь на себя. Нужно понять, чего не хватает самому, и сделать это.

Как собрать команду и научиться делегировать?

Есть много предпринимателей, которые боятся доверять. Чтобы создать команду, нужно не бояться доверять людям. Они будут ошибаться, но если давать им ответственность, они вырастут и всему научатся.

Это необходимо, чтобы сделать самостоятельный бизнес, который не будет от тебя зависеть.

Как справляться с конкуренцией?

Правило — надо думать не о конкурентах, а о клиентах. Рынок большой, у всех они будут. Нужно постоянно улучшать свою работу, тогда клиенты придут. Все решают в итоге они.

Как удалось из небольшой компании создать международный бизнес?

Идея построить мировую компанию была изначально. Любой большой бизнес построен обычными людьми. Самое важное — поверить, что все возможно и не лишить себя мечты.

С «Додо» сработала такая идея: создать не просто пиццерию, а IT-продукт вокруг пиццерии. То есть писать программы, приложения. В своем блоге я после закрытия книжного начал писать про пиццу, и люди захотели купить мою франшизу именно с этой IT-системой.

Партнеры, которые приходят к нам, — такие же молодые мечтатели, им интересно с нами работать и разделять общие ценности. Главная ценность «Додо» — отличный сервис. Эти факторы и позволяют бизнесу расти.

Справка о проекте detiMBA

detiMBA продумывают обучение так, чтобы подростки могли погрузиться в мир предпринимательства с самых азов. За пять лет работы бизнес-школу закончили уже более 6000 учеников из 20+ стран мира, а сейчас в школе есть три образовательных программы разного формата — узнать подробности можно на сайте.

На «Базе» подростки проходят обучающий курс от detiMBA, который длится 3 месяца. Студенты разрабатывают свои стартапы и изучают основы предпринимательства. В конце лучшие студенты представят свои проекты перед жюри из Club 500 и смогут выиграть главный приз — финансирование стартапа для дальнейшего продвижения на рынке.

Фото на обложке: begeton