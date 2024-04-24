Не только хорошие камеры: обзор Realme 12 Pro

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У представленной мне на обзор модели глубокий синий цвет

Realme 12 Pro поставляется в желтой коробке. Нового обладателя телефона встречает надпись «Хей, добро пожаловать в семью Realme». В комплекте есть зарядная вилка с проводом Type-A — Type-C и прозрачный чехол. Кстати, он приятно лежит в руке и не скользит.

Внешний вид смартфона создал дизайнер премиум-часов Оливье Савео. Сзади устройство выглядит впечатляюще: поверхность выполнена из экокожи и пластика, а блок камер прикрывает полированное стекло, переливающееся на свете. Он огромный и круглый, так и хочется закричать: «Шайбу, шайбу!». По краям круга есть рифление в виде безеля, но покрутить его нельзя.

«Шайба» выглядит красиво, но вот при использовании есть неудобства. Блок камер перевешивает, если держать смартфон в одной руке. При использовании в горизонтальной ориентации пальцы левой руки то и дело задевают стекло, оставляя следы. Еще «шайба» сильно выпирает из корпуса.

Гол!

Смартфон достаточно большой — 161 мм в высоту. При этом он легкий, всего 190 граммов. За счет обтекаемых граней корпус не впивается в руку. Экокожа не дает устройству скользить, позволяя носить 12 Pro без чехла. Тем более, что кожа не разобьется и не затрещит после падений.

На правой грани расположены кнопка разблокировки и рычажки регулировки громкости. На нижней грани есть лоток для двух SIM-карт или одной с картой памяти, разъем Type-C и динамик. Сами грани пластиковые, напоминают оформление бюджетных моделей.

Есть разные режимы цветопередачи. Например, при выборе «Естественного» цвета станут мягче, без лишнего синевы. Или наоборот — опция «Великолепно» выкрутит сочность красок на максимум. Но глаза устают буквально через 10-15 минут использования. Самый оптимальный режим — «Яркие цвета», при котором картинка не теряет в насыщенности, но и не давит на глаза.

AMOLED-дисплей на 6,7 дюйма с поддержкой 120 Гц не вызывает нареканий. Яркий, сочный, без сильного ШИМа — экран мерцает умеренно, без лишнего давления на зрение. Разрешение оптимальное — Full HD+. Экран подойдет для всех задач: от просмотра видео до работы с текстом. За счет размера на нем удобно читать книги, серчить ленты соцсетей и играть в игры.

Блики на солнце есть только под углом

Удивила гибкая настройка режима Always On, при котором экран всегда включен. В качестве заставки можно выбрать анимации с рыбками или пингвинами либо установить простые цифровые часы. Вариантов оформления разблокировки дисплея через сканер пальцев хватит, чтобы наиграться и оставить стандартный.

Дисплей Realme 12 Pro оставляет приятное впечатление. Он способен конкурировать с флагманскими устройствами. Хотя сейчас и не встретишь китайских смартфонов с плохим экраном — даже среди бюджетных моделей вроде Honor X8b. Еще у многих телефонов частота обновления экрана 120 Гц — а в базовых iPhone такой плавности до сих пор нет.

Производительность

В смартфоне установлен чип Snapdragon 6 Gen 1. Процессор мощный, хоть и вышел в начале 2023 года. С системой он дружит, все работает стабильно. А вот в требовательных играх он сбрасывает яркость до 50%. Хотя в той же Call Of Duty Mobile на ультра-настройках графики стабильные 60 кадров в секунду — даже если яркость поднять вручную.

Троттлинга (падения мощности) и нагрева нет. За час игры 12 Pro слегка потеплел в области камер, но пользоваться смартфоном это не мешает. Прошлогодний чип, возможно, стал даже преимуществом устройства, так как за время разработки телефона его правильно оптимизировали. Если пользователь — не мобильный геймер, то старость процессора он вряд ли заметит.

Приятно, что за выразительным дизайном скрывается хорошая производительность

Объем оперативной памяти — 12 Гб, можно дополнительно расширить на 4 Гб за счет постоянной. А она в смартфоне доступна на 256 или 512 Гб.

«Оперативки» для 12 Pro хватает, но иногда система может путаться в задачах. Если смотреть видео в горизонтальном режиме и свайпнуть на экран «Домой», пару секунд телефон подумает, как ему сменить ориентацию. При первом запуске COD Mobile смартфон вышел из игры, но продолжал проигрывать звук из приложения.

С быстродействием системы проблем нет. Даже без анимаций все открывается моментально. Из памяти ничего не вылетает даже при десятках открытых приложений. Оперативки хватит с запасом на все случаи использования. А постоянной — для всех фото с котами и документов.

Кстати, у смартфона приятная вибрация. Есть тактильный отклик при свайпах и нажатиях — легкое постукивание корпуса.