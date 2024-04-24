Не только хорошие камеры: обзор Realme 12 Pro

В 2023 году смартфоны Realme вошли в топ-3 по продажам в розничных сетях России, конкурируя с Xiaomi, Tecno и Honor. Доля от всех купленных телефонов составила 20%. Самой популярной моделью Realme стала C30.
26 марта 2024 года в продаже появились новые «середнячки» Realme 12 Pro и Pro+. Ценовой сегмент устройств — до 50 тыс. рублей. Стоимость младшей модели начинается от 35 тыс. рублей. Способен ли 12 Pro заставить покупателей забыть о флагманах — в обзоре RB.RU.
Содержание:
- Комплект
- Дизайн и эргономика
- Экран
- Производительность
- Система
- Безопасность
- Звук и микрофон
- Камеры
- Автономность
- Вывод
У представленной мне на обзор модели глубокий синий цвет
Комплект
Realme 12 Pro поставляется в желтой коробке. Нового обладателя телефона встречает надпись «Хей, добро пожаловать в семью Realme». В комплекте есть зарядная вилка с проводом Type-A — Type-C и прозрачный чехол. Кстати, он приятно лежит в руке и не скользит.
Дизайн и эргономика
Внешний вид смартфона создал дизайнер премиум-часов Оливье Савео. Сзади устройство выглядит впечатляюще: поверхность выполнена из экокожи и пластика, а блок камер прикрывает полированное стекло, переливающееся на свете. Он огромный и круглый, так и хочется закричать: «Шайбу, шайбу!». По краям круга есть рифление в виде безеля, но покрутить его нельзя.
«Шайба» выглядит красиво, но вот при использовании есть неудобства. Блок камер перевешивает, если держать смартфон в одной руке. При использовании в горизонтальной ориентации пальцы левой руки то и дело задевают стекло, оставляя следы. Еще «шайба» сильно выпирает из корпуса.
Гол!
Смартфон достаточно большой — 161 мм в высоту. При этом он легкий, всего 190 граммов. За счет обтекаемых граней корпус не впивается в руку. Экокожа не дает устройству скользить, позволяя носить 12 Pro без чехла. Тем более, что кожа не разобьется и не затрещит после падений.
На правой грани расположены кнопка разблокировки и рычажки регулировки громкости. На нижней грани есть лоток для двух SIM-карт или одной с картой памяти, разъем Type-C и динамик. Сами грани пластиковые, напоминают оформление бюджетных моделей.
Экран
AMOLED-дисплей на 6,7 дюйма с поддержкой 120 Гц не вызывает нареканий. Яркий, сочный, без сильного ШИМа — экран мерцает умеренно, без лишнего давления на зрение. Разрешение оптимальное — Full HD+. Экран подойдет для всех задач: от просмотра видео до работы с текстом. За счет размера на нем удобно читать книги, серчить ленты соцсетей и играть в игры.
Есть разные режимы цветопередачи. Например, при выборе «Естественного» цвета станут мягче, без лишнего синевы. Или наоборот — опция «Великолепно» выкрутит сочность красок на максимум. Но глаза устают буквально через 10-15 минут использования. Самый оптимальный режим — «Яркие цвета», при котором картинка не теряет в насыщенности, но и не давит на глаза.
Удивила гибкая настройка режима Always On, при котором экран всегда включен. В качестве заставки можно выбрать анимации с рыбками или пингвинами либо установить простые цифровые часы. Вариантов оформления разблокировки дисплея через сканер пальцев хватит, чтобы наиграться и оставить стандартный.
Дисплей Realme 12 Pro оставляет приятное впечатление. Он способен конкурировать с флагманскими устройствами. Хотя сейчас и не встретишь китайских смартфонов с плохим экраном — даже среди бюджетных моделей вроде Honor X8b. Еще у многих телефонов частота обновления экрана 120 Гц — а в базовых iPhone такой плавности до сих пор нет.
Производительность
В смартфоне установлен чип Snapdragon 6 Gen 1. Процессор мощный, хоть и вышел в начале 2023 года. С системой он дружит, все работает стабильно. А вот в требовательных играх он сбрасывает яркость до 50%. Хотя в той же Call Of Duty Mobile на ультра-настройках графики стабильные 60 кадров в секунду — даже если яркость поднять вручную.
Троттлинга (падения мощности) и нагрева нет. За час игры 12 Pro слегка потеплел в области камер, но пользоваться смартфоном это не мешает. Прошлогодний чип, возможно, стал даже преимуществом устройства, так как за время разработки телефона его правильно оптимизировали. Если пользователь — не мобильный геймер, то старость процессора он вряд ли заметит.
Приятно, что за выразительным дизайном скрывается хорошая производительность
Объем оперативной памяти — 12 Гб, можно дополнительно расширить на 4 Гб за счет постоянной. А она в смартфоне доступна на 256 или 512 Гб.
«Оперативки» для 12 Pro хватает, но иногда система может путаться в задачах. Если смотреть видео в горизонтальном режиме и свайпнуть на экран «Домой», пару секунд телефон подумает, как ему сменить ориентацию. При первом запуске COD Mobile смартфон вышел из игры, но продолжал проигрывать звук из приложения.
С быстродействием системы проблем нет. Даже без анимаций все открывается моментально. Из памяти ничего не вылетает даже при десятках открытых приложений. Оперативки хватит с запасом на все случаи использования. А постоянной — для всех фото с котами и документов.
Кстати, у смартфона приятная вибрация. Есть тактильный отклик при свайпах и нажатиях — легкое постукивание корпуса.
Система
Версия Android — 14 поколения, оболочки Realme UI — 5.0. Едва ли не каждые пару недель приходят обновления, исправляющие (и добавляющие) различные баги. Хотя без патчей смартфон работает неплохо, но с оговорками.
Порой настораживает, что смартфон может жить своей жизнью. При первом включении я удалил несколько предустановленных утилит, а через десять минут 12 Pro установил их обратно. Я заметил это только после уведомления системы об окончании загрузки. Убрать ненужные приложения удалось только со второго раза.
Также не хватает гибкой системы сгруппированных уведомлений, как на iOS. За пару дней «Панель уведомлений» превращается в свалку, из-за чего можно пропустить важные сообщения.
Лишние приложения установлены по умолчанию, а удаляются только после второй попытки
Система смартфона еще не интегрирована с ИИ-сервисами. В будущем они наверняка появятся, но пока устройство не может предложить те же варианты ответов в диалогах, как новые Samsung. Например, у них при вводе текста клавиатура сама рекомендует предложения исходя из контекста беседы.
В остальном Realme UI постоянно чем-то удивляет. Система настолько гибкая, что можно настроить быстрый выбор приложений после разблокировки по отпечатку пальцев — нужно лишь слегка смахнуть. Можно даже самому настроить тему, шрифты и значки. Одних только предустановленных обоев 44 штуки, из них 14 анимированы.
Есть необычный буфер обмена, в котором можно держать не только текст, но и фото. Полезно при ведении нескольких переписок, когда сразу можно скопировать несколько сообщений и пару картинок.
Еще система тесно интегрирована с сервисами «Яндекса». По умолчанию установлены их клавиатура, поиск и браузер. Также нет проблем с подсанкционными приложениями — на смартфоне предустановлен RuStore.
Безопасность
На выбор даются возможности разблокировки по лицу и отпечатку пальцев. Лицо пользователя смартфон узнает почти всегда, но при тусклом свете или в темноте — уже нет. С помощью фото его также не обмануть.
Сканер отпечатка пальцев находится под экраном. К нему нужно привыкнуть, так как он расположен едва ли не в самом низу дисплея. Разблокировка быстрая, но не всегда точная — порой работает только с третьей попытки. Влажными или грязными пальцами тоже не открыть систему.
Звук и микрофон
В Realme 12 Pro установлены стереодинамики. Они громкие, но звучат плоско. Музыку на них, конечно, не послушать. Но для просмотра видео или даже кино их достаточно. Разговорный динамик на высокой громкости не хрипит, а датчик приближения срабатывает правильно.
Два микрофона с шумоподавлением не гарантируют идеальной слышимости, но если идти вдоль оживленной дороги при созвоне, собеседник переспрашивать не будет.
Камеры
Фото
Ключевая особенность смартфона — его камеры. Всего их три: основная, широкоугольная и телеобъектив. Последний тип не часто встречается среди флагманов, поэтому его наличие — новость для сегмента средней цены.
Основной модуль на 50 Мпикс с матрицей Sony IMX890. Модуль был установлен в флагманских Oppo Find N3 Flip, Asus Rog Phone 8 и Nothing Phone 2. Снимки на камеру получаются очень натуральные — без искажений цветов, лишней резкости и сильных шумов. В дневное время фото отличные, на уровне флагманов 2024 года. А вот вечером страдает четкость, происходящее слегка размазывается. Без оптической стабилизации было бы еще хуже.
Слайдер: Realme 12 Pro
Широкоугольный модуль на 8 Мпикс тоже хорош. Правда, только при наличии света. Угол съемки умеренный — 112 градусов, поэтому на фото нет искажений пространства. В темное время суток есть засветы и шумы. Еще нет макро — на расстоянии пары сантиметров до объекта все размывается.
Телеобъектив перископический, на 32 Мпикс. У него двукратное приближение с большой светочувствительностью. Подойдет для портретов — размытие плавное и мягкое. Порой система ошибается с применением «боке» и мылит весь снимок. Вечером или даже ночью тоже справляется хорошо, практически без шумов.
Фронтальная камера без излишеств. 16 Мпикс хватит для простых селфи при ярком свете. Хотя и в полутьме можно сделать хорошие фото.
Хотя заслуга качественных фото не только в объективах, но и алгоритмах MasterShot. Снимки обрабатываются в формате RAW, повышающее общий вид фото. Правда они весят в несколько раз больше обычных PNG или JPG.
Видео
Съемка ведется максимум в 4К и 30 кадров в секунду — сказывается прошлогодний чип. Но в том же Full HD есть поддержка 120 кадров. Качество неплохое, но не как у iPhone. Есть проблемы с контрастностью, будто наложен фильтр. Стабилизация справляется вибрацией от ходьбы, ее хватает в бытовых ситуациях. В иных случаях понадобится отдельный стабилизатор.
Автономность
Батарея Realme 12 Pro на 5 тыс. мА/ч. Внушительная цифра, которая обеспечивает работу смартфона до позднего вечера при активном использовании. Даже с играми и просмотром прямых эфиров процент заряда снижался постепенно. При умеренном использовании в режиме «соцсети — просмотр видео — фотосъемка» время работы можно растянуть на полные сутки.
Заряжать придется нечасто, и происходит это быстро. Около 40 минут хватит, чтобы заполнить батарею с 0 до 100% при помощи комплектной вилки на 67 Ватт. А если осталось 15-20%, то зарядить до полной батареи получится за полчаса. Только жаль, что нет беспроводной зарядки.
Синего много не бывает
Вывод
Realme 12 Pro размывает границы между флагманами и устройствами в среднем ценовом сегменте. Он совмещает в себе топовые камеры и экран, в угоду которых урезали железо. Критично? Нет. Прошлогодний чип напоминает Терминатора, который все время твердил: «Старый, но не бесполезный». Если не рассматривать смартфон как игровое устройство, то о годе выпуска процессора можно забыть.
Система постоянно дополняется и совершенствуется. Realme UI свободно пользуется оперативной памятью, работая быстро и стабильно. В ней всегда можно что-то поменять, сделать под себя. Правда нужно быть готовым, что свобода персонализации может обернуться против пользователя, когда смартфон сам скачает что-то лишнее.
Главная особенность смартфона — флагманские камеры. Они выводят устройство в категорию «камерофонов». Фанаты мобильной съемки оценят его функциональность в области фото. Но придется следить за чистотой блока, ведь он слишком выпирает из корпуса, норовя поцарапаться.
Realme 12 Pro вряд ли способен разочаровать. Он удовлетворяет все потребности среднего пользователя. Народное выражение «топ за свои деньги» точно применимо к этому смартфону.
|Достоинства
|Недостатки
|Выразительный дизайн
|Выпирающая «шайба»
|Яркий и сочный экран
|Прошлогоднее железо
|Умеренная производительность
|Неточный сканер отпечатков пальцев
|Функциональная система
|Иногда устройство работает без ведома владельца
|Флагманские камеры
|Энергоэффективность
Фото на обложке и в тексте: Александр Сенников
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