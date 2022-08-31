«Яндекс.Бизнес» — полный гайд для компаний

«Яндекс.Справочник» показывает компании клиентам. Этот инструмент продвижения с 2021 года входит в состав платформы «Яндекс.Бизнес».
«Яндекс.Бизнес» ориентирован на представителей МСП и объединяет возможности справочника организаций с рекламным кабинетом. Платформа постоянно развивается. Сейчас, например, в нее добавили функцию продвижения Telegram-каналов. Для этого в личном кабинете сервиса нужно указать ссылку на канал и выбрать посты, из которых сервис автоматически сделает рекламные объявления.
Содержание:
- Возможности «Яндекс.Бизнеса» и «Яндекс.Справочника»
- Регистрация и подтверждение
- Обязательные к заполнению разделы
- Информация
- Особенности
- Реквизиты
- Публикации
- Цены (Товары и услуги)
- Фото
- Отзывы
- Карта на сайте
- Права, роли и какие разделы есть не у всех
- Чаты
- Онлайн-запись и бронирование
- Филиалы
- Статистика и изменения
- Раздел «Промо»
- Реклама на «Яндекс.Картах»
- Почему важно следить за актуальностью информации
- Как будет выглядеть карточка организации в поиске «Яндекса»
- Блок с основной информацией
- Вкладка «Цены» или «Меню» у ресторанов и кафе
- Блок с отзывами
- Посещаемость и похожие места
- Как продвинуться среди конкурентов в «Справочнике»
- Отслеживание эффективности
- Как удалить «Яндекс.Бизнес (Справочник)»
Возможности «Яндекс.Бизнеса» и «Яндекс.Справочника»
«Яндекс.Бизнес» дает возможность внести свою организацию в его перечень и рекламировать ее: в поиске и картах, а также на «Яндекс.Услугах» и других сервисах.
«Бизнес» использует информацию о компании из ее карточки в «Яндекс.Справочнике» для анализа целевой аудитории — и самостоятельно настраивает рекламные объявления. Это удобно, если у пользователя нет навыков digital-маркетинга или возможности нанять специалиста по рекламе.
«Наша компания подключилась к сервисам “Яндекса” в допандемийные годы, когда для нас еще было важно работать в офисе. Нам нужно было отображаться на картах и в навигаторах.
Потом ситуация изменилась: мы, как и многие, перешли на удаленку. Как раз тогда “Яндекс.Справочник” перешел в “Яндекс.Бизнес”, и выдача в поиске стала более релевантной благодаря функциям последнего. Мы стали часто попадаться по запросам нашей целевой аудитории и получили дополнительный трафик на сайт», — делится опытом Руслан Родин, директор по маркетингу компании «Инвесториум».
По словам эксперта, платформа полезна даже для их достаточно узкого профиля — сопровождения инвестиций в недвижимость. А значит, регистрация точно пригодится общепиту, автосервисам и другим компаниям, которые работают офлайн.
Регистрация и подтверждение
Зарегистрироваться на платформе можно через любой почтовый ящик. Добавление компании в платформу происходит по кнопке «Добавить бизнес».
Начать можно с ввода названия: сервис сам найдет компанию в списке, если вы регистрировались на сервисах «Яндекса». Если нет, добавьте свою компанию вручную.
При регистрации компании в сервисе нужно ответить на общие вопросы о ней.
Обязательные к заполнению разделы
Еще на стадии регистрации нужно указать вид деятельности: тогда при поиске организации из определенной сферы люди смогут увидеть и вашу компанию.
Также нужно обязательно ответить, есть ли у компании место, куда могут прийти клиенты, или она работает только онлайн. В первом случае указывается физический адрес. Оптимально также добавить фото фасада и помещений, которые пойдут на витрину: это поможет клиентам сориентироваться и повысит доверие к компании. В обоих случаях указывается номер телефона и сайт или страница в соцсетях. По номеру телефона подтверждаются права на компанию.
Информация
Другие разделы можно заполнить уже после регистрации.
В разделе «Об организации» есть вкладка «Данные», а в ней — ряд блоков с основными параметрами.
Так выглядит страница с данными об организации
Логотип поможет оформить профиль в сервисах «Яндекса» в корпоративном стиле.
Раздел «О компании» — до 200 знаков — расскажет аудитории о роде деятельности бизнеса. «График работы» — когда принимают клиентов.
В разделе с контактами для связи лучше указать адрес сайта, который наиболее важен для привлечения клиентов — и ссылки на соцсети. Прочие адреса лучше удалить. В профиле будет опубликована ссылка только на один сайт. Номер телефона можно скрыть от аудитории.
Особенности
Вторая вкладка подраздела «Данные» — «Особенности».
Здесь можно указать, открыта ли компания для посетителей и доступна ли им покупка подарочного сертификата. Также в этом разделе пишут про иные акции, бонусы, подарки и спецпредложения. Можно отметить доступные способы оплаты ваших услуг и товаров — и рассказать, есть ли опции для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Реквизиты
Третья вкладка подраздела «Данные» — «Реквизиты». Зарегистрироваться можно как юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
Юрлица указывают юридическое название организации, юридический адрес, ИНН и ОГРН. ИП — указывают ФИО, ОГРН и ИНН.
Публикации
Эта рубрика раздела «Об организации» предлагает рассказать вашей аудитории о событиях, акциях и новостях компании. Они появятся в профиле организации в «Поиске» и на «Картах». К каждой публикации можно прикрепить до четырех иллюстраций.
Цены (Товары и услуги)
В этом разделе можно добавить товары и услуги, которые появятся в карточке компании в «Картах» и на сайте от «Яндекс Бизнеса», а также цены на них. Это можно сделать, залив в сервис табличку формата .XLS либо .YML.
Также заполнить раздел можно вручную: ввести название, категорию товара, цену за штуку или партию, описание и информацию по наличию товара.
Фото
Это подраздел для фотографий компании. Карточки организаций с фотографиями, по данным «Яндекс.Бизнеса», открывают на 15% чаще. Фотографии входа и фасада помогут клиентам быстрее найти вашу компанию, фото товаров — оценить ассортимент, а снимки рабочего процесса позволят заранее увидеть результаты оказания услуг.
Здесь также можно поправить логотип и обложку профиля
Загруженные фотографии появятся на «Яндекс.Картах» и в результатах поиска «Яндекса» после модерации.
Отзывы
В этом подразделе отображаются отзывы и оценки клиентов.
Клиенты могут ставить оценки вашей компании и делиться впечатлениями о покупке или качестве услуг. «Яндекс» проверяет все отзывы и не дает отображаться в профиле тем, что нарушают правила.
Карта на сайте
В этом разделе фиксируется карта с контактами, которые помогут клиентам быстрее найти вашу организацию и понять, как до нее добраться.
Также на карте можно указать зоны и стоимость доставки товаров, адреса филиалов организации, подробный маршрут, вход в здание и другие полезные детали. Для этого нужно перейти в отдельное окно и воспользоваться конструктором карт от «Яндекса».
Права, роли и какие разделы есть не у всех
Редактировать данные, смотреть статистику, следить за изменениями в профиле может представитель или владелец компании.
Определенные права и статус означают соответствующий набор доступных действий в интерфейсе «Яндекс.Бизнеса».
Владелец и представитель могут редактировать информацию об организации, добавлять фото, размещать публикации, отвечать на отзывы, добавлять и удалять филиалы в сетях. Только владелец может добавлять и удалять представителей, передать роль владельца пользователю с другим логином.
Представитель-вебмастер может управлять сайтом, который указан в карточке организации. Такие права выдаются в «Яндекс.Вебмастере» и переносятся в «Яндекс.Бизнес» автоматически.
Чаты
На сервисе есть чат-бот «Яндекс.Бизнеса», доступный в том же окне, что и основной интерфейс. Он ответит на вопросы о рекламной подписке, рассказать о настройках карточки организации и других особенностях использования платформы.
Онлайн-запись и бронирование
В карточках организаций доступны ссылки на действие — бронирование или запись онлайн. Они отображаются, если организация подключилась к сервису онлайн-записи в «Картах» через API или заключила договор с сервисом-партнером «Яндекса», где есть возможность записи или брони.
Филиалы
Вы можете добавить в сеть новый филиал — с помощью отдельной кнопки. Новый филиал будет включен в сеть после проверки данных в течение пяти дней. Кроме того, можно добавить филиал, выбрав уже существующую организацию из списка.
Два и более филиалов можно объединить в сеть. Если у сети есть сайт, адреса всех филиалов должны быть опубликованы на этом сайте.
Статистика и изменения
Раздел «Статистика» предлагает отслеживать действия, которые совершают пользователи — на графиках (подразделы «Яндекс.Метрика» и «На картах»).
Еще один подраздел — «Геовизор» — показывает 50 последних обработанных визитов в профиле компании. Здесь видно, в каких сервисах и по каким запросам находят вашу компанию, чем профиль интересен пользователям.
Статистическая рубрика «Рейтинг компании» — это агрегированная оценка качества работы и популярности компании по мнению пользователей «Яндекса».
Данные статистики показывают изменения за все время действия рекламной подписки, включая месяц до начала показов. Она учитывает переходы к карточке и клики пользователя по информации в ней на всех площадках «Яндекса». И не учитывает недобросовестные и случайные показы и клики.
Раздел «Промо»
В «Промоматериалах» макеты визитки, пирамидки или QR-код помогут клиентам быстро оставлять свои отзывы и читать чужие. За высокий рейтинг (от 4,5 баллов) по отзывам и оценкам компания получает награду «Хорошее место». Она свидетельствует, что это место стоит посетить — по мнению «Яндекса» и экспертного жюри.
Реклама на «Яндекс.Картах»
Благодаря рекламе на «Картах» компания становится заметнее конкурентов, попадает в их профили (блок «Места рядом»), ее реклама поднимается в выдаче. Полученная зеленая метка выделяет бизнес среди соседей.
Для запуска рекламы на «Картах» нужно кликнуть на кнопку «Стать заметнее в картах» в разделе «Реклама».
Далее нужно указать в настройках контакты, желаемый график показа, оплатить рекламную кампанию и настроить контент во вкладке «Рекламные материалы». В частности, заголовок, изображение и лого.
Почему важно следить за актуальностью информации
В карточке организации на «Картах» или в поиске «Яндекса» доступен особый знак «Информация подтверждена владельцем». Его получают организации с заполненным профилем, верифицированным владельцем и часто — минимум раз в 3 месяца — обновляемыми данными в личном кабинете.
Чтобы показывать пользователям только актуальные карточки, «Яндекс» и сам постоянно отслеживает изменения в личном кабинете.
Как будет выглядеть карточка организации в поиске «Яндекса»
Ваша реклама будет показываться в результатах поиска, если запросы связаны по тематике с деятельностью вашей компании. Клиенты смогут напрямую перейти по объявлениям на страницы товаров или на ваш сайт.
Так выглядит карточка «Яндекса» в поиске «Яндекса»
Каждой организации, зарегистрированной на платформе и находящейся в поиске, соответствует краткая карточка, которая содержит:
- название;
- адрес;
- рейтинг (от 0 до 5), сформированный по оценкам и отзывам посетителей;
- количество отзывов об объекте;
-
дополнительную информацию о времени работы, скидках, акциях и других предложениях.
Блок с основной информацией
В полной версии карточки содержится:
- фото;
- название организации и ее тип;
- рейтинг;
- количество отзывов;
- адрес и маршрут;
- контакты;
- время работы.
Вкладка «Подробнее об организации» содержит основную информацию об особенностях компании. Дополнительные элементы — возможности брони для гостиниц и ресторанов, афиши для кинотеатров. Здесь же — доставка товаров и витрина с акциями.
Вкладка «Цены» или «Меню» у ресторанов и кафе
Вкладка «Цены» у организаций на «Картах» показывает примерный диапазон цен и их уровень (высокие, выше среднего и так далее) относительно компаний-конкурентов.
Вкладка «Меню» отображает в одном месте ассортимент карточек предлагаемых блюд с фотографиями и ценами.
Блок с отзывами
В списке отзывов можно фильтровать отзывы — например, по тематике. Также можно изменить сортировку записей, выбрав критерии «По умолчанию», «По новизне», «По популярности», «Сначала отрицательные», «Сначала положительные».
Посещаемость и похожие места
Посещаемость компании и действия клиентов учитываются в разделе «Статистика». А в карточке организаций есть блок «Похожие места рядом», информация в который собирается автоматически. Данные вашей компании в блоке чужой карточки могут привлечь внимание пользователя.
Как продвинуться среди конкурентов в «Справочнике»
Каждую неделю ваши данные сравниваются с ближайшими конкурентами — компаниями рядом на картах, которые оказывают схожие услуги. Как обеспечить себе преимущество?
Привилегии
Заказывая рекламу, вы можете откалибровать работу РК, настроив ее получать обычный или максимальный трафик. В последнем случае ваши объявления будут чаще отбираться для показа и тем самым принесут больше целевых клиентов, но услуга стоит дороже.
Определенное влияние оказывает и максимальный — пятибалльный — рейтинг организации со стороны пользователей сервисов «Яндекса». Он высчитывается на основе отзывов и оценок. Рейтинг — это не просто среднее арифметическое оценок, каждая из них анализируется с помощью машинного обучения.
Кроме того, каждый год «Бизнес» дает награду «Хорошее место» компаниям с самым высоким рейтингом. Получить соответствующую отметку в карточку и сертификат можно, если ваша компания, помимо высокого рейтинга, имеет значок подтверждения в карточке, попадает в определенную проектную категорию.
Подменный номер и отслеживание звонков
Чтобы отследить пользователей, которые звонят с сервисов «Яндекса», можно использовать подменный номер. Звонки будут поступать на ваш телефон, но в карточке организации будут отображаться другие цифры. Это позволит собрать статистику по рекламной кампании на сервисе.
При входящем звонке с подменного номера будет проиграно голосовое сообщение «Вам звонят из Яндекс.Карт», а статистика по количеству звонков и средней длительности разговора собирается в соответствующем разделе.
Как настроить и оплатить приоритетное размещение
Можно пополнить рекламный счет непосредственно в интерфейсе «Бизнеса». Для этого в разделе «Финансы» перейдите на вкладку «Оплата рекламной кампании». Показы начнутся после запуска рекламной кампании. Стоимость размещения определяется «Яндексом» автоматически: по расположению компании, рубрике, периоду размещения, количеству потенциальных целевых клиентов.
Отслеживание эффективности
Эффективность продвижения поможет прояснить статистика.
На главной странице в блоке «Сводка» недельная статистика содержит четыре показателя:
- все взаимодействия (суммарные данные по всем целевым событиям во всех сервисах «Яндекса»);
- звонки (количество кликов по кнопке «Позвонить»);
- переходы на сайт (количество кликов по ссылке с названием сайта в карточке организации на «Яндексе»);
-
построение маршрута (количество кликов по кнопке «Построить маршрут» во всех сервисах «Яндекса»).
В разделе «Статистика» вкладка «Основная» представляет данные из отчета «Яндекс.Метрики» — «Целевые события на Яндексе». Здесь учитываются действия, совершенные на сайтах и в мобильных приложениях. Благодаря этой статистике можно выявить сервисы, где ваша аудитория наиболее активна.
В подразделе «На картах» отображаются запросы по вашей рубрике, число пользователей, заинтересовавшихся компанией, а также источники трафика за последние 30 дней. Данные собираются из «Карт», «Навигатора» и поиска «Яндекса».
Как удалить «Яндекс.Бизнес (Справочник)»
Полностью удалить информацию об организации с «Карт» нельзя. Если компания больше не работает, на картах ее отметят как закрытую. Если вы являетесь владельцем и ваша организация была закрыта или переехала, вы можете удалить ее из «Яндекс.Бизнеса».
На странице организаций найдите нужную компанию и выберите одну из опций: скрыть из личного кабинета или удалить из базы. В первом случае — вы не сможете управлять профилем компании. Во втором — компания будет публиковаться на «Картах» со статусом «Больше не работает», номера телефонов будут скрыты.
Фото: FellowNeko // Shutterstock
Текст: Владислав Рыженков
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