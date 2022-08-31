«Яндекс.Бизнес» — полный гайд для компаний

Зарегистрироваться на платформе можно через любой почтовый ящик. Добавление компании в платформу происходит по кнопке «Добавить бизнес».

Начать можно с ввода названия: сервис сам найдет компанию в списке, если вы регистрировались на сервисах «Яндекса». Если нет, добавьте свою компанию вручную.

При регистрации компании в сервисе нужно ответить на общие вопросы о ней.

Еще на стадии регистрации нужно указать вид деятельности: тогда при поиске организации из определенной сферы люди смогут увидеть и вашу компанию.

Также нужно обязательно ответить, есть ли у компании место, куда могут прийти клиенты, или она работает только онлайн. В первом случае указывается физический адрес. Оптимально также добавить фото фасада и помещений, которые пойдут на витрину: это поможет клиентам сориентироваться и повысит доверие к компании. В обоих случаях указывается номер телефона и сайт или страница в соцсетях. По номеру телефона подтверждаются права на компанию.

Другие разделы можно заполнить уже после регистрации.

В разделе «Об организации» есть вкладка «Данные», а в ней — ряд блоков с основными параметрами.

Так выглядит страница с данными об организации

Логотип поможет оформить профиль в сервисах «Яндекса» в корпоративном стиле.

Раздел «О компании» — до 200 знаков — расскажет аудитории о роде деятельности бизнеса. «График работы» — когда принимают клиентов.

В разделе с контактами для связи лучше указать адрес сайта, который наиболее важен для привлечения клиентов — и ссылки на соцсети. Прочие адреса лучше удалить. В профиле будет опубликована ссылка только на один сайт. Номер телефона можно скрыть от аудитории.

Особенности

Вторая вкладка подраздела «Данные» — «Особенности».

Здесь можно указать, открыта ли компания для посетителей и доступна ли им покупка подарочного сертификата. Также в этом разделе пишут про иные акции, бонусы, подарки и спецпредложения. Можно отметить доступные способы оплаты ваших услуг и товаров — и рассказать, есть ли опции для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Реквизиты

Третья вкладка подраздела «Данные» — «Реквизиты». Зарегистрироваться можно как юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Юрлица указывают юридическое название организации, юридический адрес, ИНН и ОГРН. ИП — указывают ФИО, ОГРН и ИНН.

Публикации

Эта рубрика раздела «Об организации» предлагает рассказать вашей аудитории о событиях, акциях и новостях компании. Они появятся в профиле организации в «Поиске» и на «Картах». К каждой публикации можно прикрепить до четырех иллюстраций.

Цены (Товары и услуги)

В этом разделе можно добавить товары и услуги, которые появятся в карточке компании в «Картах» и на сайте от «Яндекс Бизнеса», а также цены на них. Это можно сделать, залив в сервис табличку формата .XLS либо .YML.

Также заполнить раздел можно вручную: ввести название, категорию товара, цену за штуку или партию, описание и информацию по наличию товара.

Фото

Это подраздел для фотографий компании. Карточки организаций с фотографиями, по данным «Яндекс.Бизнеса», открывают на 15% чаще. Фотографии входа и фасада помогут клиентам быстрее найти вашу компанию, фото товаров — оценить ассортимент, а снимки рабочего процесса позволят заранее увидеть результаты оказания услуг.

Здесь также можно поправить логотип и обложку профиля

Загруженные фотографии появятся на «Яндекс.Картах» и в результатах поиска «Яндекса» после модерации.

Отзывы

В этом подразделе отображаются отзывы и оценки клиентов.

Клиенты могут ставить оценки вашей компании и делиться впечатлениями о покупке или качестве услуг. «Яндекс» проверяет все отзывы и не дает отображаться в профиле тем, что нарушают правила.

Карта на сайте

В этом разделе фиксируется карта с контактами, которые помогут клиентам быстрее найти вашу организацию и понять, как до нее добраться.

Также на карте можно указать зоны и стоимость доставки товаров, адреса филиалов организации, подробный маршрут, вход в здание и другие полезные детали. Для этого нужно перейти в отдельное окно и воспользоваться конструктором карт от «Яндекса».

Права, роли и какие разделы есть не у всех

Редактировать данные, смотреть статистику, следить за изменениями в профиле может представитель или владелец компании.

Определенные права и статус означают соответствующий набор доступных действий в интерфейсе «Яндекс.Бизнеса».

Владелец и представитель могут редактировать информацию об организации, добавлять фото, размещать публикации, отвечать на отзывы, добавлять и удалять филиалы в сетях. Только владелец может добавлять и удалять представителей, передать роль владельца пользователю с другим логином.

Представитель-вебмастер может управлять сайтом, который указан в карточке организации. Такие права выдаются в «Яндекс.Вебмастере» и переносятся в «Яндекс.Бизнес» автоматически.

Чаты

На сервисе есть чат-бот «Яндекс.Бизнеса», доступный в том же окне, что и основной интерфейс. Он ответит на вопросы о рекламной подписке, рассказать о настройках карточки организации и других особенностях использования платформы.

Онлайн-запись и бронирование

В карточках организаций доступны ссылки на действие — бронирование или запись онлайн. Они отображаются, если организация подключилась к сервису онлайн-записи в «Картах» через API или заключила договор с сервисом-партнером «Яндекса», где есть возможность записи или брони.