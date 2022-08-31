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«Яндекс.Бизнес» — полный гайд для компаний

Лонгриды
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Лариса Ступина

«Яндекс.Справочник» показывает компании клиентам. Этот инструмент продвижения с 2021 года входит в состав платформы «Яндекс.Бизнес».

«Яндекс.Бизнес» ориентирован на представителей МСП и объединяет возможности справочника организаций с рекламным кабинетом. Платформа постоянно развивается. Сейчас, например, в нее добавили функцию продвижения Telegram-каналов. Для этого в личном кабинете сервиса нужно указать ссылку на канал и выбрать посты, из которых сервис автоматически сделает рекламные объявления.

«Яндекс.Бизнес» — полный гайд для компаний

Содержание:

Возможности «Яндекс.Бизнеса» и «Яндекс.Справочника» 

«Яндекс.Бизнес» дает возможность внести свою организацию в его перечень и рекламировать ее: в поиске и картах, а также на «Яндекс.Услугах» и других сервисах.

«Бизнес» использует информацию о компании из ее карточки в «Яндекс.Справочнике» для анализа целевой аудитории — и самостоятельно настраивает рекламные объявления. Это удобно, если у пользователя нет навыков digital-маркетинга или возможности нанять специалиста по рекламе.

«Наша компания подключилась к сервисам “Яндекса” в допандемийные годы, когда для нас еще было важно работать в офисе. Нам нужно было отображаться на картах и в навигаторах. 

Потом ситуация изменилась: мы, как и многие, перешли на удаленку. Как раз тогда “Яндекс.Справочник” перешел в “Яндекс.Бизнес”, и выдача в поиске стала более релевантной благодаря функциям последнего. Мы стали часто попадаться по запросам нашей целевой аудитории и получили дополнительный трафик на сайт», — делится опытом Руслан Родин, директор по маркетингу компании «Инвесториум».

По словам эксперта, платформа полезна даже для их достаточно узкого профиля — сопровождения инвестиций в недвижимость. А значит, регистрация точно пригодится общепиту, автосервисам и другим компаниям, которые работают офлайн.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

 

Регистрация и подтверждение

Зарегистрироваться на платформе можно через любой почтовый ящик. Добавление компании в платформу происходит по кнопке «Добавить бизнес». 

Начать можно с ввода названия: сервис сам найдет компанию в списке, если вы регистрировались на сервисах «Яндекса». Если нет, добавьте свою компанию вручную.

При регистрации компании в сервисе нужно ответить на общие вопросы о ней.

 

Обязательные к заполнению разделы

Еще на стадии регистрации нужно указать вид деятельности: тогда при поиске организации из определенной сферы люди смогут увидеть и вашу компанию.

Также нужно обязательно ответить, есть ли у компании место, куда могут прийти клиенты, или она работает только онлайн. В первом случае указывается физический адрес. Оптимально также добавить фото фасада и помещений, которые пойдут на витрину: это поможет клиентам сориентироваться и повысит доверие к компании. В обоих случаях указывается номер телефона и сайт или страница в соцсетях. По номеру телефона подтверждаются права на компанию.

 

Информация

Другие разделы можно заполнить уже после регистрации.

В разделе «Об организации» есть вкладка «Данные», а в ней — ряд блоков с основными параметрами.

 

Яндекс Бизнес сервис

Так выглядит страница с данными об организации

 

Логотип поможет оформить профиль в сервисах «Яндекса» в корпоративном стиле.

Раздел «О компании» — до 200 знаков — расскажет аудитории о роде деятельности бизнеса. «График работы» — когда принимают клиентов.

В разделе с контактами для связи лучше указать адрес сайта, который наиболее важен для привлечения клиентов — и ссылки на соцсети. Прочие адреса лучше удалить. В профиле будет опубликована ссылка только на один сайт. Номер телефона можно скрыть от аудитории.

 

Особенности

Вторая вкладка подраздела «Данные» — «Особенности». 

Здесь можно указать, открыта ли компания для посетителей и доступна ли им покупка подарочного сертификата. Также в этом разделе пишут про иные акции, бонусы, подарки и спецпредложения. Можно отметить доступные способы оплаты ваших услуг и товаров — и рассказать, есть ли опции для людей с ограниченными возможностями здоровья.

 

Реквизиты

Третья вкладка подраздела «Данные» — «Реквизиты». Зарегистрироваться можно как юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Юрлица указывают юридическое название организации, юридический адрес, ИНН и ОГРН. ИП — указывают ФИО, ОГРН и ИНН.

 

Публикации

Эта рубрика раздела «Об организации» предлагает рассказать вашей аудитории о событиях, акциях и новостях компании. Они появятся в профиле организации в «Поиске» и на «Картах». К каждой публикации можно прикрепить до четырех иллюстраций.

 

Цены (Товары и услуги)

В этом разделе можно добавить товары и услуги, которые появятся в карточке компании в «Картах» и на сайте от «Яндекс Бизнеса», а также цены на них. Это можно сделать, залив в сервис табличку формата .XLS либо .YML. 

Также заполнить раздел можно вручную: ввести название, категорию товара, цену за штуку или партию, описание и информацию по наличию товара.

 

Фото

Это подраздел для фотографий компании. Карточки организаций с фотографиями, по данным «Яндекс.Бизнеса», открывают на 15% чаще. Фотографии входа и фасада помогут клиентам быстрее найти вашу компанию, фото товаров — оценить ассортимент, а снимки рабочего процесса позволят заранее увидеть результаты оказания услуг.

 

Яндекс Бизнес фото

Здесь также можно поправить логотип и обложку профиля

 

Загруженные фотографии появятся на «Яндекс.Картах» и в результатах поиска «Яндекса» после модерации.

 

Отзывы

В этом подразделе отображаются отзывы и оценки клиентов.

Клиенты могут ставить оценки вашей компании и делиться впечатлениями о покупке или качестве услуг. «Яндекс» проверяет все отзывы и не дает отображаться в профиле тем, что нарушают правила.

 

Карта на сайте

В этом разделе фиксируется карта с контактами, которые помогут клиентам быстрее найти вашу организацию и понять, как до нее добраться.

Также на карте можно указать зоны и стоимость доставки товаров, адреса филиалов организации, подробный маршрут, вход в здание и другие полезные детали. Для этого нужно перейти в отдельное окно и воспользоваться конструктором карт от «Яндекса».

 

Права, роли и какие разделы есть не у всех

Редактировать данные, смотреть статистику, следить за изменениями в профиле может представитель или владелец компании. 

Определенные права и статус означают соответствующий набор доступных действий в интерфейсе «Яндекс.Бизнеса».

Владелец и представитель могут редактировать информацию об организации, добавлять фото, размещать публикации, отвечать на отзывы, добавлять и удалять филиалы в сетях. Только владелец может добавлять и удалять представителей, передать роль владельца пользователю с другим логином.

Представитель-вебмастер может управлять сайтом, который указан в карточке организации. Такие права выдаются в «Яндекс.Вебмастере» и переносятся в «Яндекс.Бизнес» автоматически. 

 

Чаты

На сервисе есть чат-бот «Яндекс.Бизнеса», доступный в том же окне, что и основной интерфейс. Он ответит на вопросы о рекламной подписке, рассказать о настройках карточки организации и других особенностях использования платформы.

 

Онлайн-запись и бронирование

В карточках организаций доступны ссылки на действие — бронирование или запись онлайн. Они отображаются, если организация подключилась к сервису онлайн-записи в «Картах» через API или заключила договор с сервисом-партнером «Яндекса», где есть возможность записи или брони.

 

Филиалы 

Вы можете добавить в сеть новый филиал — с помощью отдельной кнопки. Новый филиал будет включен в сеть после проверки данных в течение пяти дней. Кроме того, можно добавить филиал, выбрав уже существующую организацию из списка. 

Два и более филиалов можно объединить в сеть. Если у сети есть сайт, адреса всех филиалов должны быть опубликованы на этом сайте.

 

Статистика и изменения

Раздел «Статистика» предлагает отслеживать действия, которые совершают пользователи — на графиках (подразделы «Яндекс.Метрика» и «На картах»). 

Еще один подраздел — «Геовизор» — показывает 50 последних обработанных визитов в профиле компании. Здесь видно, в каких сервисах и по каким запросам находят вашу компанию, чем профиль интересен пользователям.

Статистическая рубрика «Рейтинг компании» — это агрегированная оценка качества работы и популярности компании по мнению пользователей «Яндекса».

Данные статистики показывают изменения за все время действия рекламной подписки, включая месяц до начала показов. Она учитывает переходы к карточке и клики пользователя по информации в ней на всех площадках «Яндекса». И не учитывает недобросовестные и случайные показы и клики.

 

Раздел «Промо»

В «Промоматериалах» макеты визитки, пирамидки или QR-код помогут клиентам быстро оставлять свои отзывы и читать чужие. За высокий рейтинг (от 4,5 баллов) по отзывам и оценкам компания получает награду «Хорошее место». Она свидетельствует, что это место стоит посетить — по мнению «Яндекса» и экспертного жюри.

 

Реклама на «Яндекс.Картах»

Благодаря рекламе на «Картах» компания становится заметнее конкурентов, попадает в их профили (блок «Места рядом»), ее реклама поднимается в выдаче. Полученная зеленая метка выделяет бизнес среди соседей. 

Для запуска рекламы на «Картах» нужно кликнуть на кнопку «Стать заметнее в картах» в разделе «Реклама».

Далее нужно указать в настройках контакты, желаемый график показа, оплатить рекламную кампанию и настроить контент во вкладке «Рекламные материалы». В частности, заголовок, изображение и лого. 

 

Почему важно следить за актуальностью информации

В карточке организации на «Картах» или в поиске «Яндекса» доступен особый знак «Информация подтверждена владельцем». Его получают организации с заполненным профилем, верифицированным владельцем и часто — минимум раз в 3 месяца — обновляемыми данными в личном кабинете.

Чтобы показывать пользователям только актуальные карточки, «Яндекс» и сам постоянно отслеживает изменения в личном кабинете.

 

Как будет выглядеть карточка организации в поиске «Яндекса»

Ваша реклама будет показываться в результатах поиска, если запросы связаны по тематике с деятельностью вашей компании. Клиенты смогут напрямую перейти по объявлениям на страницы товаров или на ваш сайт.

 

Яндекс Бизнес поиск

 

Яндекс Бизнес компания

Так выглядит карточка «Яндекса» в поиске «Яндекса»

 

Каждой организации, зарегистрированной на платформе и находящейся в поиске, соответствует краткая карточка, которая содержит:

  • название;
  • адрес;
  • рейтинг (от 0 до 5), сформированный по оценкам и отзывам посетителей;
  • количество отзывов об объекте;
  • дополнительную информацию о времени работы, скидках, акциях и других предложениях.

Блок с основной информацией

В полной версии карточки содержится:

  • фото;
  • название организации и ее тип;
  • рейтинг;
  • количество отзывов;
  • адрес и маршрут;
  • контакты;
  • время работы.

Вкладка «Подробнее об организации» содержит основную информацию об особенностях компании. Дополнительные элементы — возможности брони для гостиниц и ресторанов, афиши для кинотеатров. Здесь же — доставка товаров и витрина с акциями.

 

Вкладка «Цены» или «Меню» у ресторанов и кафе

Вкладка «Цены» у организаций на «Картах» показывает примерный диапазон цен и их уровень (высокие, выше среднего и так далее) относительно компаний-конкурентов.

Вкладка «Меню» отображает в одном месте ассортимент карточек предлагаемых блюд с фотографиями и ценами.

 

Блок с отзывами

В списке отзывов можно фильтровать отзывы — например, по тематике. Также можно изменить сортировку записей, выбрав критерии «По умолчанию», «По новизне», «По популярности», «Сначала отрицательные», «Сначала положительные».

 

Посещаемость и похожие места

Посещаемость компании и действия клиентов учитываются в разделе «Статистика». А в карточке организаций есть блок «Похожие места рядом», информация в который собирается автоматически. Данные вашей компании в блоке чужой карточки могут привлечь внимание пользователя.

 

Как продвинуться среди конкурентов в «Справочнике»

Каждую неделю ваши данные сравниваются с ближайшими конкурентами — компаниями рядом на картах, которые оказывают схожие услуги. Как обеспечить себе преимущество?

 

Привилегии

Заказывая рекламу, вы можете откалибровать работу РК, настроив ее получать обычный или максимальный трафик. В последнем случае ваши объявления будут чаще отбираться для показа и тем самым принесут больше целевых клиентов, но услуга стоит дороже.

Определенное влияние оказывает и максимальный — пятибалльный — рейтинг организации со стороны пользователей сервисов «Яндекса». Он высчитывается на основе отзывов и оценок. Рейтинг — это не просто среднее арифметическое оценок, каждая из них анализируется с помощью машинного обучения. 

Кроме того, каждый год «Бизнес» дает награду «Хорошее место» компаниям с самым высоким рейтингом. Получить соответствующую отметку в карточку и сертификат можно, если ваша компания, помимо высокого рейтинга, имеет значок подтверждения в карточке, попадает в определенную проектную категорию.

 

Подменный номер и отслеживание звонков

Чтобы отследить пользователей, которые звонят с сервисов «Яндекса», можно использовать подменный номер. Звонки будут поступать на ваш телефон, но в карточке организации будут отображаться другие цифры. Это позволит собрать статистику по рекламной кампании на сервисе. 

При входящем звонке с подменного номера будет проиграно голосовое сообщение «Вам звонят из Яндекс.Карт», а статистика по количеству звонков и средней длительности разговора собирается в соответствующем разделе.

 

Как настроить и оплатить приоритетное размещение

Можно пополнить рекламный счет непосредственно в интерфейсе «Бизнеса». Для этого в разделе «Финансы» перейдите на вкладку «Оплата рекламной кампании». Показы начнутся после запуска рекламной кампании. Стоимость размещения определяется «Яндексом» автоматически: по расположению компании, рубрике, периоду размещения, количеству потенциальных целевых клиентов.

 

Отслеживание эффективности

Эффективность продвижения поможет прояснить статистика.

На главной странице в блоке «Сводка» недельная статистика содержит четыре показателя: 

  • все взаимодействия (суммарные данные по всем целевым событиям во всех сервисах «Яндекса»);
  • звонки (количество кликов по кнопке «Позвонить»);
  • переходы на сайт (количество кликов по ссылке с названием сайта в карточке организации на «Яндексе»); 
  • построение маршрута (количество кликов по кнопке «Построить маршрут» во всех сервисах «Яндекса»).

В разделе «Статистика» вкладка «Основная» представляет данные из отчета «Яндекс.Метрики» — «Целевые события на Яндексе». Здесь учитываются действия, совершенные на сайтах и в мобильных приложениях. Благодаря этой статистике можно выявить сервисы, где ваша аудитория наиболее активна. 

В подразделе «На картах» отображаются запросы по вашей рубрике, число пользователей, заинтересовавшихся компанией, а также источники трафика за последние 30 дней. Данные собираются из «Карт», «Навигатора» и поиска «Яндекса».

 

Как удалить «Яндекс.Бизнес (Справочник)»

Полностью удалить информацию об организации с «Карт» нельзя. Если компания больше не работает, на картах ее отметят как закрытую. Если вы являетесь владельцем и ваша организация была закрыта или переехала, вы можете удалить ее из «Яндекс.Бизнеса». 

На странице организаций найдите нужную компанию и выберите одну из опций: скрыть из личного кабинета или удалить из базы. В первом случае — вы не сможете управлять профилем компании. Во втором — компания будет публиковаться на «Картах» со статусом «Больше не работает», номера телефонов будут скрыты. 

Фото: FellowNeko // Shutterstock

Текст: Владислав Рыженков

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